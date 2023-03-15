Адвокат: Путин указал на растущую роль правозащитной функции прокуратуры во время СВО

Адвокат Аграновский: Президент отметил растущую роль правозащитной функции прокуратуры во время СВО

Значимым направлением работы органов прокуратуры стала защита прав мобилизованных, членов их семей, а также всех жителей новых российских регионов. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал адвокат Дмитрий Аграновский. Ранее президент Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

«Мне как правозащитнику в сегодняшних заявлениях Владимира Путина самым важным показался блок, связанный с защитой прав граждан. Действительно, права наших граждан – трудовые, семейные, пенсионные и какие-либо еще – должны быть под контролем и защитой надзорного органа», – отметил Дмитрий Аграновский, российский адвокат, директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры». «Правозащитная функция прокуратуры велика, поскольку прокуроры обладают соответствующими государственными полномочиям», – акцентировал собеседник.

«В контексте обстоятельств сегодняшнего дня, значимым направлением работы органов прокуратуры стала защита прав мобилизованных, членов их семей, а также всех жителей новых российских регионов», – полагает адвокат.

«Наш президент уделяет особое внимание вопросам своевременного выполнения обязательств по поставкам для нужд спецоперации необходимых вооружений и экипировки, а также требует неукоснительного соблюдения прав участников СВО. Соответствующие задачи он ставит и перед всеми органами государственной власти в рамках их полномочий. Прокуратура – не исключение», – рассуждает он.

«Главой государства обозначена и важная задача по включению в единое правовое пространство жителей наших новых регионов – Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Они стали полноправными гражданами России, а значит, и должны иметь все возможности для защиты своих прав», – добавил Аграновский.

«Вместе с тем за последние 30 лет полномочия прокуратуры серьезно сократились. На мой взгляд, это не совсем правильно, учитывая возрастающую роль и значимость надзорного органа. Поэтому я хоть и нахожусь с несколько иной стороны правозащитного процесса, но глубоко убежден, что полномочия прокуратуры необходимо расширять», – заключил адвокат.

Ранее президент России Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Глава государства призвал прокуроров в текущем году особое внимание уделить защите прав военнослужащих и их семей. Кроме того, российский лидер заявил, что есть положительные сдвиги в вопросе борьбы с терроризмом, коррупцией и криминалом. А также попросил прокуроров вести сопровождение модернизации предприятий ОПК.

По его словам, прокуроры должны особо следить «за четкой реализацией всех заданий гособоронзаказа, эффективным использованием бюджетных ресурсов». «Их мы выделяем в достаточном объеме. Их много. Мы делаем это очень аккуратно, не в ущерб другим направлениям нашей деятельности. Но те средства, которые выделяются, должны тратиться рационально и в строгом соответствии с законом», – подчеркнул Путин.

Президент отметил, что Генеральная прокуратура стала одним из первых государственных органов, приступивших к созданию своих структур в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Ведомство запустило механизм подбора и подготовки кадров.

«Обстановка в этих регионах остается, как всем нам известно, сложной, поэтому необходимо укреплять местные органы прокуратуры за счет опытных, решительных сотрудников, способных оперативно оказывать правовую помощь, эффективно защищать законные интересы граждан», – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что «обязательно нужно опираться на местные кадры». «На людей, которые делом доказали и свою принципиальность, и высокий профессионализм, и преданность нашему общему Отечеству», – пояснил президент.