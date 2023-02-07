Бастрыкин поставил на контроль расследование обрушения подъезда дома под Тулой

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7 февраля, вторник | Последнее обновление — 19:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Количество погибших при обрушении дома в Тульской области выросло до пяти
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Почему люди не переходят в ПЦУ? Они пытаются объяснить происходящее в понятных им категориях. Ищут политические симпатии к России или чемоданы денег из Москвы. Но объяснение лежит на поверхности.
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Так ли все было, как рассказывает бывший израильский премьер, или не совсем так – нам знать не дано. Но нам дано знать другое: строгая конфиденциальность есть вообще краеугольный камень дипломатии.
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Простые люди во всем мире – на нашей стороне. «На стороне России» – как говорили мне турки и греки в Германии, как пишут китайские пользователи в своих соцсетях. Как признавались арабы в Египте, и мне казалось, что моя Родина сейчас – это передовая для миллиардов простых людей во всем мире.
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Бастрыкин поставил на контроль расследование обрушения подъезда дома под Тулой
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Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обрушения части жилого дома в городе Ефремове в Тульской области.
В Telegram-канале СК сообщается, что после обрушения части дома возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Также Бастрыкин поручил руководителю СУ по Тульской области Владимиру Усову представить доклад о произошедшем.
Уточняется, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в Центральном аппарате ведомства.
Напомним, в городе Ефремове в Тульской области обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома. После взрыва бытового газа пять человек погибли, пятерых, в том числе ребенка, извлекли из-под завалов, еще двое могут находиться под обломками жилого дома.
Родственники украинских военнопленных попросили Россию не обменивать их родных
Полянский рассказал о женах украинских военных, просящих оставить их мужей в плену в России
Родня украинских военнопленных обращается к российской стороне с просьбой не возвращать их, чтобы бойцов вновь не отправили на поле боя, заявил зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
Матери и жены украинских военнослужащих обращаются к уполномоченному по правам человека в России и просят оставить своих близких, чтобы тех не отправили воевать, заявил Полянский в СБ ООН, передают «Известия».
Полянский отметил, что к подобному приводит командование ВСУ, поскольку оно использует собственных подчиненных как «пушечное мясо».
Сами военнопленные рассказывают о страшных условиях службы и отношении к ним со стороны командования, заключил заместитель постпреда России.
Также в ходе выступления Полянский указал на риторику восточноевропейских политиков, которые готовятся «разделить Россию».
Терапевт указал на ошибки, приведшие к ампутации стоп фигуриста Костомарова
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Гангрена вполне может развиться на фоне сепсиса, поскольку у пациентов с пневмонией появляется тромбоз, заявил газете ВЗГЛЯД глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, комментируя ампутацию обеих стоп у фигуриста Романа Костомарова из-за гангрены.
Олимпийскому чемпиону 2006 года в спортивных танцах на льду Роману Костомарову, который ранее был госпитализирован с пневмонией, по информации разных источников, ампутировали одну или же обе стопы. Уточняется, что у фигуриста началась гангрена, поэтому операция была неизбежна. Отмечается, что сейчас «идет борьба за руки».
Источник, знакомый с ситуацией, в беседе с изданием РИА «Новости» предположил, что гангрена у Костомарова развилась вследствие осложнений после пневмонии и нахождения пациента на процедуре искусственного насыщении крови кислородом ЭКМО. При этом он обратил внимание на то, что применение ЭКМО было единственным шансом сохранить пациенту жизнь.
«ЭКМО не имеет к гангрене никакого отношения. ЭКМО – это вспомогательная оксигенация крови, то есть искусственное насыщение крови кислородом. А гангрена вполне может развиться на фоне сепсиса, поскольку там появляется тромбоз. Называется это диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови (ДВС-синдром). ДВС вызывает тромбообразование, которое, в частности, может закончиться гангреной», – говорит Воробьев.
В подобных случаях, чтобы не допустить развития гангрены, врачи обычно назначают пациенту лекарственные средства, разжижающие кровь (антикоагулянты), в больших объемах переливают больному свежезамороженную донорскую плазму, а также проводят плазмаферез (удаление плазмы, которая содержит различные токсические вещества, поддерживающие ДВС-синдром), делится специалист.
«Я думаю, что антикоагулянты должны были делать в случае с болезнью Костомарова, хотя главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко антикоагулянты применять не любит. А вот переливание плазмы и плазмаферез, полагаю, не делали. Хотя мне трудно сказать наверняка, ведь я не лечащий врач фигуриста», – делится терапевт.
По его словам, переливание плазмы и плазмаферез активно применялся отечественными врачами в советское и постсоветское время, однако позже «врачебный ориентир» пал на Америку. С этих пор многие специалисты используют лишь те методы, которые рекомендуются западной литературой. В том числе были изменены инструкции по переливанию плазмы, в связи с чем российские врачи перестали использовать этот метод повсеместно.
