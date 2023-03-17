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Турция запретила заправку произведенных в США российских самолетов
AirportHaber: Власти Турции запретили заправку и техобслуживание самолетов американского производства из РФ и Белоруссии
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Власти Турции приняли решение запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии, сообщило турецкое профильное издание AirportHaber.
По данным турецкого издания, запрет коснулся работы семи российских, одного белорусского и одного иранского авиаперевозчика, самолеты которого выполняли рейсы в РФ, сообщил «Коммерсант». Отказ в заправке бортов в Стамбуле подтвердили источники российского издания в двух авиакомпаниях.
Как говорится в материале AirportHaber, заправка и иные услуги запрещены для частных, грузовых, коммерческих и чартерных самолетов, которые содержат более 25% американских комплектующих и следуют в Россию или Белоруссию. На соответствующих мерах, по данным турецкого издания, в специальном письме настояло Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.
Вопреки этому в «Аэрофлоте» сообщили, что авиакомпания выполняет полеты в города Турции в штатном режиме, по расписанию, в рамках заявленной программы полетов.
Напомним, в конце января стало известно, что США потребовали от Турции прекратить обслуживать российские и белорусские самолеты американского производства.
СМИ: Американский БПЛА найден в 60 км от Севастополя
Севастопольское издание сообщило об обнаружении упавшего в море MQ-9 Reaper в 60 км от Севастополя
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Американский БПЛА MQ-9 Reaper найден в 60 км от Севастополя на глубине около 900 м, в районе падения военно-разведывательного аппарата дежурят силы ВМФ России, сообщают СМИ.
Как пишет Telegram-канал RT со ссылкой на севастопольское издание ForPost, на дно моря опустился подводный робот, который обнаружил MQ-9 Reaper на глубине около 850–900 м.
Уточняется, что рядом проходит глубоководная ветка газопровода «Южный поток». Источник уточнил, что достать БПЛА можно будет лишь с помощью средств для подъема затонувших глубоководных подводных лодок.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что упавший в Черное море американский беспилотник MQ-9 поднимут на поверхность, если это будет необходимо для интересов и безопасности России.
Европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.
В США назвали сроки начала «масштабного наступления» ВСУ
Politico: В США ждут «масштабного наступления» ВСУ в мае
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Американские чиновники готовят Украину к масштабному весеннему наступлению, которое, как они ожидают, начнется к маю, пишет газета Politico.
Издание со ссылкой на американского чиновника пишет, что вся военная помощь США, оказанная Украине несколько месяцев назад, нацелена на контрнаступление Киева, предположительно, в мае.
Politico отмечает, что у Киева есть два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток с севера, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост, передает РИА «Новости».
При этом наступление через Херсон в США считают нереалистичным, так как Россия укрепила оборону на восточном берегу Днепра, поэтому второй вариант – более вероятный.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что боевики ВСУ активизировались на Запорожском участке линии фронта.
До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ВСУ «заваливают» передний край своей обороны неподготовленными новобранцами, чтобы выиграть время для подготовки сил контрнаступления.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что Европа должна помочь Украине начать контрнаступление. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление состоится примерно через два месяца.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ готовятся к отступлению до Красного Лимана.
В Совфеде ответили на заявление Госдепа о недействительности приостановки участия России в ДСНВ
Сенатор Климов: США нужно смириться с решением России по ДСНВ
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Вашингтону пора понять, что Россия – суверенный актор, действующий на основании собственных интересов, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в Госдепартаменте США заявили о недействительности приостановки участия РФ в ДСНВ.
«Международные договоры предполагают согласие каждой стороны выполнять прописанные в них условия. В этом заключается суть любого соглашения. Но США привыкли действовать по отношению к другим странам как к своим подчиненным», – сказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов.
«Мы – не вассалы США. Упрекать в чем-либо они могут страны НАТО или ЕС. Россия – суверенный актор, и мы будем действовать исходя из собственных интересов. Более того, Москва не прекращала действия ДСНВ. Мы приостановили участие, на что имелись веские основания. В частности, такое решение было принято, чтобы запретить полеты США над Россией в условиях, когда Вашингтон фактически ведет против нас гибридную войну», – отмечает сенатор.
