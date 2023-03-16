Асад поддержал расширение российского военного присутствия в Сирии

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16 марта, четверг  |  Последнее обновление — 09:51  |  vz.ru
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Зачем Москва сократила срок зерновой сделки

Россия продлила зерновую сделку на 60 дней Erdem Sahin/EPA/ТАСС
Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. И хотя Запад так и не выполнил часть своих обещаний в рамках этого соглашения, его продление дает России ряд прямых и косвенных преимуществ. О каких конкретно выгодах идет речь и как Москва может воспользоваться соглашением в своих интересах?  Подробности...
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Австралия стала очередной жертвой гипноза Америки

Премьер Австралии Албаниз, президент США Байден и премьер Британии Сунак на саммите в Сан-Диего Stefan Rousseau/AP/ТАСС
«Три страны предпочли проигнорировать озабоченность международного сообщества и решили пойти по опасному пути». Так Пекин прокомментировал саммит AUKUS – своего рода азиатского НАТО, направленного против Китая. Две из этих трех стран – США и Великобритания – понимают свой интерес, когда движутся по «опасному пути». А вот Австралию тащат по нему, будто на заклание. Подробности...
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России потребовались дроны-перехватчики

России нужно готовиться к противостоянию дронов Gene Blevins/Zuma/ТАСС
В среду «Транснефть» сообщила, что обнаружила мины, установленные с воздуха на объекте нефтепровода «Дружба» в Брянской области. В начале марта дронами в той же области была атакована нефтебаза. Об инцидентах с БПЛА сообщалось и в других приграничных с Украиной регионах, а также в Крыму и Севастополе. Есть ли способ эффективно противодействовать таким беспилотникам и вычислять их операторов? Подробности...
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Российский летчик ювелирной работой наказал воздушного разведчика США

США потеряли боевой самолет в зоне СВО Robert W. Valenca/U.S. Air Force
США понесли первые потери в зоне российской спецоперации на Украине. БПЛА MQ-9 упал в Черное море в результате «непрофессиональных действий» российского истребителя Су-27, утверждают в Пентагоне. На самом деле действия российского летчика были максимально выверены, а сам инцидент может означать изменение всего подхода России к полетам авиации НАТО у наших границ. Каким образом американский дрон был уничтожен в Черном море? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Сербия нехотя готовится к антироссийским санкциям

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Все идет к тому, что Сербия присоединится к западным санкциям – хотя высшее руководство страны этого не хочет. Но никакой благодарности от Запада она за это не получит. Так стоит ли портить отношения с Россией? Подробности...

Государственный терроризм в США поставлен на поток

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Если кто-то скажет, что это все было давно, и теперь США белые и пушистые, разочарую. Методы, которые они применяют в так называемой политической борьбе, не изменились. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Силиконовый пузырь начал лопаться

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Разорение всех криптоинвесторов, майнеров и прочей шушеры, которая вилась вокруг этого бизнеса, на реальную финансовую систему, рынки акций, недвижимости и реальный бизнес окажет относительно небольшое влияние. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Крушение БПЛА США: главное

У Эрдогана проблемы. Устоит?

Крах банков в США. Новый мировой кризис?

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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
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  • Затрудняюсь ответить
Какой оптимальный возраст для депутата?
  • До 35 лет

  • От 35 до 55 лет

  • Старше 55 лет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Главная тема


    Австралия стала очередной жертвой гипноза Америки

    инцидент с MQ-9


    CNN: США стерли ПО упавшего в Черное море беспилотника

    «разведка боем»


    В Запорожской области отбили атаку украинских войск

    «Морской пояс безопасности»


    В Аравийском море начались военно-морские учения России, Китая и Ирана

    Видео

    подъем со дна моря


    Как Россия добудет секреты американского беспилотника

    падение MQ-9


    Российский летчик ювелирной работой наказал воздушного разведчика США

    городской бой


    Франция готовится к битве за Крым

    главный инспектор бундесвера


    Германия избавляется от признающих силу России генералов

    ряд преимуществ


    Зачем Москва сократила срок зерновой сделки

    главная кинопремия


    Дмитрий Дабб: «Оскар» чуть-чуть испоганил хороший фильм

    на войне как на войне


    Сергей Козлов: Государственный терроризм в США поставлен на поток

    вклад в историю


    Владислав Исаев: Силиконовый пузырь начал лопаться

    на ваш взгляд


    После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе реже?

