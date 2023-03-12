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Американский стратегический ракетоносец B-52H замечен у Петербурга
FlighRadar24: Стратегический ракетоносец ВВС США B-52H отработал воздушное маневрирование в 200 километрах от Петербурга
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Американский стратегический ракетоносец B-52H Stratofortress с позывным NOBLE61 отработал воздушное маневрирование над Балтийским морем примерно в 200 километрах от Петербурга, свидетельствуют данные интернет-сервиса по мониторингу за воздушной обстановкой FlighRadar24.
Отработав воздушное маневрирование над Балтийским морем, B-52H ВВС США резко развернулся и ушел в направлении стран Прибалтики. Пройдя над Эстонией, Латвией и Литвой, американский стратегический ракетоносец вошел в воздушное пространство Польши, сообщает «Российская газета».
По данным FlighRadar24, американский стратегический ракетоносец B-52H Stratofortress с позывным NOBLE61 поднялся в воздух утром 11 марта с испанской авиабазы Moron.
Напомним, 13 декабря 2022 года ВВС США объявили о первом успешном испытании прототипа гиперзвуковой ракеты All-Up-Round AGM-183A, запущенной в борта американского стратегического ракетоносца B-52H Stratofortress.
CNN сообщил о применении Россией уникальной ракеты на Украине
CNN: Россия применяет на Украине уникальную ракету с неустойчивой траекторией полета
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Российские Вооруженные Силы изменили тактику ракетных атак в зоне проведения спецоперации, повысив их эффективность, сообщают американские СМИ.
Научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных служб Джастин Бронк заявил американскому телеканалу CNN, что за последние полгода российские ВС увеличили промежуток между ракетными обстрелами, одновременно с этим используя большее количество ракет, чтобы ПВО противника было сложнее перехватить их все.
Бронк выразил сомнения в том, что Украина сможет эффективно противостоять таким бомбардировкам, пишет Ura.ru.
Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Дуглас Барри со своей стороны отметил, что Россия в ходе спецоперации использует сочетание дозвуковых крылатых ракет, высокоскоростных аэробаллистических ракет «Кинжал», а также других средств противодействия.
В сообщении CNN говорится, что Россия «разработала уникальную ракету», чтобы легче нацеливаться на критически важную инфраструктуру Украины.
Cкорость этой ракеты в сочетании с неустойчивой траекторией полета ракеты и высокой маневренностью может усложнить перехват.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что руководство Вооруженных сил Украины боится ударов гиперзвуковых ракет России, в том числе знаменитых «Кинжалов».
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Французский историк назвал следующую «цель Путина»
Французский историк Тодд назвал следующую «цель Путина»
Страны Запада, спровоцировав украинский конфликт, недооценили силы России, теперь же НАТО оказалось в большой опасности, заявил газете Le Figaro французский историк Эммануэль Тодд.
Историка пытались спровоцировать, утверждая, что Владимир Путин «агрессор». Но Тодд заявил, что Запад пожалеет о том, что творится сейчас на Украине, так как следующей целью Кремля станет ослабление НАТО.
По его словам, Москва имеет хорошие шансы выйти из конфликта победительницей. Он подчеркнул, что на Западе не видят масштаба всей проблемы, передает РИА «Новости».
Эксперт заметил, что именно Вашингтон подтолкнул Москву предпринять превентивные меры, когда начал вооружать Украину по образцу армии НАТО.
Также произошел обратный эффект, когда американские консерваторы рассчитывали уничтожить российскую экономику при помощи санкций.
США столкнулись еще с одной проблемой – нехватка мощности для производства боеприпасов для ВСУ, добавил он.
Американский военный инструктор на Украине предупредил о «сюрпризах от русских»
Американский военный инструктор на Украине Эрик: Нельзя списывать русских со счетов
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Западным политикам не следует недооценивать российские силы, действующие на Украине, заявил американский инструктор, обучающий украинских пограничников.
В интервью журналу Newsweek инструктор, представившийся только по имени – Эрик, рассказал, что работает на Украине уже около 12 месяцев и занимается подготовкой военных к боевым действиям. У него 26-летний опыт службы в вооруженных силах США, сейчас он находится в отставке.
