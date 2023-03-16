Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Баффало»

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16 марта, четверг  |  Последнее обновление — 09:51  |  vz.ru
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Зачем Москва сократила срок зерновой сделки

Россия продлила зерновую сделку на 60 дней Erdem Sahin/EPA/ТАСС
Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. И хотя Запад так и не выполнил часть своих обещаний в рамках этого соглашения, его продление дает России ряд прямых и косвенных преимуществ. О каких конкретно выгодах идет речь и как Москва может воспользоваться соглашением в своих интересах?  Подробности...
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Австралия стала очередной жертвой гипноза Америки

Премьер Австралии Албаниз, президент США Байден и премьер Британии Сунак на саммите в Сан-Диего Stefan Rousseau/AP/ТАСС
«Три страны предпочли проигнорировать озабоченность международного сообщества и решили пойти по опасному пути». Так Пекин прокомментировал саммит AUKUS – своего рода азиатского НАТО, направленного против Китая. Две из этих трех стран – США и Великобритания – понимают свой интерес, когда движутся по «опасному пути». А вот Австралию тащат по нему, будто на заклание. Подробности...
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России потребовались дроны-перехватчики

России нужно готовиться к противостоянию дронов Gene Blevins/Zuma/ТАСС
В среду «Транснефть» сообщила, что обнаружила мины, установленные с воздуха на объекте нефтепровода «Дружба» в Брянской области. В начале марта дронами в той же области была атакована нефтебаза. Об инцидентах с БПЛА сообщалось и в других приграничных с Украиной регионах, а также в Крыму и Севастополе. Есть ли способ эффективно противодействовать таким беспилотникам и вычислять их операторов? Подробности...
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Российский летчик ювелирной работой наказал воздушного разведчика США

США потеряли боевой самолет в зоне СВО Robert W. Valenca/U.S. Air Force
США понесли первые потери в зоне российской спецоперации на Украине. БПЛА MQ-9 упал в Черное море в результате «непрофессиональных действий» российского истребителя Су-27, утверждают в Пентагоне. На самом деле действия российского летчика были максимально выверены, а сам инцидент может означать изменение всего подхода России к полетам авиации НАТО у наших границ. Каким образом американский дрон был уничтожен в Черном море? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Сербия нехотя готовится к антироссийским санкциям

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Все идет к тому, что Сербия присоединится к западным санкциям – хотя высшее руководство страны этого не хочет. Но никакой благодарности от Запада она за это не получит. Так стоит ли портить отношения с Россией? Подробности...

Государственный терроризм в США поставлен на поток

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Если кто-то скажет, что это все было давно, и теперь США белые и пушистые, разочарую. Методы, которые они применяют в так называемой политической борьбе, не изменились. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Силиконовый пузырь начал лопаться

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Разорение всех криптоинвесторов, майнеров и прочей шушеры, которая вилась вокруг этого бизнеса, на реальную финансовую систему, рынки акций, недвижимости и реальный бизнес окажет относительно небольшое влияние. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Крушение БПЛА США: главное

У Эрдогана проблемы. Устоит?

Крах банков в США. Новый мировой кризис?

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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
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Какой оптимальный возраст для депутата?
  • До 35 лет

  • От 35 до 55 лет

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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Главная тема


    Австралия стала очередной жертвой гипноза Америки

    инцидент с MQ-9


    CNN: США стерли ПО упавшего в Черное море беспилотника

    «разведка боем»


    В Запорожской области отбили атаку украинских войск

    «Морской пояс безопасности»


    В Аравийском море начались военно-морские учения России, Китая и Ирана

    Видео

    подъем со дна моря


    Как Россия добудет секреты американского беспилотника

    падение MQ-9


    Российский летчик ювелирной работой наказал воздушного разведчика США

    городской бой


    Франция готовится к битве за Крым

    главный инспектор бундесвера


    Германия избавляется от признающих силу России генералов

    ряд преимуществ


    Зачем Москва сократила срок зерновой сделки

    главная кинопремия


    Дмитрий Дабб: «Оскар» чуть-чуть испоганил хороший фильм

    на войне как на войне


    Сергей Козлов: Государственный терроризм в США поставлен на поток

    вклад в историю


    Владислав Исаев: Силиконовый пузырь начал лопаться

    на ваш взгляд


    После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе реже?

    Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Баффало»

    Гол Александра Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

    16 марта 2023, 08:49

    Текст: Вера Басилая

    Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Баффало Сейбрз» в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), капитан команды Александр Овечкин забил гол и признан первой звездой встречи.

    Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов – 5:4. В составе «Вашингтон Кэпиталз » шайбы в основное время забросили Ти Джей Оши (11), российский форвард Евгений Кузнецов (42), капитан команды Александр Овечкин (51) и Том Уилсон (59), передает РИА «Новости».

    Также Овечкин, игравший после травмы, сделал голевую передачу, его признали первой звездой встречи.

    Ранее Овечкин забил 800-й гол в НХЛ.

    Захарова: Выступление представителя Британии в ООН на русском невозможно слушать
    Захарова: Выступление представителя Британии в ООН Экерсли на русском языке невозможно слушать
    		   
    15 марта 2023, 10:17
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко отреагировала на заявления политкоординатора постпредства Великобритании Фергуса Экерсли, который в ходе заседания СБ ООН перешел на русский язык, пытаясь доказать, что Лондон не продвигает русофобию.

    «Это невозможно слушать», – заявила Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, подобные «заходы» британских дипломатов лишены всякой пользы. Они, предположила Захарова, считают, что у всех вокруг такой же низкий, как у них самих, уровень образования.

    Спикер российского внешнеполитического ведомства напомнила, как летом 2021 года британский эсминец шел на прорыв российской границы в Черном море, а также о заявлениях министров обороны и иностранных дел Британии, говоривших о необходимости нанести России «стратегическое поражение». Кроме того, Захарова напомнила, что Британия не просто ввела против России санкции, а была одним из авторов и активистов по их введению.

    Эта глупая игра британских дипломатов, подчеркнула Захарова, не возымеет желаемого эффекта для ее инициаторов, ведь российская сторона отлично знает ее цели. По ее словам, все это ложно и придумано плохо образованными людьми, которые полагают, что Россия обо всем забыла.

    Напомним, Экерсли на заседании СБ ООН заявил по-русски, что британцы не являются русофобами. По его словам, две страны «вместе сражались в двух мировых войнах» и имеют «исторические отношения».

    Во вторник, 14 марта, в Совбезе ООН по требованию России прошло заседание по теме русофобии.

    Коментарии (52)
    CBS News изобразил крушение дрона MQ-9 Reaper в Черное море после маневра российского Су-27
    		   
    15 марта 2023, 10:50
    Фото: кадр CBS
    Текст: Антон Никитин

    Американский телеканал CBS при помощи компьютерной графики смоделировал падение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper в Черном море после маневра российского истребителя Су-27.

    Телеканал CBS представил примерный сценарий падения (соответствующий версии американской стороны) с подписью «CBS News Animation».

    На записи над морем пролетают российский истребитель и американский дрон. Самолет снижается, приближаясь к поверхности воды, и после этого взлетает. После маневра российского самолета американский беспилотник переворачивается и падает.

    Американские журналисты говорят в эфире, что «до сегодняшнего дня такого никогда не случалось».

    По данным Минобороны, американский беспилотник, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования. В военном ведомстве подчеркивали, что российские истребители не вступали в контакт с беспилотным летательным аппаратом и не применяли бортовое вооружение.

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов призывал США прекратить спекуляции относительно упавшего в Черное море беспилотника MQ-9. Дипломат подчеркивал, что американские БПЛА собирают развединформацию для украинских ударов по России.

