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Комиссия ООН не нашла признаков геноцида на Украине
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Независимая международная комиссия по расследованию событий на Украине не нашла признаков геноцида на территории страны, заявил председатель комиссии Эрик Месе.
По словам Месе, комиссии не удалось обнаружить на территории Украины мест геноцида. Об этом он сообщил на брифинге в Женеве, передает РИА «Новости».
Ранее Совет ООН по правам человека в марте прошлого года учредил комиссию по расследованию нарушений на Украине. В обязанности членов входит установление фактов и обстоятельств, которые можно квалифицировать как нарушение прав человека, согласно нормам международного права.
Комиссия представила доклад в четверг, в котором Россию обвинили в нарушении международного гуманитарного права, «многие из которых составляют военные преступления».
В США назвали сроки начала «масштабного наступления» ВСУ
Politico: В США ждут «масштабного наступления» ВСУ в мае
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Американские чиновники готовят Украину к масштабному весеннему наступлению, которое, как они ожидают, начнется к маю, пишет газета Politico.
Издание со ссылкой на американского чиновника пишет, что вся военная помощь США, оказанная Украине несколько месяцев назад, нацелена на контрнаступление Киева, предположительно, в мае.
Politico отмечает, что у Киева есть два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток с севера, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост, передает РИА «Новости».
При этом наступление через Херсон в США считают нереалистичным, так как Россия укрепила оборону на восточном берегу Днепра, поэтому второй вариант – более вероятный.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что боевики ВСУ активизировались на Запорожском участке линии фронта.
До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ВСУ «заваливают» передний край своей обороны неподготовленными новобранцами, чтобы выиграть время для подготовки сил контрнаступления.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что Европа должна помочь Украине начать контрнаступление. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление состоится примерно через два месяца.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ готовятся к отступлению до Красного Лимана.
В Финляндии удивились требованию Украины отдать курсировавшие в Россию поезда Allegro
Demokraatti: Украина попросила Финляндию передать курсировавшие в Россию поезда Allegro
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Запрос Украины на передачу ей поездов Allegro, курсировавших между Хельсинки и Петербургом, поставил в тупик финское правительство, они не могут быть проданы или подарены без согласия России, пишет газета Demokraatti.
Финская железнодорожная государственная компания VR получила во вторник запрос от «Украинских железных дорог» на передачу четырех поездов Allegro. Издание Demokraatti пишет, что просьба Киева поразила власти Финляндии, Хельсинки придется дать официальный ответ на письменный запрос Украины, передает РИА «Новости».
Дело в том, что поезда принадлежат не только Финляндии, но и компании «Карельские поезда», которая была основана РЖД и финской железнодорожной компанией VR, а значит, они не могут быть проданы или подарены без согласия России, от которой оно вряд ли будет получено, пишет Demokraatti.
Издание предупреждает, что нарушение Хельсинки принципа охраны собственности «развяжет России руки» для национализации финской собственности на своей территории.
Поезда Allegro произведены в Италии концерном Alstom под маркой Sm6, развивают максимальную скорость до 220 км/ч, состоят из семи вагонов. Четыре поезда Allegro эксплуатировались с 2010 по 2022 год между Хельсинки и Петербургом.
Напомним, Финляндия закрыла границу для российских туристов и даже демонстративно отправила в металлолом поезда Allegro, некогда курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки.
Власти ДНР рассказали о наступлении российских войск на Авдеевку
Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении ВС России на Авдеевку
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Идет планомерное наступление российских сил на Авдеевку со стороны Красногоровки и других направлений, в Артемовске (украинское название – Бахмут) ситуация сложная, противник не собирается выводить войска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что российские подразделения продолжают наступательные действия со стороны Красногоровски в направлении Авдеевки. По словам врио главы ДНР, противник постоянно перебрасывает резервы, и укрепления выстраивались достаточно серьезно, передает РИА «Новости».
Также Пушилин заявил, что у ВСУ есть еще пять дорог снабжения, которые простреливаются ВС России.
Вместе с тем врио главы ДНР рассказал, что Украина не собирается выводить войска из Артемовска, ситуация остается сложной. Он отметил, что единственная для украинских сил дорога в Артемовск находится под существенным огневым контролем ЧВК «Вагнер», ВСУ крайне сложно поставлять вооружение и продовольствие.
В то же время происходит накопление украинских сил в Часовом Яре, но ВС России это не останавливает.
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал о возможности создания котла в Авдеевке.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику.
Кадыров жестко отреагировал на сожжение Корана ВСУ
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Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на видео с сожжением украинскими военными Корана, он сообщил, что молится, чтобы кара была доведена до участников видео «через наших воинов».
На кадрах видно, как украинские военные разжигают костер страницами из Корана.