В настоящее время Эрик координирует группу из 20 инструкторов (не уточняется, все ли являются иностранными гражданами), которые обучают украинских пограничников, передает ТАСС.
«Никогда нельзя списывать русских со счетов. Я имею с ними дело с 1989 года», – заявил американский инструктор. По его словам, русские, если списать их со счетов, способны удивить. Эрик выразил уверенность, что у русских «есть еще много сюрпризов».
Ветеран ВС США отметил, что российские военные «думают и учатся», что отражается и в операциях российских Вооруженных сил. «Они постоянно ищут и ищут слабые места в обороне», – сказал он, призвав не игнорировать опыт, который приобрели российские военные за время спецоперации.
Ранее пленный боевик националистического полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Ринат Алиев рассказал об участии инструкторов НАТО в военной подготовке вооруженных сил Украины (ВСУ) задолго до обострения конфликта в Донбассе.
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В США захотели полностью лишить Россию доступа к мировым рынкам энергоносителей
Американский сенатор Манчин заявил о желании полностью лишить Россию доступа к мировым рынкам энергоносителей
Если российскую нефть «убрать с рынка», это окажется «благословением для демократии и свобод людей», заявил глава комитета по энергетике и природным ресурсам американского Сената Джо Манчин.
На международной энергетической конференции CERA Week в Хьюстоне Манчин заявил, что США, по его мнению, в состоянии полностью заместить российские нефть и газ в Европе. Сенатор обвинил Россию в том, что она якобы использует нефть «как оружие».
Манчин признался, что хотел бы полностью лишить Россию возможности продавать энергоносители на мировых рынках. Однако, как заявил сенатор, государства сами должны принимать решения в данном вопросе, передает РИА «Новости».
Накануне стало известно, что американские власти в частном порядке призывают крупнейших нефтетрейдеров продолжать перевозить российскую нефть и не бояться сделок с нею, чтобы сохранить стабильность на рынке нефти.
США призвали трейдеров не бояться сделок с российской нефтью
Financial Times сообщила о призыве властей США к трейдерам продолжить сделки с российской нефтью
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Американские власти в частном порядке призывают крупнейших нефтетрейдеров продолжать перевозить российскую нефть, сообщили источники в отрасли.
По словам сотрудника компании, специализирующейся на торговле нефтью и нефтепродуктами, Вашингтон «активно поощрял» нефтетрейдеров «к возобновлению перевозок», передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Как сообщает FT, минфин США провел переговоры с представителями Trafigura и Gunvor, заверив их, что увеличение операций с российской сырой нефтью и нефтепродуктами с установленным ценовым потолком не приведет к нарушению санкций. По мнению FT, США стремятся сохранить стабильность на рынке нефти и лучше уяснить структуру российского экспорта.
Переговоры велись в последние недели. В частности, встречи были организованы в рамках энергетической конференции Ceraweek в Хьюстоне. FT пишет, что многие компании свели к минимуму операции с российской нефтью. По словам собеседников издания, они могут рассматривать риски как неоправданные.
В Белом доме заявили, что компании сами должны решать, как им действовать в данной ситуации. В администрации США отметили, что Белый дом стремится «донести информацию том, что разрешено в рамках системы ограничения цен».
Напомним, США анонсировали пересмотр потолка цен на российскую нефть. В свою очередь, Москва заявила, что не признает никакой потолок цен на нефть, установленный странами «Большой семерки».
Американский ветеран призвал Киев к миру с Россией после видео из Крыма
Американский ветеран Дрейвен призвал Киев к миру с Россией после видео из Крыма
Москва и Киев могли бы жить в мире и согласии, если бы не коварный план Запада, заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен, посмотрев видеоролик с крымским пейзажем.
Ветеран обратил внимание на красоту Крыма и заявил, что мир между двумя странами был бы таким простым делом, если бы злой язык нашептывал Украине иное, передает РИА «Новости».
По мнению военного, западные лидеры приложили максимум усилий, чтобы Украина не согласилась на российские условия урегулирования конфликта. Дрейвен отметил, что просто нужно было признать Крым российским, Донбассу дать нейтралитет, а Украине – нейтральный статус.
