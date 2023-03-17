Абрамченко призвала россиян не покупать новые джинсы каждый сезон

Экономист объяснил, чем грозит делистинг акций Yandex, Ozon, HeadHunter и Qiwi на бирже NASDAQ

Реальные торги акциями Yandex, Ozon, HeadHunter и Qiwi не ведутся практически с начала СВО, поэтому делистинг ценных бумаг на американских площадках никак не скажется на этих четырех российских компаниях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан.

Руководство американской электронной биржи NASDAQ сообщило российским компаниям Yandex, Ozon, Headhunter и Qiwi о подготовке делистинга их ценных бумаг с американских площадок, он будет осуществлен 24 марта. При этом Московская биржа заявила, что продолжает торги ценными бумагами этих четырех компаний.

«Реальные торги ценными бумагами этих компаний уже больше года не ведутся, они прекратились почти с самого начала спецоперации России на Украине. Делистинг проводится по техническим причинам», – говорит Лизан.

По его словам, делистинг акций совершенно никак не скажется ни на одной из российских компаний. Он поясняет, что Yandex, Ozon, Headhunter и Qiwi изначально выходили на этот рынок для того, чтобы привлекать «западные деньги». А поскольку торги уже давно не ведутся, оставаться на этом рынке смысла нет.

«Тем более, что Yandex готовится дробиться: обособить часть активов, которые будут на Западе работать, отдать их Аркадию Воложу. А основной бизнес у них в России. Соответственно, для компании эта история – попутный ветер в спину», – считает собеседник.

Напомним, в конце 2022 года сообщалось, что Yandex N.V. рассматривает возможность выделения российской части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд «Яндекса».

«Теперь надо искать новую биржу, желательно в Азии, где-то в Китае, китайские деньги привлекать. Также деньги можно от арабов привлекать. В этом направлении, скорее всего, и начнут двигаться компании. Все это технические моменты: у нас не будет инвестиций с Запада, поэтому надо искать деньги на Востоке, либо изыскивать средства для развития внутри России. А в остальном на деятельности компаний это вообще никак не отразится», – заключил Лизан.

Ранее компания «Газпром» объявила о делистинге депозитарных расписок на Лондонской и Сингапурской биржах.