В начале января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух сообщил, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Через некоторое время спортсмена перевели в больницу в Коммунарке. Позже источник, близкий к ситуации, рассказал, что пневмония у Костомарова прогрессирует в двустороннюю, поэтому пока его нельзя отключать от аппарата искусственной вентиляции легких.
В ДНР заявили о расстреле украинскими силовиками польских наемников в Угледаре
Гагин: ВСУ расстреляли польских наемников в Угледаре
Украинские войска в Угледаре расстреляли группу, предположительно, польских наемников, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.
По его словам, в Угледаре ВСУ расстреляли группу иностранных наемников, предположительно, поляков, с которыми в последние недели у украинцев участились конфликты, передает ТАСС. Гагин добавил, что о серьезных конфликтах между польскими наемниками и украинскими военнослужащими говорят данные разведки и некоторые военнопленные.
Ранее находившиеся в состоянии опьянения иностранные наемники, предположительно, из Польши, убили трех украинских военных на блокпосту в Снегиревке в Николаевской области, отказавшись пройти досмотр.
Шойгу озвучил потери ВСУ за январь
Шойгу: Украина за январь потеряла более 6,5 тыс. солдат и 26 самолетов
За январь украинские войска потеряли более 6,5 тыс. военнослужащих, 26 самолетов и семь вертолетов, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
По его словам, ВС России продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику, «несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран», противник несет значительные потери, передает РИА «Новости».
Шойгу рассказал, что только за январь ВСУ потеряли 6,5 тыс. военных, семь вертолетов, 26 самолетов, 341 танк и другие боевые бронированные машины, 208 беспилотников и 40 РСЗО.
Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в США тайно сообщил американским военачальникам, что с начала конфликта Украина потеряла 257 тыс. человек.
В Турции произошло новое землетрясение
В центральной части Турции случилось новое землетрясение, заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 6.13 мск, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные EMSC.
Эпицентр толчков находился в 5 км от района Гельбаши, очаг – на глубине 2 км.
Напомним, жертвами предыдущего землетрясения в Турции стали 2 тыс. 921 человек, ранены 15 тыс. 834 человека. Кроме того, землетрясение зарегистрировали на острове Тайвань и в американском штате Нью-Йорк.
В Москве задержали пытавшегося украсть тело Ленина из Мавзолея мужчину
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Москве задержали пьяного мужчину, который пытался похитить тело Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади, сообщили в силовых структурах.
Источник заявил, что инцидент произошел в ночь на 6 февраля. По его словам, мужчину задержали, когда он попытался открыть мавзолей, где находится тело Владимира Ленина, и похитить его. Установлено, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, передает ТАСС.
Отмечается, что на место происшествия вызвали наряд скорой помощи, медики выявили у задержанного психиатрическое расстройство на фоне опьянения.
Ранее полицейские задержали гражданку США Алисию Дей за выгул теленка на Красной площади в Москве, которая позже рассказала, что хотела показать животному страну.
Военный эксперт рассказал об эффективности «Краснополя» против западных танков
Военный эксперт Козюлин: У России достаточно средств для борьбы с западными танками ВСУ
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«Краснополь» производится еще с советских времен, за эти годы его неоднократно модернизировали. Нарастить объемы боеприпасов не составит труда. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно, что Россия наращивает производство артиллерийских снарядов «Краснополь».
«Краснополь» – известный отечественный высокоточный артиллерийский боеприпас с лазерным наведением. Он предназначен для поражения в первую очередь танков. Поэтому ко встрече западных Abrams, Leopard и Challenger мы готовы», – рассказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.
«В Вооруженные силы нашей армии он поступил еще в советское время, в 1986 году. С тех пор «Краснополь» неоднократно модернизировался и совершенствовался. Сама по себе разработка хорошо изучена. Учитывая, как давно он используется, все компоненты отечественные, поэтому должно получиться быстро нарастить объемы производства», – отметил он.
«Кроме того, «Краснополь» производится по российской лицензии в Китае. В крайнем случае для оперативного решения вопроса мы сможем закупить недостающую комплектацию, тем временем наращивая собственное производство», – отметил собеседник.
«Помимо артиллерийских боеприпасов, у нас есть еще эффективные системы «воздух – земля» для самолетов и вертолетов. Средств борьбы с танками у нас достаточно много», – заключил Козюлин.
Ранее стало известно о наращивании в России производства снарядов, способных уничтожать танки НАТО. Речь идет об управляемых артиллерийских боеприпасах «Краснополь» калибра 152 мм для ствольных артиллерийских гаубиц. Российский оборонно-промышленный комплекс в 2022 году увеличил их выпуск в несколько раз. Отмечается, что в 2023 году темпы производства управляемых снарядов также планируется увеличить.
