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В Евросовете подтвердили приглашение Зеленского на саммит ЕС
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Украинского президента Владимира Зеленского пригласили на саммит ЕС, о приглашении сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, заявил его представитель Баренд Лейтс.
Мишель лично пригласил Зеленского принять участие в будущем саммите Евросоюза, который пройдет в Брюсселе с 9 по 10 февраля, заявил Лейтс в Twitter, передает РИА «Новости».
Лейтс добавил, что подробности о визите не будут разглашать из соображений безопасности.
СМИ: Поставки западных танков на Украину оказались под угрозой срыва
Обозреватель Lidovky: Западные танки не доедут до Украины проблем с логистикой
Танки, которые Запад пообещал Вооруженным силам Украины (ВСУ), столкнутся со значительными логистическими проблемами, они могут не доехать до пункта назначения, сообщил чешский военный журналист Томаш Влах.
В статье для чешского издания Lidovky Влах пишет, что обещанные Украине танки нужно в тайне от России поставить на поле боя, что вряд ли сможет ВСУ, таким образом, они могут так и не доехать до места назначения, передает Ura.ru.
«Нужно учитывать, что внедрение западной бронетехники на украинском фронте будет сопровождаться другой, не менее важной, логистической «битвой» за быстроту поставок и бесперебойное снабжение боеприпасами, топливом и запчастями», – подчеркнул Влах. Кроме того, для обеспечения логистики западной техники необходимо больше людей, чем воюют против российских войск.
Ранее в Германии пожаловались на молчание в ЕС после согласия ФРГ поставить танки на Украину.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.
Яков Кедми: Украина не получит от Израиля ни денег, ни оружия
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Визит главы израильского МИД в Киев – это в первую очередь дипломатический акт, призванный снизить давление Запада на Израиль. Однако Украина использует этот визит для шантажа и вымогательства. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политолог Саймон Ципис и бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
«Я полагаю, что главу МИД Израиля Эли Коэна попросил посетить Киев госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего недавнего визита в еврейское государство. Штаты всеми способами подталкивают Израиль к четкому проявлению проамериканской позиции и поддержке Киева», – рассказал сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
«Вместе с тем наш дипломат является членом нового правительства Израиля. Поэтому такой визит может стать «официальным стартом» работы для нового главы дипведомства. На фоне глубокого внутриполитического кризиса, каждый министр нового правительства пытается как можно нагляднее продемонстрировать свою работу. Поэтому логично, что Коэну надо проявить активность в конфликтном регионе», – полагает он.
«Очевидно, что Украина пытается разыгрывать «еврейскую карту», фактически шантажируя Израиль и ощущая свою безнаказанность. Однако на Украине присутствует большая еврейская община, и для Израиля это очень чувствительный вопрос», – отметил собеседник.
«Как сказал экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в своем недавнем интервью, единственная призма, через которую он смотрел на украинский вопрос – это чувство ответственности за евреев на Украине», – пояснил Ципис.
«Кроме того, на Украине очень много олигархов и политиков, имеющих еврейское происхождение. Они оказывают давление через свои каналы на Израиль. Их, понятное дело, больше волнует украинское государство, но поскольку они евреи по происхождению, то считают возможным вот так шантажировать Израиль», – рассуждает политолог.
«Причиной такого дерзкого поведения Киева в отношении Израиля является еще и желание рассорить нашу страну с Москвой. На Украине понимают, что самый действенный метод для этого – прямые поставки Израилем оружия для ВСУ», – отмечает эксперт.
«Масла в огонь подливает Запад, действуя по двум фронтам. С одной стороны, они оказывают давление на Израиль, а с другой – подталкивают Украину к такому хамскому поведению, обещая, что ей за это ничего не будет», – добавил он.
«Шансы на выполнение Израилем требований Киева велики, поскольку наша страна очень сильно зависима от финансовой и технической помощи Запада, а конкретно США. И может дойти до того, что Вашингтон начнет шантажировать Израиль сокращением помощи», – заключил Ципис.
