Путин отметил устойчивость финансовой системы России

Путин: Финансовая система России стала крепче вопреки санкционному давлению

Санкции не только не сломили финансовую систему России, но и позволили ей стать самостоятельнее и крепче, развитие идет уверенно на собственной базе, заявил президент России Владимир Путин в беседе с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода.

«Наша финансовая система устояла. Благодаря целенаправленным действиям Центрального банка, правительства, наших крупнейших финансовых учреждений. Да, у них тоже был сбой, у них было снижение. Но сейчас с полной уверенностью можно сказать, что финансовая система России не только выстояла под этим давлением – она укрепилась, стала более самостоятельной и развивается на собственной базе. И развитие идет уверенно», – цитирует ТАСС Путина.

«Нам предрекали, что рухнет наш ВВП на 20 и больше процентов. Ничего подобного не произошло», – подчеркнул глава государства.

«У нас есть снижение, но не на 20%, как кто-то предсказывал. А на 2,1%. Тоже лучше бы без снижения. Но у нас тренд идет на повышение. Семь последних месяцев производство растет, и ВВП страны увеличивается. Семь месяцев подряд», – указал президент.

Ранее президент России Владимир Путин в беседе с работниками Улан-Удэнского авиационного завода назвал важнейшим результатом 2022 года кратное усиление экономического суверенитета страны.