В своем Telegram-канале Кадыров заявил, что не позволит «никому безнаказанно глумиться над Священным Кораном, и кара Господа Миров дойдет до вас, где бы вы ни находились».
«Вот оно ваше истинное фашистско-сатанинское нутро. Посмотрел бы я, как вы осмелитесь дотронуться до Священного Корана, будь в зоне досягаемости до вас хоть один чеченец или мусульманин. Вы бы не посмели пойти на этот кощунственный акт, если бы подобный подход к чужой нации, культуре, религии не был бы вашей государственной идеологией», – написал он.
Он обратился к «мусульманам, которые якобы воюют в составе ВСУ». «Каково вам быть в одних рядах с врагами Аллаха? Какое оправдание вы себе найдете в день великого суда?» – написал он.
Ранее Кадыров призвал российских военнослужащих не жаловаться публично на имеющиеся на передовой проблемы, а ставить в известность вышестоящих офицеров и помогать искать решение задачи.
Запорожские власти назвали главное направление атаки ВСУ в регионе
Владимир Рогов: ВСУ готовят контрнаступление в Запорожской области на Токмак в обход Мелитополя
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Противник серьезно активизировался на Запорожском направлении. Вероятно, ВСУ готовятся к контрнаступлению через Токмак, сказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя военную обстановку в регионе.
«Противник активно продолжает перебрасывать авиацию на Запорожское направление. Первые самолеты и вертолеты были замечены еще в первые дни этого года. Но сейчас проблема стала постоянной», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Также Украина пополняет ряды ВСУ. Сюда привозят мобилизованных, недавно вернувшихся после ранений в строй солдат, а также тех, кто прошел боевое слаживание в странах Запада. И эта группа боевиков наиболее опасна», – отмечает собеседник.
«Мы опасаемся, что в ближайшие пару недель численность противника возрастет на 15 тыс. человек. Уже сейчас ВСУ готовятся к атаке, прощупывая нашу оборону. Ярким тому подтверждением является вылазка в Пологовском районе региона», – добавил эксперт.
«Судя по всему, ВСУ планируют организовать контрнаступление на Запорожском направлении. В противном случае они бы не стали так активно укрепляться. Не исключаю, что движение начнется со стороны Токмака в обход Мелитополя и Васильевки», – заключил Рогов.
Накануне стало известно об атаке украинских войск в Пологовском районе Запорожской области. Сообщалось, что отряд ВСУ при поддержке бронетехники проводил разведку боем, но действия противника были отражены бойцами 219-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ.
Кроме того, в Минобороны РФ сообщали, что в регионе был сбит украинский вертолет Ми-8. Кроме того, в общей сложности за минувшие сутки средствами ПВО было перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха», а также уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов.
Также в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Потери ВСУ составили до 75 человек, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и самоходная артиллерийская установка «Акация».
Во вторник врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС России начали укреплять боевые позиции на Запорожском направлении на случай, если ВСУ приготовятся к наступлению. По его словам, все полки и дивизии уже укомплектованы, Россия готова встретить противника.
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Российские войска за сутки уничтожили 520 украинских военных
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Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила и техника противника у Гряниковки, Котляровки, Берестового Харьковской области, а также Новоселовского и Розовки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ликвидированы порядка 50 военнослужащих и американская артиллерийская система М777, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника возле пунктов Червоная Диброва, Невское, ЛНР, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики (ДНР).
За последние сутки на этом направлении уничтожены более 100 военнослужащих, две машины пехоты, две бронемашины, самоходная артустановка «Акация» и гаубица Д-30.
В ходе активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении за прошедшие сутки уничтожены около 275 военнослужащих, два танка, две бронемашины, боевая машина РСЗО «Ураган», гаубица Д-20, самоходная гаубица «Гвоздика» и американская самоходная артустановка М109 Paladin, сообщил Конашенков.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Угледаром, Павловкой ДНР, Новоданиловкой и Щербаками Запорожской области.
За минувшие сутки потери противника на этих направлениях составили до 60 военнослужащих, четыре танка, бронеавтомобиль, гаубица Д-20 и одна американская артиллерийская система М777, перечислили в Минобороны.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки ликвидированы более 35 военнослужащих, танк, две боевые машины РСЗО «Град» и гаубица Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками ВС России в течение суток нанесено поражение 93 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 186 районах.
Возле Камышевка ДНР поражен пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ.
Недалеко от Ясенового ДНР уничтожен украинский ЗРК «С-300», отчитались в Минобороны.
Асад назвал Зеленского клоуном
Президент Сирии Асад назвал Зеленского клоуном
Президент Сирии Башар Асад в интервью для телеканала «Соловьев Live» заявил, что считает президента Украины Владимира Зеленского клоуном.
