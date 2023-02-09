США и Британия ввели санкции против членов кибергруппировки Trickbot

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9 февраля, четверг | Последнее обновление — 20:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: Россия не начинала боевые действия на Украине, а пытается их закончить
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9 февраля 1667 года было заключено Андрусовское перемирие, завершившее русско-польскую войну, длившуюся 13 лет. По итогам масштабного, полного побед и поражений противостояния миру явилась уже другая Россия, которая могла копить силы для грядущего рывка Петра Великого.
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Снос памятника освободителю Киева работы самого известного и всемирно признанного скульптора-монументалиста советской эпохи – это прежде всего плевок в сердце киевлян и других наших бывших и будущих соотечественников.
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Наследие СВО, вне всяких сомнений, станет частью национальной идентичности и политико-культурного кода россиян – с укоренением в коллективном сознании результатов, наследия, итогов и последствий этой исторической эпохи.
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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США и Британия ввели санкции против членов кибергруппировки Trickbot
Участники кибергруппировки Trickbot попали под санкции США и Британии
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США совместно с Великобританией вводят санкции против семи членов кибергруппировки Trickbot, которая, по данным американских властей, находится в России, заявили в минфине США.
В сообщении минфина США говорится, что Соединенные Штаты совместно с Британией вносят в санкционный список семь участников базирующейся в России преступной кибергруппировки Trickbot, передает ТАСС.
Ранее Минюст США сообщил, что Южная Корея экстрадировала в Штаты российского гражданина Владимира Дунаева, которому грозит до 60 лет за киберпреступления. Россиянина обвиняют в создании пакета программного обеспечения для вымогательства под названием Trickbot. По делу о Trickbot проходят шесть россиян и гражданин Украины, говорится в документах суда. Двое названы по именам – Дунаев и Алла Витте. Витте была арестована в Майами, при этом в некоторых документах указывается, что она является гражданкой Латвии. Дунаеву грозит до 60 лет тюрьмы, Витте – до 30 лет. Остальные россияне находятся на свободе – предположительно, в России
The New York Times: Украина превращается во «второй Вьетнам» для Байдена
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Россия и Украина могли бы сесть за стол переговоров, но Вашингтон сознательно становится главным противником Москвы, пишет американская газета The New York Times. Решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны, предупреждает издание.
Российская спецоперация превратилась в борьбу на истощение, в которой Украина проигрывает, пишет газета The New York Times. В материале отмечается, что в настоящий момент боевые действия напоминают сражения Первой мировой войны: солдаты пытаются прорвать относительно стабильные линии фронта.
В столкновениях подобного типа чаще всего выигрывает тот, кто рационально использует ресурсы. Автор материала Кристофер Колдуэлл считает, что преимущество в этом вопросе на стороне России – о чем свидетельствуют демографические и экономические показатели. Но мирному урегулированию препятствуют США, чьи действия способствуют эскалации конфликта.
Решение Запада поставить ВСУ современные танки выводит противостояние на новый уровень. Идея, по мнению автора статьи, состоит в том, чтобы перемотать историю вперед: совершить скачок от позиционных сражений Первой мировой войны к активным столкновениям Второй мировой. В статье подчеркивается, что Вашингтон сознательно «заменяет» противника Москвы: вместо режима президента Украины Владимира Зеленского главным антагонистом России теперь выступают именно США и президент Джо Байден.
Большинство атак ВСУ были связаны с использованием американских информационных сетей. Таким образом, с точки зрения России, основная угроза исходит со стороны Штатов, но не Украины. Уточняется, что ситуация может усугубиться с поставкой ВСУ танков Abrams.
Кроме того, использование все более передовых вооружений требует присутствия на поле боя американских экспертов. По мнению издания, США рискуют превратить текущий конфликт во «второй Вьетнам».
Ранее Вашингтон решил передать Киеву 31 танк M1 Abrams. Америка уже начала подготовку экипажей ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл решение США «бременем для европейских налогоплательщиков». Он предупреждал, что американское вооружение сгорит так же, как и любое другое.