В свою очередь бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, рассуждая о темах встречи, отметил, что «разговаривать в ходе визита Коэна в Киев будут обо всем, но ни денег, ни оружия Украина не получит».
Как полагает собеседник, «это был специальный ход, чтобы оказать давление на Израиль». «Скорее всего, инициатива принадлежала сторонникам киевской власти в израильских политических кругах, которые все время пытаются втянуть Израиль в более активную поддержку Украины», – отметил он.
«По моему мнению, визит Коэна в Киев призван продемонстрировать положительное отношение Израиля к Украине, несмотря на отказ поставлять вооружения. Кроме того, стоит вспомнить тот факт, что первый звонок Коэна в должности министра иностранных дел Израиля был совершен главе российского МИД Сергею Лаврову», – рассуждает политолог.
«Тель-Авив отказывался поставлять оружие Украине, поскольку это не соответствовало национальным интересам Израиля. Круги, связанные с беглыми олигархами и российской оппозицией, придерживающиеся абсолютно проамериканской политики, пытаются втянуть Израиль в конфликт с Россией. Однако это давление не меняет оценку правительством национальных интересов страны, которые определяются международной обстановкой, в том числе на Ближнем Востоке, а также присутствием военного контингента ВС России в Сирии», – заключил Кедми.
Ранее СМИ сообщили, что накануне визита в Киев главы израильского МИД Эли Коэна, власти Украины потребовали от Тель-Авива публично осудить действия РФ и выдать Киеву кредит в 500 млн долларов, а также поддержать мирный план Владимира Зеленского, предполагающий вывод российских войск с Украины.
Также Киев рассчитывает на то, что Израиль окажет помощь в лечении сотен украинских солдат и мирных жителей, и ждет от нового правительства Израиля подтверждения обязательства помочь Украине с созданием новой системы оповещения о воздушной атаке.
Накануне экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью, опубликованном на YouTube-канале, обвинил страны Запада в срыве переговоров между Россией и Украиной. Напомним, в начале СВО Беннет выполнял роль одного из посредников между Россией и Украиной. В интервью он отметил, что все его действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. Как утверждает бывший премьер, Запад в какой-то момент принял решение «громить (президента РФ Владимира) Путина, а не договариваться».
Также Беннет выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин заверил его в начале спецоперации, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает. Он также добавил, что перед тем, как Запад прервал российско-украинские переговоры, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения между сторонами.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает необходимым пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву. До этого в рамках интервью CNN премьер рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». При этом Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.
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Мирошник рассказал о стратегическом значении Северска
Мирошник: Северск имеет стратегическое значение для фронта
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Несмотря на то, что Северск – довольно небольшой городок, его географическое положение дает серьезное преимущество военным. Установление контроля над ним сделает нас на шаг ближе к разрушению линии обороны противника, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Ранее в ЛНР сообщили, что ВС России заняли выгодные рубежи у Северска.
«Северск – относительно небольшой городок, который занимает доминирующие позиции с точки зрения ландшафта. Он имеет стратегическое значение. Дело в том, что сейчас на линии обороны ВСУ Северск – Соледар – Артемовск идут активные бои. Соледар уже проломлен, в скором времени должна решиться судьба Артемовска, на очереди окажется Северск», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Сам населенный пункт уже почти полгода находится под украинским контролем. Это приводит к постоянным обстрелам Лисичанска, Северодонецка, Кременной и Рубежного. Восстанавливать эти города просто не получается. Судьба всей агломерации зависит от того, кто контролирует Северск», – объяснил собеседник.
«Тот факт, что мы заняли выгодные рубежи, позволяет рассматривать происходящее как подготовку к потенциальному наступлению. Мы располагаем необходимыми силами. И следующим на пути должен стать Красный Лиман», – добавил экс-дипломат.
