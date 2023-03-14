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Путин отметил устойчивость финансовой системы России
Путин: Финансовая система России стала крепче вопреки санкционному давлению
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Санкции не только не сломили финансовую систему России, но и позволили ей стать самостоятельнее и крепче, развитие идет уверенно на собственной базе, заявил президент России Владимир Путин в беседе с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода.
«Наша финансовая система устояла. Благодаря целенаправленным действиям Центрального банка, правительства, наших крупнейших финансовых учреждений. Да, у них тоже был сбой, у них было снижение. Но сейчас с полной уверенностью можно сказать, что финансовая система России не только выстояла под этим давлением – она укрепилась, стала более самостоятельной и развивается на собственной базе. И развитие идет уверенно», – цитирует ТАСС Путина.
«Нам предрекали, что рухнет наш ВВП на 20 и больше процентов. Ничего подобного не произошло», – подчеркнул глава государства.
«У нас есть снижение, но не на 20%, как кто-то предсказывал. А на 2,1%. Тоже лучше бы без снижения. Но у нас тренд идет на повышение. Семь последних месяцев производство растет, и ВВП страны увеличивается. Семь месяцев подряд», – указал президент.
Ранее президент России Владимир Путин в беседе с работниками Улан-Удэнского авиационного завода назвал важнейшим результатом 2022 года кратное усиление экономического суверенитета страны.
Россия выступила за продление зерновой сделки на 60 дней
МИД: Россия не возражает против продления зерновой инициативы на 60 дней
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Россия не возражает против продления черноморской зерновой инициативы, но только на 60 дней, заявил по завершении консультаций с представителями ООН в Женеве заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.
В Женеве прошли переговоры представителей России и ООН по ситуации с зерновой сделкой с участием замглавы российского МИД Вершинина, передает ТАСС.
Москва не возражает против очередного продления «Черноморской инициативы», отмечая пакетный характер предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутерришем Стамбульских договоренностей, но только на 60 дней, сообщил дипломат.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что зерновая сделка может пойти по двум трекам, тогда прогноз на ее продление оптимистический, но если она пойдет только по одному треку, без участия Москвы, тогда прогноз будет пессимистичный.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что часть зерновой сделки по экспорту из России «не выполняется вообще».
Напомним, срок действия договоренности по сделке истекает 18 марта.
Путин: Россия пыталась наладить отношения с Украиной
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Россия терпеливо на протяжении десятилетий пыталась наладить отношения с Украиной, но ситуация изменилась после госпереворота 2014 года, заявил президент РФ Владимир Путин во время визита в Улан-Удэ.
Он отметил, что Москва в отношениях с Киевом опиралась на тех, кто считал себя частью большого русского мира, передает ТАСС.
«Принципиально ситуация изменилась в 2014 году, когда с подачи Запада произошел государственный переворот», – сказал Путин.
«Мы же опирались не просто на русскоязычное население [на Украине]. Там вся страна русскоязычная по сути дела. Опирались на тех, кто считал себя частью большого русского мира, считал себя частью нашей культуры, языковой среды, считал себя частью наших общих традиций и так далее. Мы на этих людей опирались», – добавил президент.
После этого Россия восемь лет пыталась мирно решить проблему Донбасса, однако ее «водили за нос», отметил президент.
«Мы же восемь лет пытались уговорить наших так называемых партнеров мирным способом решить проблему Донбасса. Сейчас выясняется, что они просто водили нас за нос, обманывали, прямо публично об этом не стесняясь говорят», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что Россия – многонациональная страна, но все-таки на Украине борется за русский мир, не может бросить этих людей.
Зерновую сделку продлили на 60 дней
Замглавы МИД Грушко: Зерновая сделка продлена на 60 дней
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Зерновая сделка, срок действия которой истекал 18 марта, продлена еще на 60 дней, сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко.
«Действительно, сделка продлена», – приводит его слова ТАСС.
Грушко уточнил, что в ходе переговоров был вновь подтвержден ее пакетный характер.
По его словам, Москва будет настойчиво добиваться выполнения обязательств перед Россией в рамках этого соглашения. В особенности для России важен второй трек – отмена всех ограничений, прямых и косвенных, для поставки российской сельскохозяйственной продукции на международные глобальные рынки.
Причем речь, как отметил Грушко, идет не только о самой возможности перевозки и доступе российских кораблей в порты иностранных государств, но и о страховке и «необходимости решать вопросы, связанные непосредственно с производством, выращиванием зерна в нашей стране». Это поставки соответствующих технологий, запасных частей, различной сельхозтехники, уточнил он.
Зерновая сделка будет продлеваться на тех условиях, которые были определены ранее, также сообщил Грушко. Россия, по его словам, намерена упорно работать и «заставлять партнеров» выполнить взятые на себя обязательства.
Дипломат добавил, что процесс по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции из РФ идет, но медленно. Создаются искусственные препятствия, проволочки, констатировал он.
Накануне заместитель главы МИД России Сергей Вершинин по завершении консультаций с представителями ООН в Женеве заявил, что Москва не возражает против продления черноморской зерновой инициативы, но только на 60 дней.
Кремль отреагировал на призывы к Сербии ввести санкции против России
Песков: Россия ценит позицию Сербии, до сих пор не присоединившейся к санкциям
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Запад оказывает беспрецедентное давление на Сербию, которая до сих пор не присоединилась к антироссийским санкциям, и Москва высоко ценит позицию Белграда, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, на многие страны, и в особенности на Сербию, оказывается беспрецедентное, глупое, незаконное, противоречащее нормам международного права давление, и Россия высоко ценит позицию, которую Сербия до сих пор занимала, передает РИА «Новости».
«Понимаем, что условия меняются», – сказал Песков, выразив надежду на то, что самые острые вопросы Москва и Белград будут решать в рамках двустороннего партнерства и доверительного диалога с сербскими лидерами.
Ранее министр экономики Сербии Раде Баста призвал к санкциям против России, заявив, что за отказ от ограничительных мер республика платит «высокую цену».
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на странность в позиции Басты: давление на Сербию оказывают США, а выступить он призывает против России. По ее словам, политику следовало бы «решительно высказаться против давления» на Сербию.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Запад нашел слабое звено среди российских сторонников.
Путин заявил о кратном росте экономического суверенитета России в 2022 году
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Президент России Владимир Путин в беседе с работниками Улан-Удэнского авиационного завода назвал важнейшим результатом 2022 года кратное усиление экономического суверенитета страны.
«Россия прошла очень важный этап своего развития за этот год. Знаете, важнейший результат 2022 года в чем заключается? Мы кратно повысили наш экономический суверенитет», – цитирует его ТАСС.
По словам Путина, Запад рассчитывал, что Россия рухнет через две-три недели или месяц после введения санкций.
«На что рассчитывал наш противник? Что мы рухнем через две-три недели или через месяц. Вот на что был расчет. На то, что остановятся предприятия в связи с отказом наших партнеров работать в экономической сфере вместе с нами. Рухнет финансовая система. Тысячи людей, десятки тысяч останутся без работы, выйдут на улицы, будут протестовать. Россия будет раскачана изнутри и рухнет. Вот на что был расчет», – сказал президент.
Он также отметил, что фундаментальные основы стабильности России оказались гораздо прочнее, чем кто-либо думал раньше. Путин рассказал, что его волновало состояние российской экономики на фоне внешних санкций.
Ранее Путин заявил, что существующие международные проблемы начались после развала Советского Союза.
ЕС продлил санкции против России на полгода
ЕС на полгода и без изменений продлил индивидуальные санкции против России из-за Украины
Совет ЕС на полгода продлил действующие индивидуальные антироссийские санкции в отношении почти 1500 физлиц и 205 организаций «за подрыв территориальной целостности Украины», говорится в заявлении совета Евросоюза.
В заявлении уточняется, что санкции, введенные с 2014 года, продлены без изменений в составе санкционных списков, их действие истекало 15 марта. Ограничительные меры были направлены «против ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», передает РИА «Новости».
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.
По словам адвокатов, представляющих интересы россиян в европейских судах, санкционные списки Евросоюза, в которые включают граждан России, готовятся в спешке, зачастую с ошибками и нарушениями, что непозволительно в правовой системе.
Ранее суд Евросоюза постановил отменить санкции в отношении матери российского бизнесмена Евгения Пригожина Виолетты. Суд указал, что при принятии ограничительных мер против Пригожиной учитывались «исключительно родственные связи».
Газета ВЗГЛЯД писала, какие ответы на санкции Запада еще остались у России.
Петербург собрался отказаться от продукции недружественных стран
Беглов: Петербург со временем сможет отказаться от продукции недружественных стран
Экономика Санкт-Петербурга обладает необходимым потенциалом, чтобы в перспективе полностью заместить собственным производством товары и материалы из недружественных стран, заявил губернатор Александр Беглов.
Беглов в интервью ТАСС отметил, что изменения в экономике, которые прежде считались «желательными», теперь стали обязательными, превратились в жизненную необходимость. Он заявил о важности поддержки предприятий и лабораторий, научных коллективов, которые обладают необходимыми компетенциями.
