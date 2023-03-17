Медведев: Россия будет бороться с попытками исказить международное право

Медведев пообещал борьбу России против попыток исказить международное право

Россия продолжит бороться против попыток некоторых стран исказить международное право, не соблюдать Устав ООН и вмешиваться во внутренние дела других стран, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на коллегии Минюста.

Также Москва выступает за последовательное формирование многополярного мироустройства. Москва планирует делать все, чтобы обеспечить действия системы международного права, передает ТАСС.

Кроме того, Медведев отметил, что любимый метод некоторых враждебных России стран заключается в использовании некоммерческих организаций (НКО) в гибридных войнах.

Зампред СБ заметил, что под благопристойными вывесками создаются организации, которые хотят раскачать ситуацию в стране, подорвать стабильность в гражданском обществе. Таких примеров масса, отметил Медведев.

Ранее Медведев назвал точки невозврата в отношениях России с Западом.