    Коментарии (91)
    В ДНР рассказали об отступлении разрозненных частей ВСУ из Артемовска
    Советник врио главы ДНР Гагин: Разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска
    		   
    15 марта 2023, 11:58
    Фото: AP/TASS
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, из Артемовска проселочными дорогами или полями, через лесопосадки пытаются отступить разрозненные части ВСУ, их техника просто «ложится на пузо» из-за распутицы, они идут пешком и несут серьезные потери, передает РИА «Новости».

    Ранее корреспондент Bild Юлиан Репке сообщил, что система укреплений в Артемовске (Бахмуте), которые перешли под контроль российских войск, была «последней надеждой» вооруженных сил Украины на создание прочной линии обороны в городе.

    Коментарии (29)
    CNN: США стерли ПО упавшего в Черное море беспилотника
    		   
    15 марта 2023, 21:57
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    США дистанционно удалили программное обеспечение с упавшего в Черное море беспилотника, чтобы оно не попало к России, сообщила журналистка телекомпании CNN Наташа Бертранд.

    По ее словам, США успели удалить данные с дрона MQ-9 Reaper перед его падением в Черное море, чтобы их не получила Москва, написала Бертранд в социальных сетях со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд

     
    После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:





    Обсуждение:  9 комментариев

    Напомним, в США ранее заявили о якобы столкновении американского беспилотника с российским истребителем Су-27 над Черным морем. Минобороны России опровергло эту информацию, подчеркнув, что контакта не было.

    После этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на роль американских БПЛА в украинских ударах по России. В свою очередь секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что инцидент с американским беспилотником в очередной раз подтверждает, что США непосредственно участвуют в боевых действиях против России. Тем временем директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин выразил мнение, что Россия может поднять и изучить обломки упавшего в Черное море американского беспилотника.

    Коментарии (51)
    CNN предсказал изменение мнения американцев по Украине из-за инцидента с дроном
    CNN: Инцидент с беспилотником МQ-9 может изменить мнение в США о помощи Украине
    		   
    15 марта 2023, 12:59
    Фото: US Air Force
    Текст: Антон Никитин

    Инцидент с дроном MQ-9 в Черном море может способствовать росту поддержки в США мнения о том, что помощь Украине не является для Вашингтона вопросом собственной национальной безопасности, сообщают американские СМИ.

    В материале телеканала CNN говорится, что экс-президент США Дональд Трамп и другой потенциальный кандидат на пост главы государства от республиканцев Рон Десантис ясно дают понять, что помощь Украине с их приходом в Белый дом будет сокращена, передает РИА «Новости».

    По мнению автора опубликованной CNN статьи, после инцидента с беспилотником Трамп, утверждающий, что лишь он способен предотвратить третью мировую, и Десантис, настаивающий на том, что Украина не является основным интересом национальной безопасности США, получат еще большую поддержку.

    Произошедшее, по оценке автора публикации, стало шагом в направлении «сценария, которого все боялись» – прямого столкновения между Россией и США.

    Как сообщало Минобороны, американский беспилотник, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов призывал США прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона.

    Коментарии (10)
    В США заявили о «защите собственности» в связи с упавшим в Черное море беспилотником MQ-9 Reaper
    		   
    15 марта 2023, 13:09
    Фото: Shawn Thew/Pool via CNP/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    США пытаются не допустить, чтобы упавший над Черным морем дрон MQ-9 попал в чужие руки, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби телеканалу CNN.

    Он пояснил, что Вашингтон предпринял шаги для защиты своей собственности в отношении этого конкретного беспилотника, передает РИА «Новости».

    «Очевидно, что мы не хотим, чтобы кто-то заполучил его, кроме нас», – сказал Кирби.

    В США ранее заявили о якобы столкновении с российским Су-27. В Минобороны России сообщили, что БПЛА упал в море из-за резкого маневрирования. Посол России в США Анатолий Антонов призывал Вашингтон прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона.

