Стало известно о сомнениях в правительстве ФРГ в реализации поставок Leopard 2 Киеву

Немецкие власти сомневаются в осуществлении плана по поставкам Leopard 2 для формирования двух танковых батальонов украинским властям, пишут СМИ.

В возможности реализации такого плана усомнились в ведомстве федерального канцлера и минобороны страны, сомнения связаны с отсутствием обязательств по поставкам со стороны европейских партнеров, пишет Spiegel, передает РИА «Новости».

При этом правительство ФРГ приступило к «дипломатическому наступлению», чтобы провести такие поставки. Источники в правительственных кругах отметили, что формирование танковых батальонов «оказывается трудным делом».

В ходе видеоконференции с участием главы минобороны Бориса Писториуса ни одна страна Евросоюза не решилась взять конкретные обязательства по поставкам Киеву более современных машин Leopard 2 A6.

При этом ранее были переговоры о создании двух батальонов с несколькими странами, но из-за их нерешительности правительство Германии оказалось в затруднительном положении.

В ведомстве канцлера якобы еще верят в возможность того, что ряд стран удастся привлечь к совместной работе, и два батальона укомплектуют к концу марта.

Ранее премьер Португалии Антониу Кошта заявил, что страна планирует передать киевскому режиму боевые танки Leopard 2, но не уточнил число таких танков.