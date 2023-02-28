В Кремле не увидели ничего хорошего в движении «Редан»

В движении «ЧВК Редан» нет ничего хорошего для молодых людей в России, Кремль поддерживает борьбу с противоправными действиями этой псевдосубкультуры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кремль заметил инциденты, в том числе драки, с участием представителей движения, заявил Песков, передает ТАСС.

«Естественно, нужно реагировать. Важно пресекать противоправные действия. И, конечно, скорее, это псевдосубкультура, которая идет со знаком минус и ничего хорошего не несет молодежи», – сказал он.

Напомним, в прошлые выходные в Москве задержали 319 подростков, участвующих в движении «Редан». По предварительным данным, беспорядки начались после заявлений нескольких участников оскорблений в адрес лиц неславянской внешности. Также участников «Редана» задерживали в Петербурге, Казани и Новосибирске.

В Улан-Удэ предотвратили массовую драку с участием несовершеннолетних участников «Редан».

Движение зафиксировали и на Украине – там прошли массовые задержания несовершеннолетних участников «Редан» в Ивано-Франковске и Харькове.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как происшествия с участниками «Редан» могли произойти синхронно в нескольких городах.