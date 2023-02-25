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В Москве задержали участников устраивающих драки в ТЦ новой молодежной субкультуры
После массовых драк в ТЦ задержано 30 участников новой молодежной субкультуры «ЧВК Редан»
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В ТЦ «Авиапарк» в Москве задержано свыше 30 участников новой молодежной субкультуры «ЧВК Редан», которые устраивали массовые драки с посетителями.
Подростки-неформалы, которые называют себя «ЧВК Редан», стали участниками массовой драки в фудкорте «Авиапарка». По словам неформалов, драка началась со словесной перепалки, якобы к ним подошла компания других подростков и потребовала стулья, передает Telegram-канал «112».
Участников «ЧВК Редан» ищут по клетчатым штанам и пауку с цифрой «4» на спине, они носят длинные черные волосы. Отличительный знак – одежда с изображением паука. Такой же, как у членов банды «Редан» в аниме Hunter x Hunter, пишет «Комсомольская правда».
По словам одного из «редановских», они решили объединиться, чтобы дать отпор всяким фанатам, лидера у них нет.
«Мы не банда и не субкультура. Просто хотим, чтобы от всех «нефоров» отстали», – заявил неформал.
Сейчас полицейские расследуют дело по статье «Хулиганство» и устанавливают всех участников драки.
Ранее полиция начала выяснять детали массовой драки подростков в школе Челябинска.
Российский разведчик заявил о «мутировании» тактики украинских военных
Разведчик ВС России с позывным «Нафаня» заявил о «мутировании» тактики украинских военных
У украинских военных «мутировала» тактика ведения боевых действий, заявил сапер-разведчик первого армейского корпуса ВС России с позывным «Нафаня».
По его словам, у противника поменялась «манера ведения войны». «В этом отношении можно сказать, что они именно мутировали», – приводит его слова РИА «Новости». Разведчик пояснил, что украинские военные в последнее время стали отходить от ранее принятых стандартов, в частности, стараются вести «более мобильную» войну. «Пехота... как и положено, находится на позициях. Однако какие-то ударные подразделения (стали) очень мобильны».
Разведчик с позывным «Нафаня» добавил, что на вооружении ВСУ в последнее время появилось много вооружения НАТО.
Ранее сообщалось, что разведчики ЗВО начали использовать противодронные пушки в борьбе с украинскими БПЛА.
Соловьев показал анекдот из жизни украинских беженцев в Польше
Украинская беженка в Польше устроила скандал после того, как ее задержала охрана за кражу телефона в торговом центре.
Телеведущий Владимир Соловьев разместил в Telegram-канале видео, опубликовать которое газета ВЗГЛЯД не может согласно закону о СМИ. Сообщается, что украинку задержали за кражу мобильного телефона в торговом центре в Польше.
Уроженка Украины на чистом русском языке советует охраннику идти …(нецензурный аналог выражения «от меня подальше» – прим. ВЗГЛЯД), обзывая его ... (человеком с низкой социальной ответственностью – прим. ВЗГЛЯД), пока на помощь стражу порядка не приходит его коллега. Вдвоем они вывели нетрезвую украинку из магазина.
Ранее выступление украинской писательницы Забужко в Польше закончилось скандалом.
Небензя озвучил условия переговоров по Украине
Небензя заявил о готовности России к переговорам по мирной реализации целей СВО
Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей специальной военной операции (СВО), другие схемы не рассматриваются, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Дипломат еще раз подтвердил готовность России к переговорам о том, как цели СВО могут быть реализованы мирными способами, иные сценарии не рассматриваются, передает ТАСС.
Небензя подчеркнул, что Россия никогда не ставила и не ставит своей целью уничтожение Украины, а кто говорит обратное, лжет.
Ранее Небензя не увидел смысла обсуждать урегулирование на Украине с Киевом.
Шеф Пентагона сказал, чем закончится конфликт на Украине
Глава Пентагона Остин заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами
Конфликт на Украине, скорее всего, закончится путем переговоров, но США будут помогать Киеву, пока тот ведет бои, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в интервью каналу CNN.
