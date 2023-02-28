Чем российских подростков зацепила японская «паучья» эстетика

В России под стражу угодили сотни подростков – как сторонников, так и противников «Редана», неформального движения поклонников аниме. «Пауки», как называют еще активистов движения, оказались замешаны в серию массовых драк, прокатившихся по торговым центрам в крупнейших городах. На первый взгляд, «пауки» оказывались в этих драках чаще в роли жертвы. Однако почему тогда драки в разных мегаполисах случились синхронно?

Смольнинский районный суд Петербурга в понедельник вечером привлек к административной ответственности пятерых участников драки в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Галерея». Сама драка произошла днем ранее – в воскресенье около 15 часов, и, судя по всему, жертвой в ней оказался подросток из неформального движения «Редан».

Как сказано в судебном решении, хулиганы выражались грубо и нецензурно, кричали, вели себя агрессивно, размахивали руками, провоцируя драку, на замечания не реагировали, тем самым выразили неуважение к обществу и нарушили общественный порядок. В итоге «Игнатьеву, Алексееву, Жеребцову и Фокину назначен административный арест» сроком на пять суток каждому, а Ловыгину – штраф в 500 рублей, сообщил ТАСС.

Как выяснили петербургские СМИ, спровоцировал драку 17-летний учащийся городского колледжа, заметив на одежде у 15-летнего школьника атрибутику «ЧВК Редан». Он был взят под стражу в понедельник. По версии следствия, нападавшие избили «редановца» руками и ногами. Правда, потерпевший смог самостоятельно обратиться в больницу и затем в удовлетворительном состоянии был отпущен домой. Однако «Галерее» из-за инцидента на время пришлось ограничить вход для посетителей.

Эпизод уже взяла на карандаш уполномоченный по правам ребенка Петербурга Анна Митянина. «Сотрудники аппарата уполномоченного и я лично будем присутствовать на рассмотрениях дел в районных комиссиях по делам несовершеннолетних, куда направят участников происшествия, – пообещала Митянина. – Необходимо, с одной стороны, не допустить таких происшествий в будущем, с другой – не навредить детям». По мнению омбудсмена, в происшествиях есть и вина взрослых. Если подростки объединяются в такие группировки, значит у них есть какие-то нерешенные проблемы, напоминает Митянина.

Представителей «ЧВК Редан» в толпе легко отличают по клетчатым штанам и пауку с цифрой «4» на спине, они носят длинные черные волосы. Отличительный знак – одежда с изображением паука. Такой же, как у членов банды «Редан» в аниме Hunter x Hunter.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу подростки-неформалы, называющие себя членами «ЧВК Редан», оказались замешаны еще и в массовой драке в фудкорте московского торгового центра «Авиапарк». По версии самих неформалов, драка началась с перепалки – якобы к ним подошла компания других подростков и потребовала стулья, которых там не хватает, передавал Telegram-канал «112». По словам одного из «редановцев», они решили объединиться, чтобы дать отпор хулиганам. «Мы не банда и не субкультура. Просто хотим, чтобы от всех «нефоров» отстали», – заявил неформал. Он добавил, что у движения нет конкретного лидера.

«Таких группок очень много. Они под спудом где-то живут, в каких-нибудь дворах, а тут совпало несколько сразу событий, – говорит газете ВЗГЛЯД доцент факультета журналистики МГУ с кафедры социологии массовых коммуникаций, специалист по субкультурам Павел Разин. –

Во-первых, аббревиатура ЧВК у всех на слуху. Слово звучит достаточно жестко,

агрессивно, потому подростки и взяли его на вооружение. Во-вторых, одежда с пауком – это, скорее всего, коллекция какого-то бренда, которую подростки просто выбрали отличительной особенностью».

Вообще японская эстетика переживает взлет популярности как в России, так и по всему миру уже последние 20 лет, отмечает Разин. Подросткам нравится не только рисовка в аниме (мультипликации), но и романтичные легкие сюжеты, проблемы первой любви, дружбы и верности, характеры японских персонажей. Кроме того, в связи с развитием Интернета у детей есть возможность не только посмотреть аниме, но и почитать мангу (комиксы), что увеличивает круг потребителей данного контента, добавляет эксперт.

Паук как символ появился гораздо раньше, чем связь с бандой из манги «Hanter x Hanter», предполагает собеседник: «Детям хочется выделяться, обращать на себя внимание, в том числе носить необычную одежду». Внешний вид ребят напоминает эксперту стиль субкультуры эмо, пик популярности которой пришелся на нулевые годы. Что касается конкретно «ЧВК «Редан», то у этого течения нет ни руководства, ни четких целей, и уже хотя бы по этой причине его фанаты вряд ли опасны для общества, полагает эксперт.

«На праздниках подросткам делать было нечего, вот они и пошли развлекаться. Подростки всегда любили драться, и повод всегда можно было легко найти – это ненависть к чужой футбольной команде, неприязнь к длинным волосам и так далее. Мамам, папам, а также учителям я бы посоветовал занять чем-то школьников, и тогда в ближайшие недели все наладится. Думаю, это вообще все ненадолго», – утешает специалист.

