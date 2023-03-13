Система ПВО Белгородской области сбила четыре ракеты, пострадал человек

Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО обнаружила и сбила четыре ракеты, пострадал один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В Telegram-канале он указал, что в данный момент уточняются последствия на земле, известно о том, что пострадала одна женщина, медики зафиксировали у нее сотрясение головного мозга, состояние оценивается как средней степени тяжести.

При этом обломки ракет повредили два частных домовладения. На месте работает бригада скорой помощи и глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с оперативными и аварийными службами.

Ранее российские военнослужащие ликвидировали украинский БПЛА самолетного типа близ поселка Навля в Брянской области.