Остин считает, что конфликт на Украине закончится какими-то переговорами, но США будут продолжать помогать Киеву, пока ВСУ могут воевать и пытаются «взять контроль над территориями государства», передает РИА «Новости».
Ранее корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп предположила шесть возможных сценариев окончания конфликта на Украине, среди которых предусматривает ядерную войну и вмешательство НАТО.
Бербок выступила против прекращения огня на Украине
Бербок заявила, что о прекращении огня на Украине в настоящее время не может быть и речи
Если Украина сейчас перестанет защищаться, то это будет «не мир, это будет конец Украины и конец нашего международного права», заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
По словам Бербок, в данный момент не может идти и речи о прекращении огня на Украине, поскольку это будет означать «конец Украины».
Глава МИД Германии считает, что «продиктованный мир» не принесет безопасности, а только «насилие и угнетение», передает ТАСС.
Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
Зеленский оказался не в курсе границы между Россией и США
Зеленский заявил, что у США нет общих границ с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский счел «счастьем», что США «не имеют общих границ» с Россией, оказавшись не в курсе водной границы в Беринговом проливе.
Зеленский заявил, что для Украины важна поддержка от международных партнеров, поскольку ни одна страна в мире не выдержала бы противостояния с Россией в одиночку, кроме США. По его словам, «к счастью, у России нет границ с Соединенными Штатами», передает РИА «Новости».
Между тем, Россия и США имеют общую водную границу в Беринговом проливе между полуостровом Чукотка со стороны РФ и полуостровом Аляска со стороны США.
Также Зеленский назвал предложения Китая по урегулированию «размышлениями». По его мнению, КНР представила не мирный план, не декларацию, а просто мысли на этот счет.
При этом Зеленский отметил, что в некоторых предложениях Китая есть сходная с украинской позицией, по таким пунктам, по его мнению, стоит работать дальше. Он отметил, что цель – собрать всех, чтобы изолировать одних.
Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Китаю мирный план по Украине.
США ввели санкции против Запорожской АЭС
Госдеп США ввел санкции против Запорожской АЭС и гендиректора акционерного общества Олега Романенко.
В заявлении Госдепа США указано, что против акционерного общества «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» и ее гендиректора вводятся санкции, передает РИА «Новости».
Ранее в США ввели пошлину в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России.
Новая функция Google Photos напомнила Маску про Сталина
Функция интернет-сервиса Google Photos, позволяющая удалять с фотографий выбранных людей, напомнила Маску про Сталина
Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал новую функцию интернет-сервиса Google Photos, позволяющую удалять с фотографий изображения выбранных людей, выразив мнение, что появившаяся возможность якобы понравилась бы Иосифу Сталину.
Комментируя новую функцию Google Photos, позволяющую удалять с фотографий изображения выбранных людей, Маск опубликовал на своей странице в соцсети Twitter снимок Сталина в окружении соратников – Молотова, Ворошилова и Ежова, на котором глава НКВД Ежов после ареста был заретуширован.
Ранее американская компания Google информировала, что подписчики GoogleOne – на Android и iOS – смогут пользоваться рядом новых функций, которые помогут «легко усовершенствовать все свои воспоминания в Google Фото».
Напомним, в середине февраля Маск назвал искусственный интеллект главной угрозой человечеству.
Журналист Херш предсказал развал НАТО из-за подрыва «Северных потоков»
Американский журналист Херш: Подрыв «Северных потоков» может нарушить единство НАТО
Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» может нарушить единство Североатлантического альянса, и сейчас главный вопрос в том, какая страна покинет НАТО первой, заявил американский журналист Сеймур Херш.
Публицист в интервью канадскому порталу Western Standard в очередной раз указал на то, что подрыв был совершен с ведома главы американского государства Джо Байдена. При этом Херш подчеркнул, что хозяин Белого дома допустил большую ошибку. По его словам, президент США начал нечто такое, о чем не имеет понятия, передает ТАСС.
