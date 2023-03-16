|
|
Политолог сообщил о невозможности прохода американских военных кораблей в Черное море
Политолог заявил о невозможности прохода американских военных судов в Черное море
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Профессор Стамбульского университета Мехмет Перинчек, комментируя возможность открытия проливов для прохода ВМС США к месту крушения беспилотника MQ-9 Reaper, напомнил газете ВЗГЛЯД, что конвенция Монтрё однозначно запрещает в данном случае пропускать американские военные суда.
«Американцы в Черном море будут действовать против интересов не только России, но и Турции. Ведь Черное море – единственное, где нет постоянных американских военно-морских сил, и это очень важно для безопасности нашего региона. Если они однажды войдут туда и бросят якорь на постоянной основе, это станет продолжением общей конфронтации США и Турции, попытка взять нашу страну в клещи. На мой взгляд, судьбу конфликтов в Черном море должны решать сами черноморские страны, без участия посторонних», – сказал политолог газете ВЗГЛЯД.
Перинчек не исключил, что Вашингтон пойдет на хитрость и попросит пропустить через проливы не боевые, а гражданские суда, предназначенные для подъема обломков, а позднее, уже в открытом море на эти суда могут высадиться нужные военные специалисты.
«Нашим властям надо будет контролировать, для какой цели эти специфические суда – например, краны – направляются через Босфор в сторону Крыма. Если есть подозрения, что эти суда будут участвовать в каких-то провокациях против России, то им тоже надо будет запретить проход», – уверен Перинчек.
Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар, комментируя возможность открытия проливов для прохода ВМС США к месту крушения беспилотника MQ-9 Reaper, заявил, что Анкара стремится найти с США разумное и логичное решение и выступает за мирный выход из ситуации, последующие шаги прояснятся в ближайшее время.
Статья 19 договора 1936 года, известного как конвенция Монтрё, разрешает Турции временно закрывать проливы Дарданеллы и Босфор для любых боевых кораблей, если где-нибудь на берегах Черного моря вспыхивает вооруженный конфликт.
Анкара прокомментировала возможность открытия проливов для ВМС США
Министр обороны Турции Акар о возможности открытия проливов для ВМС США: Стремимся найти решение с партнерами из США
Министр обороны Турции Хулуси Акар, комментируя возможность открытия проливов для прохода ВМС США к месту крушения беспилотника MQ-9 Reaper, заявил, что Анкара стремится найти с США разумное и логичное решение и выступает за мирный выход из ситуации, последующие шаги прояснятся в ближайшее время.
В ответ на вопрос о том, разрешит ли Анкара проход американских военных кораблей в Черное море, Акар сообщил, что министерства иностранных дел и обороны Турции продолжают работу, взаимодействуя также с администрацией президента, последующие шаги прояснятся в ближайшее время. По словам чиновника, Анкара стремится найти с партнерами из США «разумное и логичное» решение и выступает за мирный выход из ситуации, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.
Ранее директор СВР РФ Сергей Нарышкин выразил мнение, что Россия может поднять и изучить обломки упавшего в Черное море американского беспилотника.
СМИ: Американский БПЛА найден в 60 км от Севастополя
Севастопольское издание сообщило об обнаружении упавшего в море MQ-9 Reaper в 60 км от Севастополя
|
|
Американский БПЛА MQ-9 Reaper найден в 60 км от Севастополя на глубине около 900 м, в районе падения военно-разведывательного аппарата дежурят силы ВМФ России, сообщают СМИ.
Как пишет Telegram-канал RT со ссылкой на севастопольское издание ForPost, на дно моря опустился подводный робот, который обнаружил MQ-9 Reaper на глубине около 850–900 м.
Уточняется, что рядом проходит глубоководная ветка газопровода «Южный поток». Источник уточнил, что достать БПЛА можно будет лишь с помощью средств для подъема затонувших глубоководных подводных лодок.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что упавший в Черное море американский беспилотник MQ-9 поднимут на поверхность, если это будет необходимо для интересов и безопасности России.
Европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.
В США назвали сроки начала «масштабного наступления» ВСУ
Politico: В США ждут «масштабного наступления» ВСУ в мае
|
|
Американские чиновники готовят Украину к масштабному весеннему наступлению, которое, как они ожидают, начнется к маю, пишет газета Politico.
Издание со ссылкой на американского чиновника пишет, что вся военная помощь США, оказанная Украине несколько месяцев назад, нацелена на контрнаступление Киева, предположительно, в мае.
Politico отмечает, что у Киева есть два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток с севера, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост, передает РИА «Новости».