    Асад поддержал расширение российского военного присутствия в Сирии

    Президент Сирии Асад поддержал увеличение военного присутствия России в стране
    		   
    16 марта 2023, 08:43
    Фото: Владимир Гердо/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Расширение и увеличение военных баз России в Сирии приветствуется правительством, это вопрос технического и логистического характера, заявил президент Сирии Башар Асад.

    Асад в интервью РИА «Новости» заявил, что если у России есть желание расширить или увеличить свои базы в Сирии, то такого рода идеи приветствуются, ее реализация – вопрос технический и логистический. По его словам, министры обороны России и Сирии обсуждали вопросы военного сотрудничества, но конкретно тема баз не поднималась. Асад подчеркнул, что военное сотрудничество предполагает секретность, но общий взгляд на вопрос баз у сторон есть.

    Президент Сирии уверен, что военное присутствие России не должно быть временным и ограничиваться только борьбой с терроризмом, российское присутствие в республике связано с балансом сил в мире.

    Ранее Башар Асад обвинил Запад в начале третьей мировой войны руками нацистов на Украине во главе с Владимиром Зеленским и руками террористов в Сирии.

    Между тем президент России Владимир Путин на встрече с Башаром Асадом заявил, что Сирия достигла успехов в борьбе с терроризмом благодаря России.

    CBS News изобразил крушение дрона MQ-9 Reaper в Черное море после маневра российского Су-27
    		   
    15 марта 2023, 10:50
    Фото: кадр CBS
    Текст: Антон Никитин

    Американский телеканал CBS при помощи компьютерной графики смоделировал падение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper в Черном море после маневра российского истребителя Су-27.

    Телеканал CBS представил примерный сценарий падения (соответствующий версии американской стороны) с подписью «CBS News Animation».

    На записи над морем пролетают российский истребитель и американский дрон. Самолет снижается, приближаясь к поверхности воды, и после этого взлетает. После маневра российского самолета американский беспилотник переворачивается и падает.

    Американские журналисты говорят в эфире, что «до сегодняшнего дня такого никогда не случалось».

    По данным Минобороны, американский беспилотник, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования. В военном ведомстве подчеркивали, что российские истребители не вступали в контакт с беспилотным летательным аппаратом и не применяли бортовое вооружение.

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов призывал США прекратить спекуляции относительно упавшего в Черное море беспилотника MQ-9. Дипломат подчеркивал, что американские БПЛА собирают развединформацию для украинских ударов по России.

    Коментарии (91)
    США решили закупить 24 гиперзвуковые ракеты
    Минобороны США запланировало закупить в 2024 году 24 гиперзвуковые ракеты
    		   
    13 марта 2023, 19:36
    Фото: Kyle Braser/U.S. Air Force
    Текст: Вера Басилая

    Министерство обороны США предполагает выделить в 2024 году 11 млрд долларов для закупки высокоточных вооружений, в том числе 24 гиперзвуковых ракет.

    Согласно справочным документам проекта бюджета Пентагона, в 2024 финансовом году Минобороны США рассчитывает ассигновать 11 млрд долларов на приобретение у национального военно-промышленного комплекса ряда высокоточных вооружений, передает ТАСС.

    В справке отмечается, что инвестиции предполагают вложить в продолжение разработки, испытаний и закупки гиперзвуковых ракет и других ударных систем большой дальности, масштабную разработку прототипов гиперзвуковых вооружений, приобретение 24 гиперзвуковых ракет.