«Штаты могут бесконечно долго отрицать все, что им не нравится. Пусть даже выступят против того, что Земля вращается вокруг Солнца. Их соображения никакого отношения к нашим действиям не имеют. Пора бы Вашингтону смириться с этим тезисом», – резюмирует Климов.
Ранее Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором объявленная Россией приостановка участия в ДСНВ названа «юридически недействительной». По мнению дипведомства, Москва по-прежнему «связана обстоятельствами» в соответствии с Договором.
Также в Вашингтоне призвали Москву разрешить проведение инспекций на территории РФ. Кроме того, Штаты потребовали от России согласиться на встречу Двусторонней консультативной комиссии.
Напомним, 1 марта США получили уведомление Москвы о решении приостановить участие в ДСНВ. Официальный представитель Госдепартамена Нед Прайс назвал подобные действия «безответственными и достойными сожаления». При этом он подчеркнул, что Вашингтон готов продолжать конструктивное взаимодействие по вопросу контроля над вооружениями с Россией.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке участия Москвы в ДСНВ. По его мнению, соглашение устарело в связи с тем, что его действие формально не распространяется на НАТО. Между тем альянс в открытую заявляет о желании нанести России «стратегическое поражение», в связи с чем учет ядерных потенциалов Великобритании и Франции также становится жизненно необходимым.
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Путин вспомнил слова Марка Твена в связи с ситуацией в российской экономике
Президент России Владимир Путин вспомнил слова писателя Марка Твена, говоря об ожиданиях Запада увидеть «коллапс российской экономики», сказавшего, что «слухи о его смерти сильно преувеличены».
«Инфляция в РФ, конечно, будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики, сами себя и наших партнеров стараются в этом убедить. Но вспомним опять известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил, что спад российской экономики был связан с санкциями, однако с июля 2022 года отмечается ее рост.
Пескова спросили о поднятии американского БПЛА из Черного моря
Песков: Беспилотник США извлекут из Черного моря при необходимости для интересов и безопасности России
Упавший в Черное море американский беспилотник MQ-9 поднимут на поверхность, если это будет необходимо для интересов и безопасности России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сам вопрос об извлечении обломков БПЛА он переадресовал Минобороны.
«Это прерогатива военных. Если они считают, что это необходимо для наших интересов и нашей безопасности сделать в Черном море, они будут это делать», – сказал представитель Кремля.
О планах военных по поводу беспилотника Песков предложил уточнить в Минобороны, передает РИА «Новости».
Он добавил, что по ситуации с БПЛА между Россией и США состоялись контакты по линии военных, а также дипломатические контакты.
С американской стороной общались глава Генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу.
Ранее европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.
Госдеп объявил приостановку участия России в ДСНВ недействительной
Госдеп США: Объявленная Москвой приостановка участия России в ДСНВ является юридически недействительной
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Объявленная Москвой приостановка участия в российско-американском Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является юридически недействительной, РФ обязана выполнять положения соглашения, говорится в заявлении Госдепартамента США.
В заявлении Госдепартамента США утверждается, что объявленная Россией приостановка участия в ДСНВ является якобы юридически недействительной, в связи с этим РФ якобы по-прежнему связана обязательствами в соответствии с Договором, передает ТАСС.
В Госдепе выступили с утверждением, что Россия прекратила предоставлять предусмотренные Договором уведомления, в том числе о статусе и перемещении своих ядерных сил. В Вашингтоне призвали Москву разрешить проведение инспекций на территории России, а также согласиться на встречу Двусторонней консультативной комиссии.
Напомним, 1 марта США получили от России уведомление о решении приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
NASDAQ объявила о делистинге акций Yandex, Ozon, HeadHunter и Qiwi
Руководство биржи NASDAQ уведомило Yandex, Ozon, Headhunter и Qiwi и готовящемся делистинге ценных бумаг этих компаний
Руководство американской электронной биржи NASDAQ уведомило компании Yandex, Ozon, Headhunter и Qiwi о готовящемся делистинге их ценных бумаг, говорится в отдельных заявлениях пресс-службы биржи.
