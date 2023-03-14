Минцифры предложило бессрочно обнулить ставку по налогу на прибыль для IT-компаний

Экономист объяснил крах крупных банков Кремниевой долины

Экономист Любич: США возвращаются к кризису 2008 года

Сейчас в США мы наблюдаем последствия экономического кризиса 2008 года. Нынешние трудности банковского сектора могут разрастись и серьезно затронуть высокотехнологичный сектор, а также отразиться на всей мировой экономике, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее в Штатах объявили о закрытии Signature Bank и банкротстве Silicon Valley Bank

«Складывающаяся в США ситуация может оказать колоссальное влияние на всю мировую экономику. Последствия в первую очередь затронут высокотехнологичный сектор – снизятся оценки стартапов и, как следствие, сократится бюджет на новые разработки. Это приведет к монополизации, поскольку «гигантам» станет легче выкупать молодые компании», – считает экономист Антон Любич.

«Также будет запущен процесс географического перемещения капитала – венчурные деньги Штатов осядут в других странах. Напомню, что только за воскресный банковский день Вашингтон перевел в Израиль на внутренние американские счета в местных банках около 5 млрд долларов», – подчеркивает эксперт.

«Можно сказать, что экономика США входит в очередной циклический кризис, как это уже было в 2008-2009 годах. Тогда для преодоления трудностей был выбран путь политики «количественного смягчения». ФРС раздавала «бесплатные» доллары банкам для поддержания уровня текущей ликвидности и стимулирования роста экономики», – отмечает собеседник.

«Подобные действия могли спровоцировать резкое снижение уровня жизни и взрывной рост цен. Именно поэтому деньги выплачивались за импорт товаров в США, а иностранцам предлагалось вырученные средства вкладывать в «быстрорастущие сектора американской экономики». Таковым стали технологические компании Кремниевой долины», – акцентирует Любич.

«В результате на рынке возникли так называемые пузыри: цена активов стала неоправданной с точки зрения уровня дохода. Глубокоубыточные компании не только оценивались в миллиарды долларов, но и уверенно дорожали день ото дня», – подчеркивает эксперт.

«Собственно, в центре событий и оказались банки, которые обслуживали компании высокотехнологичного сектора. Прежде всего, это Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate. То есть сегодня «выстреливают» проблемы, накопленные Штатами с 2008 года», – отмечает собеседник.

«Ситуацию осложнили антироссийские санкции. Введенные ограничения стимулировали Москву, Пекин, а также многие арабские страны сократить использование доллара США в международных расчетах. Это привело к падению стоимости цифровых активов», – акцентирует Любич.

«В то же время Вашингтон, предположительно, наладил каналы выплат «откатов» за американскую военную помощь Украине через криптовалютную биржу FTX. Массовый вывод средств в совокупности с падением стоимости цифровых валют вызвал обвал организации, что и спровоцировало вскрытие «дыр» в банках Кремниевой долины», – рассказывает эксперт.

«Таким образом, отправной точкой кризиса можно считать объявление криптовалютной компании Silvergate об убытках свыше 800 млн долларов за позапрошлый год. Именно это известие спровоцировало текущее падение. Отмечу, что оно будет продолжаться до тех пор, пока все «дутые», «бумажные» долги не окажутся списанными в ходе объявления банкротства фирмами-неудачниками», – уточняет собеседник.

«Возвращаясь к кризису 2008 года, можно сказать, что все предпосылки к крупному падению системы финансов уже имеются. Фактически место Lehman brothers в этот раз может занять криптовалютная биржа FTX, которая уже обанкротилась», – резюмирует Любич.

В воскресенье работа нью-йоркского Signature Bank была остановлена властями штата из-за «системных рисков». Власти США заверили, что все вкладчики компании получат доступ к собственным накоплениям.

Ранее калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций принял решение закрыть Silicon Valley Bank (SVB) и назначить федеральную корпорацию страхования вкладов его управляющим (FDIC). Клиентов банка заверили в том, что они получат доступ к счетам не позднее утра понедельника. Отмечается, что FDIC уже перевел все застрахованные депозиты компании в отдельную, созданную им структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

При этом глава Минфина США Джанет Йеллен подчеркнула, что регулирующие органы способны удержать сложившуюся ситуацию под контролем. По ее словам, американская банковская система остается устойчивой.

Несмотря на заверения главных экономистов страны, СМИ пишут об угрозе начала кризиса в США при условии, если администрация Джо Байдена не представит план по спасению вкладчиков SVB. В частности, об этом сообщает интернет-издание Axios. Подчеркивается, что предпринятые правительством меры госрегулирования в отношении банка ранее применялись лишь во время кризиса 2008 года и начала пандемии коронавируса.

Накануне представители Международного валютного фонда (МВФ) заявили, что организация пристально следит за последствиями банкротства SVB для мировой экономической стабильности. При этом в МВФ уверены, что политики Штатов сумеют предпринять «надлежащие шаги для урегулирования ситуации».

Напомним, гиганты Уолл-стрит BlackRock, Wells Fargo и Neuberger Berman считают, что американская экономика столкнется с рецессией в 2023 году.

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