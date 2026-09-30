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    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    15 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Территории удерживает сила, а не признание других стран

    30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают в первую очередь с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    5 комментариев
    30 сентября 2026, 20:08 • Новости дня

    Цена на дизельное топливо в Британии обновила исторический максимум

    Tекст: Ольга Иванова

    Средняя стоимость дизельного топлива в Британии впервые в истории превысила психологическую отметку в два фунта стерлингов за литр на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

    Средняя стоимость дизельного топлива в Британии впервые превысила два фунта стерлингов, достигнув 2,65 доллара за литр, передает РИА «Новости». Этот показатель стал историческим максимумом для страны.

    «Впервые за всю историю наблюдений цена за литр превысила два фунта стерлингов», – сообщает телеканал Sky News, опираясь на собственные подсчеты. В понедельник автосервисная компания RAC зафиксировала цену на уровне 199,18 пенса за литр.

    Помимо этого, во вторник стоимость бензина в Британии также достигла рекордной отметки в 173,46 пенса, или 2,28 доллара за литр. Этот показатель превысил значения первой половины 2026 года. Рост цен на топливо начался в феврале на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября средняя стоимость дизельного топлива в Великобритании выросла до 1,9918 фунта стерлингов за литр.

    В середине месяца цена дизеля на немецких автозаправках достигла исторического максимума в 2,453 евро за литр.

    Немногим ранее средняя стоимость этого горючего в Соединенных Штатах установила новый рекорд на отметке 6,23 доллара за галлон.

    29 сентября 2026, 10:40 • Новости дня
    Аргентина предъявила ультиматум Британии

    Аргентина дала Британии две недели на остановку добычи нефти у Мальвинских островов

    Аргентина предъявила ультиматум Британии
    @ Kyle Mazza/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Аргентины Хавьер Милей потребовал от британских властей в течение двух недель прекратить нефтяной проект у Фолклендских островов, пригрозив в противном случае обратиться в международный трибунал.

    Аргентинский лидер дал Лондону две недели на сворачивание проекта Sea Lion по разведке и добыче нефти, который совместно реализуют британские и израильские компании. Если работы не прекратятся, Буэнос-Айрес обратится в Международный трибунал по морскому праву, пишет Independent.

    Глава государства поручил министерству иностранных дел и юристам подготовить иск против незаконного расхищения аргентинских ресурсов. По его словам, право жителей архипелага на самоопределение в данном случае не действует, поскольку население было намеренно завезено оккупирующей державой на спорную территорию.

    Ранее Милей во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН раскритиковал организацию за бездействие в вопросе суверенитета Мальвинских островов. При этом президент США Дональд Трамп допустил пересмотр нейтрального статуса Вашингтона в этом споре, усомнившись в способности Британии защитить свои заморские владения из-за внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду аргентинский лидер назвал ООН бесполезной организацией. В середине месяца дипломатическое ведомство южноамериканской страны вызвало послов Британии и Израиля из-за ситуации вокруг Мальвинских островов. В начале месяца министерство иностранных дел Аргентины сообщило о планах подать иск против иностранных нефтяных компаний.

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    29 сентября 2026, 14:50 • Новости дня
    Политолог предсказал ответ Британии на ультиматум Аргентины

    Политолог Хейфец: Лондон отвергнет ультиматум Аргентины по нефтедобыче

    Политолог предсказал ответ Британии на ультиматум Аргентины
    @ REUTERS/Gary Clement

    Tекст: Олег Исайченко

    Буэнос-Айрес требует от Лондона остановить нефтедобывающий проект у спорных Мальвинских (Фолклендских) островов, поскольку считает такую деятельность незаконным использованием своей территории, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец. По его прогнозам, Лондон отвергнет ультиматум Аргентины, и спор перейдет в судебную плоскость.

    «Власти Аргентины никогда не признавали суверенитет Британии над Мальвинскими (Фолклендскими) островами», – напомнил Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.

    Он назвал требование южноамериканской страны к Лондону остановить добычу нефти в акватории спорных островов «последовательной позицией Буэнос-Айреса». «Аргентина считает проекты по добыче углеводородов незаконным использованием своей территории и настаивает на прекращении этой деятельности», – уточнил собеседник.

    Политолог также отметил, что аргентинские власти в какой-то мере пользуются моментом: администрация Трампа ситуативно намекает, что может пересмотреть свою позицию по островам из-за «неправильного» поведения британского правительства. Впрочем, оговорился Хейфец, вряд ли Вашингтон пойдет на такой шаг. «Тем не менее Аргентина последовательно отстаивает позицию о принадлежности островов», – подчеркнул спикер.

    По его прогнозам, Лондон сочтет ультиматум неприемлемым и незаконным и не станет сворачивать нефтяные проекты. В таком случае Буэнос-Айрес реализует свою угрозу и обратится в Международный трибунал по морскому праву. Как полагает эксперт, у Аргентины есть определенные шансы добиться решения в суде в свою пользу.

    «Международная конвенция по морскому праву, на которую ссылается страна, запрещает односторонние действия в отношении спорных территорий. Процесс не будет быстрым, но перспективы у иска существуют», – заключил Хейфец.

    Ранее власти Аргентины потребовали от Британии свернуть в двухнедельный срок проекты по добыче углеводородов в акватории спорных Мальвинских (Фолклендских) островов. В противном случае Буэнос-Айрес намерен обратиться в Международный трибунал по морскому праву (МТМП). Об этом говорится в заявлении канцелярии аргентинского президента Хавьера Милея.

    Речь идет о нефтяном проекте Sea Lion, который расположен примерно в 220 км от островов. Месторождение может содержать до 1,7 млрд баррелей нефти. Проект реализуется британской Rockhopper Exploration и израильской Navitas Petroleum.

    В начале сентября Милей выступил с обращением к нации, анонсировав внесение в парламент законопроекта об ужесточении санкций против участников нефтедобычи в регионе. Позднее правительство Аргентины сообщило о решении ввести меры в отношении 60 юридических и физических лиц, причастных к добыче углеводородов на спорной территории. Кроме того, аргентинский лидер отменил запланированную на 23–24 октября поездку в Лондон.

    Милей заявил, что Мальвинские острова являются аргентинскими «по истории и по закону». По его словам, «Британия оккупировала острова, изгнала аргентинские власти и установила там колониальный режим, который сохраняется до сих пор». Жители островов являются «искусственно размещенным населением на узурпированной территории» и потому «не имеют законного права на самоопределение», добавил он.

    Ужесточение позиции Буэнос-Айреса вызвало в Британии призывы увеличить расходы на оборону. По информации La Nacion, британские власти планируют заменить четыре самолета Typhoon на Фолклендах четырьмя Typhoon Tranche 2. Ротация произойдет до декабря 2027 года.

    Напомним, территориальный спор вокруг архипелага площадью чуть более 12 тыс. квадратных километров с населением 3,2 тыс. человек продолжается уже двести лет. В апреле 1982 года конфликт перерос в полномасштабные боевые действия. За два с половиной месяца Аргентина потеряла 649 военнослужащих и потерпела поражение.

    Несмотря на военную неудачу, южноамериканская республика продолжает оспаривать принадлежность территорий через механизмы ООН. На референдуме 2013 года 99,8% островитян проголосовали за сохранение британского статуса. США придерживаются нейтралитета по этому вопросу. Однако в конце августа стало известно, что Штаты не исключают пересмотра этого подхода.

    Как сообщала газета The Telegraph, такой вариант обсуждают в Пентагоне наряду с другими мерами, которые должны побудить союзников по НАТО выполнить обязательство по оборонным расходам на уровне 5% ВВП. При этом администрация архипелага заявила о незыблемости своего статуса.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 10:42 • Новости дня
    Бернем допустил возвращение Британии в Евросоюз

    Бернем заявил о возможном возвращении Британии в Евросоюз

    Бернем допустил возвращение Британии в Евросоюз
    @ Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Премьер-министр Британии Энди Бернем допустил возможность возвращения страны в Европейский союз в рамках фундаментального пересмотра отношений с блоком.

    Британский премьер-министр Энди Бернем сообщил, что правительство может рассмотреть возвращение страны в Евросоюз, передает издание Politico.

    Выступая на ежегодной конференции Лейбористской партии в Ливерпуле, политик отметил, что соглашение о Брексите, заключенное консерваторами, принесло больше вреда, чем пользы.

    «Мы могли бы рассмотреть то, что говорил Джордж Осборн о таможенном союзе, мы могли бы рассмотреть то, что либерал-демократы говорили на своей конференции о едином рынке, или мы могли бы пойти до конца», – заявил Бернем в интервью телеканалу Би-би-си.

    Он подчеркнул необходимость изучения всех вариантов, оценки их осуществимости, а также плюсов и минусов каждого из них. Бернем пообещал изложить возможные пути долгосрочных отношений Британии с европейскими партнерами на предстоящем в конце года саммите с ЕС.

    Предшественник Бернема на посту лидера лейбористов Кир Стармер ранее обещал не возвращаться в единый рынок или таможенный союз ЕС. Действующее правительство намерено придерживаться этой позиции до всеобщих выборов, однако новые заявления Бернема готовят почву для перезагрузки отношений спустя десятилетие после референдума о Брексите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер-министр Британии Тони Блэр призвал страну вернуться в состав Европейского союза.

    В июле новым руководителем Лейбористской партии и главой правительства стал Энди Бернем.

    Его предшественник Кир Стармер летом покинул пост лидера правящей партии.

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    28 сентября 2026, 10:37 • Новости дня
    Мост Ватерлоо в Лондоне оказался под угрозой закрытия

    Лондонский мост Ватерлоо могут закрыть из-за износа и нехватки средств на ремонт

    Мост Ватерлоо в Лондоне оказался под угрозой закрытия
    @ Wilfried Wirth/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лондонский мост Ватерлоо может быть закрыт в ближайшие три-четыре года, если не будут проведены жизненно важные ремонтные работы, что подчеркивает проблему изношенной инфраструктуры британской столицы.

    Проверка моста, соединяющего Южный берег и лондонский Вест-Энд, выявила повреждения от воды и трещины шириной до 2 миллиметров. Без проведения ремонтных работ к концу 2029–2030 финансового года могут потребоваться дополнительные меры, включая введение ограничений по весу или полное закрытие сооружения, пишет Bloomberg.

    Отмечается, что проблема речных переправ в Британии усугубляется интенсивным движением и экстремальными погодными условиями. Ситуация обострилась за последние семь лет из-за проблем с финансированием. Городской совет Вестминстера запросил 6 млн фунтов стерлингов на ремонт моста Ватерлоо, по которому ежедневно проезжает более 25 тыс. автомобилей.

    В Лондоне мосты управляются и финансируются различными структурами, включая Транспортную службу Лондона (TfL), местные советы и благотворительный фонд City Bridge Foundation. Эта фрагментированная система заставляет советы оплачивать дорогостоящие ремонтные работы, на которые у них нет средств. В апреле был создан Фонд инфраструктуры на 1 млрд фунтов (1,3 млрд долларов) для помощи советам, однако распределение средств пока не объявлено.

    Ранее другие исторические мосты Лондона также сталкивались с проблемами. Мост Хаммерсмит был закрыт для автомобилей в 2019 году, а мост Альберта – в феврале. TfL ввела ограничения по весу на мосту Воксхолл и предупредила о возможных дополнительных ограничениях к 2030 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом полицейская лодка врезалась в Вестминстерский мост в Лондоне.

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    30 сентября 2026, 09:18 • Новости дня
    ФАС возбудила 58 антимонопольных дел на рынке топлива
    ФАС возбудила 58 антимонопольных дел на рынке топлива
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В 2026 году Федеральная антимонопольная служба возбудила 58 дел из-за нарушений на рынке нефтепродуктов, сообщили в ведомстве.

    ФАС в этом году возбудила 58 дел о нарушении конкуренции на топливном рынке, передает ТАСС.

    За этот период ведомство выдало 91 предупреждение нефтяным компаниям и независимым участникам.

    Большая часть выявленных нарушений приходится на независимых участников розничного рынка.

    Помимо этого, в 15 регионах России заключены соглашения о стабилизации цен на топливо с независимыми операторами АЗС.

    «Кроме этого, идет работа в рамках постановления правительства № 662, позволяющего органам власти регионов заключать с независимыми операторами АЗС соглашения о стабилизации цен на топливо», – говорится в сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее руководитель ФАС Максим Шаскольский сообщал о возбуждении 55 антимонопольных дел против участников топливного рынка.

    В конце августа вице-премьер Александр Новак поручал профильным ведомствам усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях.

    До этого антимонопольное ведомство заподозрило подмосковную сеть заправок «Трасса» в необоснованном завышении стоимости бензина.

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    29 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской авиабазе Фэрфорд

    Рубио заявил об иностранном следе на британской авиабазе Фэрфорд

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об иностранном вмешательстве при инциденте на британской авиабазе Фэрфорд, где ранее задержали пятерых человек из-за взрывчатки.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской авиабазе Фэрфорд, сообщает телеканал Fox News. По его словам, ситуация оказалась очень серьезной.

    «То, что могло произойти в Великобритании на выходных, – это очень серьезная ситуация. Она явно не обошлась без иностранного вмешательства… Я хочу поблагодарить Великобританию за сотрудничество и помощь в этом вопросе», – приводит РИА «Новости» слова Рубио, который пообещал раскрыть больше в ближайшие дни.

    В воскресенье правоохранители задержали пятерых британских граждан возле военной базы Фэрфорд. Их подозревали в преступлениях, связанных с законом о взрывчатых веществах. На следующий день задержанных отпустили под залог.

    Фэрфорд является единственной в Европе базой для американских стратегических бомбардировщиков, откуда ранее наносились удары по Ираку и Югославии. В марте британские власти позволили США использовать объект для операций против Ирана в оборонительных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье возле используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии ввели режим ЧС. В понедельник Госдеп предупредил американцев в Британии о риске из-за инцидента в Фэрфорде. Посольство Ирана отвергло обвинения в инциденте возле базы ВВС США в Британии.

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    28 сентября 2026, 16:36 • Новости дня
    Задержанные у авиабазы ВВС США Фэрворд оказались британцами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все пять человек, задержанных в окрестностях британской авиабазы Фэрфорд, оказались гражданами Британии.

    Возраст задержанных мужчин составляет от 23 до 25 лет, все они проживают в Лондоне, передает ТАСС. Их подозревают в нарушении закона о взрывчатых веществах и закона о терроризме.

    Расследование ведет Контртеррористическое подразделение лондонской полиции. Задержанные находятся под стражей. Другие детали об их личностях и возможных мотивах не приводятся.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вели расследование в отношении задержанных, которые, по его словам, «намеревались нанести серьезный ущерб» авиабазе.

    База Фэрфорд в графстве Глостершир использовалась США в операции по нанесению воздушных ударов по Ирану. На ней дислоцирован штаб 501-го авиакрыла боевого обеспечения США и 420-й авиационной эскадрильи. База описывается как «предпочтительный передовой аэродром для размещения бомбардировщиков в Европе» Командования глобальных ударов ВВС США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Госдеп предупредил американцев в Британии о риске из-за инцидента в Фэрфорде.

    В воскресенье возле используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии ввели режим ЧС.

    В середине месяца в США задержали сторонника ИГ, готовившего теракт.

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    28 сентября 2026, 03:16 • Новости дня
    В Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном

    Sky News: В Британии ищут связь задержанных у базы ВВС с Ираном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецслужбы Британии проверяют возможную причастность Ирана к инциденту возле базы военно-воздушных сил Фэрфорд, где размещены американские бомбардировщики, сообщают британские СМИ.

    Британская контртеррористическая полиция начала проверку возможной причастности Ирана к инциденту возле базы ВВС Фэрфорд, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    В материале не уточняется, на чем именно основываются подобные подозрения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне полиция задержала нескольких подозреваемых в незаконном обороте взрывчатки возле военного аэродрома Фэрфорд.

    Весной на эту базу прибыл американский стратегический бомбардировщик B-1.

    Министерство обороны Британии подтверждало использование местной инфраструктуры для проведения специальных оборонительных операций против Ирана.

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    29 сентября 2026, 16:19 • Новости дня
    Минэнерго разработало сценарии реагирования на риски топливного рынка

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-премьер Александр Новак провел масштабное совещание по ситуации на внутреннем топливном рынке, поручив проанализировать снабжение горючим отдельных регионов.

    Министерство энергетики России подготовило различные сценарии развития ситуации на внутреннем рынке горючего, передает РИА «Новости». Вице-премьер Александр Новак провел во вторник профильное совещание с участием представителей Минсельхоза, ФАС, Минтранса, парламентариев и глав регионов.

    «Минэнерго представило доклад о текущем состоянии топливоснабжения субъектов, балансе производства и потребления, а также сформированных запасах нефтепродуктов. Ведомством разработаны различные риск-сценарии развития ситуации на внутреннем рынке топлива и соответствующие меры реагирования, направленные на поддержание его стабильности», – говорится в сообщении правительства.

    Новак поручил профильным ведомствам дополнительно проанализировать обеспечение топливом отдельных субъектов, включая Омскую и Томскую области. Одновременно антимонопольная служба продолжает проверки цепочек поставок для предотвращения необоснованного роста цен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа правительство разработало дополнительные шаги для бесперебойного снабжения проблемных регионов горючим.

    Спустя несколько дней вице-премьер Александр Новак рассказал о напряженной ситуации на отечественном топливном рынке.

    В конце месяца зампред кабмина сообщил об отсутствии проблем с логистикой дизельного топлива в стране.

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    29 сентября 2026, 13:53 • Новости дня
    Силы НАТО отработали захват судна с российским экипажем

    The Telegraph: Силы НАТО отработали захват судна с российским экипажем

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе учений Exercise Strike Warrior в Великобритании силы НАТО отработали сценарий захвата судна, экипаж которого условно состоял из граждан России.

    Военные альянса моделировали боевые действия у побережья Шотландии, включая угрозу уничтожения фрегатов при дозаправке, сообщает The Telegraph.

    Португальские морские пехотинцы десантировались с вертолетов на судно-заправщик, штурмом заняли мостик и машинное отделение, а затем задержали экипаж, игравший роль «условных российских военизированных гражданских лиц», отмечает РИА «Новости».

    В учениях приняли участие 1,3 тыс. военнослужащих из разных стран альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике.

    В июле МИД заявил об отслеживании Россией учений НАТО в Болгарии.

    В июне Захарова назвала цель совместных учений Армении с альянсом.

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    29 сентября 2026, 16:49 • Новости дня
    Испания продлила скидки на автомобильное топливо до конца года

    EFE: Власти Испании продлили скидки на топливо из-за ближневосточного кризиса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет министров Испании одобрил пакет мер для борьбы с экономическими последствиями конфликта на Ближнем Востоке, включающий ограничение роста тарифов на газ и продление топливных скидок до конца года.

    Правительство Испании утвердило инициативы, направленные на сдерживание роста цен в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке. Власти решили ограничить повышение регулируемого тарифа на газ и сохранить скидки на автомобильное топливо, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на EFE.

    Согласно принятому правительственному указу, в октябре дисконт по налогу на углеводороды, который уплачивается за топливо, составит 20 центов за литр.

    По данным национального института статистики Испании, в сентябре годовая инфляция в стране достигла 4,9%. Этот показатель стал максимальным с февраля 2023 года. Основной причиной ускорения инфляции стало подорожание топлива и смазочных материалов для автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Испании из-за ближневосточного кризиса продлили работу атомной электростанции «Альмарас».

    Летом в Германии отметили резкий рост цен на автомобильное топливо.

    В марте председатель правительства Испании Педро Санчес заявил о негативном влиянии конфликта на Ближнем Востоке на кошельки испанцев.

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    28 сентября 2026, 12:57 • Новости дня
    Стоимость дизельного топлива в Британии обновила исторический максимум

    RAC: Цены на дизельное топливо в Британии достигли исторического рекорда

    Tекст: Мария Иванова

    Средняя стоимость дизельного топлива в Великобритании выросла до 1,9918 фунта стерлингов за литр, установив новый исторический рекорд.

    Предыдущий максимум был зафиксирован в июне 2022 года на уровне 1,9909 фунта за литр. Полная заправка стандартного 55-литрового бака обойдется в 110 фунтов стерлингов (146 долларов), что на 31 фунт (41 доллар) превышает показатели до начала иранского конфликта, сообщает автомобильная компания RAC.

    Руководитель отдела политики компании Саймон Уильямс отметил, что удорожание дизеля приведет к росту цен на товары и услуги, зависящие от грузоперевозок. По его мнению, дополнительные издержки в конечном итоге лягут на плечи потребителей.

    Кроме того, цены на бензин достигли нового максимума с конца февраля, составив 1,74 фунта (2,31 доллара) за литр. Заправка полного бака обходится в среднем в 95,8 фунта (127 долларов), что на 22,8 фунта (30,3 доллара) больше, чем до начала ударов США и Израиля по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Британии описали последствия запрета экспорта дизельного топлива из США.

    Весной официальный представитель МИД Мария Захарова назвала причиной экономического кризиса в Британии антироссийские санкции.

    В апреле премьер-министр Британии Кир Стармер предупредил об угрозе роста цен в стране из-за войны в Иране.

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    28 сентября 2026, 16:58 • Новости дня
    Иран отверг обвинения в причастности к инциденту у базы ВВС США в Британии

    Посольство Ирана отвергло обвинения в инциденте возле базы ВВС США в Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство Ирана в Лондоне отвергло публикации британских СМИ о якобы причастности Тегерана к задержанию пяти подозреваемых возле используемой США авиабазы Фэрфорд.

    Посольство Ирана в Лондоне решительно осудило спекуляции некоторых британских представителей и СМИ о связи страны с инцидентом у авиабазы Фэрфорд, передает ТАСС. В заявлении дипмиссии подчеркивается, что подобные сфабрикованные предположения распространяются исключительно с целью разжечь антииранскую пропаганду в Британии.

    Диппредставительство также не исключило принятия соответствующих правовых мер для защиты прав и интересов государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном. Задержанные у авиабазы Фэрфорд оказались британцами.

    В воскресенье возле используемой США авиабазы ввели режим ЧС.

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    30 сентября 2026, 15:47 • Новости дня
    Слепой британец подал в суд на музей из-за отсутствия аудиогида

    Слепой мужчина подал иск к Британскому музею из-за отсутствия аудиогидов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Незрячий житель Британии Юсуф Али Осман обратился в суд из-за отсутствия аудиогидов на выставке уникального исторического гобелена из Байе.

    Полностью незрячий британец Юсуф Али Осман обратился в Британский музей, чтобы узнать о наличии звукового сопровождения для выставки гобелена из Байе. Однако сотрудники сообщили ему, что подобная услуга для этой экспозиции не предусмотрена, передает РИА «Новости».

    В связи с этим мужчина подал иск, утверждая, что музей нарушил закон «О равенстве». Истец требует возмещения причиненного ущерба, а также пересмотра внутренней политики учреждения.

    По данным издания Telegraph, руководство отказалось от записи аудиогидов из-за опасений замедлить движение посетителей. Каждому гостю отводится всего 40 минут на осмотр исторического артефакта.

    Гобелен из Байе, вышитый в конце XI века, достигает более 68 метров в длину и около 50 сантиметров в высоту. Полотно иллюстрирует нормандское завоевание Англии. В июле уникальный экспонат впервые покинул пределы Франции и останется в Лондоне до июля 2027 года.

    Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отказался признавать право собственности Британского музея на скульптуры Парфенона.

    Глава правительства Британии Энди Бернем решил не вмешиваться в данный конфликт из-за вывезенных произведений искусства.

    Ранее американские спецслужбы вернули в Британию сотни пропавших из запасников этого лондонского музея артефактов.

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    28 сентября 2026, 10:24 • Новости дня
    Госдеп предупредил американцев в Британии о риске из-за инцидента в Фэрфорде

    Госдеп США: Американские объекты в Британии подвергаются повышенному риску

    Tекст: Мария Иванова

    Госдепартамент США заявил о повышенном риске для связанных с Америкой объектов и организаций на территории Великобритании в связи с задержанием пяти человек возле авиабазы Фэрфорд.

    Связанные с США объекты, организации и собрания могут оказаться под угрозой, американцам рекомендовано следовать указаниям местных властей, пишет ТАСС со ссылкой на Госдепартамент.

    Ведомство призвало граждан США в Британии проявлять осторожность.

    Ранее стало известно о задержании пяти человек в окрестностях британской авиабазы Фэрфорд, которую используют ВВС США.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что в отношении задержанных велось расследование, так как они планировали причинить авиабазе серьезный ущерб. Изначально их подозревали в нарушении закона о взрывчатых веществах, позже полиция добавила обвинение в подготовке теракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье возле используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии ввели режим ЧС.

    В прошлом месяце Трамп отпросился пораньше с заседания Госдепа для ведения «войны».

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