При этом наступление через Херсон в США считают нереалистичным, так как Россия укрепила оборону на восточном берегу Днепра, поэтому второй вариант – более вероятный.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что боевики ВСУ активизировались на Запорожском участке линии фронта.
До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ВСУ «заваливают» передний край своей обороны неподготовленными новобранцами, чтобы выиграть время для подготовки сил контрнаступления.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что Европа должна помочь Украине начать контрнаступление. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление состоится примерно через два месяца.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ готовятся к отступлению до Красного Лимана.
В Совфеде ответили на заявление Госдепа о недействительности приостановки участия России в ДСНВ
Сенатор Климов: США нужно смириться с решением России по ДСНВ
|
|
Вашингтону пора понять, что Россия – суверенный актор, действующий на основании собственных интересов, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в Госдепартаменте США заявили о недействительности приостановки участия РФ в ДСНВ.
«Международные договоры предполагают согласие каждой стороны выполнять прописанные в них условия. В этом заключается суть любого соглашения. Но США привыкли действовать по отношению к другим странам как к своим подчиненным», – сказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов.
«Мы – не вассалы США. Упрекать в чем-либо они могут страны НАТО или ЕС. Россия – суверенный актор, и мы будем действовать исходя из собственных интересов. Более того, Москва не прекращала действия ДСНВ. Мы приостановили участие, на что имелись веские основания. В частности, такое решение было принято, чтобы запретить полеты США над Россией в условиях, когда Вашингтон фактически ведет против нас гибридную войну», – отмечает сенатор.
«Штаты могут бесконечно долго отрицать все, что им не нравится. Пусть даже выступят против того, что Земля вращается вокруг Солнца. Их соображения никакого отношения к нашим действиям не имеют. Пора бы Вашингтону смириться с этим тезисом», – резюмирует Климов.
Ранее Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором объявленная Россией приостановка участия в ДСНВ названа «юридически недействительной». По мнению дипведомства, Москва по-прежнему «связана обстоятельствами» в соответствии с Договором.
Также в Вашингтоне призвали Москву разрешить проведение инспекций на территории РФ. Кроме того, Штаты потребовали от России согласиться на встречу Двусторонней консультативной комиссии.
Напомним, 1 марта США получили уведомление Москвы о решении приостановить участие в ДСНВ. Официальный представитель Госдепартамена Нед Прайс назвал подобные действия «безответственными и достойными сожаления». При этом он подчеркнул, что Вашингтон готов продолжать конструктивное взаимодействие по вопросу контроля над вооружениями с Россией.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке участия Москвы в ДСНВ. По его мнению, соглашение устарело в связи с тем, что его действие формально не распространяется на НАТО. Между тем альянс в открытую заявляет о желании нанести России «стратегическое поражение», в связи с чем учет ядерных потенциалов Великобритании и Франции также становится жизненно необходимым.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пескова спросили о поднятии американского БПЛА из Черного моря
Песков: Беспилотник США извлекут из Черного моря при необходимости для интересов и безопасности России
Упавший в Черное море американский беспилотник MQ-9 поднимут на поверхность, если это будет необходимо для интересов и безопасности России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сам вопрос об извлечении обломков БПЛА он переадресовал Минобороны.
«Это прерогатива военных. Если они считают, что это необходимо для наших интересов и нашей безопасности сделать в Черном море, они будут это делать», – сказал представитель Кремля.
О планах военных по поводу беспилотника Песков предложил уточнить в Минобороны, передает РИА «Новости».
Он добавил, что по ситуации с БПЛА между Россией и США состоялись контакты по линии военных, а также дипломатические контакты.
С американской стороной общались глава Генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу.
Ранее европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.
Остин после разговора с Шойгу заявил о важности связей великих держав
Шеф Пентагона Остин после переговоров с главой Минобороны РФ Шойгу заявил о важности контактов между великими державами
|
|
Шеф Пентагона Ллойд Остин после переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей.
Остин сообщил, что только что закончил телефонный разговор с российским коллегой, главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Шеф Пентагона также выразил мнение, что великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей, передает ТАСС.
Министр обороны США выступил с утверждением, что американский беспилотник якобы выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве.
По его словам, этот опасный эпизод якобы является частью общей модели «агрессивных, рискованных и небезопасных» действий российских пилотов в международном воздушном пространстве.
По мнению Остина, Россия якобы обязана выполнять действия с использованием воздушных судов профессионально и безопасно.
Ранее европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского беспилотника с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, подчеркнув, что контакта воздушных судов не было.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Госдеп объявил приостановку участия России в ДСНВ недействительной
Госдеп США: Объявленная Москвой приостановка участия России в ДСНВ является юридически недействительной
|
|
Объявленная Москвой приостановка участия в российско-американском Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является юридически недействительной, РФ обязана выполнять положения соглашения, говорится в заявлении Госдепартамента США.
В заявлении Госдепартамента США утверждается, что объявленная Россией приостановка участия в ДСНВ является якобы юридически недействительной, в связи с этим РФ якобы по-прежнему связана обязательствами в соответствии с Договором, передает ТАСС.
В Госдепе выступили с утверждением, что Россия прекратила предоставлять предусмотренные Договором уведомления, в том числе о статусе и перемещении своих ядерных сил. В Вашингтоне призвали Москву разрешить проведение инспекций на территории России, а также согласиться на встречу Двусторонней консультативной комиссии.
Напомним, 1 марта США получили от России уведомление о решении приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
NASDAQ объявила о делистинге акций Yandex, Ozon, HeadHunter и Qiwi
Руководство биржи NASDAQ уведомило Yandex, Ozon, Headhunter и Qiwi и готовящемся делистинге ценных бумаг этих компаний
Руководство американской электронной биржи NASDAQ уведомило компании Yandex, Ozon, Headhunter и Qiwi о готовящемся делистинге их ценных бумаг, говорится в отдельных заявлениях пресс-службы биржи.
В документах указывается, что делистинг ценных бумаг четырех российских компаний будет осуществлен 24 марта. Перечисленные компании имеют право обжаловать решение в коллегии NASDAQ, рассматривающей вопросы соответствия ценных бумаг той или иной компании торговле на бирже. На время рассмотрения апелляции торговля ценными бумагами будет приостановлена, следует из заявлений пресс-службы биржи, передает ТАСС.
Представители американской электронной биржи NASDAQ и Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) отказались комментировать данные о готовящемся делистинге ценных бумаг компаний Ozon, Yandex, Headhunter, Qiwi и Cian.
Московская биржа заверила, что продолжит торги ценными бумагами Yandex, HeadHunter Group, Ozon Holdings, QIWI, Cian в обычном режиме, несмотря на объявление о делистинге эмитентов иностранных ценных бумаг с американских площадок.
Напомним, 14 февраля совет директоров VK Company Limited предварительно одобрил смену юрисдикции компании с Британских Виргинских островов в Россию при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований.
AT: Восстановление дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном стало поражением для США
Восстановление дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном стало «ошеломляющим поражением для США», угрожающим их влиянию на Ближнем Востоке и во всем мире, сообщает обозреватель American Thinker Томас Лифсон.
По словам автора статьи, Китаю удалось убедить двух заклятых врагов восстановить дипотношения в рамках той сделки, которая была согласована в Пекине, это стало ударом для Штатов и определило влияние США в тех регионах как ошеломляющее поражение, передает РИА «Новости».
Лифсон добавил, что в случае, если Саудовская Аравия больше не является надежным партнером Белого дома в «сдерживании» Ирана и налаживании отношений с Израилем, расчет Штатов насчет баланса сил на Ближнем Востоке пошел прахом.
По словам обозревателя, как минимум речь идет о том, что престиж США и восприятие их влияния в мире резко снизились, несмотря на то что «американские пропагандистские СМИ делают все возможное, чтобы американская общественность не догадывалась об этом».
Лифсон признал, что факт того, как ловко Китай сместил США с позиции важнейшего игрока, является одним из главных признаков катастрофы, к которой привели действия администрации президента Джо Байдена.
«Это очень плохие новости для нас, наших европейских, японских, корейских и тайваньских союзников, которые зависят от поставок ближневосточной нефти, а также для Израиля», – заключил Лифсон.
Ранее Тегеран и Эр-Рияд договорились о начале процесса нормализации отношений и о первом шаге – открытии посольств, который стал первым за долгие десятилетия шагом в сторону от большого цивилизационного конфликта.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Байдену не удалось настроить саудитов против России.
Болтон рассказал о страхах Байдена в случае победы Украины
Экс-советник Трампа Болтон: Байден хочет поражения России и боится победы Украины
Американский лидер Джо Байден хочет поражения России и не может эффективно сдерживать Москву, но боится победы Украины, заявил бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон.
Болтон в колонке для The Wall Street Journal обвинил Байдена в невозможности сдерживания России. По его словам, если президент США верит в восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, то он должен подтвердить позицию США и разработать план для ее реализации. Он отметил, что «угрозы эскалации» со стороны России – это «блеф», и пока именно она сдерживает США и НАТО, а не наоборот, передает RT.