Вместе с тем правительство Германии предоставит Киеву на первом этапе одну роту танков Leopard 2A6 (14 машин из собственных запасов). Как отмечал министр обороны страны Борис Писториус, итоговая цель заключается в том, чтобы союзники в общей сложности отправили Украине 88 (по другим данным – 120) моделей.
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Минфин США исключил из санкционного списка Лепса
Министерство финансов США исключило из своего санкционного списка российского исполнителя Григория Лепса.
Также в распространенном заявлении ведомства говорится, что Вашингтон исключил из своего черного списка криминальных авторитетов из республик бывшего СССР Игоря Шлыкова и Владислава Леонтьева, передает ТАСС.
Ранее США вводили ограничения против деятельности так называемого «Братского круга», который считали причастным к преступной деятельности на постсоветском пространстве. К нему в октябре 2013 года ими был причислен и артист.
В 2011 году действующий на тот момент президент США Барак Обама отнес «Братский круг» к числу «транснациональных организованных преступных группировок». В октябре 2013 года Григорий Лепс был внесен в санкционный список американского Минфина.
Володин потребовал от Байдена компенсаций за уничтожение «Северных потоков»
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Президент США Джо Байден вписывает себя в историю как террорист, подрывая «Северные потоки», о чем свидетельствует расследование лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он написал, что согласно результатам расследования лауреата Пулитцеровской премии о причастности Байдена к подрыву «Северных потоков», американские водолазы по указанию Байдена и при поддержке ВМС Норвегии заложили у газопроводов в Балтийском море дистанционно управляемые взрывные устройства, а затем привели их в действие.
Володин подчеркнул, что такой шаг был направлен для устрашения собственных союзников – Германии, Франции, Нидерландов.
«Если Трумэн стал преступником, применившим атомное оружие против мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, то Байден – террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергоинфраструктуры партнеров, которые хотели развивать экономику, руководствуясь интересами собственных граждан», – заметил спикер Госдумы.
В заключение Володин призвал к международному расследованию, а также к привлечению Байдена к ответственности и выплате компенсаций пострадавшим от теракта странам.
Ранее Сеймур Херш заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую через три месяца активировала Норвегия.
В Белом доме отвергли причастность водолазов ВМС США к подрыву газопроводов.
МИД потребовал от посольства США прекратить вмешательство в дела России
СМИ: Посольство США получило ноту с требованием прекратить вмешательство в дела России
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Американскому посольству в Москве передана нота с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России, сообщил близкий к руководству МИД России источник.
В ноте содержится требование прекратить «несовместимые со статусом диппредставительства действия», подразумевающие вмешательство в российские дела, передает ТАСС.
«Американская дипмиссия продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве, позволяя себе неподобающие высказывания о руководстве страны пребывания, а также распространяя фейки о Вооруженных силах Российской Федерации, что относится к уголовно наказуемым деяниям», – подчеркнул он.
По словам собеседника, «американских дипломатов предостерегли от попыток вести подрывную работу, рекрутируя агентов влияния с целью сеять рознь и раздор в российском обществе, подстрекать к антигосударственным выступлениям». «Причастные к этому сотрудники будут высылаться, невзирая на занимаемые должности», – указал он.
«Новому послу США в Москве Линн Трейси сделано жесткое представление о необходимости строго соблюдать российские законы и прекратить деятельность, идущую вразрез с требованиями властей Российской Федерации», – добавил источник.
Напомним, 30 января новый американский посол в России Линн Трейси прибыла в Министерство иностранных дел России для вручения верительных грамот.
Пушков указал на изменение отношения в США к конфликту на Украине
Пушков: Отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине все более заметно меняется
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил уверенность, что отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине все более заметно меняется.
Пушков отметил в своем Telegram-канале, что очень постепенно, но все более заметно меняется отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине.
Он также отметил: как и в случае с войной в Ираке, в США намечается разрыв между интересами правительства и интересами американцев. Сенатор также подчеркнул, что в отличие от войны в Ираке, эскалация конфронтации с Россией несет в себе прямую опасность для США. Пушков выразил уверенность, что это глубинное противоречие начинает прокладывать себе дорогу в американской политике.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.
