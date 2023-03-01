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1 марта, среда | Последнее обновление — 15:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские военные предотвратили массированную атаку украинских беспилотников на Крым
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Российские военные предотвратили массированную атаку украинских беспилотников на Крым
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Российскими военными предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, средствами ПВО были сбиты шесть украинских ударных беспилотников. Еще четыре дрона удалось вывести из строя средствами радиоэлектронной борьбы, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Жертв и разрушений на земле не допущено.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев якобы не причастен к атакам на объекты в России. Однако в Кремле его словам не поверили.
Воевавший на Украине американский наемник рассказал о казнях и воровстве в ВСУ
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На сторону России перешел американский наемник Джон Макинтайр, до этого он год служил в «Иностранном легионе» ВСУ и нацбате «Карпатская Сечь». В интервью военкору RT Мураду Газдиеву он рассказал о казнях и воровстве в ВСУ.
В интервью Макинтайр рассказал, что передал российской стороне бумаги, файлы, разведданные и карты, которые он собирал на Украине. Он признался, что планировал эту операцию заранее, поскольку является коммунистом и антифашистом, говорится в Telegram-канале RT.
«Я решил собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта. Когда я был в Харькове, я хотел переплыть, но обнаружил, что у них [ВСУ] есть снайперы... не для защиты, а для того, чтобы расстреливать перебежчиков», – рассказал Макинтайр.
По его словам, в рядах националистов все используют фашистские приветствия, в том числе наемники из Хорватии или Чехии. «У всех татуировки, нацистская символика... В какой-то момент ко мне пристали с расспросами насчет моих коммунистических взглядов. Я сказал, что я антифашист, приехал сражаться с российскими империалистами и нацистами. А они говорят: «Нет, русские не нацисты – мы нацисты».
Также в интервью он рассказал, что военные ВСУ убивали тех, кто собирался сдаться, признаться в преступлениях и покинуть службу, включая иностранцев. Сам же Макинтайр смог сбежать благодаря тому, что его семья отправила ему 300 долларов, чтобы он смог добраться из Одессы до Кишинева.
Оттуда он вышел на контакт с Россией и через Стамбул прилетел в Москву.
Бывший военнослужащий США рассказал, что украинское военное командование ворует страховые выплаты, назначенные родственникам иностранных боевиков. «Я бы сказал, процентов 90 семей денег по страховке не получат. Они и зарплату присваивают. Если солдат расторгает контракт, как я с «Карпатской Сечью», последняя зарплата идет прямиком в карман командира», – поделился он информацией.
Воруют украинцы и поставляемое Западом оружие, подчеркнул американец: «На черный рынок попадает огромное количество Javelin, винтовок М4 и пулеметов М240 Bravo. Они их получают и перепродают».
Кроме того, он собрал доказательства прямого участия США в конфликте. «Когда я был в «Иностранном легионе», там был представитель военной разведки из ВМС. У него были предоставленные ЦРУ телефон спутниковой связи и компьютер. Каждый день он кому-то звонил и получал сведения о позициях, перемещениях войск», – рассказал американец.
Ранее сообщалось, что иностранные наемники, воюющие на стороне Киева в Донбассе, отказываются ехать на линию боевого соприкосновения из-за сырости, а техника тонет в черноземных землях.
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Украинские военные назвали адом ситуацию в Артемовске
CNN: Ситуация под Артемовском гораздо хуже, чем признает Киев
Ситуация под Артемовском для украинских войск гораздо хуже, чем официально признают в Киеве, украинские военные называют боевые действия в городе адом, сообщает CNN.
Издание приводит рассказ одного из украинских военных, который принимает участие в боях в Артемовске. По его словам, ситуация там гораздо хуже, чем сообщается официально, надо добавить еще 100% сложности, особенно на северном направлении, передает ТАСС.
Другой военнослужащий назвал боевые действия в городе «адом».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Артемовске (украинское название – Бахмут) для украинских вооруженных сил становится все сложнее.