Херш высказал предположение, что действия США в отношении газопроводов могут иметь эффект, противоположный стремлению Вашингтона сохранить единство Североатлантического альянса.
Накануне Херш уличил Байдена во лжи по поводу «Северных потоков».
Наемник раскрыл срок жизни солдата ВСУ на передовой у Артемовска
Наемник из США рассказал о сроке жизни солдата ВСУ на передовой у Артемовска
Срок жизни украинского военного на передовой в Артемовске составляет не более четырех часов, рассказал изданию Newsweek действующий на стороне ВСУ морской экс-пехотинец США Трой Оффенбекер.
По его словам, в рядах ВСУ много потерь, средняя продолжительность жизни на передовой составляет около четырех часов, а обстановка близ Артемовска называют «мясорубкой» из-за жестоких боев, передает РИА «Новости».
Американский наемник добавил, что не уверен в том, что украинская армия сможет удержать город.
Накануне российские силы полностью взяли под контроль населенный пункт Берховка в 7 км к северу от Артемовска в ДНР.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что российские силы продвинулись в Артемовске почти до центра города.
В Британии описали шесть сценариев завершения конфликта на Украине
Корреспондент The Times Филп описала шесть сценариев завершения конфликта на Украине
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Корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп предположила шесть возможных сценариев окончания конфликта на Украине, среди которых предусматривает ядерную войну и вмешательство НАТО.
В статье для The Times она написала, что пока окончание СВО вне поля зрения, и задалась вопросом, каким может быть окончание конфликта, передает РИА «Новости».
Первым вариантом названо мирное соглашение, при котором Россия хочет заставить Киев сесть за стол переговоров при «невыгодных для Украины» условиях. Второй сценарий, по мнению Филп, предполагает «войну на истощение».
Третий вариант – прекращение огня с заморозкой конфликта, четвертый – победа Украины, но как она будет выглядеть, неясно. Отмечается, что на Западе склоняются к тому, что Крым Украине не вернуть.
Пятый сценарий – победа России, а согласно шестому сценарию конфликт закончится ядерной войной или вмешательством НАТО. По мнению Филп, применение Россией ядерного оружия стало бы «красной чертой», которая спровоцировала бы вмешательство НАТО.
Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов.
В Приднестровье оценили риски провокации со стороны ВСУ
Политик ПМР Щерба: Решение о провокации будет принимать Вашингтон
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Президент Украины Владимир Зеленский напрямую заинтересован в проведении провокации в Приднестровье. Но и Кишинев, очевидно, понимает свои интересы. Решающее слово, судя по всему, остается за Вашингтоном, сказал газете ВЗГЛЯД экс-спикер Верховного совета ПМР Александр Щерба, комментируя сообщения о готовящейся провокации со стороны ВСУ.
«Если бы решение о вторжении принимал офис Зеленского, то провокация была бы неизбежной. Очевидно, что ему необходима маленькая и сокрушительная победа хотя бы над частью российских войск. И захват Приднестровья ему на руку. Но в силу того, что решения в основном принимают в Вашингтоне, ВСУ без отмашки оттуда вряд ли решатся напасть», – сказал экс-спикер Верховного совета ПМР Александр Щерба
«Вместе с тем мы видим заявления нового премьера Молдавии. Вместо того, чтобы бороться с бедностью в стране, он решил заняться «демилитаризацией Приднестровья». И я не удивлюсь, если Майя Санду ездила в Варшаву договориться с Джо Байденом обо всех тонкостях провокации. Возможно, этот сценарий временно отложен в стол», – продолжил политик.
«Надеюсь, в случае эскалации Приднестровье не останется в одиночестве. Дело даже не в том, что здесь находятся склады с боеприпасами и охраняющие их миротворцы. Здесь живет огромное количество людей с российскими паспортами и которые просто поддерживают Москву», – указывает собеседник.
«В такой ситуации возникает опасность: миротворческих сил явно недостаточно для того, чтобы противостоять ВСУ и НАТО одновременно. Перебросить дополнительный контингент тоже затруднительно, учитывая наше географическое положение. Поэтому нашим ополченцам в случае эскалации будет очень непросто. Но, надеюсь, Москва что-то придумает», – заключил Щерба.
