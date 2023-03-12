Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Вануату

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Вануату

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Тихом океане у побережья Вануату, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 280 км к северо-западу от города Сола, где проживают 1,1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 30 км, передает РИА «Новости».

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

В четверг ученые зарегистрировали десятое за последние сутки землетрясение у берегов Камчатки.