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что освобождение Артемовска продолжается, однако точную дату пока никто назвать не может, противник еще не готов вывести оставшиеся подразделения и полностью сдать населенный пункт.
Пушилин также назвал серьезным успехом освобождение района Ступки в Артемовске.
Жители Крыма рассказали NBC о своих действиях в случае нападения Украины
Жители Крыма заявили NBC, что Киев не сможет захватить полуостров
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Опрошенные американским телеканалом NBC жители Крыма заявили, что готовы защищать полуостров в случае попытки нападения Украины и не станут «рабами Киева».
Жители Крыма заявили, что в случае нападения Киев не захватит полуостров. Об этом они рассказали корреспонденту NBC News, который приехал на полуостров по Крымскому мосту из Краснодарского края (по версии Киева это считается уголовным преступлением).
«Это наша земля. Мы все наденем форму и пойдем на границу, чтобы защищаться», – заявила телеканалу 73-летняя Прасковья Баранова, передает ТАСС.
Аналогичной позиции придерживается 36-летний Руслан Налгиев, он заявил иностранным корреспондентам, что в случае, если война дойдет до Крыма, то жители будут защищать Родину, иначе они станут рабами Киева.
В репортаже отмечается, что корреспонденты могли свободно передвигаться и беседовать с людьми, также они указали на то, что Керченский мост уже полностью отремонтирован.
Ранее в Кремле исключили возможность «возвращения» Крыма Украине.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.
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Илон Маск прокомментировал ситуацию в Артемовске
Американский бизнесмен Илон Маск в своем аккаунте Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал, что Артемовск (украинское название – Бахмут) почти окружен российскими войсками.
Таким стал его ответ на пост паблика War Mapper, где была приведена карта боевой обстановки вокруг города с пояснением: «Масштабный план-схема ситуации вокруг города Бахмут . Россияне взяли под контроль жилые районы на севере города».
Ранее Илон Маск заявил, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. При этом, по словам Илона Маска, большая часть ответственности за текущий конфликт лежит именно на киевском режиме и западных союзниках Зеленского.
Минобороны впервые показало видео применения дронов-камикадзе «Бумеранг»
Минобороны показало кадры боевого применения подразделениями ВДВ дронов-камикадзе «Бумеранг» в зоне СВО на Украине.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, оператор управляет дроном, используя VR-очки, а помощник запускает беспилотник, отслеживая направление полета.
В Минобороны сообщили, что преимуществами FPV-дрона перед обычными являются удобство ориентации в пространстве и возможность легко проходить маршрут на скорости до 170 км/ч.
Кроме того, у «Бумеранга» нет модуля связи со спутником, что делает его неуязвимым для антидроновых ружей.
Ранее Министерство обороны показало видео боевой работы штурмовой авиации ВКС России в зоне СВО на Украине.
Названы причины мобилизации сотрудников военкоматов на Украине
Экс-посол ЛНР Мирошник: Сотрудников военкоматов отправляют на передовую из-за невыполнения мобилизационного плана
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Перед Украиной стоит четкий план по массовой мобилизации. Но выполнить его не получается, поэтому на передовую отправляют даже сотрудников военкомов, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее стало известно о мобилизации сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки в некоторых областях Украины.
«Мне известны сообщения достаточно официальных украинских источников о том, что сотрудников некоторых военкоматов действительно отправили на передовую. В общей сложности в подразделениях оказалось несколько сотен человек», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Это лишний раз подтверждает, что у ВСУ есть жесточайший недостаток мобилизационного резерва. Там не могут выполнить поставленные планы. Постепенно они попытаются «утилизировать» всех, потому что перед Киевом стоит задача Вашингтона», – полагает собеседник.
«У военных настоящая истерика. Я внимательно слежу за событиями в районе Кременной, Славянска, Краматорска и Дружковки. Местные создают там свои чаты, в которых оповещает друг друга о рейдах военкомов. Бывали случаи, когда силовики просто брали ТЦ в оцепление и «просеивали» каждого выходящего. Аналогичным образом поступают на рынках», – добавляет экс-дипломат.
