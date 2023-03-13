Российские военные за сутки уничтожили 440 украинских военных

Активными действиями подразделений Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ у пунктов Крахмальное, Масютовка Харьковской области, Розовка, Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ликвидированы более 60 военнослужащих, два автомобиля.

Огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника под пунктами Червоная Диброва, Невское ЛНР, Григоровка, Терны Донецкой народной республики (ДНР).

За последние сутки на этом направлении уничтожены до 110 военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артустановка «Гвоздика», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В результате активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении за минувшие сутки ликвидировано до 190 военнослужащих, три танка, две бронемашины, 14 автомобилей, гаубица «Мста-Б».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией группировки войск «Восток» нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ недалеко от Угледара ДНР, Гуляйполя, Полтавки, Щербакова Запорожской области.

За прошедшие сутки на этих направления уничтожено до 60 военнослужащих, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, сообщил Конашенков.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки ликвидированы 20 военнослужащих, две самоходные гаубицы «Акация», а также гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России за сутки нанесено поражение 76 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 148 районах.

Рядом с Первомайским ДНР поражен украинский ЗРК «Оса-АКМ».

Средствами ПВО за сутки сбиты 12 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM, перечислили в Минобороны.

Уничтожены 16 украинских беспилотников около пунктов Сватово, Нововодяное, Новоалександровка, Новокраснянка ЛНР, Егоровка, Владимировка ДНР, Васильевка Запорожской области, Новая Збурьевка и Константиновка Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.