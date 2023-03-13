ФСБ задержала мужчину в Астраханской области за попытку уехать воевать за ВСУ

ФСБ: Мужчину задержали в Астраханской области за попытку уехать воевать за Украину

Силовики задержали у границы с Казахстаном жителя Петрозаводска, который планировал выехать на территорию Украины, чтобы там воевать против российской армии, сообщает УФСБ по Астраханской области.

Как сообщили в ведомстве, ФСБ пресекла противоправную деятельность жителя Петрозаводска 1989 года рождения, который, являясь ярым противником спецоперации, решил выехать на территорию Украины, чтобы вступить в ряды вооруженных формирований, противостоящих России, передает ТАСС.

В ФСБ рассказали, что мужчина купил специальную амуницию и медикаменты и нашел тех, кто мог бы ему помочь добраться до Украины.

Его задержали при попытке пересечения границы России с Казахстаном, возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к государственной измене».

Ранее мигранта из Средней Азии решили выдворить из России за желание воевать в ВСУ.