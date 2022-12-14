Овечкин забил 800-й гол в НХЛ

Александр Овечкин оформил хет-трик и достиг отметки в 800 шайб в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и довел количество своих шайб в НХЛ до 800.

Уже на 24-й секунде Ови «прошил» Петра Мразека и в 136-й раз в карьере открыл счет в матче регулярного чемпионата, передает «Р-Спорт». Причем авторы телетрансляции матча едва не прозевали гол Овечкина. В этот момент редакторы ESPN разделили экран на две части и уделили больше внимания кадрам с экс-форвардом «Чикаго» Крисом Челиосом, который зачитывал стартовый состав «Блэкхоукс» на игру. В это время Ови разобрался с обороной хозяев «Юнайтед-центра» и Мразеком.

Всего через восемь минут Овечкин забросил свою 799-ю шайбу в карьере в чемпионате НХЛ. «Кэпиталз» классно разыграли большинство, выведя капитана на пустые ворота. Александру буквально оставалось просто занести снаряд в рамку.

В середине третьего периода при счете 4:2 в пользу «Вашингтона» он едва вышел на свою смену, добежал до пятака и, получив шайбу, моментально расстрелял ворота Мразека. Этот гол стал 800-м для Овечкина в НХЛ.

Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счетом 7:3. Российский форвард открыл счет в матче на 25-й секунде первого периода, установив новый рекорд НХЛ. Овечкин открыл счет в матче в 136-й раз для себя. Ранее наивысший результат по этому показателю принадлежал Яромиру Ягру, который 135 раз становился автором первого гола в матче регулярных чемпионатов в Североамериканской лиге, передает «Чемпионат».

Помимо этого, Овечкин установил еще один рекорд НХЛ, превзойдя достижение Бретта Халла. Как отмечает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин забросил 66-ю шайбу в гостевых матчах, благодаря которой открыл счет во встрече. Таким образом, 37-летний российский нападающий побил рекорд Халла по количеству стартовых голов в гостевых матчах.

Овечкин забрасывал по 20+ шайб в каждом из 18 своих сезонов в лиге. Он стал третьим игроком в истории НХЛ, который минимум в 18 сезонах подряд добирался до этой отметки заброшенных шайб, передает «Чемпионат». На первом месте серия Горди Хоу (22 сезона), на втором – Брендана Шенахана (19). По общему числу сезонов с 20+ шайбами Овечкин вышел на единоличное шестое место. Впереди идут Хоу (22), Рон Фрэнсис (20), Шенахан, Дэйв Андрейчук и Яромир Ягр (по 19).

Ранее жители Северной Америки потребовали не допускать Овечкина в НХЛ.