«Волонтеры Победы» начали набор добровольцев для мероприятий на 9 Мая

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» начало набор волонтеров для сопровождения мероприятий ко Дню Победы, в этом году движение намерено подготовить 200 тыс. добровольцев по всей России, заявила председатель центрального штаба движения, депутат Госдумы Ольга Занко.

«Сегодня мы даем старт набору добровольцев для сопровождения Дня Победы. В этом году мы подготовим рекордное число добровольцев – 200 тыс. человек в разных городах и населенных пунктах нашей страны, в том числе на территории четырех наших новых субъектов. Они будут помогать в организации мероприятий, посвященных, наверное, самому главному празднику нашей страны – Дню Победы», – цитирует Занко ТАСС.

По ее словам, одним из главных мероприятий станет шествие «Бессмертного полка», в сопровождении которого будут участвовать волонтеры. Также они будут помогать на парадах Победы, благоустроят памятные места и воинские захоронения, поздравят ветеранов Великой Отечественной войны, помогут в проведении всероссийских акций «Георгиевская ленточка» и «Сад памяти», примут участие в других акциях.

Как рассказала Занко, стать добровольцем может любой человек от 18 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф, пройти онлайн-обучение, после чего выбрать мероприятие, в котором волонтер хочет принять участие, и связаться с региональным руководителем.

В составлении образовательных блоков для онлайн-обучения большую помощь организаторам оказали Российское историческое общество (РИО) и Российское военно-историческое общество (РВИО), уточнила Занко.

«История – это не только про прошлое. История – это и про настоящее, и про будущее. Сегодня мы особенно понимаем, насколько важно обеспечивать связь поколений. Именно для тех, кто хочет внести свой вклад в сохранение исторической памяти, кто хочет защитить нашу историю и успеть сказать «спасибо» лично ветеранам Великой Отечественной войны сегодня «Волонтеры Победы» дают старт набора добровольцев для сопровождения Дня Победы», – сказала она.