Медведев назвал точки невозврата в отношениях России с Западом

Медведев: Навязчивое желание Запада, его безумная истерика привела к СВО

Точками невозврата в отношениях России и Запада стали две даты: осень 2008 года, когда западный мир поддержал агрессию Грузии против осетинского народа, и весна 2014 года, когда свою волю на законном референдуме высказал народ Крыма, навсегда вернувшись на историческую родину, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев в статье для «Известий» написал, что в 2008 году Запад «вознес до небес придурка, наркомана и авантюриста, которого позже отринула не только его собственная страна, но и чужая, куда он трусливо сбежал». «Агрессору тогда был дан быстрый и твердый отпор», – напомнил он.

Весной 2014-го, продолжил Медведев, решение Крыма вернуться в состав России «вызвало бешеную, бессильную истерику» Запада, которая продолжается до сих пор. «Их конвульсии подпитываются пещерной русофобией и желанием создать новоявленного Франкенштейна в лице Украины – особую «анти-Россию», о которой написал президент нашей страны», – говорится в статье Медведева.

Он напомнил выражение «кого Бог хочет наказать, того сначала лишает разума», которое использовали «мудрые предшественники нынешних безмозглых западных политиканов».

По словам Медведева, именно эта безумная истерика, навязчивое желание растерзать нашу страну и привели в конечном счете к специальной военной операции.

Также Медведев отметил, что любая рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира, а то и больше. По его словам, те, кто сначала разваливал СССР, а сейчас пытается уничтожить Российскую Федерацию, этого «не хотят уразуметь». Они, продолжил Медведев, сохраняют «бредовые иллюзии, что, отправив на тот свет без единого выстрела Советский Союз, они смогут без существенных проблем для себя похоронить и нынешнюю Россию». Зампред СБ РФ назвал эти заблуждения крайне опасными, подчеркнув, что с Россией «как с СССР не получится».

«Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен», – подчеркнул Медведев.

Враги России продолжают накачивать неофашистский киевский режим оружием, препятствуют любой возможности возродить переговоры, не понимая, что их цели заведомо ведут к тотальному фиаско и проигрышу для всех, Апокалипсису, добавил Медведев. «Когда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы», – пишет он.

«Россия такого не допустит. И мы не одиноки в этом стремлении. Западные страны с сателлитами – лишь 15% населения планеты. Нас гораздо больше, и мы много сильнее. Спокойная мощь нашей большой страны и авторитет ее партнеров – залог сохранения будущего для всего нашего мира», – заключил зампред Совета безопасности РФ.

Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как СВО не позволила Украине растерзать Донбасс.