Американский журналист назвал причины подрыва США «Северных потоков»
Американский журналист: США боялись, что из-за «Северных потоков» Германия не поможет Киеву
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Вашингтон боялся, что из-за «Северных потоков» Германия не захочет предоставлять помощь Украине, заявил американский журналист Сеймур Херш на своей странице в Substack.
По его словам, ЦРУ настаивало на скрытности диверсии против «Северных потоков», поскольку это выглядело бы как «акт войны» со стороны США, передает РИА «Новости».
«ЦРУ утверждало, что все должно быть сделано тайно. Все участники понимали, насколько велики ставки. Если атака будет связана с Соединенными Штатами, это будет расценено «как акт войны», – приводит журналист слова своего источника о подготовке операции.
Херш также заявил, что приказ начать диверсионную операцию против «Северных потоков» отдал глава ЦРУ Уильям Бернс.
Херш написал, что ЦРУ непосредственно участвовало в подготовке диверсии. Он утверждает, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Непосредственно причастным к теракту стал советник главы Белого дома Джейк Салливан.
Ранее ведущий канала Fox News Такер Карлсон заявил, что радость заместителя госсекретаря Виктории Нуланд по поводу взрывов на «Северных потоках» указывает на причастность администрации Байдена к диверсии.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что диверсия против «Северного потока» указывает на американцев.
В Турции объяснили стремление США втянуть НАТО в конфликт на Украине
Milliyet: США втянули НАТО в конфликт на Украине для получения выгоды от продажи оружия
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Соединенные Штаты втянули НАТО в конфликт на Украине для получения наибольшей выгоды от продажи оружия, выразил уверенность обозреватель турецкого издания Milliyet Тунджа Бенгин.
Обозреватель турецкого издания назвал США глашатаем настоящей катастрофы. Он предположил, что Соединенные Штаты с самого начала, должно быть, радостно потирают руки, потому что чем больше Европа вовлечена в конфликт с Россией, тем больше становится зависимой от США, что выгодно Америке, особенно в плане рекламы самолетов, систем противовоздушной обороны, оружия, передает РИА «Новости».
Автор выразил уверенность, что Вашингтон видит в Североатлантическом альянсе не только военно-оборонительный блок, но и организацию, отвечающую американским экономическим интересам. Он также назвал НАТО «банкнотной типографией США».
В свою очередь турецкий бригадный генерал в отставке Наим Бабюроглу отметил, что с началом конфликта на Украине США бьют рекорды по продажам оружия, так как двенадцать крупнейших мировых военных компаний находятся в США и Америке принадлежит около 40% пирога продаж оружия в мире. Он назвал Украину американским сценарными проектом и напомнил о существовании концепции: война для денег, деньги для войны.
Бабюроглу предупредил, что накачка Европы оружием может обернуться расширением конфликта и ситуация может перейти в стадию глобальной войны подобно Второй мировой. При этом турецкий бригадный генерал отметил, что Соединенные Штаты используют НАТО ради денег, получая в разы больше Польши или Германии, которые передали оружие Украине и вынуждены покупать замену в США. Бабюроглу отметил, что Вашингтон даже может предоставить какую-то сумму в кредит, но в конечном счете всегда получает ее назад. Таким образом, разговоры США о безопасности напрямую связаны с деньгами, резюмировал Бенгин.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.
Байден назвал спецоперацию России «испытанием на века»
Президент США Байден назвал специальную военную операцию России «испытанием для мира на века»
Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу заявил, что специальная военная операция России на Украине стала «испытанием на века – испытанием для Америки, испытанием для мира».
Обращаясь к послу Украины Оксане Маркаровой, находившейся в качестве почетного гостя на оглашении послания президента США к Конгрессу, Байден заявил, что СВО стала «испытанием на века – испытанием для Америки, испытанием для мира» и вновь пообещал продолжать оказывать помощь Киеву «столько, сколько нужно», передает РИА «Новости».
