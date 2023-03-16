Стало известно о ранении украинским снайпером российского пограничника в Белгородской области

В Финляндии удивились требованию Украины отдать курсировавшие в Россию поезда Allegro

Demokraatti: Украина попросила Финляндию передать курсировавшие в Россию поезда Allegro

Запрос Украины на передачу ей поездов Allegro, курсировавших между Хельсинки и Петербургом, поставил в тупик финское правительство, они не могут быть проданы или подарены без согласия России, пишет газета Demokraatti.

Финская железнодорожная государственная компания VR получила во вторник запрос от «Украинских железных дорог» на передачу четырех поездов Allegro. Издание Demokraatti пишет, что просьба Киева поразила власти Финляндии, Хельсинки придется дать официальный ответ на письменный запрос Украины, передает РИА «Новости».

Дело в том, что поезда принадлежат не только Финляндии, но и компании «Карельские поезда», которая была основана РЖД и финской железнодорожной компанией VR, а значит, они не могут быть проданы или подарены без согласия России, от которой оно вряд ли будет получено, пишет Demokraatti.

Издание предупреждает, что нарушение Хельсинки принципа охраны собственности «развяжет России руки» для национализации финской собственности на своей территории.

Поезда Allegro произведены в Италии концерном Alstom под маркой Sm6, развивают максимальную скорость до 220 км/ч, состоят из семи вагонов. Четыре поезда Allegro эксплуатировались с 2010 по 2022 год между Хельсинки и Петербургом.

Напомним, Финляндия закрыла границу для российских туристов и даже демонстративно отправила в металлолом поезда Allegro, некогда курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки.