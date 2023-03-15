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В Пентагоне назвали число готовых поставить Киеву танки Leopard стран
Шеф Пентагона сообщил о девяти странах, готовых поставить Киеву 150 танков Leopard
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Девять стран обязались отправить Украине 150 танков Leopard, сообщил глава Минобороны США Ллойд Остин на заседании группы по оказанию военной помощи Украине.
По его словам, коалиция стран, безвозмездно поставляющих Украине танки, продолжает увеличиваться. Теперь на отправку согласны девять государств, передает ТАСС слова Остина.
Министр добавил, что выросло и число стран, которые готовы поставить Киеву средства ПВО. Он заявил о решающем моменте «борьбы Украины за свободу», предложив всем союзникам продемонстрировать решимость и единство.
Помимо этого, глава военного ведомства США призвал повысить объемы отправляемых Украине боеприпасов и систем ПВО.
Ранее сообщалось, что украинские военные завершили обучение в Германии для работы с танками Leopard.
Немецкая пресса объявила о падении «последней надежды» ВСУ в Артемовске
Bild назвала занятую российскими войсками систему укреплений в Артемовске «последней надеждой» ВСУ в городе
Система укреплений в Артемовске (Бахмуте), которые перешли под контроль российских войск, была «последней надеждой» вооруженных сил Украины на создание прочной линии обороны в городе, пишут немецкие СМИ.
Корреспондент Bild Юлиан Репке в Twitter (соцсеть заблокирована в России) отметил, что теперь «россияне могут двигаться вперед улица за улицей». Он заявил, что в Артемовске пал «очередной украинский рубеж обороны» и войска России «вошли в северный промышленный квартал», передает РИА «Новости».
Напомним, российские военные вошли на завод «Востокмаш» на севере промзоны Завода цветных металлов в Артемовске, где в конце декабря президент Украины Владимир Зеленский награждал отличившихся украинских боевиков.
Минобороны: Американский беспилотник упал в море из-за резкого маневрирования
Минобороны РФ объяснило причину крушения американского беспилотника MQ-9 над Черным морем
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ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника в направлении границы России, после чего в воздух были подняты истребители, он летел с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения спецоперации, заявили в Минобороны.
Согласно данным Минобороны, утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении государственной границы Российской Федерации, говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что беспилотник летел с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. Истребители из состава дежурных по ПВО сил были подняты в воздух для идентификации нарушителя, заявили в Минобороны.
«В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», – подчеркнули в ведомстве.
Ранее США заявили о падении беспилотника MQ-9 в Черное море после инцидента с российским Су-27. Европейское командование ВС США заявило, что российский истребитель якобы сбросил топливо на дрон, отчего тот упал в море.
В ДНР рассказали об отступлении разрозненных частей ВСУ из Артемовска
Советник врио главы ДНР Гагин: Разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска
Разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, из Артемовска проселочными дорогами или полями, через лесопосадки пытаются отступить разрозненные части ВСУ, их техника просто «ложится на пузо» из-за распутицы, они идут пешком и несут серьезные потери, передает РИА «Новости».
Ранее корреспондент Bild Юлиан Репке сообщил, что система укреплений в Артемовске (Бахмуте), которые перешли под контроль российских войск, была «последней надеждой» вооруженных сил Украины на создание прочной линии обороны в городе.
CNN предсказал изменение мнения американцев по Украине из-за инцидента с дроном
CNN: Инцидент с беспилотником МQ-9 может изменить мнение в США о помощи Украине
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Инцидент с дроном MQ-9 в Черном море может способствовать росту поддержки в США мнения о том, что помощь Украине не является для Вашингтона вопросом собственной национальной безопасности, сообщают американские СМИ.
В материале телеканала CNN говорится, что экс-президент США Дональд Трамп и другой потенциальный кандидат на пост главы государства от республиканцев Рон Десантис ясно дают понять, что помощь Украине с их приходом в Белый дом будет сокращена, передает РИА «Новости».