Накануне американские СМИ предупредили, что решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны.
Блинкен призвал обеспечить успех ВСУ на поле боя
Блинкен назвал лучшим способом ускорить урегулирование конфликта на Украине обеспечение преимущества Киева на поле боя
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Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал лучшим способом ускорить перспективы дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины попытки обеспечить преимущество Киева на поле боя.
После встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Госдепартаменте США Блинкен заявил, что дипломатия является единственным способом прекращения украинского конфликта и установления прочного и справедливого мира. При этом он выступил с утверждением, что руководство России якобы не проявляет подлинной заинтересованности в дипломатическом урегулировании ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.
Госсекретарь США выразил мнение, что лучший способ ускорить перспективы реальной дипломатии – это продолжать склонять ситуацию на поле боя в пользу Украины. По его словам, это поможет гарантировать, чтобы у Украины была наиболее сильная позиция за столом переговоров, когда таковой появится. Он также выступил с утверждением, что идея о том, что Украина должна признать вхождение в состав России новых территорий, должна восприниматься как обреченная на провал любой страной, заботящейся о принципах Устава ООН и поддержании глобальных мира и безопасности.
Блинкен заявил, что по мере приближения годовщины начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине для Вашингтона и его союзников критически важно продолжать и наращивать поддержку Киеву. Госсекретарь США выразил мнение, что СВО якобы является стратегическим провалом. В частности, как считает шеф американской дипломатии, Москве не удалось ослабить НАТО, альянс сейчас якобы сильнее и сплоченнее, чем когда-либо.
Блинкен сообщил, что всего с начала СВО США выделили на военную помощь Киеву почти 30 млрд долларов, а союзники и партнеры Вашингтона – более 13 млрд долларов. В настоящий момент США, по словам главы Госдепа, сосредоточены на дальнейших шагах, необходимых для обеспечения помощи Украине в области безопасности. Он также заявил, что США провели «калибровку» помощи для удовлетворения меняющихся потребностей Украины.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.
МИД: Развязанная США против России война грозит столкновением ядерных держав
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США развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав, указано в заявлении МИД о ситуации с Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Отмечается, что требования США возобновить инспекции по ДСНВ при этом звучат цинично с учетом помощи Вашингтона Киеву в нанесении ударов по российским объектам, передает ТАСС.
В ведомстве добавили, что пока Вашингтон не пересмотрит свою враждебную антироссийскую политику, любые «позитивные знаки» и «шаги навстречу» будут неоправданными, несвоевременными и неуместными.
Также в МИД подчеркнули, что Москва не собирается оставлять без надлежащего ответа враждебные действия Вашингтона.
Так, в ведомстве напомнили, что договором предусмотрено, что «обе стороны работают над упрочением новых стратегических отношений, основанных на взаимном доверии, открытости, предсказуемости и сотрудничестве».
В заключение МИД констатировал, что политика США диаметрально противоположна «вышеуказанным целям».
Ранее The Wall Street Journal сообщило, что Госдепартамент направил в Конгресс США уведомление о том, что считает нарушением ДСНВ «блокирование» Россией американских инспекций.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявлял, что считает странным требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.
МИД назвал конфискацию активов Малофеева со стороны США неприкрытым грабежом
Спикер МИД Захарова назвала конфискацию активов Малофеева со стороны США неприкрытым грабежом
В Москве конфискацию активов российского бизнесмена Константина Малофеева со стороны США сочли завязанным на политике неприкрытым грабежом, заявила спикер МИД Мария Захарова.
В ее комментарии на сайте ведомства отмечается, что такое решение со стороны главы США Джо Байдена олицетворяет собой неприкрытый грабеж по политическим мотивам.
Захарова подчеркнула, что Штаты конфискуют средства вопреки собственным законам и фундаментальным принципам, которые в США якобы гарантируют неприкосновенность частной собственности. Более того, делают это «путем сомнительных правовых ухищрений и манипуляций», отметила представитель МИД.