    Ранее СМИ сообщили, что американское Минобороны в понедельник, 13 марта, представит запросы на закупку и финансирование военных разработок в 2024 году на общую сумму более 300 млрд долларов.

    При этом представители Республиканской партии, которая контролирует Палату представителей Конгресса США, заявили, что не собираются принимать подготовленный администрацией Джо Байдена проект бюджета, назвав документ «мертворожденным».

    Коментарии (31)
    CNN предсказал изменение мнения американцев по Украине из-за инцидента с дроном
    CNN: Инцидент с беспилотником МQ-9 может изменить мнение в США о помощи Украине
    		   
    15 марта 2023, 12:59
    Фото: US Air Force
    Текст: Антон Никитин

    Инцидент с дроном MQ-9 в Черном море может способствовать росту поддержки в США мнения о том, что помощь Украине не является для Вашингтона вопросом собственной национальной безопасности, сообщают американские СМИ.

    В материале телеканала CNN говорится, что экс-президент США Дональд Трамп и другой потенциальный кандидат на пост главы государства от республиканцев Рон Десантис ясно дают понять, что помощь Украине с их приходом в Белый дом будет сокращена, передает РИА «Новости».

    По мнению автора опубликованной CNN статьи, после инцидента с беспилотником Трамп, утверждающий, что лишь он способен предотвратить третью мировую, и Десантис, настаивающий на том, что Украина не является основным интересом национальной безопасности США, получат еще большую поддержку.

    Произошедшее, по оценке автора публикации, стало шагом в направлении «сценария, которого все боялись» – прямого столкновения между Россией и США.

    Как сообщало Минобороны, американский беспилотник, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов призывал США прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона.

    Коментарии (10)
    Над военчастью ВКС в Новой Москве заметили три неизвестных БПЛА
    Mash: Беспилотники в Новой Москве наблюдали за военчастью ВКС
    		   
    13 марта 2023, 13:30
    Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    В небе над воинской частью Воздушно-космических войск в Новой Москве три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) с бело-красными сигнальными огнями, предварительно, вели непрерывное наблюдение за частью.

    По информации Telegram-канала Mash, неизвестные беспилотники запускали из лесополосы, которая находится рядом с частью ВКС в Новой Москве, они находились на высоте около 200 метров, но у военной части снизились, покружились и улетели обратно.

    Беспилотники заметили военнослужащий на КПП и патрульные полицейские, которые сообщили о дронах командованию, после обследования леса следов операторов не нашли.

    Отмечается, что беспилотники были больших размеров с бело-красными сигнальными огнями, один из них летел в сторону АЗС «Татнефть» возле поселения Краснопахорское.

    Ранее российские военнослужащие ликвидировали украинский БПЛА самолетного типа близ поселка Навля в Брянской области.

    Коментарии (29)
    Кадыров призвал российских военных на фронте не жаловаться в соцсетях
    Кадыров призвал российских военных на передовой не жаловаться: Воин не кричит – воин решает
    		   
    14 марта 2023, 13:30
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российских военнослужащих не жаловаться публично на имеющиеся на передовой проблемы, а ставить в известность вышестоящих офицеров и помогать искать решение задачи.

    Кадыров написал в своем Telegram-канале, обращаясь к военнослужащим, напомнил, что во время боевых действий всегда бывают «проблемы, вопросы, нехватки, неудачи», причем «по закону подлости» это происходит в самый неподходящий момент. Он отметил, что «рвется там, где тонко», и в боевой обстановке это неизбежно.

    Обращаясь к «отдельным бойцам на передовой», глава Чечни подчеркнул, что «наличие связи не означает, что нужно озвучивать и раскидывать по соцсетям внутренние вопросы». Кадыров признался, что когда видит видео с жалобами со стороны нерадивого солдата, ему хочется спросить: «А ты думаешь, на войне всегда бывает всего достаточно и вдосталь?»

    «Воин не кричит – воин решает», – подчеркнул Кадыров, призвав искать решение задачи, а не собираться в кучку, чтобы делать публичные обращения.