«Только после взятия этих городов можно будет говорить о том, что линия обороны Северск – Соледар – Артемовск разобрана. Тогда получится вынудить ВСУ отступить к следующей линии обороны, которая, судя по всему, пройдет в районе Славянска, Краматорска и Дружковки», – рассуждает он.
«Также мы наблюдаем, что ВСУ начали дезертировать в районе Кременной. В первую очередь это связано с серьезными потерями с их стороны. Кроме того, мотивация войск там практически на нуле. Все понимают, что мы имеем преимущество, а они просто отправлены на убой. И чтобы сохранить себе жизнь, противник просто дезертирует», – заключил Мирошник.
Ранее подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что подразделения вооруженных сил заняли выгодные рубежи и позиции у города Северска в Донецкой народной республике.
Марочко отметил, что положение ВСУ в районе Северска за минувшие выходные значительно ухудшилось. В свою очередь российские военные благодаря занятым позициям могут контролировать новые участки местности, повысив эффективность ударов по ВСУ. Он добавил, что украинское командование вынуждено наращивать поставки как живой силы, так и вооружений на данном направлении.
Кроме того, Марочко также сообщил о том, что часть украинских военнослужащих дезертируют в районе города Кременная в ЛНР, где сейчас ведется наступление российских сил. Наши военные, по его словам, отмечают на Кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния в рядах ВФУ.
Марочко уточнил, что некоторые военные не оказывают существенного сопротивления и оставляют позиции. Переброшенные Киевом для сдерживания собственных войск националистические подразделения выполнить поставленную задачу не могут, добавил он
3 февраля Марочко сообщал, что группировка ВС Украины, которая сейчас находится в городе Северске, может оказаться в ближайшее время в окружении. Ранее Северск входил в единую линию обороны украинских войск вместе с Артемовском (украинское название Бахмут) и Соледаром.
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Стало известно о дезертирстве в ВСУ в районе Кременной
Марочко: ВСУ дезертируют из-за наступления российских войск в районе Кременной
Часть украинских военнослужащих дезертируют в районе города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР), где сейчас ведется наступление российских сил, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он сообщил, что в районе Кременной отмечено «самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими». Российские военные, по его словам, отмечают на Кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния в рядах ВФУ, передает РИА «Новости».
Марочко уточнил, что некоторые военные не оказывают существенного сопротивления и оставляют позиции. Переброшенные Киевом для сдерживания собственных войск националистические подразделения выполнить поставленную задачу не могут, добавил он.
Накануне ВСУ обстреляли Кременную, в результате ранены семь мирных жителей, девять жилых домов повреждены.
Украина потребовала от Израиля официально осудить Россию
СМИ: Киев попросил у Израиля кредит и потребовал осудить действия России на Украине
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Власти Украины потребовали от Израиля публично осудить действия РФ и выдать Киеву кредит в 500 млн долларов, а также поддержать мирный план Владимира Зеленского, предполагающий вывод российских войск с Украины, сообщают СМИ.
Портал Walla со ссылкой на украинские и израильские источники сообщает, что перед визитом на Украину главы МИД Израиля Эли Коэна, Киев выдвинул требования израильскому государству. Так, Израилю был отправлен запрос на кредит в 500 млн долларов. Кроме того, пишет портал, израильскому государству следует сделать четкое публичное заявление против России и поддержать «мирный план» украинского президента Владимира Зеленского, предполагающего вывод российских войск за пределы территории, которую Украина считает своей.
Также сообщается, что Киев рассчитывает, что Израиль окажет помощь в в лечении сотен украинских солдат и мирных жителей и ждет от нового правительства Израиля подтверждения обязательства помочь Украине с созданием новой системы оповещения о воздушной атаке.
Напомним, Коэн сообщил, что намерен в ближайшее время посетить Киев.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает необходимым пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву.
До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках интервью CNN рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». До этого Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.
