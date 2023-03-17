Минтранс разъяснил ситуацию с авиасообщением в Турцию

Минтранс: Рейсы российских авиакомпаний в Турцию выполняются в штатном режиме

Россия и Турция ведут консультации по вопросам заправки российских самолетов в аэропортах республики, рейсы выполняются в штатном режиме, сообщили в Министерстве транспорта России.

В Минтрансе сообщили, что проводятся консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения российских самолетов, проблем с наземным обслуживанием для российских бортов нет. При этом рейсы в Турции отправляются в штатном режиме, говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее турецкое профильное издание AirportHaber заявило, что власти Турции приняли решение запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии.

Между тем, в АТОР российские туроператоры пока не пересматривают полетные программы в Турцию, однако турбулентность на рынке может негативно сказаться на интересе россиян к летним турам в эту страну.