«Еще одна уловка, к которой прибегают украинские военкоматы, это блокирование раздачи гуманитарной помощи в прифронтовых районах. Люди вынуждены лично приходить, чтобы ее забрать, на месте дежурят силовики, которые сразу же вручают повестку или забирают мужчин», – приводит пример собеседник.
«Мы уже слышали сообщения о том, что если Украина не сможет в ближайшее время продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фронте, Запад задумается о снижении уровня финансирования. Так что команда Зеленского попытается сделать все возможное, чтобы этого не лишиться», – заключил Мирошник.
Ранее стало известно, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов) Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей приказом Минобороны Украины за невыполнение плана мобилизации были отправлены на фронт.
По данным источника РИА «Новости», такой шаг украинское командование приняло в качестве назидания последователям и военкомам других областей. На их примере украинские власти якобы показали всем остальным военкомам, что будет с ними в случае невыполнения поставленных планов.
Отмечается, что это уже привело к результатам – сотрудники военкоматов «как с цепи сорвались, отставили все сантименты». «Не боятся ни видео, которое снимают люди, ни насильственного затаскивания в автобусы при свидетелях», – рассказал источник.
При этом, по сообщениям подполковника народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, на фронт отправляют даже подростков. На днях к Артемовску, где идут ожесточенные бои, привезли автобус, в котором было по меньшей мере 30 несовершеннолетних. В ЛНР заверили, что они отправлены в батальон «Айдар».
Ранее сообщалось, что украинских граждан призывного возраста, пытающихся выехать в Россию через Латвию, Литву, Эстонию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева принудительно возвращают на Украину и мобилизуют в ВСУ.
До этого появились сообщения о массовой агрессивной мобилизации граждан Украины в русскоязычных регионах. Отмечалось, что жестче всего власти действуют в Одесской, Николаевской, Харьковской областях.
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В Госдуме объяснили смысл большого числа жертв среди новобранцев ВСУ
Картаполов: ВСУ отправляют на передовую новобранцев, выигрывая время для контрнаступления
Вооруженные силы Украины (ВСУ) «заваливают» передний край своей обороны неподготовленными новобранцами, чтобы выиграть время для подготовки сил для контрнаступления, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, ВСУ «заваливают» передний край тысячами неподготовленных украинцев, выигрывая время для подготовки частей, которые они планируют использовать в ходе возможного контрнаступления, передает ТАСС.
Ранее украинский военнопленный Сергей Ульянов, служивший в 113-й бригаде 125-го батальона теробороны, заявил, что часть мобилизованных после прибытия на фронт объявила об отказе воевать.
В Пентагоне заявили об обязанности Киева платить за поставляемые вооружения
Помощник министра обороны США Уолландер заявила об обязанности Киева платить за поставляемые вооружения
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В США считают, что Киев обязан начать самостоятельно платить за поставляемые вооружения, заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.
По ее словам, Киеву следует начать приобретать некоторые военные средства, в Штатах необходимо добиться того, чтобы украинские власти начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное, передает ТАСС.
Такое заявление она сделала в ответ на замечание конгрессмена Майка Гарсии (республиканец от штата Калифорния), который подчеркнул важный момент для американских налогоплательщиков, если Киев сам начнет покупать вооружения, а не получать их бесплатно.
При этом Уолландер добавила, что в бюджете Украины «нет такого масштаба возможностей сейчас».
Напомним, 24 февраля издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Зеленскому начать мирные переговоры с Россией.
После этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть вероятность того, что конфликтная ситуация на Украине завершится за столом переговоров. Также он добавил, что не видит признаков того, что российский президент Владимир Путин готовится к миру. Кроме того, по мнению Столтенберга, победа России в этом конфликте «станет трагедией», также это «очень опасно» для НАТО.
