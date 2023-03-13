Политолог: Хочется надеяться, что Грузия не превратится во вторую Украину

Член экспертного клуба «Дигория»: Западные политики подрывают грузинский суверенитет

Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Мария Прокофьева, комментируя беспорядки в Грузии, выразила надежду, что страна не превратится во «вторую Украину».

Прокофьева заявила газете ВЗГЛЯД, что американские и европейские политики, осуждая законопроект об иноагентах в Грузии и активно поддерживая протесты, демонстрируют традиционную политику двойных стандартов, а также подрывают грузинский суверенитет.

«Цель этих действий вычислить несложно. Запад не устраивает позиция Грузии по украинскому конфликту: грузинское правительство не ввело санкции против России и отказалось «открывать второй фронт» в Абхазии и Южной Осетии, руководствуясь, прежде всего, национальными интересами», – заявила она.

По словам Прокофьевой, «под предлогом протестов против законопроекта об иноагентах Запад начинает активно раскачивать страну и продвигать переворот по образцу Майдана». Она отметила, что премьер Грузии Ираклий Гарибашвили открыто указывает на украинский след в нынешних манифестациях, «полагая, что Зеленский пытается втянуть Тбилиси в свою войну».

«Это доказывают и новые требования протестующих, которые после отзыва законопроекта об иноагентах быстро сменили лозунги на требования об отставке правительстве и захвате Абхазии и Южной Осетии», – заявила она.

Как полагает Прокофьева, «грузинский сценарий демонстрирует, что Запад по-прежнему живет в старой однополярной парадигме и считает, что волен менять неугодные ему режимы без оглядки на мнение других». «Однако мир меняется, и стран, которые жестко сопротивляются такой политике, становится всё больше. Надеюсь, что Грузия сможет пополнить их ряды, а не превратится во вторую Украину», – сказала она».

Напомним, законопроект об иноагентах привел к массовым протестам и беспорядкам в Грузии. В результате правящая партия решила отказаться от своей инициативы. Тем не менее позже представитель оппозиционной партии «Гирчи – больше свободы» Цотнэ Коберидзе заявил, что отзыв законопроекта не станет причиной для прекращения митингов.

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