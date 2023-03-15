Путин заявил о позитивной динамике в борьбе с терроризмом и криминалом

Эксперты: Развитие городов Дальнего Востока стало долгосрочным стратегическим трендом

Политологи назвали приоритетом национальной политики озвученный президентом план развития городов Дальнего Востока

«В истории развитии Дальнего Востока начинается новая глава. Сегодня на совещании с главой государства предложены новые проекты по городам, городским территориям. И это только начало», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян. Ранее во вторник Владимир Путин провел совещание по реализации программ развития дальневосточных городов.

«Также анонсированы различные инфраструктурные проекты для Дальневосточного региона. Я уверен, что дополнительно будут решаться вопросы транспортной связности регионов и всей России. Это придаст экономический импульс для развития страны, и создаст новые рабочие места», – сказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

«В 90-е годы и начале 2000-х Дальний Восток был территорией, которая функционировала сама по себе. Потом все стало меняться в лучшую сторону. С этой точки зрения для жителей региона важно создать образ будущего, который имеет обозримую перспективу», – добавил эксперт. «Мы также видим, как в регионе меняется экономическая ситуация. На Дальнем Востоке созданы крупные кластеры, в том числе промышленные. Есть широкая портовая зона, которая призвана увеличить наши торговые контакты со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Также развивается авиация и множество других отраслей», – полагает он.

«Теперь развитие этих процессов будет выстроено в единую линию. Новые проекты будут вписываться в концепцию развития региона и федеральных целевых программ», – акцентировал Кирьян.

«Программа развития Дальнего Востока и нынешний ее этап – это приоритет нашей национальной политики и долгосрочный стратегический тренд. Лучшие практики из дальневосточных регионов тиражируются по всей стране», – пояснила Дарья Кислицына, директор Департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований.

«В последние годы акцент сделан именно на развитие дальневосточных городов через призму мастер-планов, выработанных при участии местных жителей. Примечательно, что на совещании были рассмотрены мастер-планы не самых крупных, но важных городов региона – Тынды и Северобайкальска», – пояснила собеседница.

«Что касается инфраструктурной связанности России – то это лейтмотив нашей государственности. Обход Хабаровска, мост через Лену и другие проекты в текущих геополитических реалиях на фоне «разворота на Восток» приобретают дополнительную важность», – добавила аналитик.

При этом пространственная связанность и инфраструктурное развитие регионов является залогом повышения качества жизни граждан. «Когда ты летишь девять часов в другой конец страны, а потом едешь еще три часа на машине, то невольно задумываешься над транспортной связанностью. Уже сделано много, но и предстоит сделать еще больше. В текущих условиях у людей растет запрос на образ будущего. И здесь встает вопрос регионального развития, повышения качества жизни в отдельных городах», – считает Кислицына.

Во вторник в ходе совещания по реализации программ развития дальневосточных городов президент России Владимир Путин сообщил о планах построить жилье и социальные объекты на месте объектов ФСИН и Минобороны в центрах городов Дальнего Востока. Путин отметил важность кардинального улучшения ситуации с расселением в современное жилье жителей Дальнего Востока. По его словам, там «сложилась непростая ситуация». «Сегодня в нашей повестке дня еще пять мастер-планов. Речь идет о проектах развития Читы, Южно-Сахалинской и Улан-Удэнской агломераций, Тынды и Северобайкальска», – сказал президент.

По его словам, в Чите и Улан-Удэ стоит острая проблема загрязнения воздуха. Кроме того, требуется большая работа в модернизации электро- и теплоснабжения. На развитие Петропавловска-Камчатского до 2030 года будет направлено почти 150 млрд рублей. По 11 объектам уже определены земельные участки и инвесторы.

Президент поручил утвердить планы комплексного социально-экономического развития пяти городов до 1 сентября 2023 года. Мастер-планы должны включать не только градостроительные решения, но и базироваться на запросах бизнеса и жителей.

В ходе совещания президент заявил о том, что качество жизни людей в дальневосточных регионах нужно кардинально повысить, «создать комфортную и безопасную городскую среду, решить инфраструктурные, экологические проблемы». По его словам, на Дальнем Востоке нужно «придать дополнительный импульс деловым инициативам, открыть новые возможности и перспективы для образования, трудоустройства и самореализации граждан».

«Ключевая, базовая задача здесь – сделать этот регион по-настоящему современным, притягательным для учебы, работы и ведения бизнеса», – сказал глава государства.