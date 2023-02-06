Зеленскому пригрозили отставкой из-за ослабления демократов в США Пекин сделал Вашингтону представление за уничтожение аэростата Китай сделал США серьезное представление из-за уничтожения аэростата 6 февраля 2023, 05:48 Текст: Вера Басилая

Китайские власти сделали Вашингтону серьезное представление за уничтожение китайского аэростата в воздушном пространстве Соединенных Штатов, сообщил в МИД КНР. В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн от имени правительства КНР сделал серьезное представление ответственному лицу посольства США за применение оружия американской стороной для нанесения удара по китайскому аэростату гражданского назначения, передает ТАСС. В нем подчеркивается, что Соединенные Штаты подобными действиям нанесли серьезный удар по усилиям, нацеленным на стабилизацию китайско-американских отношений после встречи на Бали. Ранее Китай выразил США протест против нападения на гражданский аэростат. Напомним, ВС США сбили над Атлантикой китайский аэростат, который вошел в воздушное пространство Соединенных Штатов 28 января в районе Аляски. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что зонд уничтожили по приказу американского президента Джо Байдена. Газета ВЗГЛЯД писала, как китайский шар вскрыл проблемы ПВО США. Кремль отреагировал на заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву Песков о поставках дальнобойный ракет: Важно не забывать о заявлении Путина в Волгограде 3 февраля 2023, 21:42

Фото: Xinhua/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо помнить заявление президента Владимира Путина в Волгограде, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву. «Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», – цитирует Пескова РИА «Новости». Ранее в пятницу Пентагон заявил, что в новом пакете военной помощи киевскому режиму будут ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB дальностью в 150 км. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму. Ранее Путин в Волгограде заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, но у России есть чем ответить и применением бронетехники дело не закончится. Захарова отреагировала на «шедевр» Макфола о «прорыве на Украине» 4 февраля 2023, 16:54

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Предложения о введении санкций против всего состава ВС России, их жен и детей, которые представил экс-посол США в Москве Майкл Макфол в числе других подобных инициатив, – это «шизофазия в острой форме», заявила представитель МИД Мария Захарова. Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на статью Макфола для издания Foreign Affairs под названием «Как добиться прорыва на Украине», в которой тот приводит шаги для того, чтобы «победить». Статья, по мнению Захаровой, «несколько протухла», поскольку в ней говорится о том, как все хорошо на Украине, и не упоминаются обыски у украинского олигарха Игоря Коломойского. Запад, несмотря на утверждения Макфола о том, что «Ukraine is doing so well» (У Украины все настолько хорошо – прим. ВЗГЛЯД), вводит очередные антироссийские санкции, поставляет Киеву все больше продвинутых и дорогих типов вооружения, и обещает еще большие объемы экономической помощи, подчеркнула дипломат. Она отметила, что Макфол также не очень хорошо понимает положение дел в военной сфере в самих США, поскольку требует поставок пусковых установок M270 киевскому режиму в случае отсутствия РСЗО HIMARS. «Видимо, в Пентагоне о Макфоле тоже не очень высокого мнения. Ну еще бы, бывший посол предлагает поставлять на Украину истребители F-16 (на каждом ценник в десятки миллионов долларов), забывая о том, к чему это может привести», – подчеркнула Захарова. Также Макфол требует снижения потолка на нефть вдвое, пренебречь зерновой сделке, совершенной под эгидой ООН, ввести санкции против всего личного состава ВС России, их жен и детей. По его задумке, американскому президенту Джо Байдену нужно объявить об этом 24 февраля. Захарова указала, что Макфол – это известный публицист, и он регулярно пишет на подобные тему, в том числе в Twitter, и раньше «этого гения слушали». Именно сейчас Вашингтон и «его натовские марионетки» реализуют против России неолиберальную стратегию, которую Макфол активно продвигал. До этого в январе Макфол заявил, что в обмен на западное оружие президент Украины Владимир Зеленский мог бы подписать соглашение о его неприменении для нанесения ударов по территории России. В таком случае он пообещал Киеву от США и союзников БМП, ПВО, РСЗО и боеприпасы. Новости СМИ2 Рябков: Колин Пауэлл с пробиркой стал олицетворением лицемерия правящей элиты США Замглавы МИД РФ Рябков: У Пауэлла была совесть, что несвойственно современным дипломатам США 3 февраля 2023, 18:25

