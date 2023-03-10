Родители заступились за учителя ОБЖ, ударившего детей в Нижнем Тагиле

Преподаватель ОБЖ в Нижнем Тагиле ударил одного школьника палкой, а другого – рукой по лицу, однако часть родителей вступилась за педагога, пояснив, что дети «довели» учителя, и на него не было жалоб до этого.

Инцидент произошел в ходе одного из уроков, эпизод ученики сняли на видео и опубликовали в социальных сетях. Что привело к такому конфликту, на данный момент неизвестно, сообщает телеканал 360.

Часть местных жителей сообщили, что преподавателя якобы уволили, а родители пострадавших готовят заявление в полицию.

Между тем мать одной из учениц Елена в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что преподаватель ОБЖ – очень хороший педагог, и жалоб на него никогда не было.

По ее утверждению, учитель «не виноват на 100%», учащиеся его «довели», а в социальные сети выложили «удобный» отрывок видео. На уроке школьники смеются и сидят с телефонами, отметила собеседница.

Елена отметила, что готова составить петицию в пользу учителя, чтобы его оставили на рабочем месте.

Бывший ученик педагога указал, что преподаватель всегда помогал школьникам и «всегда был на позитиве», никогда не проявлял агрессию к ученикам, и не допускал рукоприкладства.