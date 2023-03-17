Путин поздравил «Аэрофлот» со столетним юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов российской компании «Аэрофлот» со 100-летием.

«Поздравляю со знаменательным событием – со 100-летием компании «Аэрофлот – российские авиалинии». Вы достойно продолжаете замечательные традиции своих предшественников, обеспечиваете надежную связь между регионами, выполняете полеты в ряд зарубежных государств, поддерживаете высокие стандарты качества предоставляемых услуг, ставите во главу угла комфорт и безопасность пассажиров», – процитированы слова российского лидера на сайте Кремля.

Путин напомнил, что история «Аэрофлота» начинается с создания 17 марта 1923 года Российского общества добровольного воздушного флота «Добролет». По его словам, за прошедшие десятилетия многие поколения аэрофлотовцев внесли уникальный вклад в развитие страны, открывая перспективные воздушные маршруты, участвовуя в освоении Арктики и ставя «на крыло» новую технику.

«Мы всегда будем помнить о мужестве пилотов, других работников гражданской авиации, проявленном ими в годы Великой Отечественной войны», – добавил он.

Также глава государства подчеркнул, что «Аэрофлот» на сегодняшний день является крупнейшим в стране авиационным холдингом и лидером в сфере пассажирских авиаперевозок.

«Здесь трудятся квалифицированные специалисты, хорошо знающие и любящие свое дело. Желаю коллективу и ветеранам компании удачи, благополучия и дальнейших успехов в развитии», – отметил Путин.

Кроме того, работников компании «Аэрофлот» поздравил премьер-министр страны Михаил Мишустин, отметив, что авиахолдинг отличает надежность, безопасность, пунктуальность, качественный сервис и услуги.

«Все эти годы «Аэрофлот» развивается вместе со страной, приумножает свои традиции, которые создавались многими поколениями авиаторов. Благодаря их самоотверженному труду прокладывались новые маршруты, открывались пассажирские авиалинии, осваивались современные технологии, новые самолеты», – приведены его слова в Telegram-канале российского правительства.

Компания «Аэрофлот» в пятницу активно празднует свой столетний юбилей. Так, 17 марта 9.00 до 14.00 в терминале B аэропорта Шереметьево состоится праздник для пассажиров, сообщается на сайте компании.

Уточняется, что зрителей ждет концертная программа, фотозона с фирменной символикой юбилея, дефиле ретро-униформы с участием действующих стюардесс «Аэрофлота», выступление кавер-группы с песнями об авиации, а также розыгрыш призов. Каждый час среди пассажиров, которые регистрируются на рейс во время праздника, будут разыгрываться наборы сувениров, сертификаты на 10 тыс. миль программы «Аэрофлот Бонус» и приглашения на экскурсию в кинологический центр и тренажерный комплекс компании.

Более того, все участники программы «Аэрофлот Бонус», совершившие перелет в день рождения авиакомпании, получат за него в три раза больше миль. А новые участники программы для часто летающих пассажиров при регистрации в этот день получат три тысячи приветственных миль после первого полета.

Отмечается, что праздничные мероприятия в честь векового юбилея «Аэрофлота» будут проводиться в течение всего 2023 года. Участников программы лояльности «Аэрофлот Бонус» каждый месяц будут ждать специальные акции и предложения.