Он также считает, что США и союзники уже осознали, что Россия побеждает, но отступать не будут, а режим Зеленского «продал душу Западу».
Ранее американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что Запад не смирится с поражением на Украине, поскольку вкладывал в нее огромные средства, поэтому конфликт с Россией на этом не остановится.
В Сенате США предложили запретить импорт урана из России
Американские сенаторы представили законопроект об отказе США от импорта российского урана
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Ряд американских сенаторов заявил, что атомная промышленность США готова отказаться от российского урана, и представил соответствующий законопроект.
Законопроект о запрете импорта российского урана внесли на рассмотрение семеро сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии, передает РИА «Новости».
Сенатор Джон Баррассо заявил, что США могут увеличить собственное производство урана – необходимые ресурсы, по его словам, есть в Вайоминге. Он считает необходимым удалить с рынка США «всю российскую энергетику, в том числе уран», передает ТАСС.
Баррассо сказал, что предложенный проект закона должен укрепить нацбезопасность США и лишить Россию доходов, которые могут быть направлены на специальную военную операцию на Украине. Сенатор Джо Манчин сказал, что предложение позволит обеспечить независимость энергетических компаний США от российского уранового топлива.
Напомним, министерство торговли США выступило против изменения режима поставок российской урановой продукции на американский рынок. Эксперты не исключают, что без российского урана США грозит остановка реакторов.
В США признали Россию «критическим вызовом» в случае подводной войны
Newsweek: Новейшие российские атомные подлодки представляют для США серьезную угрозу
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Россия является «критическим вызовом» для Соединенных Штатов с точки зрения возможных боевых действий под поверхностью воды, заявил профессор американского Военно-морского колледжа Майкл Петерсен.
Петерсен в интервью Newsweek отметил, что Китай «обладает более крупным и, возможно, более боеспособным» военно-морским флотом с точки зрения ведения войны над водой и в воздухе, однако «критическим вызовом» для США, по его мнению, является Россия, передает РИА «Новости».
Профессор рассказал, что у берегов США и европейских стран стали замечать новейшие российские подлодки, в том числе «Северодвинск» – атомная подлодка четвертого поколения, входящая в состав 11-й дивизии подводных лодок Северного флота. По его словам, это вызывает беспокойство.
Ранее журнал Newsweek писал, что Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, так как подлодки РФ могут нести ракеты с ядерным зарядом и способны достичь целей в США и Европе.
Эксперт оценил планы США отказаться от российского урана
Эксперт Митрахович: Вашингтон готов рискнуть собственной атомной энергетикой ради давления на Москву
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Вашингтон вновь хочет экономически надавить на Москву. Но сколько бы США не накопили урана впрок, ресурс рано или поздно закончится. И тогда Белому дому придется снова восстанавливать сотрудничество с Россией. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович, комментируя предложение американского Сената запретить импорт российского урана.
«Судя по всему, американцы на протяжении последнего полугода–года накапливали ресурсы, и сейчас готовы отказаться от поставок из России. Такая практика существует во многих странах, имеющих атомную энергетику. Но запасы урана рано или поздно будут израсходованы – и тогда Штатам придется придумывать варианты замещения российского сырья», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ
«Также не исключаю, что Вашингтон рассчитывает на альтернативные поставки, например из Казахстана. Но вся эта конструкция выглядит достаточно хлипкой. Американцам придется выдумывать обходные пути закупок, которые на практике, скорее всего, окажутся нерабочими. В итоге может остаться только один вариант – это возобновление торгового сотрудничества с Россией», – поясняет эксперт.
«Сегодня США всему миру заявляют о необходимости прекращения торговых отношений с Москвой, при этом сами продолжают в них участвовать. Причем это касается не только урана, но и, например, некоторых видов удобрений. Но в Европе многим не нравятся эти двойные стандарты, поэтому американцы действительно могут рискнуть собственной атомной энергетикой ради коллективного экономического давления на Москву», – резюмирует Митрахович.
В пятницу группа из семи американских сенаторов заявила, что атомная промышленность США готова отказаться от российского урана. Республиканцы и демократы представили соответствующий законопроект о запрете импорта сырья в страну. По их мнению, это поможет укрепить нацбезопасность США и лишить Россию доходов, которые могут быть направлены на спецоперацию. «К сожалению, у США нет мощностей для полного производства обогащенного урана, и это привело к небезопасной зависимости от России», – приводит слова сенатора-республиканца Джима Риша «Интерфакс».