    «Закончились патроны? А почему заранее не предупредил вышестоящего офицера, что они на исходе?» – спросил Кадыров, отметив, что «у хорошего бойца патроны ни с того ни с сего вдруг не заканчиваются». Глава Чечни посоветовал «терпеть хотя бы сутки» и найти себе другую задачу.

    «Дали карту боевого задания? Действуй, боец! От тебя зависит выполнение. Думай, распределяй силы и возможности, а не стой с открытым ртом», – заявил Кадыров, подчеркнув, что никто не будет бегать за военными с цинком патронов и сухпайком.

    Он напомнил, что «это война, а не курорт». Звезду Героя получить нелегко, и ее дают тем, кто не плачет на камеру и борется со всеми преградами, заявил Кадыров.

    Итоги спецоперации нужны не только одному президенту России, отметил Кадыров, указав, что глава государства и так делает «все возможное и невозможное».

    По его словам, в целом в стране и в рядах боевых подразделений в частности ситуация сейчас «в разы лучше, чем была год назад». Россия двигается вперед во всех смыслах, подчеркнул Кадыров. Назвав себя сторонником быстрых форсированных действий на Украине, Кадыров заявил, что считает тактику Генштаба обдуманной, щадящей и мудрой.

    Также он заявил, что гордится добровольцами, которые каждый день приезжают в Российский университет спецназа. «Вот это и есть настоящие мужчины, которые не жалуются, а заставляют жаловаться натовских наемников», – подчеркнул Кадыров, призвав не бояться мобилизации.

    Также Кадыров посоветовал не слушать «всякие прозападные СМИ». «Все хорошо, граждане, не переживайте. Ошибки учтены, тактика работает, страна развивается. Верховный главнокомандующий держит руку на пульсе и в обиду Отчизну не даст», – заявил он.

    «Благодаря Владимиру Владимировичу мы очистили Чеченскую Республику от террористов и бандитов, а теперь всей страной от сатанистов Украину тем более сможем!» – заключил Кадыров.

    Накануне президент Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и попросил передать слова благодарности чеченским военным, находящимся в зоне спецоперации.

    Коментарии (48)
    Асад заявил о поддержке спецоперации России на Украине
    Асад заявил Путину о поддержке России в борьбе со «старыми и новыми нацистами»
    		   
    15 марта 2023, 17:57
    Фото: Владимир Гердо/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент Сирии Башар Асад во время встречи с главой Российского государства Владимиром Путиным в Кремле подтвердил, что Дамаск поддерживает Россию в борьбе со «старыми и новыми нацистами».

    Он отметил, что это его первый визит в Россию после начала СВО, передает ТАСС.

    «Хочу повторить сирийскую позицию в поддержку спецоперации. Я говорю, что это старые и новые нацисты, потому что Запад принимал старых нацистов у себя на земле, а сейчас он вновь поддерживает их», – сказал Асад.

    Он подчеркнул, что позиция Сирии исходит из того, что мир действительно нуждается в стабилизации.

    Путин ранее заявил на встрече с Асадом, что Сирия достигла успехов в борьбе с терроризмом благодаря России.

    Коментарии (3)
    В «Калашникове» рассказали о первых поставках пистолета Лебедева
    Концерн «Калашников»: Начались первые контрактные поставки модульного пистолета Лебедева
    		  
    13 марта 2023, 15:14
    Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» приступил к производству и выполнению первых контрактных поставок модульного пистолета Лебедева (МПЛ), партия изделий передана заказчику и проходит войсковые испытания, сообщил президент концерна Алан Лушников в преддверии выставки «Эскпотехностраж», которая пройдет с 15 по 17 марта в Санкт-Петербурге.

    По его словам, в нынешней экспозиции концерн делает акцент на модульном пистолете Лебедева (МПЛ). Лушников добавил, что «Калашников» начал его производство и осуществил первые контрактные поставки, пистолеты переданы заказчику и проходит войсковые испытания, передает ТАСС.