В документах указывается, что делистинг ценных бумаг четырех российских компаний будет осуществлен 24 марта. Перечисленные компании имеют право обжаловать решение в коллегии NASDAQ, рассматривающей вопросы соответствия ценных бумаг той или иной компании торговле на бирже. На время рассмотрения апелляции торговля ценными бумагами будет приостановлена, следует из заявлений пресс-службы биржи, передает ТАСС.
Представители американской электронной биржи NASDAQ и Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) отказались комментировать данные о готовящемся делистинге ценных бумаг компаний Ozon, Yandex, Headhunter, Qiwi и Cian.
Московская биржа заверила, что продолжит торги ценными бумагами Yandex, HeadHunter Group, Ozon Holdings, QIWI, Cian в обычном режиме, несмотря на объявление о делистинге эмитентов иностранных ценных бумаг с американских площадок.
Напомним, 14 февраля совет директоров VK Company Limited предварительно одобрил смену юрисдикции компании с Британских Виргинских островов в Россию при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований.
США отказались соблюдать введенные Россией в воздушном пространстве Черного моря правила
США отказались соблюдать введенные Россией в воздушном пространстве Черного моря ограничения
США не будут придерживаться ограничений, введенных Россией в воздушном пространстве в регионе Черного моря в связи с СВО, заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По словам Кирби, Россия может объявлять и говорить что угодно, в то время как США продолжат летать и действовать в соответствии с международным правом. Он также добавил, что авиация США летает «в международном пространстве на законных основаниях», передает ТАСС.
Напомним, в США ранее заявили о якобы столкновении американского беспилотника с российским истребителем Су-27 над Черным морем. Минобороны России опровергло эти данные, добавив, что контакта не было.
Власти Германии оштрафовали немецкую компанию за продажу гидравлического молота для строительства Крымского моста
В Германии на 1,3 млн евро оштрафована компания, которая продала гидравлический молот в обход санкций российской фирме, использованный при строительстве Крымского моста, сообщает Tagesschau.
Отмечается, что предприятие, базирующееся в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, нарушило санкции Евросоюза, поставив оборудование в Россию, пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
В обвинении прокуратуры ФРГ говорится, что компания не только поставила технику, при помощи которой можно забивать сваи для возведения конструкций, но и направила к месту строительства моста сотрудника, который осуществлял техническое сопровождение гидравлического молота.
В частности, фирме предстоит выплатить 1,3 млн евро – цена самого молота, а представителя компании оштрафовали на 18 тыс. евро.
Напомним, что работы по возведению Крымского моста начались в феврале 2016-го и закончились в 2019 году.
США выступили против прекращения огня на Украине
Власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
По его словам, Вашингтон испытывает обеспокоенность односторонними предложениями Пекина, отражающими лишь точку зрения России, передает ТАСС слова представителя Белого дома.
«Прекращение огня сейчас, на наш взгляд, представляет собой еще одно нарушение Устава ООН», – сказал Кирби.
Он добавил, что 12 пунктов Китая по решению кризиса на Украине звучат «достаточно резонно», но по сути «ратифицируют завоевания России».
Напомним, 24 февраля МИД Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса.
AT: Восстановление дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном стало поражением для США
Восстановление дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном стало «ошеломляющим поражением для США», угрожающим их влиянию на Ближнем Востоке и во всем мире, сообщает обозреватель American Thinker Томас Лифсон.
По словам автора статьи, Китаю удалось убедить двух заклятых врагов восстановить дипотношения в рамках той сделки, которая была согласована в Пекине, это стало ударом для Штатов и определило влияние США в тех регионах как ошеломляющее поражение, передает РИА «Новости».
Лифсон добавил, что в случае, если Саудовская Аравия больше не является надежным партнером Белого дома в «сдерживании» Ирана и налаживании отношений с Израилем, расчет Штатов насчет баланса сил на Ближнем Востоке пошел прахом.
По словам обозревателя, как минимум речь идет о том, что престиж США и восприятие их влияния в мире резко снизились, несмотря на то что «американские пропагандистские СМИ делают все возможное, чтобы американская общественность не догадывалась об этом».