По ее словам, все объявленные враждебными Вашингтону страны получили возможность лично убедиться в том, что «разговоры о гарантиях вкладов и инвестиций не более чем пустой звук».
«Международному бизнесу преподан наглядный урок беззакония, когда любую собственность можно легко отобрать и отдать правильному клиенту, если в США так решат», – заметила Захарова, резюмируя подорванное доверие к американской финансовой системе.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий решил направить российские активы на закупки угля для населения.
Архивы показали несоответствие обещаний Клинтона Ельцину с планами США
Национальный архив Соединенных Штатов показал несоответствие обещаний Клинтона Ельцину с планами администрации США
Глава 42-й американской администрации Билл Клинтон на переговорах с первым российским президентом Борисом Ельциным обещал работать над тесным сотрудничеством, пока в Вашингтоне называли постсоветское пространство опасным политическим беспорядком.
В новой порции рассекреченных документов национального архива США есть стенограмма телефонного разговора двух бывших глав государств от 23 января 1993 года. Первый российский президент поздравил американского коллегу с инаугурацией через несколько дней после церемонии, свидетельствует стенограмма, передает РИА «Новости».
Глава американской администрации в ответ выразил уверенность в создании самого тесного сотрудничества США и России из всех возможных. Он добавил, что в сложные для Евразийского континента времена Москве и Вашингтону нужно работать вместе. Клинтон также заявил о необходимости начать работу над СНВ-2 и лидеры РФ и США договорились условиться о первой очной встрече в третьей стране.
Кроме того, Клинтон сообщил Ельцину о назначении Строба Толботта – карьерного дипломата и специалиста по России – для оценки программ сотрудничества Вашингтона и Москвы. А тот, согласно другому документу – брифингу Толботта для нового на тот момент госсекретаря Кристофера Уоррена от 6 февраля, называет Россию и пространство бывшего СССР самым большим и опасным политическим беспорядком на Земле.
Ранее рассекреченные архивы США показали, что Вашингтон не стремился видеть в Москве союзника, не собирался отказываться от противоборства с Россией.
Эксперт: В ежегодной речи Байден уделил мало внимания Украине
Американист Дудаков: В ежегодной речи Байден уделил мало внимания Украине из-за внутренних проблем США
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Своим обращением к Конгрессу Байден хотел заручиться поддержкой американцев в преддверии предстоящих выборов. Но задачу он провалил, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя ежегодное обращение американского президента Джо Байдена к Конгрессу.
«Примечательно, но фраза о том, что российская спецоперация стала «испытанием на века» была чуть ли не единственной, касающейся Москвы. Еще совсем немного было сказано про Китай. Байден вообще очень мало внимания уделил внешней политике США. Упор был сделан на внутренней повестке в контексте всех проблем, которые есть в Штатах», – рассказал политолог американист Малек Дудаков.
«В частности, он говорил о миграционном кризисе, фентаниловой проблеме, полицейском насилии и бюджетных войнах республиканцев и демократов. Байден обвинял республиканцев в намерении отказаться от всех социальных программ, что на деле не является правдой. В итоге, представители партии неоднократно его перебивали и откровенно называли лжецом», – отметил собеседник.
«Мы видим, что рейтинги Байдена не очень высокие. И последние опросы, которые выходили в преддверии выступления, показывают, что даже среди демократов свыше 40% не хотят выдвижения Байдена на второй срок. Многие сомневаются в том, что он вообще способен исполнять обязанности президента», – полагает эксперт.
«Последние скандалы, в том числе с секретными документами, также не добавляют ему политических очков. Он пытался убедить избирателей в том, что в силах быть президентом, попытался переложить часть ответственности за проблемы государства на республиканцев», – рассуждает Дудаков.
«Но даже первые опросы CNN по итогам выступления в Конгрессе показывают, что около 70% американцев скорее позитивно восприняли речь президента. И эти показатели ниже данных прошлых лет. У Трампа, например, поддержка варьировалась в районе 80%. Таким образом, можно констатировать, что с задачей склонить на свою сторону недовольных американцев Байден фактически не справился», – резюмировал политолог.