ФРГ отдала Киеву современные системы ПВО и оставила Берлин без защиты
Гендиректор Rheinmetall Паппергер: Берлин остался без защиты современных ПВО из-за Украины
ФРГ передала Украине две системы ПВО Skynex и Skyranger, при этом Берлин остался без защиты, заявил генеральный директор концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер.
В Германии есть две системы ПВО, способные защитить столицу наверняка, но на данный момент они обе находятся на Украине, заявил Паппергер в интервью изданию Pioneer, передает РИА «Новости».
Глава концерна отметил, что Skyranger – это новейшая самоходная установка, четырех подобных установок хватило бы, чтобы защитить Берлин, однако немецкая столица сейчас «не защищена».
В случае конфликта Германия без США не смогла бы защитить себя, поскольку ей не хватает «всего» и во всех оборонных областях.
Российские военные разбили подразделение ВСУ «имени Бориса Джонсона»
Российские военные разбили под Артемовском подразделение ВСУ «имени Бориса Джонсона»
Бойцы ЧВК «Вагнер» разбили под Артемовском подразделение украинских военных, названное в честь британского экс-премьера Бориса Джонсона, сообщил командир штурмового подразделения группы.
По его словам, это было подразделение, которое держало большой опорный пункт в лесу. Командир показал доставшиеся во время боев трофеи, а именно – флаг подразделения из элитной 24-й отдельной механизированной бригады с Западной Украины, на котором значится «Подразделение им. Бориса Джонсона», передает РИА «Новости».
Как отметил военный, ВСУ часто используют также проамериканскую тематику – например, носят нашивки с флагами США.
Ранее в США допустили сдачу украинскими войсками Артемовска.
Украинские военные назвали ситуацию в самом Артемовске «адом».
Эксперт оценил желание США принудить Киев платить за вооружения
Политолог Тимофеев: Запад устает от бесконечных финансовых вливаний в Украину
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Чем больше денег Запад передает Украине, тем чаще начинает звучать вопрос об их возвращении. Через какое-то время это перерастет в серьезные политические требования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев. Ранее Пентагон заявил, что Украине необходимо самой платить за вооружения.
«На Западе зарождается примечательная тенденция – требовать от Украины возмещения переданных средств. Пентагон под давлением республиканцев заявляет о том, что Киеву надо самостоятельно оплачивать вооружение. И в то же время в Германии от правительства ФРГ требуют отчета о потраченных суммах», – рассказывает программный директор РСМД Иван Тимофеев.
«Возникновение подобных дискуссий закономерно. Правительства Запада отправляют на Украину миллиарды долларов. И сейчас самое удобное время для местной оппозиции покритиковать оппонентов по столь больным для общества вопросам», – считает эксперт.
«Однако надеяться на быстрые изменения не стоит. Мы имеем дело с популистской риторикой. Задача подобных действий проста – показать населению, как сильно управленцы заботятся об их благосостоянии. Но реально менять обстановку они не станут», – акцентирует Тимофеев.
«При условии, что конфликт на Украине затянется еще на какое-то время, подобные заявления могут перерасти в политические требования. Когда гремели конфликты в Ираке и Афганистане, Конгресс США на первых порах выступал в поддержку спонсирования военных действий», – подчеркивает собеседник.
«Однако стоило ситуации превратиться в «бездонную яму», требующую все большего капитала, парламентарии стали задаваться вопросом о целесообразности таких трат. Аналогичную ситуацию мы увидим и тут. Вопрос лишь в том, когда она приобретет критический вес», – считает эксперт.
«Конечно, ни о каких денежных траншах со стороны Украины речи быть не может. Экономика развалена, хотя при должном управлении страну можно было бы вывести на минимальное самообеспечение за счет сохранившихся заводов», – отметил он.
«Вместе с тем сейчас Зеленский выполняет серьезную роль – жертвует жизнями собственных граждан ради борьбы с Россией. Именно этого хочет Вашингтон. Вероятно, еще какое-то время Запад такая форма возврата долга устроит», – заключил Тимофеев.