Фото: Ray Stubblebine GMH/REUTERS

Текст: Юрий Зайнашев

Как человек порядочный, Колин Пауэлл не скрывал в дальнейшем, что вынужден был солгать, выполняя приказ. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД замглавы МИДа Сергей Рябков в канун 20-летия выступления госсекретаря США Пауэлла в ООН с обвинениями Ирака – в рамках подготовки американского вторжения в эту арабскую страну. «Образ Колина Пауэлла, демонстрирующего пробирку с порошком будто бы сибирской язвы, давно стал нарицательным как олицетворение лицемерия и убежденности правящей элиты США в собственной безнаказанности, в непререкаемом праве высокомерно поучать остальной мир, применяя силу против заведомо слабого противника ради сохранения собственной глобальной гегемонии», – заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. То, что именно тогдашний госсекретарь, который на голову выше в профессиональном и личном плане тех, кто после него «рулил» внешней политикой США, исполнил эту постыдную инсценировку, сути дела не меняет, добавляет Рябков. «Хотя, как человек порядочный, Колин Пауэлл не скрывал в дальнейшем, что вынужден был солгать, выполняя приказ. Допускаем даже, что его мучила совесть, которая американскому политическому классу, особенно деятелям современной генерации, не свойственна в принципе», – посетовал замминистра. Главное же отличие от ситуации начала 2000-х, по мнению Рябкова, заключается в том, что международный разбой, как ранее в отношении беззащитной Югославии, с рук Вашингтону теперь уже не сойдет. «В стремительно меняющихся геополитических реалиях США ныне объективно не в состоянии прибегать всякий раз к силовому сценарию, когда им вздумается, без серьезных для себя последствий. Позорное бегство из Афганистана очертило пределы военных возможностей Америки, однако не отвадило, свидетельство чему – американское вмешательство на Украине в качестве стороны конфликта, от старых повадок и замашек, агрессивной и разнузданной риторики», – уверен замминистра. «Но перестраиваться на новые рельсы, избавляясь от синдрома вседозволенности, столь ярко проявившегося в скандале с пробиркой, американцам все-таки придется. Как и считаться с Россией и Китаем, другими крупными международными игроками, формирующими более справедливый многосторонний миропорядок. Не стоит надеяться, что память о произошедшем 20 лет назад удастся похоронить в зыбучих песках новейшей истории», – подытоживает Рябков. Как заявляла ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова, американские политики врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. «Мир уже знает, кто все время врет. А тот, кто подзабыл, как Вашингтон «создает предлоги для нападения», пусть посмотрит выступление госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года», – писала она. Захарова привела отрывок из речи Пауэлла, заявлявшего о том, что у Ирака есть оружие массового уничтожения. «Позже Колин Пауэлл неоднократно признавал, что на момент его выступления в Совбезе президент США уже принял решение о вторжении в Ирак, а сам он «сожалеет, что многое из тех данных, что были представлены Совету Безопасности, были ошибочными». Позднее был опубликован доклад, где больше тысячи международных экспертов заявили, что никаких сколько-нибудь существенных запасов оружия массового поражения в Ираке найти не удалось, указала представитель МИД. Как сообщала в октябре 2021 года газета ВЗГЛЯД, бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался на 85-м году жизни от осложнений, связанных с коронавирусом. Напомним, Колин Пауэлл известен своим размахиванием пробиркой с «сибирской язвой» в СБ ООН, которая якобы доказывала необходимость военного вторжения США и союзников в Ирак в 2003 году. Тогда Пауэлл заявлял, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения. Хотя изначально он выступал против насильственного свержения Хусейна, предпочитая продолжать политику сдерживания. Пограничники США унизили Байдена из-за инцидента с китайским аэростатом Профсоюз американских пограничников высмеял администрацию президента Джо Байдена из-за китайского аэростата 4 февраля 2023, 09:35