Снаряды «Краснополь» позволяют поражать одиночные малоразмерные цели противника, в том числе подвижные, такие как танки. Это было подтверждено многократно в боевых условиях на практике, заявил источник. Такие снаряды можно успешно применять против Abrams и Leopard, которые планируется поставить Украине.
Напомним, СМИ сообщали, что высокоточным снарядом «Краснополь» был уничтожен полевой штаб и центр связи ВСУ со Starlink в Угледаре.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что снарядами «Краснополь» также можно эффективно уничтожать РСЗО HIMARS.
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Токио вернулся к риторике о «незаконной оккупации» Курил
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Японское правительство вернуло понятие «незаконной оккупации» относительно южной части российских Курильских островов. Такая формулировка появилась в итоговом заявлении участников «Общенационального митинга за возвращение северных территорий».
Уточняется, что во время митинга, в котором приняли участие премьер-министр Фумио Кисида, глава МИД Есимаса Хаяси, а также другие депутаты и правительственные чиновники, внимание было сосредоточено на «неприемлемой незаконной оккупации южной части Курильских островов Советским Союзом 77 лет назад», передает ТАСС.
Ежегодный митинг прошел в память о подписанном в этот день в 1855 году первом русско-японском договоре. Власти Японии утвердили приглашать министров, депутатов обеих палат парламента и бывших жителей южной части Курил с 1981 года.
Ранее власти Японии уже заявляли, что хотели бы продолжить переговоры с Россией о судьбе Южных Курил. Москва считает, что в сложившихся условиях продолжение переговоров не представляется возможным.
Западные СМИ рассказали о тяжелых потерях украинских войск
New York Times написала о заполненных моргах и тяжелых потерях украинских войск
Американская газета New York Times сообщила о заполненных моргах и тяжелых потерях украинских войск в Донбассе.
По данным газеты, в одном из прифронтовых госпиталей на подконтрольной Киеву территории один морг полностью забит телами украинских солдат, а в госпитале носилки с ранеными стояли даже в коридорах, передает РИА «Новости».
Отмечается, что украинские войска также жалуются на то, что силы России превосходят их по численности и вооружению.
Ранее в ЛНР заявили, что украинское руководство направило в войска и гражданские структуры особые распоряжения для сокрытия реальных человеческих потерь в зоне активных боевых действий.
В России оценили шансы конфликта на Украине пойти по «корейскому сценарию»
Политолог Ткаченко: Украинская пропаганда ошибается с параллелями с Корейской войной
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Киев взял за основу вроде бы схожий исторический опыт. Но там совершенно не учли, что различий в данном случае больше, чем общих свойств, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в СМИ вновь появились обсуждения возможного раздела Украины по аналогии с Кореей.
«Сама Украина, которая активно вбрасывает в информационное поле тезис о «корейском сценарии», не может прийти к единому понимаю, чего она хочет. Но, по сути, разговор о том, чтобы каким-то образом остановить военные действия условно на той границе, которая сейчас имеется», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Если руководствоваться историей Корейской войны, то это не лучший сценарий. Напомню, к началу конфликта в 1950 году линия разграничения проходила по 38-й параллели. И после трех лет сражений стороны были вынуждены вернуться на те же позиции. Заимствовать из корейской истории в данном случае нечего», – полагает собеседник.
«Основа пусть и хрупкой, но все же стабильности на полуострове заключается в том, что стороны по итогам конфликта признали статус-кво. В случае с Украиной ни о каком статус-кво речи быть не может. Помимо этого, в случае с Корейской войной по обе стороны конфликта были корейцы», – обращает внимание политолог.
«И если перекладывать эту модель на Украину, то Киев для начала должен прийти к мысли о том, что в стране живут русские. По факту украинская пропаганда взяла в чем-то близкий пример, но не учла, что различий в ней больше, чем общих свойств. Северная и Южная Кореи были единой культурой. А тут разделена сама Украина», – заключил Ткаченко.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина не сможет достичь по уровню жизни и развития Южную Корею. Мнения о том, что Украина пойдет по тому же пути, что Южная и Северная Кореи, – «некий новый политический сон», новая мечта «пост-майдана», написал он в своем Telegram-канале.
Как полагает сенатор, эту идею предлагают люди, которые ищут свое место в будущей системе украинской власти и пытаются создать для себя хоть какие-то перспективы. «Да и во всех других отношениях аналогия с Южной Кореей никуда не годится. Пустое», – заключил он.
В свою очередь глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал это демагогией, отметив, что «корейский сценарий» не обсуждается, а цели спецоперации остались неизменны.
Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал разговоры про «корейский сценарий» «просто хотелками». «Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И еще – как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями. Тезис для внутреннего использования, не более», – написал он.
«Правда, украинские пропагандисты не пишут, что раздел по 38-й параллели создал две самостоятельные страны. А Донбасс и другие территории вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием», – продолжил он.
«Примечательно здесь другое. В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае – раздел на части. А по сути – это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий», – акцентировал Медведев.
Накануне в Киеве вновь заговорили о том, что Запад готов пойти по такому сценарию с Украиной, какой был с разделением Кореи на две части. Месяцем ранее аналогичным заявлением выступал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. В эфире телемарафона он сказал, что Киеву могут предложить «корейский вариант» урегулирования, предполагающий «условную 38-ю параллель».
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что информация Киева о якобы имеющих место контактах замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака по поводу возможности «корейского варианта» урегулирования на Украине является очередной уткой.
Напомним, что Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950–1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части, ставшие независимыми государствами.
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Стало известно об ампутации обеих стоп фигуристу Костомарову
Источник: Госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы
Госпитализированному из-за пневмонии олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали обе стопы, сообщил источник.
Как сообщил источник ТАСС, Костомарову пришлось ампутировать обе стопы, он в сознании, состояние улучшается, но он продолжает находиться в реанимации.
Ранее источник, близкий к ситуации, сообщил, что состояние российского фигуриста Романа Костомарова ухудшается.
Напомним, Костомарова положили в реанимацию с пневмонией. Через некоторое время стало известно, что спортсмена перевели в больницу в Коммунарке, где ему делают процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.
Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Кроме олимпийского золота, в активе пары две победы на чемпионатах мира, по три – на чемпионатах Европы и России. В разное время его партнершами были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.
Вашингтон рассказал об изменении характера полетов китайских аэростатов
В Вашингтоне рассказали о фиксации аэростатов КНР в воздушном пространстве США
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Власти США ранее фиксировали заход китайских аэростатов в свое воздушное пространство, заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
По его словам, до прихода нынешней администрации США китайские аэростаты как минимум три раза были зафиксированы над территорией страны. При этом он подчеркнул, что тогда аэростаты находились в воздушном пространстве США в течение короткого времени, что не было похоже на последний случай, передает ТАСС.
Как отметил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, «на сбор и изучение» обломков китайского аэростата потребуется некоторое время и специалисты. Но уже сейчас удалось получить много данных о возможностях и методах ведения разведки этого аэростата, «поскольку мы следили за ним с применением разных средств, пока он перемещался над территорией США», сказал Салливан.
Напомним, китайский аэростат несколько дней находился над территорией США, позже в Вашингтоне приняли решение сбить объект. Пекин сделал Вашингтону серьезное представление за уничтожение аэростата.
Кадыров назвал сроки окончания СВО
Кадыров: Спецоперация России на Украине закончится до конца года
В беседе с министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмедом Дудаевым глава республики Рамзан Кадыров заявил, что российская спецоперация на Украине завершится до конца года.
По словам Кадырова, европейские государства признают неправильность своих действий, и Запад встанет на колени и будет взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией.
«Другого не должно быть и не будет», – передают «Ведомости» слова Кадырова.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает неуместными попытки «различных экспертов» навязать статус мирового конфликта российской специальной военной операции на Украине.
Стало известно о тяжелом состоянии здоровья Николая Сванидзе
Гусев: Сванидзе находится в тяжелом состоянии в больнице с отеком легких
Журналист, правозащитник, бывший член Совета по правам человека при президенте Николай Сванидзе госпитализирован с отеком легких, состояние тяжелое, сообщил председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.
По его словам, у Сванидзе отек легких, состояние тяжелое, передает РИА «Новости».
Напомним, 6 февраля Гусев сообщил, что Сванидзе попал в больницу с воспалением легких.
Депутат Рады Ясько оскорбила флаг Грузии
Депутат Верховной рады Украины и избранница экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько оскорбила флаг Грузии, назвав его «кровавым», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщает imedinews.ge, Ясько заявила, что «сейчас этот флаг кажется ей кровавым, покрытым кровью».
Ясько отмечает, что «раньше этого не замечала».
Так она прокомментировала принятое накануне решение Тбилгорсуда не отпускать из-под стражи осужденного на шесть лет бывшего главу Грузии, который жалуется на плохое состояние здоровья.
По словам депутата Верховной рады Украины, «Грузия отняла у нее близкого человека – Михаила Саакашвили».
Известный грузинский аналитик Гиа Абашидзе, комментируя в соцсетях заявление Ясько, сказал, что «это уже дно».
Он напомнил, что Ясько «не видела крови» на грузинских государственных символах, когда мать Саакашвили переоформила на нее киевскую квартиру бывшего президента Грузии.
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