Ранее в Пентагоне заявили, что Киев обязан начать самостоятельно платить за поставляемые вооружения. Как отмечает помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер, Вашингтон должен добиться от украинских властей планирования собственных расходов.
Члены республиканской партии обратились к военному ведомству Соединенных Штатов с вопросами об эффективности предоставления средств Киеву, сообщает издание The New York Times. Так, представитель штата Калифорния Майк Гарсиа заявил, что поддержка Украины дорого обходится налогоплательщикам Соединенных Штатов.
Мэтт Гетц, член Палаты представителей от Флориды, усомнился в возможности военного ведомства страны обеспечивать мониторинг конечного использования денег Киевом. Республиканец Эндрю Клайд также отметил, что отчетность о переданных вооружениях должна иметь «первостепенное значение».
Однако вопросами возмещения потраченных средств обеспокоены не только в Вашингтоне, но и в Берлине. Ранее группа депутатов Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» обратилась к федеральному правительству страны с вопросом, была ли возвращена Украиной часть выделенной ей помощи. Парламентарии утверждают, что в перечень поставок Киеву не был включен целый ряд расходов.
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CNN: Спасая Украину, Запад способствует ее разрушению
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Единственный способ закончить конфликт на Украине – мирные переговоры. Однако Запад до сих пор пребывает в надеждах о военном поражении России. Об этом в своей статье для издания CNN пишет политический аналитик Фарид Закария.
Конфликт на Украине зашел в тупик: ни одна из сторон не может организовать масштабные наступательные действия, говорится в материале CNN. Отмечается, что ситуация на фронте не менялась кардинальным образом последние три месяца.
По мнению автора, России удалось достигнуть существенных успехов в вопросе удержания территорий. Уточняется, что Москва в рекордные сроки стабилизировала экономику, сохранив партнерство с такими странами, как Индия и Китай. По прогнозам МВФ, в текущем году экономика России будет чувствовать себя лучше, чем экономики Германии и Британии. В результате санкции Запада оказались бессмысленными: Россия до сих пор имеет доступ к товарам, которых коснулись ограничения, прибегая к импорту из государств-союзников.
В краткосрочной перспективе у США и стран НАТО имеется лишь один выход – регулярное наращивание поставок военной помощи для ВСУ. Тем не менее трудности с передачей техники наблюдаются уже не первый месяц, что делает невозможной победу ВСУ в стиле «Второй мировой войны». Подчеркивается, что идея разгрома России на поле боя не оправдала себя.
Единственный путь разрешения кризиса – мирные переговоры, отмечает издание. Компромисс может быть достигнут лишь в том случае, если Украина согласится на гарантии безопасности от НАТО, которые не будут распространяться на территории, находящиеся под контролем России.
«Этот компромисс – оставление Крыма и части Донбасса в обмен на де-факто членство в НАТО и ЕС – можно преподнести украинцам в качестве победы. Подобное решение может быть приемлемым и для России, поскольку Москва заявляет, что борьба идет лишь за некоторые русскоязычные части Украины», – пишет автор, предлагая провести референдумы на «спорных территориях» под контролем международных наблюдателей.
Автор указывает, что «истинная цель населения Украины – почувствовать себя частью коллективного Запада», соответственно, акцент должен строиться на включении Украины в «демократическую семью», а не на возвращении Крыма или Донбасса.
Отмечается, что Украина должна отказаться от надежд на «тотальную победу». По большинству важнейших показателей (численность населения; площадь территории; ВВП) Москва опережает Киев. Подчеркивается, что русские обладают невероятной способностью «приспосабливания к военному бремени». «Если война затянется на годы, можем ли мы позволить уничтожить Украину, чтобы ее спасти?» – резюмирует автор.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не наблюдает каких-либо сигналов со стороны Киева о готовности к мирным переговорам. Он подчеркнул, что Москва ни в коем случае не поступится в вопросе о статусе новых регионов России.
