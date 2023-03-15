Путин заявил о вкладе России в успешную борьбу Сирии с терроризмом

Политологи: Приоритетной задачей властей остается качественное развитие всей территории страны

Российские политологи обозначили ключевые моменты в выступлении Владимира Путина в Улан-Удэ

Россия может ответить на все нынешние внешние вызовы только сплочением общества, сказали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Во вторник Владимир Путин посетил Улан-Удэнский авиационный завод, где в беседе с его сотрудниками назвал консолидацию и собранность страны залогом успеха и победы.

«Как правило, Владимир Путин пользуется такими мероприятиями, чтобы озвучить тезисы текущей повестки, причем – не только для жителей России, но и на внешний контур. Потому за границей тоже отслеживают эти выступления российского лидера», – отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Важными были слова Путина о причинах начала СВО, о провокациях украинских властей и Запада, которые начались не вчера, а как минимум восемь лет назад. Таким образом, к февралю прошлого года было очевидно, что Запад эскалировал усилия по ослаблению или даже развалу России. Для этого он использует ВСУ как прокси-силу. В этой ситуации Москва не могла отсиживаться без ответа, а также бросить на волю случая жителей наших исторических территорий», – напомнил собеседник.

«Сейчас же идет борьба за будущее существование – ни больше ни меньше – нашего тысячелетнего государства. И в этой ситуации общество сплотилось. Только так Россия сможет ответить на все нынешние внешние вызовы», – подчеркнул он.

«Визит президента в Бурятию имел важный политический и символический характер. Он стал еще и подтверждением того, что приоритетная государственная задача заключается в качественном развитии всей территории страны, даже в нынешних непростых условиях», – считает Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

«Кроме того, это сигнал и всем другим регионам, которые вносят огромный вклад в достижение нашей победы на фронте. Президент расставил важные акценты, самый главный из них заключается в том, что для России важнее всего люди, а не территории», – отметил собеседник.

«Мы не играем в геополитические игры, а действуем из гуманистических соображений, закладывая в это определение смыслы подлинного человеколюбия. Россия защищает людей, поэтому в таком ключе очевиден призыв президента к консолидации. У нас очень разнообразная, многонациональная страна, но Родина у всех одна», – подчеркнул он.

«В целом выступление президента носило комплексный характер. Он призывает к системному решению проблем, которые есть не только в Бурятии, но и в каждом российском регионе. Он также обозначил, что федеральный центр станет помощником в такой сложной, но значимой для каждого человека работе», – полагает собеседник.

Россия должна проявить консолидацию и собранность, чтобы приблизить мир, достичь успеха и победы, заявил во вторник президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода. В ходе рабочей поездки в Бурятию глава государства ознакомился с деятельностью завода, посетил цеха агрегатной и окончательной сборки, осмотрел готовую продукцию и пообщался с трудовым коллективом предприятия. «Когда противник увидит, что наше общество сильное, внутренне собранное, консолидированное, тогда, без всякого сомнения, произойдет то, к чему мы стремимся – и успех, и победа», – считает президент.

Путин заявил также, что Россия не может бросить русскоязычное население и борется за Русский мир на Украине. «Для нас это борьба за наших людей, которые проживают на этих территориях, – подчеркнул президент. – Мы – многонациональная страна. Но все-таки это Русский мир. Если вы пообщаетесь с людьми, которые приезжают оттуда – я с ними встречался – они ничем не отличаются от нас с вами, ну ничем! Они такие же, как мы. Они – это часть нас, как же их можно бросить?»

Глава государства подчеркнул, что Россия, в отличие от Запада, борется не за геополитическое положение, а за существование своей государственности. «Если для наших западных партнеров так называемых, противника сегодняшнего, можно теперь прямо об этом сказать, дело состоит в улучшении геополитического положения, то для нас, имея в виду предысторию последних восьми–десяти лет, всё, что происходит – это не просто улучшение какого-то геополитического положения. Для нас это борьба за существование самой российской государственности», – сказал глава государства.

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