Во Франции заявили о расхищении Украиной финансовой помощи Парижа
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Необходимо прекратить предоставлять Украине миллиарды евро, поскольку эта помощь полностью расхищается, заявил лидер французской партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо, комментируя коррупционный скандал в Минобороны Украины.
Политик на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) написал, что теперь министр обороны Украины Алексей Резников оказался «замешан в крупном коррупционном деле». «Вся помощь, которую мы туда отправляем, полностью расхищается, миллиард за миллиардом. Остановим это», – добавил он, передает ТАСС.
В воскресенье в Раде заявили о возможных кадровых изменениях во власти, в том числе о смене главы министерства обороны страны Алексея Резникова.
В пятницу департамент стратегических расследований нацполиции Украины предъявил обвинение советнику министра обороны Константину Слюсарю по делу о поставках продуктов в армию по завышенным ценам.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в связи со скандалом вокруг закупки продуктов для армии по завышенным ценам руководство Минобороны Украины вызвано на заседание комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Как заявила Безуглая, «наценки» есть «не только по питанию».
Эксперт: ЕС и США попали в нефтяную зависимость от Индии
Эксперт Юшков: Если Индия перестанет покупать российскую нефть, на Западе начнется глубочайший дефицит топлива
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США и Европа заинтересованы в том, чтобы Индия и дальше закупала российскую нефть по сниженной цене. Но Москва может уменьшить размер скидки и это отразится на Европе и Штатах, рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее агентство Bloomberg сообщило о возросшей роли Нью-Дели на нефтяном рынке в связи с закупками сырья у России.
«Именно Индия перерабатывает российское сырье на прибрежных НПЗ и отправляет дизельное топливо в США. Европейцы и американцы должны ее безмерно благодарить за это. Если бы Запад запретил Нью-Дели закупать энергоресурсы у Москвы, ситуация мгновенно бы привела к глубочайшему дефициту топлива в Европе», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Еще очень большую роль играет вопрос о том, кто именно выступает в роли посредника. В принципе, любые азиатские страны могут закупать российскую нефть, причем не по потолку цены. Ограничения распространяются лишь на страхование и перевозку подобного товара. Что касается Индии, то на судах этой страны российская нефть вообще не перевозится», – подчеркивает эксперт.
«Сегодня Индия – крупнейший покупатель российской нефти, который занимается ее переработкой. Мы продаем сырье с большим дисконтом. Но постепенно скидки на российские ресурсы будут снижаться. Чтобы сохранить рентабельность подобных схем, Нью-Дели может начать увеличивать стоимость конечных продуктов», – акцентирует Юшков.
«Для России ситуация, в рамках которой приходится делать большие скидки, неприятна. Так, например, Urals уже сейчас торгуется со скидкой в 18 долларов. При этом еще в середине декабря приходилось занижать стоимость на 35 долларов», – уточняет эксперт.
«Рынок перестраивается буквально на глазах. Мы продаем очень много нефти по разным направлениям. Продукты из наших ресурсов впоследствии уходят в страны Запада. В дальнейшем ряд государств будет закупать все больше нефтепродуктов для внутреннего рынка», – резюмирует Юшков.
Роль Индии на мировых нефтяных рынках постепенно растет, пишет издание Bloomberg. Страна активно закупает российское сырье по скидкам, перерабатывает его и направляет конечный продукт на экспорт в страны ЕС и США.
Отмечается, что Нью-Дели удалось избежать критики со стороны партнеров. Действия Индии отвечают «двойной цели Запада»: сокращение доходов России от продажи энергоресурсов, а также предотвращение шока от перебоев поставок нефти.
Согласно директивам ЕС, Нью-Дели не нарушает введенных организацией запретов. Ранее в Bloomberg уточняли, что Индия действует в рамках санкций Евросоюза: нефть перерабатывается на территории третьей страны, а значит, конечный товар уже не рассматривается, как имеющий отношение к Москве.