В то же время президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Зеленскому приступить к началу диалога с Россией, пишет издание РБК.
С предложениями по мирному урегулированию конфликта выступал и Китай. Однако Вашингтон не готов перейти к переговорам с РФ, считает американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, Штаты не могут допустить участия КНР в качестве посредника в рамках преодоления кризиса.
В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей спецоперации (СВО).
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В офисе Зеленского допустили «стратегический уход» ВСУ из Артемовска
ВСУ при необходимости могут «стратегически отступить» из Артемовска, так как в Киеве «не хотят напрасно жертвовать военными», заявил советник Владимира Зеленского Александр Роднянский.
По его словам, российские военные активно пытаются окружить Артемовск, на передовой в основном ЧВК «Вагнер» с обученными и опытными бойцами.
ВСУ тем временем собираются взвесить все варианты – если понадобится, они «стратегически отступят», так как Киев «не собирается жертвовать людьми просто так», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.
Ранее в США допустили сдачу украинскими войсками Артемовска.
Американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что Артемовск почти окружен российскими войсками.
Украинские военные назвали ситуацию в Артемовске «адом».
В США допустили сдачу украинскими войсками Артемовска
Bloomberg: Украинским войскам, вероятно, придется отступить из Артемовска ради предстоящего весеннего наступления
Украинские войска, вероятно, будут вынуждены оставить Артемовск ради сохранения ресурсов для попытки предстоящего весеннего наступления, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных европейских чиновников.
В публикации говорится, что в последние недели представители украинских властей в своих заявлениях стали допускать возможность сдачи Артемовска, готовя таким образом общественное мнение к утрате контроля над городом. В качестве примера приводится мнение президента Украины Владимира Зеленского, который в конце февраля допускал такое развитие событий с целью сберечь силы для попытки предстоящего весеннего наступления. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию вблизи Артемовска крайне напряженной, передает ТАСС.
В публикации отмечается, что Артемовск не является важным в стратегическом смысле городом, однако из-за ожесточенных боев он приобрел большое символическое значение, и для украинцев сдача населенного пункта может стать ударом по морали. Вместе с этим освобождение Россией Артемовска, добавляет издание, станет шагом к установлению контроля над всем Донбассом.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что Артемовск почти окружен российскими войсками. В свою очередь украинские военные назвали ситуацию в Артемовске «адом».
МИД: Провокация Киева может произойти вблизи Приднестровья
В МИД выразили обеспокоенность, что провокация Киева может произойти вблизи Приднестровья
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Россия обеспокоена информацией о том, что провокация Киева с использованием радиоактивных материалов может произойти вблизи Приднестровья, на это указывает нагнетание напряженности вокруг региона, указано в комментарии спикера МИД Марии Захаровой.
Из ее заявления на сайте ведомства следует, что Минобороны привлекало внимание к готовящейся киевским режимом провокации с целью обвинить российских военных в якобы нанесении ударов по радиационно опасным объектам, что может привести к утечке радиоактивных веществ и заражению местности.
«Не может не вызывать беспокойство то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого киевский режим нагнетает напряженность», – подчеркнула дипломат.
Также спикер МИД призвала профильные международные организации обратить пристальное внимание на данную информацию, а также предостерегла «киевский режим и его западных спонсоров» от любых действий, ставящих под угрозу жизни и здоровье тысяч мирных жителей.
Согласно информации ведомства, для доставки радиоактивных материалов на Украину киевское командование могло использовать порты Одесской области, участвующие в зерновой сделке.
«Невольно возникает вопрос, а не используются ли эти гавани и в целом гуманитарный коридор в каких-то иных целях?» – заключила Захарова.
Ранее на Украине признали сосредоточение ВСУ вдоль границы с Приднестровьем. В Кремле назвали обстановку вокруг Приднестровья поводом для беспокойства.
Напомним, бывший президент Молдавии Игорь Додон выразил мнение, что украинские военные могут напасть на непризнанное Приднестровье с согласия главы республики Майи Санду.
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