В том, что инциденты с участием анимешников в разных городах произошли одновременно, Разин не видит ничего удивительного. «Сейчас много коммуникативных средств, связаться друг с другом очень просто», – отмечает он.

Как полагает «Комсомольская правда», на анимешников нападают представители другой субкультуры – офники. Расшифровывается термин как «околофутбольный хулиган». У офников нет какой-то идеологии. Разве что желание найти оппонента и спровоцировать драку. Противниками чаще выступает неформальная молодежь. Опознать офника можно по «прикиду»: укороченные узкие джинсы, спортивная куртка, кроссовки, кепка, короткая стрижка, перечисляет газета.

Сторонников «Редана» на выходных задержали и в Новосибирске – там в торговом центре также произошла массовая драка, и опять – с их участием. Комментируя драку в Новосибирске, издание НГС.НОВОСТИ опубликовало интервью с представителем местной группы «Анти-Редан». «Как все знают, группировка занимается массовыми драками в ТЦ. Они против нерусских, скинхедов и так далее. Мы приехали, чтобы разогнать эту шайку, чтобы не произошло что-то плохое», – пояснил собеседник.

В понедельник 16 человек, в том числе подростки, были задержаны и в Казани – после поступившего сообщения о нарушении общественного порядка. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сомневается в том, что активисты «Редана» могли одновременно и совершенно случайно стать жертвами нападений сразу в нескольких городах России.

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«Эту серию драк мы должны взять на особый контроль. Я со своими помощниками, юристами готовлю аналитическую записку по этому поводу. А пока, с одной стороны, ряд экспертов указывают мне на историю травли подростков из этого движения, в котором состоят обычные поклонники аниме. Это одна версия: их кто-то обидел – и вот они решили постоять за себя. Но другие эксперты заметили определенную координацию действий этих ребят – сразу в нескольких разных городах страны. Мы уже отправили соответствующий запрос в правоохранительные органы и ждем ответ. На его основе, я надеюсь, удастся подготовить глубокий анализ ситуации», – рассказала Лантратова.

«У экспертов уже есть вопросы. Скажем, почему резко возросла активность движения «Редан» в последнее время? На что указывают даты создания сетевых групп. Почему так подозрительно часто менялись их названия. Сейчас все обсуждают термин «ЧВК», но это, скорее всего, просто попытка хайпа. А вот почему один из пабликов движения носит название, схожее с названием «группы смерти»? Вопрос более серьезный», – добавляет депутат.

«Околофутбольные группы хулиганов вроде «офников» мы тоже давно изучаем. Но почему действия ребят из «Редана» синхронизировались по разным городам. Мы же с вами понимаем, что, скорее всего, какие-то люди целенаправленно координировали их действия», – добавляет она.

Лантратова до избрания в Госдуму работала в СПЧ при президенте, принимала участие в создании Общероссийской общественной организации «Родительское Всероссийское сопротивление», в «Молодой Гвардии Единой России» координировала федеральный проект «Защита детей». «Проблемой деструктивных течений в молодежной среде я занимаюсь давно, – вспоминает она. – В 2016 году, будучи ответственным секретарем СПЧ, я подготовила доклад президенту о том, как подростков вовлекают в криминальную деятельность. Драки, травля, буллинг – такие явления были давно. Однако раньше не был так развит Интернет. Как известно, в Сети много опасного контента, который быстро, вирусно распространяется. Современные дети социализацию проходят именно в Сети, но в силу возраста, неокрепшей психики они не могут противостоять влиянию такого контента».

Ясно, что нужно заниматься профилактикой в борьбе с ним, не разовой, а системной, считает депутат, надо вовлекать детей и подростков в позитивную повестку, заинтересовывать их, создавать для них виды полезной активности. «Я запустила проект «Дети в Интернете» в 24 регионах. Мы проводим семинары с родителями и педагогами, проводим, объясняем, как заметить, распознать, что с подростком творится что-то неладное, как помочь ему выйти из той или иной сложной ситуации», – подытожила Лантратова.

Вслед за депутатом некоторые силовики тоже подозревают, что «Редан» сам спровоцировал беспорядки. Так, источник РИА «Новости» в правоохранительных органах заявил, что драки в разных городах начались после того, как несколько активистов движения в одной из трансляций высказались оскорбительно в адрес лиц неславянской внешности.

В этой связи в Москве за пятницу и субботу было задержано свыше 350 человек, которые, как сообщил собеседник агентства, могут быть причастны к движению. При этом 319 из них не было 18 лет. У части задержанных нашли газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты. После проверки большинство отпустили, на родителей 11 из задержанных подростков составили протоколы о неисполнении родительских обязанностей. Возбуждено дело о хулиганстве, обвинение предъявили трем несовершеннолетним.