Он пояснил, что выступления Зеленского похожи на клоунаду, передает РИА «Новости».
«Его цитаты как клоунада – это нам понравилось вообще, то, как он себя ведет, как комедийный актер даже в политике. Нам нужны иногда такие клоуны, чтобы они разрядили обстановку, рассмешили нас чуть-чуть», – сказал Асад.
Напомним, Асад заявил, что в ближайшие недели подпишет соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией, каждый проект будет рассматриваться и утверждаться отдельно.
Также Асад поддержал расширение российского военного присутствия в Сирии.
Politico: ВСУ за время конфликта потеряли более 100 тыс. военных
Politico: Украина за время конфликта потеряла более 100 тыс. военных
Свыше 100 тыс. украинских военных погибли за время конфликта на Украине, многие из потерь происходят в Артемовске (украинское название – Бахмут), пишет газета Politico.
Издание пишет со ссылкой на оценки американских чиновников, что на Украине уже погибли свыше 100 тыс. солдат ВСУ, включая самых опытных бойцов, при этом многие из этих потерь происходят в Артемовске, передает РИА «Новости».
Ранее газета Times писала, что украинские врачи сталкиваются с такой тяжестью ранений военных, с которыми НАТО не сталкивалось.
Между тем министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством российских Вооруженных сил заявил, что украинская сторона за февраль потеряла более 11 тыс. человек.
Требование Запада показать победу ВСУ в Запорожской области вызвало у Зеленского истерику
Рогов: У Зеленского случилась истерика из-за требований Запада победить в Запорожской области
Отсутствие победы ВСУ, как того требуют США, на линии боевого соприкосновения в Запорожской области вызвало у президента Украины Владимира Зеленского истерику, заявил в эфире «Соловьев Live» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, Запад требует от Зеленского победы, а ее отсутствие на линии боевого соприкосновения вызвало истерику у украинского президента, передает радио «Sputnik».
Он отметил, что сейчас обстановка на фронте «стабильно напряженная», находится под контролем ВС РФ. Рогов обратил внимание, что нацисты все равно пойдут в наступление на Запорожском направлении, поскольку ВСУ стягивают туда резервы и экономят снаряды РСЗО HIMARS.
Ранее Рогов сказал газете ВЗГЛЯД, что, вероятно, ВСУ готовятся к контрнаступлению через Токмак в Запорожской области.
Он отметил, что украинские боевики активизировались на запорожском участке линии фронта.
Напомним, ВС России отбили атаку украинских войск в Пологовском районе Запорожской области.
Захарова возмутилась планами Киева провести ревизию мощей Киево-Печерской лавры
Киев игнорирует факт того, что мощи святых не музейные экспонаты, провести их «инвентаризацию» нельзя, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В своем русофобском угаре в Киеве игнорируют тот простой факт, что это не музейные экспонаты», – приводит слова Захаровой «Звезда».
Она подчеркнула, что среди мощей святых отцов есть останки Нестора Летописца, Ильи Муромца и других выдающихся праведников, которых почитают и которым молятся во всем православном мире.
Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины.
Болтон рассказал о страхах Байдена в случае победы Украины
Экс-советник Трампа Болтон: Байден хочет поражения России и боится победы Украины
Американский лидер Джо Байден хочет поражения России и не может эффективно сдерживать Москву, но боится победы Украины, заявил бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон.
Болтон в колонке для The Wall Street Journal обвинил Байдена в невозможности сдерживания России. По его словам, если президент США верит в восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, то он должен подтвердить позицию США и разработать план для ее реализации. Он отметил, что «угрозы эскалации» со стороны России – это «блеф», и пока именно она сдерживает США и НАТО, а не наоборот, передает RT.
Экс-советник Трампа предположил, что Байден боится, что Украина действительно «выиграет», но хочет, чтобы Россия «проиграла». Он также отметил, что среди западных стран существует серьезное разногласие и неразбериха из-за поставок оружия Украине, что России выгодно.
Болтон считает, что сейчас Белый дом проводит не слишком эффективную поддержку самозащиты Киева, игнорирует риски как для США, так и для Украины.
Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что у США остается все меньше возможностей поддерживать умирающий киевский режим. Он констатировал, что украинская армия уничтожена. Он предупредил, что США придется пойти на мирное соглашение с Россией по Украине, в противном случае Российская армия дойдет до Польши.
Власти Израиля задумались о продаже Украине системы борьбы с БПЛА
Axios: Власти Израиля одобрили экспортные лицензии для возможной продажи Украине систем борьбы с беспилотниками
Власти Израиля одобрили экспортные лицензии для возможной продажи Украине систем борьбы с беспилотными летательными аппаратами путем глушения радиосигналов, сообщили осведомленные источники информационного портала Axios.
