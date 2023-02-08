Рабочая группа по вопросам СВО отработала более 22 тыс. обращений от военных и членов их семей

Рабочая группа по вопросам спецоперации на Украине отработала более 22 тыс. обращений от военных и членов их семей, все обращения верифицируются вместе с Минобороны и вносятся в «тепловую карту», сообщил первый вице-спикер Совфеда и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По многим проблемам, которые были в повестке еще один-два месяца назад, видим, что градус напряжения снизился. Это касается и некорректного начисления выплат, и мобилизации многодетных отцов, и ряда других тем, сообщил Турчак в своем Telegram-канале.

Одна из основных проблем, которую фиксирует наш мониторинг, – воинский учет граждан. В ходе частичной мобилизации из-за устаревших подходов к хранению информации ошибочно призывали людей с тяжелыми заболеваниями, с предусмотренными по закону отсрочками. Сегодня Минобороны и Минцифры занимаются цифровизацией военкоматов. Все они уже подключены к Интернету. Идет оцифровка документов, добавил первый вице-спикер Совфеда.

«Эти темы войдут в доклад президенту. Сегодня зафиксировали их на выездном заседании рабочей группы в Курской области», – добавил Турчак.

В докладе будет говориться, что центры комплексной реабилитации должны появиться во всех регионах. В них для участников СВО должны быть предусмотрено все – от оказания медпомощи до трудоустройства в формате «одного окна».

В регионах должен действовать минимальный набор мер поддержки членов семей участников СВО. Это устранит проблему их неравномерности и позволит сохранить людям льготы при переезде из одного субъекта в другой.

Кроме того, сроки признания военнослужащих без вести пропавшими предлагается сократить до трех месяцев. До шести месяцев – для признания без вести отсутствующих военных умершими. Это позволит семьям получать все положенные по закону социальные льготы и меры поддержки.

Военные пенсионеры – участники СВО должны получать свои положенные пенсии. Сейчас их выплата на период службы приостанавливается. Соответсвующий законопроект рабочей группой уже подготовлен, заключил Турчак.