Экс-советник Трампа предположил, что Байден боится, что Украина действительно «выиграет», но хочет, чтобы Россия «проиграла». Он также отметил, что среди западных стран существует серьезное разногласие и неразбериха из-за поставок оружия Украине, что России выгодно.
Болтон считает, что сейчас Белый дом проводит не слишком эффективную поддержку самозащиты Киева, игнорирует риски как для США, так и для Украины.
Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что у США остается все меньше возможностей поддерживать умирающий киевский режим. Он констатировал, что украинская армия уничтожена. Он предупредил, что США придется пойти на мирное соглашение с Россией по Украине, в противном случае Российская армия дойдет до Польши.
МИД: США и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с Россией
Посол по особым поручениям МИД Озеров заявил, что США, Канада и ЕС потребовали от Африки оборвать контакты с Россией
Соединенные Штаты, Канада и страны Евросоюза перед началом второго саммита «Россия – Африка» стремятся вынудить африканские страны разорвать контакты с Москвой, заявил посол по особым поручениям МИД Олег Озеров.
По его словам, таких примеров на данный момент много. Так, из Вашингтона практически каждый день приезжают представители и «буквально осаждают» африканских лидеров и африканские органы власти, парламенты, передает РИА «Новости».
Озеров напомнил о высказывании главы Минфина США Джанет Йеллен, которая обсуждала санкции против России во всех африканских странах, вошедших в ее турне, и угрожала «быстро и решительно отреагировать на нарушение рестрикций».
«Еще один пример шантажа, откровенного диктата и угроз, которые не могут быть приняты в современном мире», – заключил дипломат.
Ранее Озеров заявлял, что Запад хочет вытеснить Россию с африканских рынков, чтобы сохранить свою монополию.
США отказались соблюдать введенные Россией в воздушном пространстве Черного моря правила
США отказались соблюдать введенные Россией в воздушном пространстве Черного моря ограничения
США не будут придерживаться ограничений, введенных Россией в воздушном пространстве в регионе Черного моря в связи с СВО, заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По словам Кирби, Россия может объявлять и говорить что угодно, в то время как США продолжат летать и действовать в соответствии с международным правом. Он также добавил, что авиация США летает «в международном пространстве на законных основаниях», передает ТАСС.
Напомним, в США ранее заявили о якобы столкновении американского беспилотника с российским истребителем Су-27 над Черным морем. Минобороны России опровергло эти данные, добавив, что контакта не было.
В Кремле отреагировали на заявления США о «недействительности» приостановки участия России в ДСНВ
Песков о заявлениях Госдепа: Россия приостановила свое участие в ДСНВ
Россия приостановила свое участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления Госдепа о том, что Россия должна выполнять условия Договора.
Он уточнил, что подробные разъяснения по поводу заявлений Госдепа будет давать МИД России, передает РИА «Новости».
«Мы можем еще раз напомнить, что по решению президента Россия приостановила свое участие», – сказал Песков.
Ранее Госдеп США заявил, что объявленная президентом Владимиром Путиным приостановка участия России в ДСНВ является юридически недействительной, РФ обязана выполнять положения соглашения.
США выступили против прекращения огня на Украине
Власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
По его словам, Вашингтон испытывает обеспокоенность односторонними предложениями Пекина, отражающими лишь точку зрения России, передает ТАСС слова представителя Белого дома.
«Прекращение огня сейчас, на наш взгляд, представляет собой еще одно нарушение Устава ООН», – сказал Кирби.
Он добавил, что 12 пунктов Китая по решению кризиса на Украине звучат «достаточно резонно», но по сути «ратифицируют завоевания России».
Напомним, 24 февраля МИД Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса.
Эксперты: Российский бизнес становится социально ответственным и патриотичным
Депутат и политолог назвали основные тренды новой экономической стратегии России
|
|
Экономика России начала развиваться по новой модели. Благодаря этому страна движется в сторону экономического и технологического суверенитета, что открывает новые перспективы перед бизнесом, заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. В четверг Владимир Путин выступил на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, где рассказал о позитивных изменениях в экономике страны.
«Можно с уверенностью констатировать, что российская экономика начинает развиваться по новой модели. Есть понимание векторов, по которым страна будет двигаться дальше – в частности, по развитию отраслей и по вопросам обеспечения технологического и экономического суверенитета», – считает Артем Кирьянов, зампредседателя думского комитета по экономической политике.