    Разработка линейки пистолета Лебедева началась в 2014 году. В 2021 году 9–мм пистолет Лебедева компактный принят на вооружение МВД России, а 9–мм модульные пистолеты Лебедева МПЛ и МПЛ1 – на вооружение Росгвардии.

    Напомним, в ноябре президент России Владимир Путин наградил создателя линейки пистолетов Лебедева, ведущего инженера-конструктора Ижевского механического завода (ИМЗ, «Ижмех») Дмитрия Лебедева орденом «За военные заслуги».

    Коментарии (5)
    Португальские военные отказались сопровождать российское судно
    Военные Португалии отказались выполнять задание по сопровождению российского судна

    14 марта 2023, 12:44

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Португальские военнослужащие, находящиеся на острове Мадейра, отказались подняться на борт корабля для выполнения задания по сопровождению судна Российского флота, сообщили СМИ.

    Как сообщила телерадиокомпания Radio e Televisao de Portugal, 13 военных отказались подниматься на борт патрульного корабля NRP Mondego, который закреплен за морской зоной Мадейры, сославшись на попадание воды в машинное отделение и проблемы с одним из двигателей, передает ТАСС.

    В свою очередь португальский флот заверил, что миссия, которую они собирались выполнить, была краткосрочной, проходила близко к побережью и при хороших погодных условиях, поэтому флот заявил, что военные не выполнили свои обязанности.

    Что за судно планировали сопровождать португальские военнослужащие, не уточняется.

    Отметим, что на видео телекомпании катер стоит у причала под французским и португальским флагами.

    Ранее в ЮАР начались военно-морские учения России, Китая и Южно-Африканской Республики. От России в ЮАР отправились фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и средний морской танкер «Кама» Северного флота.

    Напомним, в Минобороны России сообщили, что Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в западной части Атлантического океана провел учение с применением гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 километров.

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    Пентагон запросил у Конгресса средства на закупку 28 РСЗО HIMARS
    Минобороны США запросило у Конгресса 180 млн долларов на закупку 28 РСЗО HIMARS
    		   
    13 марта 2023, 21:12
    Фото: AFLO/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Министерство обороны США в рамках проекта бюджета на 2024 финансовый год запросило у Конгресса средства на закупку 28 реактивных систем залпового огня HIMARS за 180 млн долларов, следует из проекта оборонного бюджета.

    Согласно документу, предполагаемая общая стоимость закупки этих систем вооружений таким образом составит порядка 179 млн 230 тыс. долларов. Также Пентагону необходимо почти 200 млн долларов на 541 противотанковый комплекс Javelin, средства на 5 тыс. управляемых реактивных снарядов за 886,3 млн долларов, а также примерно 366 ракет сокращенной дальности поражения MLRS на сумму около 10,3 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что министерство обороны США предполагает выделить в 2024 году 11 млрд долларов для закупки высокоточных вооружений, в том числе 24 гиперзвуковых ракет.

    СМИ сообщили, что американское Минобороны в понедельник, 13 марта, представит запросы на закупку и финансирование военных разработок в 2024 году на общую сумму более 300 млрд долларов.

    При этом представители Республиканской партии, которая контролирует Палату представителей Конгресса США, заявили, что не собираются принимать подготовленный администрацией Джо Байдена проект бюджета, назвав документ «мертворожденным».

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    В Кремле подтвердили переговоры Путина и Асада в Москве
    Анонсированы переговоры Путина и Асада в Москве
    		   
    14 марта 2023, 21:12
    Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад проведут переговоры в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

    Отмечается, что переговоры состоятся в среду. Ожидается, что президенты рассмотрят двустороннее сотрудничество в различных областях, а также перспективы урегулирования ситуации в Сирии, передает ТАСС.

    Кроме того, сообщается, что Асад уже прибыл в Москву с официальным визитом.

    Ранее Асад и Путин обменялись поздравительными посланиями по случаю Нового года, сирийский лидер отметил вклад России в борьбу с терроризмом.