Ранее источники Bloomberg сообщили, что план по замещению импорта российского урана может обойтись США в 4,3 млрд долларов. Фактически у США сейчас нет ни одного собственного завода по обогащению урана, сообщали «Ведомости». Однако сворачивание поставок обогащенного урана из России возможно не ранее 2026 года, считают эксперты. В декабре прошлого года Минторг США рекомендовал не изменять режим поставок российской урановой продукции на американский рынок на основании комментариев от американских компаний из сферы ядерной энергетики.
Напомним, американские эксперты предупреждали, что в случае отказа России поставлять обогащенный уран США могут испытать негативные последствия для работы реакторов. По мнению экспертов, это может привести даже к остановке реакторов.
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Захарова поставила диагноз представителю Госдепа
Захарова увидела признаки раздвоения личности в заявлении представителя Госдепа Прайса
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на двойные стандарты в позиции США, когда Госдеп рассуждает о ситуации вокруг Боснии и Герцеговины и о ситуации вокруг Сербии.
Захарова в Telegram опубликовала заявление представителя Госдепа Неда Прайса. Прайс от имени США обещал поддерживать территориальную целостность Боснии и Герцеговины, а также препятствовать попыткам подорвать Дейтонское мирное соглашение. При этом он осудил заявление президента Республики Сербской Милорада Додика, который грозил отделением от БиГ.
«Невероятно», – заявила официальный представитель МИДа. По ее словам, если в словах Прайса заменить «БиГ» на «Сербию», «Республику Сербскую» – на «Косово», а «Дейтонские соглашения» на резолюцию «СБ ООН 1244», то «получите диагноз – раздвоение личности». Захарова подчеркнула, что США в 2008 году вопреки позиции СБ ООН «признали независимость Косово», что является нарушением территориальной целостности Сербии.
Напомним, по дейтонскому миру Республика Сербская получила права на самостоятельную внешнюю политику, на независимые вооруженные силы и на собственное гражданство. Додик рассматривается как возможный лидер сербской ирреденты – объединения в одно государство с Сербией.
Названы имена работающих в американской биологической программе украинцев
Минобороны назвало имена украинцев, работающих в американской биологической программе
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Минобороны опубликовало имена представителей компаний Украины и госинститутов, которые задействованы в реализации военно-биологических программ США.
Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, передает ТАСС.
По его словам, глава санитарно-эпидемиологического управления ВСУ Сергей Моргун занимался организацией взаимодействия Минобороны Украины с организацией США по сокращению угрозы оружия массового поражения. А глава Центра общественного здоровья украинского Минздрава Владимир Курпита занимался отбором биологических проб украинцев и передачей их за границу.
Посредником в ходе взаимодействия с подрядчиками Пентагона выступала заведующая референс-лабораторией Центра общественного здоровья Ирина Демчишина.
Кириллов уточнил, что всего Минобороны России располагает сведениями о более 100 участниках биологических программ США.
Напомним, сообщалось, что США активно выводят свои биолаборатории в третьи страны, такой страной стала Украина, об этом стало известно весной 2022 года.
В США придумали механизм санкций против Китая за помощь России
Демократ Шифф предложил Конгрессу механизм санкций против Китая за «военную поддержку» России
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На рассмотрение Конгрессу США поступил законопроект, предполагающий механизм введения санкций против китайских граждан или организаций, заподозренных в поддержке России в военной сфере.
Автором инициативы стал член Палаты представителей США демократ Адам Шифф. Он предложил наделить президента США полномочиями вводить санкции против «лиц из КНР», если американская сторона сочтет, что данный гражданин или организация «экспортировали, передавали или иным образом предоставляли материальную, финансовую, технологическую поддержку» России, которая содействовала бы проведению СВО, сообщает RT.
Возможными поводами для санкций могут стать помощь России в приобретении химических, биологических или ядерных вооружений, а также помощь в наращивании баллистического или крылатого ракетного потенциала, передовых обычных вооружений, услуг в сфере обороны или оборонной информации.