«С учетом объявленных в ходе послания президента Федеральному собранию новых мер поддержки бизнеса и текущей международной обстановки, встреча президента с представителями РСПП стала своевременной и носила позитивный характер», – добавил депутат.
По его словам, стоит отметить возросший темп принятия решений: «За прошедший год мы можем наглядно его оценить по качеству и скорости принятых Госдумой законодательных инициатив. А вопросы развития и поддержки бизнеса стоят во главе угла экономической повестки».
«Я бы также отметил растущую роль социальной ответственности бизнеса. В нашей стране к предпринимательской деятельности все чаще относятся не только как к механизму извлечения прибыли, но и как к возможности сделать города и села лучше. А это, в свою очередь, позитивно влияет на жизнь каждого гражданина. Исходя из этого, мы можем говорить о возрождении высокой миссии предпринимательства в России», – полагает собеседник.
«Безусловно, отечественный бизнес сегодня вносит неимоверный вклад в экономическое развитие и безопасность нашей страны. Помимо того, что большая часть предпринимателей не уехала за рубеж, многие бизнесмены задумались над тем, чтобы отказаться от офшоров и иностранных юрисдикций. Предприниматели, рассчитывающие работать всерьез и вдолгую, прекрасно понимают это», – отметил депутат.
«Также важны призывы президента к дальнейшему импортозамещению и к использованию ситуации, когда можно заместить продукцию ушедших из России компаний. Здесь нужно отметить поддержку Фонда развития промышленности по проектам импортозамещения», – отметила Дарья Кислицына, директор Департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований.
«Сам контекст выступления президента – это скорее констатация уже сложившихся трендов. Неслучайно Путин привел данные о росте внешнеторгового оборота на 8%, а показатели экспорта взлетели практически до 20%. Очевидный вывод: мы не потеряли внешние рынки, мы их диверсифицировали», – подчеркнула собеседница.
Еще один важный аспект, о которым говорил глава государства, полагает Кислицына – это увеличение внутреннего спроса на услуги и товары наших производителей. «При этом мы не отрезаны от импорта. То есть россияне сами делают выбор в пользу отечественных товаров», – указала она.
«Кроме того, сегодня было четко сформулирована модель созидательного бизнеса. Предприниматели-патриоты не бегут от трудностей, а расширяют производство, создавая рабочие места и развивая регионы, где работает их бизнес, – отметила аналитик. – Путин также предложил ввести для компаний нефинансовую отчетность, где будут отражены их социальные проекты. По данным Индекса деловой среды РСПП на январь 2023 года, социальные программы для сотрудников действуют в 81,9% опрошенных организаций».
Кстати, сегодня итальянский бизнесмен Маттео Вальика, который уже стал гражданином РФ, напомнила Кислицына, подтвердил: российский рынок привлекателен для западного бизнеса. «И многие компании ищут пути возвращения. Об этом же говорят другие зарубежные бизнесмены», – добавила она.
«Этому также способствует поддержка предпринимательской инициативы и совершенствование механизмов промышленной ипотеки. Тем самым мы видим формирование новой единой экономической стратегии», – резюмировала эксперт.
В четверг в ходе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент России Владимир Путин заявил, что национальная экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели. Внутренний спрос в России вышел на траекторию устойчивого и долгосрочного роста.
Президент назвал основой роста стабильность рынка труда, увеличение доходов и зарплат граждан, снижение инфляции. Он заявил также, что эффективность управления в России и бизнесе нужно вывести на новый уровень. «Повторю, и в бизнесе, и в системе государственной власти надо активно развивать цифровые платформы, осваивать модели управления на основе данных, на основе больших данных», – сказал президент.
По его словам, России нужно развивать собственные производственные мощности в партнерстве с дружественными странами. «Я прекрасно понимаю те угрозы, которые имеют место быть, и то, на что указывают нам недоброжелатели, говоря о том, что в среднесрочной перспективе у России возникнут проблемы. Да это такая угроза, которую нужно иметь в виду», – сказал Путин на съезде. Он добавил, что Россия преодолеет эту угрозу, потому что это среднесрочная перспектива. «Призываю вас не ждать, когда наступят негативные последствия этой среднесрочной перспективы, действовать нужно прямо сейчас», – отметил Путин.
Он отметил также, что «не ровен час некоторые ушедшие компании захотят вернуться». «Ситуация без преувеличения уникальная для многих наших компаний. Своевременные инвестиционные решения сегодня безусловно сторицей окупятся завтра. Это верно как для обрабатывающей промышленности, так и для внутреннего туризма, для российских брендов на рынке потребительских товаров», – подчеркнул президент.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД