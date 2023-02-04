Украинский боец узнал, что командование не внесло его в список пленных

Украинский солдат Сергей Мищан во время общения с родственниками узнал, что командование ВСУ не внесло его в список военнопленных.

Девушке пленного командир батальона, где служит солдат, сообщили об отсутствии его фамилии в списках, передает РИА «Новости».

Об этом она сообщила военнопленному, который сейчас находится в ЛНР. Парень сообщил ей, что чувствует себя хорошо, обращаются с ним гуманно.

Мищан сообщил родственникам, что командование батальона приезжало на позиции лишь один раз, а обучение в Британии ему не помогло. На поле боя солдатам выдали лишь пулеметы Дегтярева 1933 года выпуска.

Ранее сообщалось, что из плена в Россию вернулись 63 солдата.