В свою очередь американист Дмитрий Дробницкий в Telegram-канале комментируя послание Байдена к Конгрессу отметил, что зал никогда не был так разделен, а Байден пошел по простому пути: есть он и «правильные идеи», а есть враги. «В инфляции виноват Путин, в опиоидной эпидемии — Си Цзиньпин», – пишет эксперт.
Ранее президент США Джо Байден выступил с ежегодным обращением к Конгрессу. Обращаясь к послу Украины Оксане Маркаровой, находившейся в качестве почетного гостя на оглашении послания президента США к Конгрессу, Байден заявил, что СВО стала «испытанием на века – испытанием для Америки, испытанием для мира» и вновь пообещал продолжать оказывать помощь Киеву «столько, сколько нужно».
Как отмечают «РИА-Новости» в Telegram-канале, «количество упоминаний Путина и России в речи Байдена перед конгрессом вернулось на уровень 2021 года». «Два года назад президент США в общей сложности упомянул Россию и ее лидера 4 раза, в прошлом году (речь была произнесена 1 марта) – 30 раз. В этом году снова стало 4», – пишет СМИ.
Накануне американские СМИ предупредили, что решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны.
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Большинство американцев выступило против отправки войск на Украину
Большинство американцев поддержало антироссийские санкции, но высказалось против отправки войск на Украину
Подавляющее большинство американцев выступили за сохранение экономических санкций против России и помощь Украине, но не одобрили отправку войск США в зону конфликта, свидетельствует опрос телеканала CBS.
Согласно данным опроса телеканала, 47% респондентов считают, что Джо Байден своей политикой подрывает уважение к США на мировой арене, и только 32% придерживаются противоположного мнения, передает РИА «Новости».
При этом 74% опрошенных поддерживают продолжение санкционной политики против России, также большинство американцев – 69% считают, что необходимо оказывать гуманитарную помощь Украине, за поставки оружия высказались 61% опрошенных. При этом только 28% поддержали идею участия армии США в конфликте на Украине.
Высказались американцы и про американо-китайские отношения: 61% опрошенных считает, что Байден не справляется с вызовами со стороны Китая.
Опрос проводился в преддверии ежегодного выступления Байдена перед конгрессом. Согласно данным опроса, американцы хотели бы услышать про «экономику и инфляцию», иммиграцию, а также преступность и образование
Опрос проводился 1-4 февраля среди 2030 совершеннолетних американцев, погрешность исследования его авторы оценили в три процентных пункта.
Ранее The New York Times писала, что Украина превращается во «второй Вьетнам» для Байдена.
В работе YouTube и Twitter произошел глобальный сбой
В работе онлайн-видеохостинга YouTube и сервиса микроблогов Twitter произошел глобальный сбой
Проблемы в работе онлайн-видеохостинга YouTube и сбои в функционировании сервиса микроблогов Twitter наблюдаются в ряде стран, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Большинство жалоб на проблемы в работе онлайн-видеохостинга YouTube поступает из США, Канады, Британии, Испании, Франции и Мексики, однако увеличение числа жалоб на работу YouTube наблюдается и во многих других странах. Сообщившие о неполадках пользователи отмечают проблемы в работе приложения и сайта, передает ТАСС.
Кроме того, в ряде стран наблюдаются сбои в функционировании сервиса микроблогов Twitter. Наибольшее количество отчетов о сбоях зафиксировано в США, Британии, Франции, Германии, Японии, Нидерландах и Канаде, однако увеличение числа жалоб на работу Twitter наблюдается и во многих других странах. В России доступ к сервису ограничен с марта 2022 года. Пользователи отмечают проблемы в работе сайта и приложения.
Помимо этого, пользователи отмечают сбой в работе TweetDeck – сервиса, помогающего организовать просмотр источников Twitter.
Напомним, 1 декабря минувшего года пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети, а в октябре 2022 года масштабный сбой произошел в работе WhatsApp.
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