Фото: Yuri Gripas/ABACA/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Профсоюз американской пограничной службы обнародовал «язвительный» пост в адрес администрации действующего президента Джо Байдена после инцидента с китайским аэростатом. Национальный совет пограничной службы в своем Twitter (запрещен в России) написал, что «Китай следит за границей (США – прим. ВЗГЛЯД) более внимательно, чем администрация Байдена», передает РИА «Новости». Издание New York Post, в свою очередь, отмечает, что ироничный ответ опубликован в связи с миграционным кризисом, из-за которого в Штатах зафиксировано рекордное количество незаконных мигрантов. Так, за 2022 год численность нелегалов, пытавшихся въехать в Штаты, достигла почти 2,4 млн человек против 450 тыс. двумя годами ранее. Напомним, США с конца января отслеживают в небе китайский разведывательный воздушный шар размером с «три автобуса». Китай не торопился признавать ответственность за происходящее, однако позже МИД КНР выразил сожаление в связи с инцидентом, который произошел за несколько дней до критически важных (для США) переговоров госсекретаря Энтони Блинкена в Пекине. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что над США несколько дней летит гигантский воздушный шар. При этом военные утверждают, что это китайский аэростат-шпион, однако команды на его уничтожение не поступило якобы «из-за риска для безопасности людей на земле». Новости СМИ2 Зарубежная пресса не поверила пробирке Пауэлла Работавшая в ООН журналистка заявила, что зарубежные СМИ не поверили пробирке Пауэлла 4 февраля 2023, 08:44

Фото: AP/TASS

Текст: Александра Юдина

Иностранные корреспонденты, освещавшие заседание СБ ООН в 2003 году, когда экс-госсекретарь США Колин Пауэлл продемонстрировал пробирку, не поверили его словам об имеющейся у Ирака технологии, рассказала журналистка, работавшая в тот день в штаб-квартире ООН. По ее словам, после демонстрации пробирки журналистка отправилась в постпредство США при ООН и взяла у него интервью. Тогда Пауэлл «поклялся ей, что это была правда». Однако позднее он сам признался, что это неправда. Корреспондент отметила, что это «был печальный день, потому что «страна, которую мир называл крупнейшей державой, лгала, чтобы начать войну», передает РИА «Новости». Женщина добавила, что за исключением большинства представителей американской прессы международная пресса не верила в это. По мнению журналистки, инспекторы от ООН, побывавшие в Ираке, не могли солгать. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков охарактеризовал поступок Пауэлла с пробиркой как олицетворение лицемерия правящей элиты США. Китай заявил о координации позиций с Россией по международным вопросам МИД КНР: Китай и Россия укрепляют взаимное доверие и все более тесно координируют позиции по международным вопросам 4 февраля 2023, 07:59

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Россия и Китай постоянно укрепляют взаимное доверие и все более тесно координируют позиции при урегулировании международных вопросов, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Как заявил замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй, которого цитирует МИД КНР, Китай и Россия постоянно углубляют взаимное доверие, стабильно продвигают сотрудничество во всех направлениях, все более тесно взаимодействуют друг с другом на международной арене, передает ТАСС. Как подчеркнул китайский дипломат, Пекин стремится к сотрудничеству с Москвой в соответствии с важным взаимопониманием, достигнутым между лидерами двух стран. Ма Чжаосюй подчеркнул, что китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эру сохраняют тенденцию развития на высоком уровне. Напомним, в четверг глава МИД Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая по качеству выше военного союза, они не имеют ни ограничений, ни пределов. Новости СМИ2 Пентагон заявил о несовместимости боеприпасов GLSDB с установками HIMARS 4 февраля 2023, 10:55

Фото: AFLO/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

В Пентагоне заявили, что запланированные к передаче управляемые бомбы GLSDB несовместимы с пусковыми установками РСЗО HIMARS, пишут СМИ. По информации источников, в Штатах рассматривают возможность поставок Киеву установок, при помощи которых можно применять боеприпасы GLSDB. При этом не уточняется, о каких конкретно установках идет речь, передает ФАН. Ранее сообщалось, что американское министерство обороны выделило очередной пакет военной помощи Киеву, в пакете будут ракеты GLSDB дальностью в 150 км. Военный эксперт Вадим Козюлин назвал газете ВЗГЛЯД основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS. «Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета. Пентагон оставил на усмотрение Украины решение об ударе по Крыму ракетами GLSDB 3 февраля 2023, 21:31 Текст: Валентина Григоренко

