Андрей Турчак: Вопрос выплат мобилизованным уже не стоит так остро, как в начале мобилизации

Рабочая группа по вопросам СВО практически не получает обращения, касающиеся денежного довольствия мобилизованных. Вопрос выплат мобилизованным уже не стоит так остро, как в начале мобилизации, сообщил первый вице-спикер Совфеда и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Специально выделенные Минобороны специалисты решают подобные обращения на месте и в индивидуальном порядке, говорится в Telegram-канале «Единой России».

В среду Турчак посетил Курский территориального гарнизона вместе с губернатором Романом Старовойтом.

«Здесь парни проходят тактическую, огневую и инженерную подготовку. Попутно отрабатывают навыки тактической медицины, радиационной, химической и биологической защиты», – сообщил Турчак в своем Telegram-канале.

Он вместе со Старовойтом и членами рабочей группы по вопросам СВО посмотрели, как устроен и обеспечен центр. Регион помогает с дорогой и организацией водоснабжения, вместе с Россетями тянет высоковольтную линию.

Пока в центре проходят обучение около тысячи бойцов из разных регионов, в том числе куряне. Это и контрактники, и мобилизованные. И те, кто уже побывал в зоне СВО, и будут снова возвращаться на передовую. Центр рассчитан почти на 4,5 тысячи человек.

«Пообщались с бойцами. Всем довольны, всем обеспечены. Проблем нет. С выплатами – тоже», – сказал Турчак.