По словам губернатора, механизмы поддержки промышленности, внедренные городом, дают свои результаты, позволяют нарастить объемы производства, а также освоить выпуск новых изделий. Беглов признал, что «за один год полностью заместить недружественный импорт отечественными товарами невозможно». На первом этапе, сказал он, нужно поддержать функционирование технических систем, созданных иностранными производителями, и найти в дружественных странах альтернативных поставщиков. Эта работа ведется, сказал губернатор.
Вторым шагом – и сложным, и долгим – должны стать технические системы на собственной индустриальной базе, сказал Беглов. По его словам, на отечественные рельсы нужно перевести широкий круг производств, и Петербург только приступает к формированию стопроцентно отечественных технических систем. Так, в прошлом месяца в Кронштадте был открыт центр инжиниринга для нефтегазовой промышленности, где будут вести собственные разработки, проектировать, конструировать и изготавливать продукцию, импорт которой в Россию запрещен.
Беглов отметил также, что в большинстве отраслей промышленности динамика остается положительной. В частности, производство одежды в Санкт-Петербурге по итогам прошлого года увеличилось в 2,4 раза, пищевых продуктов – на 23,1%, лекарственных средств и медицинских материалов – на 17,3%.
Губернатор сообщил, что после ухода с петербургского рынка под давлением санкций ряда иностранных брендов освободились ниши, которые смогли спокойно занять производители из дружественных стран. Например, в значимом для потребительского рынка производстве текстиля, текстильных изделий и обуви импорт в Петербург из Китая вырос на 42,4% за три квартала 2022 года.
Он также отметил общее увеличение импорта в Петербург товаров из стран СНГ почти на 50% за тот же период. В том числе это связано с началом работы параллельного импорта, сказал Беглов.
По его словам, уход из Санкт-Петербурга ряда известных компаний в 2022 году не повлек непоправимых последствий для экономики города.
Он отметил, что демарш части компаний стал заметным по именам, поскольку об уходе объявили Carlsberg (производство пива), Bosch (электротехника), Tikkurila и Teknos (лакокрасочная продукция), IKEA (мебель и товары для дома). Однако никаких непоправимых последствий это не повлечет, выразил уверенность губернатор, поскольку их продукция спокойно замещается отечественными производителями либо товарами оставшихся в России компаний.
По его словам, безвозвратно ушедших из Петербурга компаний «не так много, как казалось». «Большинство после смены собственника или названий торговых марок возобновили работу, исправно платят налоги», – пояснил Беглов.
Напомним, накануне министерство промышленности и торговли расширило список товаров для параллельного импорта в Россию, в него вошли бренды моторных масел, бытовой техники, IKEA и т. д.
В Кремле заявили о «глухой стене» Запада по зерновой сделке
Песков: Пробить глухую стену Запада по зерновой сделке не вышло
Россия ценит усилия, которые предпринимает ООН для реализации зернового соглашения, однако «пробить глухую стену» коллективного Запада не удается, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что условия, согласованные «как неотъемлемая, интегральная часть сделки», со стороны Запада выполнены не были, передает ТАСС.
Представитель Кремля сообщил, что контакты на этот счет продолжаются. По его словам, с тем, что вторая часть сделки должна быть выполнена, согласны все, и в России – с учетом той доброй воли, которую демонстрирует российская сторона, – надеются, что это будет реализовано.
Напомним, зерновая сделка, срок действия которой истекал 18 марта, продлена еще на 60 дней. Как сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко, Москва будет настойчиво добиваться выполнения обязательств перед Россией в рамках этого соглашения.
Анонсирована поездка Путина в Бурятию
В Кремле рассказали о предстоящей поездке Путина в Бурятию
Президент России Владимир Путин во вторник совершит рабочую поездку в Бурятию, сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава государства посетит Улан-Удэнский авиационный завод – один из ведущих российских производителей вертолетной техники и ключевое предприятие столицы региона, говорится в Telegram-канале.
Отмечается, что Путин проведет совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов и встретится с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым.
«Здесь же в режиме видеоконференции Путин проведет совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов», – отметили в Кремле.
Улан-Удэнский авиационный завод – одно из производственных предприятий холдинга «Вертолеты России». За 80 лет предприятие выпустило более 8,5 тыс. летательных аппаратов. Сейчас завод специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2.
Путин в 2021 году поддержал идею масштабной реновации городов Дальнего Востока. Речь идет о планах развития административных центров дальневосточных регионов и других городов ДФО с населением более 50 тыс. человек.
В предыдущий раз президент посещал Бурятию в августе 2017 года, когда занимался проблемами последствий природных пожаров в Бурятии и Иркутской области.