Соединенные Штаты оставили на усмотрение Киева возможность использования ракет малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км для ударов по Крыму, которые Вашингтон включил в пакет военной помощи Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Да, <…> мы предоставим Украине запускаемые с земли снаряды малого диаметра GLSDB. Это даст им возможность наносить удары на большую дальность», – сказал он, передает ТАСС. Отвечая на вопрос о том, решил ли Вашингтон поставлять эти снаряды именно с той целью, чтобы Киев мог наносить ими удары по территории Крыма, Райдер заявил, что когда речь идет о планах Украины и проводимых ей операциях, то это их право принимать решение. Ранее сообщалось, что американское министерство обороны выделило очередной пакет военной помощи Киеву, в пакете будут ракеты GLSDB дальностью в 150 км. Военный эксперт Вадим Козюлин назвал газете ВЗГЛЯД основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS. «Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета. Радиус достигаемых целей для ВСУ значительно повышается. В связи с этим вновь возрастают риски для сухопутного коридора в Крым», – сказал эксперт. Новости СМИ2 США потребовали от Турции прекратить экспорт товаров в Россию 3 февраля 2023, 16:46

Фото: EPA\TASS

Текст: Кристина Цыцура

В Вашингтоне настаивают на том, чтобы Анкара перестала продавать товары в Россию, ведь именно это продолжает конфликт на Украине, посчитали в США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Отмечается, что предупреждение турецкие политики получили на встрече со своими американскими коллегами в Турции. Для этого замминистра финансов США Брайан Нельсон отправился в Турцию, где обсуждал опасения Вашингтона по поводу роста экспорта в Россию, в списке якобы были и американские товары, передает РИА «Новости». Так, с марта по октябрь 2022 года в Россию было направлено товаров на примерно 800 млн долларов, считает СМИ. Это не первый случай давления США на Турцию, ранее турецкий экономист Барту Сорал сообщил о требованиях Штатов ввести санкции против Москвы. В администрации президента Реджепа Эрдогана позже заявили, что не будут этого делать, так как санкции не отвечают интересам Анкары. Минфин США утвердил потолок цен на российские нефтепродукты Министр финансов США Йеллен подписала распоряжение о введении потолка цен на нефтепродукты из РФ 4 февраля 2023, 03:57

Фото: Chuck Myers/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Министр финансов США Джанет Йеллен подписала распоряжение о введении потолка цен на российские нефтепродукты с 00.01 5 февраля по времени восточного побережья США (07.01 мск), соответствующий документ опубликован на сайте американского Минфина. В соответствии с достигнутой ранее Вашингтоном и его союзниками договоренностью США устанавливают два отдельных лимита на нефтепродукты из РФ в зависимости от их категории – 100 и 45 долларов за баррель для нефтепродуктов, торгующихся по ценам выше и ниже стоимости сырой нефти соответственно, передает ТАСС. Еще одним распоряжением американским физическим и юридическим лицам разрешается с 5 февраля оказывать ряд услуг, связанных со сделками с российскими нефтепродуктами, лишь при условии проведения операций с нефтепродуктами по ценам, укладывающимся в установленные потолки. К такого рода услугам относятся торговая, посредническая, финансовая, таможенная брокерская деятельность, перевозка, страхование и возмещения ущерба, а также регистрация судов. Исключение будет сделано для транзакций, касающихся продукции, погруженной на суда до 5 февраля и отгруженной в порту назначения до 1 апреля. В пояснительных материалах Минфина подчеркивается, что эмбарго на закупку российской нефти и нефтепродуктов остается в силе независимо от действия политики ограничения цен. Накануне страны Евросоюза согласовали введение потолка цен на российские нефтепродукты на уровне 100 долларов за баррель. Новости СМИ2 Зеленскому сообщили плохие новости о западном оружии 4 февраля 2023, 15:30 Текст: Кристина Цыцура

Несмотря на согласование Запада передать Украине тяжелую военную технику, использовать ее против России на фронте в ближайшее время не удастся, пишет обозреватель Лара Джейкс в статье для The New York Times. Из публикации следует, что проблемой станут поздние поставки, а наступление России уже началось на востоке Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью. Речь идет об отправке Киеву боевых машин и зенитных ракет, которые западные лидеры пообещали Зеленскому. Отмечается, что такое сложное оружие требует тщательной подготовки, а процесс займет несколько месяцев или даже год. Часть же оружие, попавшего в пакет военной помощи, нужно еще собрать. Ранее Пентагон сообщил об отправке Киеву ракет большой дальности для HIMARS и снаряды GLSDB дальностью в 150 км. Антонов обвинил США в намеренной эскалации конфликта на Украине Посол РФ в США Антонов: Передача Киеву все более мощных вооружений является намеренной эскалацией конфликта Вашингтоном 4 февраля 2023, 04:30