    Коментарии (41)
    Нарышкин сообщил о возможности поднять и изучить обломки упавшего БПЛА США
    Глава СВР Нарышкин заявил о возможности поднять и изучить обломки упавшего БПЛА США
    		   
    15 марта 2023, 17:07
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Существует возможность поднять обломки беспилотника США из Черного моря и изучить их, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в программе «Москва. Кремль. Путин».

    В интервью Павлу Зарубину Нарышкин подчеркнул, что, по его мнению, такие технические возможности у России есть, сообщает РИА «Новости».

     

    На ваш взгляд

     
    После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:





    Обсуждение:  9 комментариев
     

    Ранее в Белом доме усомнились в возможности достать обломки БПЛА из Черного моря.

    В США ранее заявили о якобы столкновении с российским Су-27. В Минобороны России сообщили, что БПЛА упал в море из-за резкого маневрирования. Посол России в США Анатолий Антонов призывал Вашингтон прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США пытаются не допустить, чтобы упавший над Черным морем дрон MQ-9 попал в чужие руки.

    Коментарии (39)
    Военный эксперт предположил реакцию США на крушение дрона MQ-9 Reaper в Черное море
    Военный эксперт Рожин: Особую ценность для России в упавшем MQ-9 представляет электроника дрона
    		   
    15 марта 2023, 11:12
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Вашингтону придется предоставить неопровержимые доказательства своей версии крушения MQ-9 Reaper в Черном море, если они намерены и дальше настаивать на причастности российского самолета к падению дрона. Для Москвы же было бы важно получить обломки этой машины. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Борис Рожин, комментируя инцидент с американским БПЛА MQ-9 Reaper в Черном море.

    «Пока мы не располагаем деталями случившегося. Вашингтон обещал опубликовать видео инцидента, но данные объективного контроля до сих пор не представлены. На данный момент мы располагаем заявлением Минобороны, США и записью переговоров наших летчиков», – рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Примечательно, что версии сторон серьезно расходятся. Москва утверждает, что никакого контакта самолета с дроном не было, а Вашингтон настаивает на обратном. И в данном случае США придется предоставить видеозапись инцидента или данные телеметрии с упавшего MQ-9, чтобы доказать обоснованность своих обвинений», – рассуждает собеседник.

    «Пока же западная пресса предлагает нам только реконструкции, которые ничего конкретного не подтверждают. Более того, представленные модели произошедшего пока выглядят противоречивыми и фактически представляют разнообразие версий», – обращает внимание эксперт.

    «Также есть информация о том, что Россия сейчас вылавливает обломки упавшего американского беспилотника. И если это так, то для нас там больший интерес представляет даже не сам планер, а именно его начинка. Электроника и приборы наблюдения периодически модернизируются. И Москва могла бы их изучить», – полагает он.

    «Как показывает пример Ирана, сбивание американских дронов при удачном стечении обстоятельств дает возможность детально изучить начинку аппаратов. Вместе с тем не исключаю, что США начнут заминать инцидент. Фактически они лишь словесно осудят действия Москвы. При этом их БПЛА и дальше продолжат периодически летать в акватории Черного моря», – заключил Рожин.

    Во вторник европейское командование ВС США (EUCOM) сообщило, что российский истребитель Су-27 в Черном море якобы задел винт американского дрона MQ-9. Отмечается, что БПЛА выполнял «рутинные операции» в международном воздушном пространстве, а инцидент привел к «аварии и полной потере» аппарата.

    Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер утверждает, что «несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывал топливо и пролетал перед MQ-9 безрассудным и непрофессиональным образом». Он добавил, что из-за этого у американского беспилотника отказал пропеллер.

    Позже Минобороны РФ пояснило, что БПЛА совершал полет над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова в направлении государственной границы РФ. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

    Уточняется, что беспилотник летел с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. Истребители из состава дежурных по ПВО сил были задействованы для идентификации нарушителя, заявили в Минобороны.

    «В результате резкого маневрирования беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», – подчеркнули в ведомстве.

