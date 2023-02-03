В школе Луганска участник спецоперации провел «урок мужества»

Участник спецоперации провел «урок мужества» в луганской школе

24-летний ветеран спецоперации Владислав Олейник провел «Урок мужества» в родной луганской школе и рассказал детям о своем решении пойти в зону СВО, о примерах героизма, мужества и о настоящей дружбе.

25 января в МГУ состоялась встреча президента РФ Владимира Путина со студентами. Среди участников был недавно вернувшийся с фронта студент Луганского государственного педагогического университета Владислав Олейник, награжденный медалью «За отвагу». Он поблагодарил Путина за Указ о демобилизации студентов новых регионов и рассказал о проекте «Университетские смены», участниками которых стали в том числе и бывшие фронтовики, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

После встречи с российским лидером к Олейнику обратилось руководство луганской школы №28, которую он окончил, с предложением провести для учеников урок мужества.

Олейник встретился с учениками и провел «Урок мужества»: он рассказал школьникам о том, как принял волевое решение встать на защиту Отчизны. «Заботу об отчем доме, защиту своей семьи, всего того, что тебе дорого, нельзя переложить на кого-то другого. Поэтому как только глава Республики объявил мобилизацию, я поднял вопрос своей службы в кругу семьи. Родители воспитывали меня на примере моего прадеда, Кузьмы Мартыновича Писклова, который санитаром служил в годы ВОВ и прошел многие сражения, дойдя аж до Японии. Поэтому мое решение идти добровольцем одобрили и они, и моя невеста», – рассказал он.

Несколько дней ушло на решение дел в университете, где Олейник обучался в магистратуре, и уже 23 февраля он был в военкомате. Почти сразу попал на передовую и участвовал во многих операциях по освобождению населенных пунктов ЛНР, в частности Рубежного и Лисичанска.

«В один из дней был сильный минометный обстрел и моего сослуживца тяжело ранило. Счет шел буквально на минуты, иначе бы он просто истек кровью и умер. Мы смогли его вытащить, не знаю каким чудом дотащили до машины… Обстрел усиливался, мины ложились очень часто и очень кучно, мы все рванули в укрытие, и только один из сослуживцев все пытался завести заглохший мотор. Ему это удалось, и раненого он довез до полевого госпиталя. Все закончилось благополучно. Рисковать собой ради близкого, с кем стоишь плечом к плечу, – вот это и есть подвиг. Я горжусь, что служил бок о бок с такими людьми», – добавил он.

Олейник был демобилизован в ноябре после Указа президента Владимира Путина о демобилизации студентов. Он восстановился в вузе и продолжил учебу. Но Владислав поддерживает связь с боевыми товарищами и поэтому школьники попросили Владислава передать письма и рисунки тем, кто и сегодня продолжает защищать нашу страну.

Завершился урок мужества возложением цветов к могиле пионера Анатолия Качура, тоже учившегося в этой школе. Подростка фашисты расстреляли 13 февраля 1943 года только за то, что он не остановился по приказу немецкого офицера.