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    Польша пообещала Украине истребители МиГ-29 от нескольких стран
    Спикер правительства Польши Мюллер: Украина получит истребители МиГ-29 от нескольких стран

    15 марта 2023, 12:23

    Текст: Антон Никитин

    Группа из нескольких стран намерена поставить Украине истребители МиГ-29, сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

    Мюллер сообщил, что имеются «ясные декларации», какие это будут страны. Он не стал называть эти государства, отметив, что они сами об этих решениях объявят, передает РИА «Новости».

    «Мы готовы принять решение в группе нескольких стран, которые решились на такой шаг», – добавил пресс-секретарь.

    Ранее в среду о планах передать Украине истребители МиГ-29 объявила Словакия.

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    ЕС увеличил объем спонсирующего поставки оружия на Украину Еврофонда мира
    ЕС увеличил на 2,2 млрд евро объем Еврофонда мира, который оплачивает покупку оружия Киеву

    14 марта 2023, 14:12

    Текст: Вера Басилая

    Евросоюз увеличил на 2,2 млрд евро объем Европейского фонда мира, из которого оплачиваются поставки оружия Украине, говорится в заявлении Совета ЕС.

    В заявлении ЕС говорится, что совет ЕС повысил до 7,979 млрд евро финансовый потолок Европейского фонда мира для покрытия дополнительных расходов, передает ТАСС.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Киев нуждается в экстренных поставках боеприпасов, на эти цели необходимо найти 1 млрд евро в так называемом Европейском фонде мира.

    Вместе с тем в Минобороны Украины заявили, что 1 млрд недостаточно, и потребовало от ЕС снарядов на 4 млрд евро.

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    Асад возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
    Президент Сирии Асад возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
    		   
    15 марта 2023, 12:25
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Находящийся в Москве с рабочим визитом глава Сирии Башар Асад посетил Александровский парк, где возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

    После возложения венка из темно-алых роз в обрамлении ленты в цветах флага республики, президент Сирии почтил память воинов минутой молчания. Церемонию сопровождал Военный образцовый оркестр почетного караула, передает ТАСС.

    В Кремле ранее подтвердили переговоры Путина и Асада в среду. Ожидается, что президенты рассмотрят двустороннее сотрудничество в различных областях, а также перспективы урегулирования ситуации в Сирии.

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    Путин: Россия как настоящий друг пытается поддержать пострадавшую от землетрясения Сирию

    15 марта 2023, 17:42

    Текст: Ольга Иванова

    Москва как настоящий друг Дамаска старается поддержать страну после разрушительного землетрясения, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом.

    Путин выразил сожаление в связи с тем, что сирийский народ «столкнулся с еще одной очень серьезной проблемой, с катастрофой – землетрясением», передает ТАСС.

    «Это, конечно, усугубляет ситуацию. Но мы как настоящие друзья пытаемся вас поддержать», – отметил Путин.

    Напомним, в Кремле начались переговоры Путина и Асада.

    Ранее представители Российского Красного Креста (РКК) – старейшей гуманитарной организации России – прибыли в Сирию для оказания гуманитарной и медицинской помощи и психосоциальной поддержки пострадавшим от землетрясения.

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    Минпромторг направил в Минобороны список работников ОПК для отсрочки от призыва

    15 марта 2023, 09:45

    Текст: Антон Никитин

    Минпромторг направил в военное ведомство перечень работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) призывного возраста, задействованных в выполнении гособоронзаказа, с целью предоставления им отсрочки от весеннего призыва на службу в 2023 году, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

    Там уточнили, что в Минобороны направлен список с перечнем конкретных особо востребованных работников организаций ОПК призывного возраста, который в настоящее время отрабатывается, передает ТАСС.

    Сообщается, что в скором времени межведомственная комиссия (МВК) по брони оптимизирует подход к формированию перечня категорий работников, которым может быть предоставлена отсрочка.

    14 марта президент Владимир Путин сообщил, что Минпромторг России составил список востребованных профессий по теме отсрочки для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

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