    Для разъяснения ситуации в Госдепартамент был вызван российский посол в США Анатолий Антонов. После проведенных консультаций, он сообщил, что Вашингтон выразил обеспокоенность и протест в связи с «непрофессиональными действиями российской стороны».

    По словам дипломата, его контакты с американской стороной в развитие данного инцидента можно считать «конструктивными». Россия и США озвучили позиции по ситуации с БПЛА MQ-9. Антонов призвал «быть очень осторожными в своих действиях с учетом событий, которые происходят в Восточной Европе».

    Представитель РФ подчеркнул, что «американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ» России. Он также указал на то, что MQ-9 может «нести несколько бомб», «1,7 тыс. кг взрывчатки».

    Ранее над акваторией Балтийского моря был обнаружен и перехвачен P-3 Orion немецких воздушных сил, его сопроводил истребитель Су-27 Балтфлота России.

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    Коментарии (22)
    Мишустин прокомментировал предложение отменить ЕГЭ
    		   
    15 марта 2023, 18:46
    Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что перед принятием решения об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) необходимо проанализировать как плюсы, так и минусы такого шага.

    Решая такие вопросы, Мишустин попросил не торопиться, «посмотреть и все серьезно взвесить», передает РИА «Новости».

    Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена ЕГЭ в России в связи с выходом из Болонской системы не обсуждается. Позже вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что ЕГЭ будут «демонтировать» постепенно. 

    Коментарии (72)
    Не вставший во время гимна России калужский депутат получил повестку в военкомат
    Депутат Лепендин, не вставший во время исполнения гимна России, получил повестку в военкомат

    15 марта 2023, 14:06

    Текст: Антон Никитин

    Депутат районного собрания в Калужской области Александр Лепендин, в конце февраля не вставший во время исполнения гимна России во время официального мероприятия, получил повестку в военкомат.

    Лепендин сообщил РИА «Новости», что он и еще один депутат получили повестки на заседании комиссии по этике районного собрания. Он уточнил, что повестка вручена для сверки персональных данных. Депутат добавил, что уже посетил военкомат, данные были сверены, и его отпустили.

    Военный комиссар Малоярославецкого района Игорь Меркулов со своей стороны подтвердил факт вручения повесток. Он сообщил, что повестки вручались двоим гражданам, которых он оповещал во время частичной мобилизации и которые к нему не прибыли.

    Лепендин, однако, утверждает, что во время частичной мобилизации не получал повестку. «Мне сказали, что ее приносили в почтовый ящик по адресу мамы в октябре», – сказал он, добавив, что «мы такой не наблюдали». К тому же, признался депутат, ему было «не до этого», поскольку «мама умирала, похоронили в начале ноября».

    Он пояснил также, что пока комиссия по этике не вынесла окончательного решения о наказании для него за то, что не встал во время гимна. Решение, как ожидается, будет принято в течение месяца.

    В конце февраля появились сообщения о том, что во время исполнения государственного гимна РФ депутат районного собрания от КПРФ Александр Лепендин остался сидеть. Его коллег это возмутило. Сам Лепендин заявил, что не встал из-за боли в ногах после тренировки. Проверкой занялись правоохранительные органы.

    Коментарии (33)
    В Запорожской области отбили атаку украинских войск
    Рогов: В Запорожской области отбили атаку украинских войск
    		   
    15 марта 2023, 20:54
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Отбита атака украинских войск в Пологовском районе Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Часть боевиков была уничтожена, другая вернулась на исходные позиции, написал Рогов в своем Telegram-канале.

    По его словам, отряд ВСУ при поддержке бронетехники проводил разведку боем. Рогов уточнил, что атака противника была отражена бойцами 219-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ.

    Ранее сообщалось, что истребители ВКС России сбили украинской вертолет Ми-8 в Запорожской области.