Лифсон признал, что факт того, как ловко Китай сместил США с позиции важнейшего игрока, является одним из главных признаков катастрофы, к которой привели действия администрации президента Джо Байдена.
«Это очень плохие новости для нас, наших европейских, японских, корейских и тайваньских союзников, которые зависят от поставок ближневосточной нефти, а также для Израиля», – заключил Лифсон.
Ранее Тегеран и Эр-Рияд договорились о начале процесса нормализации отношений и о первом шаге – открытии посольств, который стал первым за долгие десятилетия шагом в сторону от большого цивилизационного конфликта.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Байдену не удалось настроить саудитов против России.
Болтон рассказал о страхах Байдена в случае победы Украины
Экс-советник Трампа Болтон: Байден хочет поражения России и боится победы Украины
Американский лидер Джо Байден хочет поражения России и не может эффективно сдерживать Москву, но боится победы Украины, заявил бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон.
Болтон в колонке для The Wall Street Journal обвинил Байдена в невозможности сдерживания России. По его словам, если президент США верит в восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, то он должен подтвердить позицию США и разработать план для ее реализации. Он отметил, что «угрозы эскалации» со стороны России – это «блеф», и пока именно она сдерживает США и НАТО, а не наоборот, передает RT.
Экс-советник Трампа предположил, что Байден боится, что Украина действительно «выиграет», но хочет, чтобы Россия «проиграла». Он также отметил, что среди западных стран существует серьезное разногласие и неразбериха из-за поставок оружия Украине, что России выгодно.
Болтон считает, что сейчас Белый дом проводит не слишком эффективную поддержку самозащиты Киева, игнорирует риски как для США, так и для Украины.
Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что у США остается все меньше возможностей поддерживать умирающий киевский режим. Он констатировал, что украинская армия уничтожена. Он предупредил, что США придется пойти на мирное соглашение с Россией по Украине, в противном случае Российская армия дойдет до Польши.
CNN: Россия поняла часть обломков беспилотника США со дна Черного моря
CNN: Россия смогла поднять со дна Черного моря некоторые обломки американского беспилотника
США считают, что Россия обнаружила в Черном море некоторые обломки американского беспилотника и смогла поднять их, сообщил CNN осведомленный американский чиновник.
По словам неназванного американского чиновника, Москва ясно дала понять, что попытается извлечь обломки беспилотника, и США считают, что Россия извлекла некоторые обломки. Он описал найденные Россией в Черном море обломки БПЛА как куски стекловолокна или небольшие фрагменты, сообщил CNN.
Накануне российские СМИ сообщили, что американский БПЛА MQ-9 Reaper найден в 60 км от Севастополя на глубине около 900 м, в районе падения военно-разведывательного аппарата дежурят силы ВМФ России.
На средиземноморском побережье Турции произошло землетрясение
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в Турции землетрясение магнитудой 4,6
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в Турции, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 46 км к юго-западу от города Мерсин с населением около 537 тыс. человек, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, передает ТАСС.
Ранее число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции с начала февраля превысило 48 тыс. человек.
МИД: США и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с Россией
Посол по особым поручениям МИД Озеров заявил, что США, Канада и ЕС потребовали от Африки оборвать контакты с Россией
Соединенные Штаты, Канада и страны Евросоюза перед началом второго саммита «Россия – Африка» стремятся вынудить африканские страны разорвать контакты с Москвой, заявил посол по особым поручениям МИД Олег Озеров.
По его словам, таких примеров на данный момент много. Так, из Вашингтона практически каждый день приезжают представители и «буквально осаждают» африканских лидеров и африканские органы власти, парламенты, передает РИА «Новости».
Озеров напомнил о высказывании главы Минфина США Джанет Йеллен, которая обсуждала санкции против России во всех африканских странах, вошедших в ее турне, и угрожала «быстро и решительно отреагировать на нарушение рестрикций».
«Еще один пример шантажа, откровенного диктата и угроз, которые не могут быть приняты в современном мире», – заключил дипломат.
Ранее Озеров заявлял, что Запад хочет вытеснить Россию с африканских рынков, чтобы сохранить свою монополию.