По мнению автора опубликованной CNN статьи, после инцидента с беспилотником Трамп, утверждающий, что лишь он способен предотвратить третью мировую, и Десантис, настаивающий на том, что Украина не является основным интересом национальной безопасности США, получат еще большую поддержку.
Произошедшее, по оценке автора публикации, стало шагом в направлении «сценария, которого все боялись» – прямого столкновения между Россией и США.
Как сообщало Минобороны, американский беспилотник, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов призывал США прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона.
Власти Швейцарии решили заставить украинских беженцев продать автомобили
20 Minuten: Украинских беженцев в Швейцарии заставляют продавать свои автомобили
Сотни украинских беженцев в Швейцарии в скором времени будут обязаны продать свои автомобили, чтобы не потерять выплаты социальных пособий от государства, пишет газета 20 Minuten.
Так, в кантоне Люцерн власти выдают предписание о продаже транспортного средства, если его цена превышает размер пособия, составляющего в этом регионе 4 тыс. франков (почти 330 тыс. рублей) на человека или 10 тыс. франков (824 тыс. рублей) на семью. Такая инициатива появилась из соображений возможности беженцев самостоятельно найти средства для проживании в Швейцарии.
В случае, если автомобиль не продан в течение месяца, все социальные выплаты от государства прекращаются.
В Люцерне зарегистрирован 141 беженец, у которых есть транспортное средство, из них 132 человека в феврале получили соцпомощь.
Те же правила власти решили внедрить в других швейцарских кантонах, таких как Берн, Базель-Штадт, Цюрих и Аргау.
Как отметила беженка Екатерина, в случае, если ее будут принуждать к продаже своего кроссовера Fiat, она вернется на Украину.
«Для людей, которые уже привыкли к автомобилю, это хоть какая-то радость и способ выживания», – подчеркнула она.
Другой украинец Владимир Бортник, который приехал в Швейцарию на своем старом Volkswagen Golf, тоже выразил несогласие с позицией властей. Он заметил, что лучше бы «ему дали работу», чтобы он смог платить налоги.
Ранее в Швейцарии пригрозили отбирать у украинских беженцев статус, дающий право на работу, если обладатели статуса будут надолго отлучаться обратно на Украину.
Посол Антонов указал на роль американских БПЛА в украинских ударах по России
Посол в США Антонов заявил о сборе американскими БПЛА развединформации для украинских ударов по России
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США должны прекратить спекуляции относительно упавшего в Черное море беспилотника MQ-9 и полеты вблизи российских рубежей, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, указав, что американские БПЛА собирают развединформацию для украинских ударов по России.
Антонов сообщил, что в ходе визита в Госдеп «категорически отверг все инсинуации» Вашингтона. По словам Антонова, он указал американской стороне, что MQ-9 «уверенно и провокационно» двигался в направлении российской территории, при этом транспондеры не работали. MQ-9 вторгся в «район временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО».
Как подчеркнул дипломат, слова которого посольство приводит в Telegram, российские истребители, поднятые в воздух из-за приближения американского беспилотника, не использовали бортовое вооружение и в контакт с БПЛА не вступали.
Антонов выразил обеспокоенность «недопустимой деятельностью военных США в непосредственной близости от наших границ». Он подчеркнул, что Москве ясно, для чего используют БПЛА, которые, как заявляет сам Белый дом, «на ежедневной основе совершают подобного рода пролеты» – они собирают развединформацию для украинских ударов по России.
Посол подчеркнул, что в случае появления российского ударного БПЛА недалеко от Нью-Йорка ответные «действия американских военных носили бы бескомпромиссный характер, не допускающий «прорыва воздушного или морского пространства» США.
Антонов заявил, что Россия считает откровенно враждебными любые шаги с применением американских вооружений и техники. Он указал, что США передали Киеву военную помощь на 33 млрд долларов, и подчеркнул, что Вашингтон провоцирует эскалацию, угрожающую «прямым вооруженным конфликтом». При этом Россия считает необходимым держать каналы коммуникации открытыми и не стремится к конфликту.