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    Россиянки прошли с флагом страны на открытии чемпионата мира по боксу
    Россиянки прошли под флагом страны на церемонии открытия чемпионата мира по боксу
    		   
    15 марта 2023, 18:54
    Фото: REUTERS
    Текст: Ольга Иванова

    Женская сборная России по боксу на церемонию открытия чемпионата мира (ЧМ), проходящего в Нью-Дели, Индия, вышла под флагом своей страны.

    Сборную России на турнире представляют Юлия Чумгалакова (весовая категория до 48 кг), Екатерина Пальцева (до 50 кг), Анна Аэдма (до 52 кг), Карина Тазабекова (до 54 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Надежда Голубева (до 60 кг), Наталия Сычугова (до 63 кг), Азалия Аминева (до 66 кг), Анастасия Демурчян (до 70 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг), Салтанат Меденова (до 81 кг) и Диана Пятак (свыше 81 кг), передает ТАСС.

     

    Напомним, ЧМ среди женщин начался в Нью-Дели, а среди мужчин пройдет в мае в Ташкенте

    Федерация бокса США отказалась участвовать в соревнованиях, на которые российские и белорусские спортсмены допущены под национальным флагом и с гимном страны. Кроме того, о бойкоте заявили организации из Ирландии и Чехии. Британская сборная объявила об отказе от участия в женском ЧМ. 

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    США готовы обнародовать видеозапись инцидента с беспилотником
    США заявили о готовности обнародовать видеозапись инцидента с беспилотником
    		  
    15 марта 2023, 21:16
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    США сейчас изучают возможность публикации видеозаписи инцидента с беспилотником над Черным морем, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в интервью телеканалу MSNBC.

    По его словам, Вашингтон сейчас рассматривает такое решение, США при  принятии решений учитывают необходимость защищать источники и методы сбора информации, передает ТАСС.

    Прайс заявил, что на записи видно, как российский беспилотник сближается и «совершенно непрофессиональным» образом и совершает действия, которые приводят к столкновению с американским БПЛА.

    На ваш взгляд

     
    После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:





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    Ранее в США заявили о якобы столкновении с российским Су-27 над Черным морем. 

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    Остин после разговора с Шойгу заявил о важности связей великих держав
    Шеф Пентагона Остин после переговоров с главой Минобороны РФ Шойгу заявил о важности контактов между великими державами

    15 марта 2023, 22:55

    Текст: Антон Никитин

    Шеф Пентагона Ллойд Остин после переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей.

    Остин сообщил, что только что закончил телефонный разговор с российским коллегой, главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Шеф Пентагона также выразил мнение, что великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей, передает ТАСС.

    Министр обороны США выступил с утверждением, что американский беспилотник якобы выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве.

    По его словам, этот опасный эпизод якобы является частью общей модели «агрессивных, рискованных и небезопасных» действий российских пилотов в международном воздушном пространстве.

    По мнению Остина, Россия якобы обязана выполнять действия с использованием воздушных судов профессионально и безопасно.

    Ранее европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского беспилотника с российским истребителем Су-27 над Черным морем.

    Минобороны России опровергло эту информацию, подчеркнув, что контакта воздушных судов не было.

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    В США ошеломлены приемом Бразилией военных кораблей Ирана
    Госдеп заявил о разочаровании приемом Бразилией военных кораблей Ирана
    		   
    15 марта 2023, 20:12
    Фото: Silvia Izquierdo/AP/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    США глубоко ошеломлены и разочарованы решением Бразилии разрешить двум военным кораблям Ирана зайти в порт Рио-де-Жанейро, сообщил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.

    В Вашингтоне отметили, что понимают решение Бразилии как суверенной страны, которая способна принимать свои внешнеполитические решения, передает ТАСС.

    Вместе с тем он добавил, что этот портовый визит глубоко разочаровал американскую администрацию. «Мы довели до сведения Бразилии, что были ошеломлены ее недавним разрешением на заход в порт двум военным иранским кораблям начиная с 28 февраля», – сказал Николс.

    Представитель Госдепа подчеркнул, что иранским кораблям «нет места в нашем полушарии».

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