Как утверждают источники портала, министр обороны Израиля Йоав Галант и министр иностранных дел этой страны Эли Коэн одобрили экспортные лицензии в середине февраля, однако известно об этом стало только сейчас. Такое решение Галант и Коэн приняли после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился провести обзор политики страны в отношении конфликта на Украине. Как утверждает портал, обзор был завершен, но никаких новых решений принято не было, передает ТАСС.
Во время поездки в Киев 15 февраля Коэн уведомил президента Украины Владимира Зеленского об одобрении лицензий для возможной продажи техники израильских компаний Rafael Advanced Defense Systems и Elbit Systems. Делегация Минобороны Украины недавно посетила Израиль, чтобы получить информацию о системах борьбы с беспилотниками, которые производят эти компании. Никаких соглашений пока заключено не было.
Как поясняет портал, системы, которые Украина может приобрести у Израиля, используют средства радиоэлектронной борьбы для глушения сигналов и выведения из строя беспилотников в радиусе 40 км, причем могут быть размещены вблизи электростанций.
Израильский чиновник высокого ранга сообщил порталу, что одной из причин, по которым Израиль одобрил выдачу лицензий, было желание посмотреть, как системы обороны будут действовать против иранских беспилотников.
Как утверждают источники портала, Израиль одобрил лицензии для возможной продажи Киеву вооружений впервые с начала специальной военной операции РФ на Украине. По версии портала, власти Израиля старались не оказывать военную помощь Украине, опасаясь, что такой шаг может вызвать напряженность в отношениях с Россией и нанести ущерб интересам Израиля в Сирии.
Напомним, в начале февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости пересмотреть политику Иерусалима в отношении военных поставок Украине.
Польские спецслужбы задержали девять иностранцев за шпионаж в пользу России
Агентство внутренней безопасности Польши сообщило о задержании девяти иностранцев, которых обвинили в шпионаже в пользу России, заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский.
По его словам, задержанные якобы проводили разведку против Польши и готовили акты диверсии по заказу российской разведки, передает ТАСС.
Шестерых человек уже арестовали, прокуратура предъявила обвинения в шпионаже в пользу России, а также участии в организованной преступной группе, сообщил министр. В отношении еще троих проводятся мероприятия в прокуратуре, добавил он.
Каминьский заявил, что группа проводила мониторинг железнодорожных трасс. В их задачи входило документировать транспорт с вооружением для Украины, рассказал глава ведомства.
«Сотрудники АВБ изъяли камеры, электронное оборудование и датчики GPS, которые устанавливались на грузах с помощью для Украины», – заявил Каминьский.
Также группе иностранцев вменяют пропагандистскую деятельность «с целью дестабилизировать польско-украинские отношения».
Шендерович обвинил Украину в сотрудничестве с нацистами
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Публицист Виктор Шендерович (признан иноагентом в России) обвинил в эфире одного из оппозиционных интернет-каналов Украину в сотрудничестве с нацистами.
«Я сильно поздравляю Украину с такими партнерами, сильно поздравляю с такими союзниками. Эти, с позволения сказать, союзники Украины, «Русский добровольческий корпус», состоящий из нациков, это нацики были, которые пришли и провели эту карательную акцию против мирного населения. Нациков обсуждать бессмысленно. Украине мой привет с такими союзниками», – сказал Шендерович.
Ранее Росфинмониторинг внес основателя «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина, участвовавшего в атаке на села в Брянской области, в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Напомним, Капустина ФСБ назвала также организатором покушения на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Капустин называется гражданином России, действующим на стороне Украины. По данным ФСБ, он причастен и к другим терактам.
Аксенов рассказал о квартирах «мутных персонажей» в доме Зеленского в Крыму
Глава Крыма Аксенов рассказал, что в доме с апартаментами Зеленского есть квартиры «мутных персонажей»
В доме в Ливадии с апартаментами украинского президента Владимира Зеленского есть квартиры «мутных персонажей», которые находятся на Украине, сейчас по этому жилью идет выборка, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов в эфире канала «Крым 24» рассказал, что в доме, где находятся апартаменты Владимира Зеленского в Ливадии, есть достаточное количество квартир «мутных персонажей», которые в данный момент находятся на Украине. По его словам, сейчас идет выборка по этому жилью, передает РИА «Новости».
Ранее Аксенов заявил, что квартира Зеленского в Ливадии рано или поздно будет передана малообеспеченным или многодетным.
Напомним, Аксенов сообщал о национализации имущества украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим. Сообщалось, что в список включат квартиру Зеленского. В декабре 2021 года он заявлял, что Зеленскому грозит суд за долги по коммуналке.