Напомним, Вашингтон утверждает, что беспилотник упал в Черное море, так как российский самолет Су-27 якобы задел его. Минобороны России опровергло эту информацию, подчеркнув, что контакта не было. Антонов был вызван в Госдеп в связи с этим инцидентом.
Херш не исключил вмешательства США в боевые действия на Украине
Херш не исключил участия США в боевых действиях на Украине в случае близкого поражения Киева
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США не исключают прямого участия в боевых действиях на Украине, если Киев окажется близок к поражению в конфликте с Россией, заявил лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
«Мне говорят, игра будет такая – «это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян», что не обманет мир», – заявил Херш, не называя конкретные источники своей информации. Он сказал: «Это мы воюем с россиянами».
Херш напомнил о разгроме нацистов под Сталинградом и выразил сомнения в том, что стоит «ввязываться в драку» с Россией. «Мне кажется, мы не готовы. Но я не знаю», – заявил он. Херш полагает, что США «обманывают сами себя» относительно украинских событий и результатов конфликта. Он подчеркнул, что российская сторона проводит специальную военную операцию на Украине, не используя «главные силы», передает РИА «Новости».
Говоря об имеющихся, по словам Херша, у Вашингтона замыслах прямого столкновения с Россией, журналист отметил формирования американских 82-й и 101-й воздушно-десантных дивизий, которые направлены в Европу. Он заявил, что речь идет «о бригадах не о батальонах».
Напомним, Вашингтон неоднократно заявлял, что не будет отправлять американских военных на Украину даже в случае затягивания конфликта.
Пушилин: Завод «Востокмаш» в Артемовске в ближайшее время перейдет под контроль ВС России
Пушилин заявил, что завод «Востокмаш» в Артемовске в ближайшее время перейдет под контроль ВС России
Завод «Востокмаш» в северной части Артемовска в ближайшее время полностью перейдет под контроль российских сил, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, сейчас ситуация остается сложной, но появились предпосылки, что завод полностью окажется под контролем российских штурмовых отрядов, передает ТАСС.
Пушилин добавил, что ситуация в самом городе сложная, бои идут за каждый метр, и он не видит вариантов для отступления ВСУ, так как все дороги простреливаются российскими силами.
Ранее сообщалось, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Артемовск, несмотря на сложную ситуацию, украинские силы продолжат удерживать.
В Минобороны заявили об успехах на Купянском направлении
Минобороны: Российские военные взяли под контроль часть промзоны на Купянском направлении
Российские силы установили контроль над частью промышленной зоны на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Вооруженных сил России Сергей Зыбинский.
Зыбинский уточнил РИА «Новости», что подразделения шестой общевойсковой армии силами шести штурмовых групп «взяли под контроль часть промзоны, овладев тремя ангарами».
Кроме того, российские бойцы уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу. В результате была сорвана переброска резервов ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области.
Ранее в среду сообщалось, что украинских мобилизованных, принудительно включенных в состав вооруженных сил Украины, в наручниках свозят в район города Купянска Харьковской области.
Словакия собралась передать Украине истребители МиГ-29
И.о. премьера Словакии Хегер заявил о намерении Братиславы передать Украине истребители МиГ-29
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И.о. премьера Словакии Эдуард Хегер полагает, что правительство страны примет решение передать Украине истребители МиГ-29. Министр обороны Словакии Ярослав Надь также заявил об этом.
Как полагает Хегер, кабмин наделен «необходимыми компетенциями», чтобы «послать эту неиспользуемую технику». «Правительство примет решение, и мы пошлем МиГи на Украину. Не будем ждать», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на SME.
Он также заявил, что не видит проблемы в желании оппозиции изучить ситуацию на авиабазе Слиач, где находятся МиГ-29, и убедиться, что истребители еще в Словакии, но находятся в нерабочем состоянии. Хегер заявил, что оппозиция «спокойно может так сделать, если успеет».
В свою очередь, Надь заявил, что правительство «имеет право принять решение» о передаче истребителей без согласия парламента. Когда будет принято соответствующее решение, Надь не знает, но он не исключил, что уже на заседании в среду, передает ТАСС со ссылкой на TASR.