В Росатоме задумались об ответе на санкции против организаций атомной отрасли
Лихачев: Росатом думает об ответных мерах на санкции против организаций атомной отрасли
В Росатоме понимают, что санкционное давление в отношении России будет только расти, и думает об ответных мерах, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
Лихачев, выступая на Дне информирования 14 марта в ТРИНИТИ, заявил, что смысл и характер всех этих рестрикций понятен: отрезать наиболее перспективные, технологичные и продвинутые сектора российской экономики от международного сотрудничества. Его слова приводятся в Telegram-канале «Страна Росатом».
Он подчеркнул, что Росатом никому не позволит получать конкурентные преимущества, используя нелегитимные, нечестные политические рычаги.
Лихачев отметил, что это никак не повлияет на поставленные госкорпорацией цели. Определенные трудности возникнут, их уже немало, признал он, добавив, что дальнейшее развитие и выход на новые рубежи продолжатся, а с ними – международные контакты и обмен информацией.
9 марта сообщалось, что Франция, Венгрия и Болгария блокируют введение санкций Европейского союза против корпорации Росатом. При этом наложение санкций ЕС на Росатом активно лоббирует Украина.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США провоцируют урановые проблемы по всему миру.
Путин прибыл в Улан-Удэ
Президент России Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ
Президент России Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиационный завод и проведет совещание о развитии дальневосточных городов.
Совещание пройдет в смешанном формате. Глава государства, а также члены правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей и руководители российских компаний будут участвовать в нем по видеоконференцсвязи, передает ТАСС.
Вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов будут присутствовать на мероприятии очно.
Кроме того, ожидается, что во время поездки Путин пообщается с Цыденовым.
Ранее Путин заявил, что новый самолет «Байкал», который сможет заменить в небе «кукурузник» Ан-2, должен пойти в серийное производство в 2024 году.
Путин: Нынешние международные проблемы начались после развала СССР
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Существующие международные проблемы начались после развала Советского Союза, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода во время посещения предприятия.
«Конечно, все проблемы начались после развала Советского Союза. Почему? Потому что мир был создан и мироустройство – до сих пор оно еще имеет место быть – оно было создано после Второй мировой войны странами–победительницами во Второй мировой войне. Прежде всего Соединенными Штатами и Советским Союзом», – цитирует его ТАСС.
Он также отметил, что геополитические интересы Запада оказались для них гораздо важнее, чем даже были идеологические противоречия с СССР. По словам Путина, Запад после распада СССР пытался раскачивать Россию, создавал пятую колонну, насылал орды международных террористов.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиационный завод и проведет совещание о развитии дальневосточных городов.
В Кремле рассказали об обеспечении эпидемиологической безопасности Путина
Песков: Эпидемиологическая безопасность Путина обеспечивается всегда
Эпидемиологическая безопасность президента Владимира Путина обеспечивается всегда на должном уровне, вне зависимости от пандемии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Его спросили о возможности смягчения мер безопасности в случае объявления о завершении пандемии коронавируса.
Песков пояснил, что те, кто отвечает за безопасность главы государства, исходят прежде всего из наших реалий, передает ТАСС.
Завершение пандемии не исключает опасности распространения разных инфекционных заболеваний, вирусных заболеваний, поэтому для обеспечения безопасности Путина будет делаться все необходимое, заключил Песков.
Ранее Песков заявлял, что пока не стоит надеяться на возобновление формата общения журналистов с президентом в том виде, который был до пандемии.
Путин: Россия должна проявить консолидацию и собранность, чтобы достичь успеха и победы
Россия борется за существование своей государственности, это задача выживания, необходимо проявить консолидацию и собранность для достижения мира и победы, заявил президент России Владимир Путин во время посещения авиационного завода в Улан-Удэ.
«Если для Запада в ситуации с Украиной речь идет об улучшении геополитического состояния, то для России это борьба за выживание государственности. Для того, чтобы приблизить мир, приблизить стабильность, нам, конечно, нужно проявить консолидацию нашего общества. Собранность должна быть », – приводит ТАСС слова Путина.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиационный завод и проведет совещание о развитии дальневосточных городов.
Путин распорядился выделить средства на восстановление протезно-ортопедического центра в ДНР
Путин распорядился о выделении средств на восстановление протезно-ортопедического центра в ДНР
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда президента на восстановление работы Донецкого республиканского протезно-ортопедического центра.
Как сообщил журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале, основной задачей центра является оказание протезно-ортопедической помощи населению, услуг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и высокотехнологичному протезирования и ортезированию.
Он уточнил, что цель проекта – увеличение объема оказания услуг по комплексной реабилитации инвалидов с патологиями костно-мышечной и периферической нервной систем амбулаторно и в условиях дневного стационара, а также обеспечение реабилитации инвалидов с неврологическими заболеваниями и заболеваниями с общей симптоматикой.