Издание Reuters подтверждает, что закупки Индией российской нефти не могут считаться нарушением западных санкций по причине того, что Нью-Дели изначально не присоединялось к ограничениям. Тем не менее, по данным агентства, банки и финансовые учреждения страны с осторожностью относятся к данным операциям, опасаясь «разозлить» западные страны.
Для снижения рисков индийские НПЗ начали оплачивать большую часть поставок не долларами, как это было раньше, а дирхамами ОАЭ. Уточняется, что платежи в национальной валюте проводит Государственный банк страны.
С 5 декабря прошлого года начал действовать потолок цен на российскую нефть. В том же месяце Telegraph India со ссылкой на представителей министерства промышленности сообщила, что Нью-Дели рассматривает возможность присоединения к ограничениям, если стоимость нефти превысит 60 долларов за баррель.
Напомним, в октябре Москва вышла на первое место среди экспортеров нефти для Нью-Дели. Российские компании отправляли в Индию 946 тыс. баррелей в сутки. Это 22% от всего нефтяного импорта страны.
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В Японии рассказали, что ждет Европу без российского газа
Ситуация в мире останется непредсказуемой, Европе будет очень трудно пополнить пополнять запасы газа без российского голубого топлива, заявил журналист Кэн Кояма в статье для японского издания Nihon Keizai.
Автор пишет, что в 2023 году Европа столкнется с большими трудностями, поскольку запасы газа будут истощаться, несмотря на то, что европейские цены на газ снизились. Однако, без российского газа будет трудно пополнить запасы их на следующую зиму, передает РИА «Новости».
Кояма полагает, что возникнет конкуренция за дополнительные поставки сжиженного природного газа, а цены на голубое топливо вырастут.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, чем обернется запрет на топливо для Европы и России.
Российские силы заняли выгодные рубежи у Северска
Марочко: Российские силы за выходные заняли выгодные рубежи и позиции у Северска
Подразделения Вооруженных сил России за минувшие выходные заняли выгодные рубежи и позиции у города Северска в Донецкой народной республике, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко сообщил, что положение ВСУ в районе Северска за минувшие выходные значительно ухудшилось. Российские военные благодаря занятым позициям могут контролировать новые участки местности, повысив эффективность ударов по ВСУ, передает ТАСС его слова.
Он добавил, что украинское командование вынуждено наращивать поставки как живой силы, так и вооружений на данное направление.
3 февраля Марочко сообщал, что группировка ВС Украины, которая сейчас находится в городе Северске, может оказаться в ближайшее время в окружении.
ВСУ нанесли удар по общежитию в Горловке
ВСУ нанесли удар по общежитию в Горловке, есть пострадавшие
Украинские военные обстреляли Горловку в ДНР, в результате прямого попадания снаряда в общежитие есть пострадавшие, сообщил мэр города Иван Приходько.
В своем Telegram-канале Приходько написал, что снаряд ВСУ попал в общежитие в Горловке, есть пострадавшие, количество уточняется. Мэр сообщил, что было прямое попадание в здание, в результате чего оно получило значительные повреждения.
Ранее ВСУ обстреляла Кременную, что привело к ранению семи мирных жителей, девять жилых домов повреждены.
В ДНР заявили о фактах применения Киевом химоружия на Артемовском и Угледарском направлениях
На протяжении минимум трех недель фиксируются факты применения химического оружия украинской стороной на Артемовском и Угледарском направлениях, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «России-24».
По его словам, командиры подразделений сообщают о применении ВСУ химических составов, которые вызывают недомогание у военнослужащих российских войск, передает ТАСС.
Пушилин также рассказал, что положение противника серьезно ухудшилось. В результате украинские войска были вынуждены перебрасывать часть резервов, которые планировалось направлять на артемовский участок, сообщает РИА «Новости».
«Тем не менее, мы сейчас можем говорить, что на угледарском направлении противник уже минирует многоэтажки – на случай, если ему придется отступать», – сказал Пушилин.