Санкции предусматривают блокировку собственности, введение запрета на въезд, аннулирование виз, запрет на сделки с имуществом и получение займов в финансовых учреждениях США и за их пределами.
Ранее Пекин заявлял, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие.
Спикер Палаты представителей США Маккарти отверг приглашение Зеленского приехать в Киев
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Спикер американской Палаты представителей Кевин Маккарти отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Киев, чтобы лично посмотреть, как расходуется помощь США, пишет The New York Times.
Зеленский на канале CNN заявил, что Маккарти отклонил приглашение, поскольку поездка была предложена в то время, когда некоторые из его коллег-республиканцев в Конгрессе сомневаются в необходимости выделения или вовсе выступают против крупных сумм помощи Киеву со стороны США, передает The New York Times.
Отмечается, что Маккарти отклонил просьбу украинского президента в кратчайшие сроки, отметив, что «продолжит получать информацию из брифингов и других источников. Спикер американской Палаты представителей подчеркнул, что ему «не обязательно нужно ехать на Украину или в Киев, чтобы увидеть все собственными глазами».
«Моя точка зрения состоит в том, что я ни на какие нужды не стану выдавать незаполненный чек (подписанный бланк, в котором принимающая сторона сама вправе написать требуемую сумму, – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил Маккарти.
По словам Зеленского, Маккарти «должен сам приехать, чтобы посмотреть, что происходит на Украине, кто сейчас воюет». По мнению украинского президента, визит американского политика помог бы «определиться с его позицией».
Ранее СМИ сообщали, что Киев пытался организовать телефонную беседу между американским политиком и украинским президентом.
Разведка США признала Россию обладателем крупнейшего ядерного арсенала
Разведсообщество США в ежегодном отчете назвало Россию обладателем крупнейшего и мощнейшего в мире ядерного арсенала
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Россия располагает крупнейшим и самым мощным в мире ядерным арсеналом, продолжает его наращивать и модернизировать, следует из несекретной версии ежегодного отчета американского разведывательного сообщества «О мировых угрозах» Соединенным Штатам.
Отчет американского разведывательного сообщества был обнародован в связи со слушаниями в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, на которых выступают руководители спецслужб Соединенных Штатов, передает ТАСС.
В документе говорится, что Россия располагает крупнейшим в мире и наиболее мощным арсеналом ядерного оружия, продолжает расширять и модернизировать свои возможности в области ядерных вооружений. Составители отчета подчеркивают, что Россия продолжает совершенствовать ядерные ракеты большой дальности, а также подводные системы доставки, способные обходить системы ПРО США.
Кроме того, в документе указывается, что Россия наращивает и модернизирует нестратегические вооружения, способные нести как ядерный, так и неядерный заряд. Авторы считают, что Москва рассматривает эти вооружения в качестве средства сдерживания и противостояния обычным силам Соединенных Штатов и их союзников.
Напомним, 1 марта США получили от России уведомление о решении приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
В Минобороны рассказали о программе США по усилению опасных патогенов
Минобороны: США проводят в Средней Азии и Закавказье программу по усилению опасных патогенов
Минобороны России в ходе спецоперации получило документы о системной работе США в государствах Средней Азии и Закавказья по усилению функций опасных патогенов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил Игорь Кириллов.
По его словам, анализ документов свидетельствует, что исследования по усилению функций опасных патогенов, проводимые в том числе в государствах Средней Азии и Закавказья, носят системный характер, а в их реализации задействованы крупные американские фармкомпании, передает ТАСС.
Кириллов подчеркнул, что Минобороны неоднократно отмечало потенциальные риски «программ двойного назначения» США. При этом при попытке оправдаться в Вашингтоне заявляют, что все работы проводятся в национальных интересах США и направлены на обеспечение глобальной биобезопасности.
Кроме того, как заявил Кириллов, «проведение работ в Бостонском университете по усилению патогенных свойств возбудителей, в том числе COVID-19 и созданию искусственных вирусов с повышенным риском поражения человека, представляется верхом безрассудства».
Ранее Кириллов заявил, что Евросоюз продвигает инициативу по размещения биолабораторий на территории стран бывшего СССР.