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Передача киевскому режиму все более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Комментируя решение Белого дома включить в очередной пакет военной помощи Украине запускаемые с земли ракеты GLSDB с дальностью поражения целей порядка 150 км, Антонов заявил в Telegram-канале российской дипмиссии, что передача киевскому режиму все более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США, Вашингтон не видит границ в стремлении нанести России стратегическое поражение. Он подчеркнул, что администрация США поставила на карту практически все: собственный международный авторитет, деньги американских налогоплательщиков и жизни украинских солдат. Антонов выразил мнение, что такими темпами Соединенные Штаты могут дойти до абсолютного безумства, как, например, предоставление республике истребителей. Дипломат констатировал, что Вашингтон де-факто науськивает своих подопечных атаковать российские регионы. Он подчеркнул, что для Москвы нет никакого различия в вероятном нападении киевских преступников на Запорожскую или Брянскую области, Крым или Смоленскую область, так как все земли, вошедшие в состав России по воле их жителей, – это наша Родина, которую мы будем защищать всеми силами. Антонов выразил уверенность, что любые попытки нанести урон России обречены на провал и чем скорее в США это осознают, тем быстрее закончится нынешний конфликт. Накануне Пентагон включил в пакет военной помощи Украине ракеты дальностью в 150 км. При этом в Пентагоне оставили на усмотрение Украины решение об ударе по Крыму. Новости СМИ2 США опровергли обсуждение с Россией уступок территории Украины 3 февраля 2023, 08:35 Текст: Александра Юдина

Белый дом прокомментировал заявления СМИ о том, что глава ЦРУ Уильям Бернс обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным возможность территориальных уступок со стороны Украины, сообщил американский журнал Newsweek. Как рассказал изданию заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Давит, такие сведения беспочвенные и не соответствуют действительности. Также представитель Белого дома добавил, что представитель ЦРУ не посещал Москву по заданию Белого дома с предложением мирного урегулирования, передает ТАСС. Ранее швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung заявляла, что президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с этим предложением к Москве и Киеву. Обе стороны от такой сделки отказались. Зеленскому пригрозили отставкой из-за ослабления демократов в США 4 февраля 2023, 17:53 Текст: Кристина Цыцура

Президент Украины Владимир Зеленский может раньше времени покинуть свой пост из-за падения влияния Демократической партии и главы Белого дома Джо Байдена в США, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Состояние здоровья американского лидера ухудшается каждый день, а неформальный лидер Республиканской партии Дональд Трамп набирает популярность, передает РИА «Новости» со ссылкой на интервью Соскина. Также Соскин указал на коррупционные скандалы Хантера Байдена – сына президента США. Украинский политик напомнил заявления Трампа о том, что он выступает против поставок оружия Киеву. Все это специалист назвал тревожным знаком для властей Украины, а именно – для Владимира Зеленского. Новости СМИ2 В России признали опасность поставок Киеву боеприпасов из США Полковник запаса Коротченко заявил, что американские GLSDB угрожают городам России 4 февраля 2023, 14:52 Текст: Александра Юдина

Высокоточные боеприпасы большой дальности GLSDB, которые Вашингтон планирует поставить Киеву, угрожают десяткам российских городов, рассказал член Общественного совета при Министерстве обороны РФ, главный редактор журнала «Национальная оборона» полковник запаса Игорь Коротченко. По его словам, под ударом могут оказаться окажутся десятки российских городов и десятки критических объектов инфраструктуры, передает Ura.ru. Коротченко отметил, что решать проблему России применением систем ПВО, например, новейших и эффективных «Тор-М2», которая является системой ПВО малой дальности. «Систему устанавливают непосредственно в зоне, которую необходимо прикрывать, условно АЭС, город, электростанция», – разъяснил он. Также полковник добавил, что можно наращивать и размещать ПВО средней дальности «Бук-M3». «Эти системы полностью автономны, способны работать без подключения к внешним источникам энергии непосредственно в полевых условиях», – заключил Коротченко. Американское министерство обороны выделило очередной пакет военной помощи Киеву, в пакете будут ракеты GLSDB дальностью в 150 км. Военный эксперт Вадим Козюлин назвал газете ВЗГЛЯД основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS. «Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность.