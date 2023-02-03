В СПЧ разъяснили предложение о замене паспорта при утечке личных данных

Номер паспорта может быть использован для финансовых мошеннических махинаций, поэтому при утечке данных в Сеть у россиян должно быть право поменять свой документ, сказал газете ВЗГЛЯД член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов, который является автором данной инициативы.

Совет по правам человека при президенте РФ намерен направить в госорганы для обсуждения предложение о включении утечки персональных данных в перечень оснований для замены общегражданского паспорта. Отмечается, что это необходимо для защиты россиян от мошеннических действий.

«Есть определенные процедуры доказательства той или иной противоправной деятельности в Интернете. Схема простая: делаются скрины с сайтов, где опубликованы утекшие персональные данные человека, затем они заверяются нотариусом. Это и будет являться поводом для замены паспорта гражданину Российской Федерации», – говорит Кабанов.

Он подчеркивает, что недостаточно увидеть просто свое полное ФИО (фамилию, имя и отчество) в открытом доступе, они обязательно должны сопровождаться серией и номером паспорта. Только в таком случае проникновение в интернет этих данный будет являться утечкой.

«Номер паспорта может быть использован для финансовых мошеннических махинаций. То есть благодаря этим данным можно взять микрозайм или еще каким-то образом их использовать, это небезопасно. Поэтому мы сейчас говорим о новом виде права – право на замену документов, подтверждающих личность. Но это совершенно не значит, что каждый гражданин чуть что должен бежать и менять паспорт, он просто должен иметь право на такую возможность. Если захочет, поменяет, если ему это жить не мешает, то оставит все как есть», – поясняет собеседник.

По его словам, сейчас поменять паспорт в случае утечки данных непросто. Для замены документа требуется указать причину, которых всего две: паспорт утерян или паспорт был украден. В первом случае гражданину полагается заплатить штраф, а во втором – заводится уголовное дело на потенциального похитителя, далее проводится проверка и только потом делаются новые документы.

Ранее Путин заявил о необходимости в срок до 1 июля рассмотреть возможность установления оборотных штрафов для компаний, которые не соблюдают сохранение безопасности персональных данных и допускают их утечку. На сайте президента уточняется, что поручено изучить вопрос усиления ответственности за незаконный оборот персональных данных. Кроме того, кабмину поручено представить предложения по внесению таких изменений в российское законодательство.