Напомним, украинские военные, судя по всему, опубликовали видеозапись подготовки к применению химического оружия против российских войск, сообщило посольство России в Великобритании.
Немцы после слов Путина призвали власти Германии изменить политику по Украине
Читатели Die Welt после слов президента Путина о танках Leopard призвали власти Германии изменить политику по Украине
Читатели немецкого издания Die Welt, ознакомившись с заявлениями российского президента Владимира Путина, прозвучавшими во время выступления на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, пришли к выводу, что поставки танков Leopard Украине спровоцируют повтор сценария Второй мировой войны.
Комментаторы на сайте Die Welt согласились со словами российского лидера: «Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard».
Читатели издания пишут, что украинский конфликт – противостояние двух постсоветских стран. По мнению комментаторов, ни ЕС, ни НАТО никто не угрожает, поэтому эти объединения государств не должны ввязываться в локальную стычку, сообщает канал «360».
Кроме того, комментаторы отмечают, что ФРГ выгоднее восстановить нормальные отношения с Россией. По их мнению, возобновление контактов между странами должно произойти как можно скорее.
Напомним, Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2. После этого Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы.
В Германии пожаловались на молчание в ЕС после согласия ФРГ поставить танки на Украину
Глава СДПГ Кюнерт заявил о молчании партнеров в ЕС после согласия Германии поставить танки Киеву
После согласия поставить танки Leopard 2 Украине партнеры Германии в ЕС внезапно замолчали, и еще не взяли на себя никаких обязательств, заявил генсек Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт.
В эфире второго немецкого канала ZDF Кюнерт завил, что вокруг поставок танков западными партнерами стало тихо, в то время как создавалось впечатление, что весь мир хочет отправить танки, кроме Германии. Он также отметил, что ФРГ взяло на себя конкретные обязательства, в отличие от других стран, передает ТАСС.
По его словам, Шольц и министр обороны Борис Писториус ежедневно проводят переговоры, особенно с партнерами из ЕС. Политик пояснил, что все необходимое для обещанных двух танковых дивизий собирается по частям. Он также уточнил, что запасы боеприпасов и оборудования скудны, и склада, где все лежало бы готовым, нет.
Ранее Кюнерт заявил, что поставки западного оружия Украине затягивают конфликт, но поддержка Киеву необходима.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы, и не только бронетехникой.
Напомним, Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2, также США подтвердили готовность передать танки M1 Abrams.
Глава «Слуги народа» Арахамия объявил о смене министра обороны Украины
Глава фракции «Слуга народа» Арахамия заявил, что минобороны Украины возглавит руководитель ГУР Буданов
Алексей Резников будет переведен с поста министра обороны Украины на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, его место займет руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Арахамия написал в своем Telegram-канале, что Резников переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, а Кирилл Буданов возглавит министерство обороны, что «абсолютно логично для военного времени», передает ТАСС.
Новым министром внутренних дел будет назначен исполняющий обязанности главы МВД Игорь Клименко, а и.о. главы СБУ Василий Малюк станет главой Службы безопасности Украины. Арахамия отметил, что обстоятельства и война требует кадрового усиления, которое будет происходить и в будущем.
В воскресенье в Раде заявили о возможных кадровых изменениях во власти, в том числе о смене главы министерства обороны страны Алексея Резникова.
Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что министр обороны Украины Алексей Резников может покинуть свой пост, и предположил, что он возглавит министерство юстиции.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что готов к своей возможной отставке, если президент Украины Владимир Зеленский примет такое решение.
Напомним, что на Украине ведется широкомасштабный процесс по замене людей на высших руководящих должностях.
Воздушную тревогу объявили на востоке Украины
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины, следует из данных официального ресурса для оповещения.
Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины, воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, передает ТАСС.
Ранее в воскресенье тревога объявлялась в разных областях Украины четыре раза.
В субботу по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.