Напомним, еще весной 2022 года предложение Польши передать самолеты Украине через базу США в Европе спровоцировала международный скандал. Вероятно, Польша намеревалась обновить военно-воздушный парк, получив от США F-16. США заявили, что не считают такую схему приемлемой.
Экс-разведчик из США предсказал гибель «сотен тысяч» украинских военных
Бывший офицер разведки американской морской пехоты Риттер предсказал каждому украинскому военному смерть, ранение или плен
В ближайшие месяцы каждый украинский военный, который сейчас находится на поле боя, погибнет, будет ранен или попадет в плен. заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of заявил, что говорит о «сотнях тысяч человек». Он считает, что украинские войска не смогут преодолеть российские оборонительные рубежи, так как наступление обернется для них «ужасающими потерями». По мнению Риттера, летом станет ясно, что Украина потерпела поражение – у нее закончатся как боеприпасы, так и мобилизационный ресурс, передает РИА «Новости».
Напомним, Риттер заявил, что западные страны не могут решить проблему нехватки боеприпасов у Украины. Когда боеприпасов не останется, для Украины «все будет кончено», сказал он.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
«Страна»: В Харькове прогремели взрывы
В Харькове днем произошли взрывы, сообщило украинское издание «Страна».
Подробностей не приводится, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.
Воздушная тревога звучала в понедельник над Киевом и всей центральной и восточной частью страны.
Российские силы заняли село Зализнянское к северу от Артемовска
Бойцы «Группы Вагнера» установили контроль над населенным пунктом Зализнянское под Артемовском, сообщил основатель организации Евгений Пригожин.
Как приводит слова бизнесмена его пресс-служба, штурмовые отряды расширяют окружение Артемовска, передает РИА «Новости».
Зализнянское находится к северу от Артемовска, недалеко от автотрассы на Славянск на подконтрольной Киеву территории ДНР.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику.
ВС России начали укреплять позиции на Запорожском направлении
Балицкий: ВС России начали укреплять позиции на Запорожском направлении
Вооруженные силы России начали укреплять боевые позиции на Запорожском направлении на случай, если Вооруженные силы Украины приготовятся к наступлению, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, все полки и дивизии укомплектованы. Сейчас ВС России ждут противника, так как ударная группа ВСУ расположена в районе Запорожья, добавил Балицкий, напомнив, что боевые действия идут в районе Угледара и Артемовска.
К провокациям со стороны противника ВС России готовы, подчеркнул глава региона, передает ТАСС.
Ранее Балицкий заявил, что весной на Украине ожидается кризис, который приведет к мирному переходу к России Николаевской, Одесской областей и Запорожья.
Путин: Россия на Украине борется за Русский мир
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Русскоязычное население в Донбассе ничем не отличается от нас, Россия борется за Русский мир на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода.
«Для нас это борьба за наших людей, которые проживают на этих территориях. Мы – многонациональная страна. Но все-таки это Русский мир. Если вы пообщаетесь с людьми, которые приезжают оттуда – я с ними встречался – они ничем не отличаются от нас с вами, ну ничем! Они такие же, как мы. Они – это часть нас, как же их можно бросить?» – подчеркнул Путин, передает ТАСС.
При этом президент сделал особый акцент на том, что Россия восемь лет пыталась мирно решить проблему Донбасса, но ее обманывали, «водили за нос».
«Если для наших западных партнеров так называемых, противника сегодняшнего, можно теперь прямо об этом сказать, дело состоит в улучшении геополитического положения, то для нас, имея в виду предысторию последних восьми–десяти лет, все, что происходит, – это не просто улучшение какого-то геополитического положения. <…> Для нас это борьба за существование самой российской государственности», – заявил Путин.
«У противника одна задача – раскачать Россию, растащить по кускам. Так что для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности, создания условий для будущего развития нашей страны и наших детей», – заключил глава государства.
Ранее Путин заявил, что Россия должна проявить консолидацию и собранность, чтобы достичь успеха и победы.