Ранее в российском МИД пообещали адекватную реакцию российских войск на провокацию Киева в отношении Приднестровья. В ведомстве добавили, что ни у кого не должно быть сомнений в адекватном ответе ВС России, если последует провокация в Приднестровье, говорится в сообщении на сайте министерства.
В заявлении сказано, что российские силы обеспечат защиту соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье.
Также в МИД предупредили, что любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться как нападение на Россию. Кроме того, Москва предостерегает НАТО, США и Киев от авантюрных шагов на фоне скопления войск и техники украинских подразделений возле украинско-приднестровской границы.
Минобороны РФ также сообщило, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), которое будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья.
В ведомстве уточнили, что в настоящий момент фиксируют значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений рядом с украинско-приднестровской границей, а также развертывание артиллерии на огневых позициях, беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР.
В Минобороны России подчеркнули, что реализация запланированной киевским режимом провокации несет угрозу для российского миротворческого контингента, который на законных основаниях развернут в Приднестровье. Днем ранее в военном ведомстве сообщали, что для провокации ВСУ намерены привлечь националистическое формирование «Азов» (признано в России террористической организацией).
Вместе с тем в Молдавии назвали предупреждения российских военных психологической операцией. Однако, как заявил госсекретарь министерства обороны республики Валерий Мижа, в Кишиневе не станут игнорировать подобные заявления и проявят бдительность
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Российские разведчики рассказали о срабатывании немецких противотанковых мин на пехоту
Российский сапер-разведчик из первого армейского корпуса ВС России рассказал, что немецкие противотанковые мины, появившиеся у ВСУ, срабатывают, в том числе на пехотинцев.
По его словам, мина с сенсорными датчиками чувствует большое количество метала на бойце и выдает сигнал на подрыв. Мины разрабатывались и выпускались в Германии, передает РИА «Новости» слова разведчика с позывным «Нафаня».
Также он уточнил, что есть мины, которые сигнализируют о замене, от 40 дней они могут простоять почти 100 дней.
Мины DM31 обладает массой заряда в 3,9 кг, имеет форму диска толщиной 13,3 см.
Медведев: Россия разобрала по винтику западное оружие
Замглавы Совбеза Медведев заявил, что Россия расширила выпуск своего оружия и неплохо изучила вражеское
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В России не только увеличили производство собственного вооружения, но и хорошо изучили западное оружие, узнав много полезного, рассказал замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев для журнала «Национальная оборона».
По его словам, смешно слышать рассуждения Киева о том, что в России «закончились ракеты» или «приостановилось производство». Медведев отметил, что Россия расширила производство и начала внедрение новейших технологий, изучив трофеи западного оружия, передает ТАСС.
«Изучили и вражеское вооружение, которое взяли в виде трофеев и разобрали по винтику в наших военных конструкторских бюро. Извлекли для себя много полезного – опыт противника обратили себе на пользу», – подчеркнул он.
Также Медведев рассказал, что в течение года побывал на многих российских оборонных предприятиях, которые работают слаженно и без сбоев.
Замглавы Совбеза России отметил, что активно строятся новые цеха и заводы, а выпуск продукции военного назначения на ряде объектов был увеличен в десятки раз.
Кроме того, Медведев добавил, что в «оборонке» в данный момент растут зарплаты, что позволяет привлекать наиболее опытных сотрудников и проводить максимально эффективную кадровую политику.
«Российский оборонный комплекс – это профессионалы высшего класса, которыми страна по праву гордится. Мужественно, оперативно, профессионально действуют и те, кто в составе ремонтных бригад работает прямо на поле боя, возвращает технику в строй, обеспечивает наше продвижение вперед. Низкий им поклон за все, что они сделали и делают сейчас, приближая победу», сказал он.
В заключение замглавы Совбеза добавил, что после 80-летия победы в Сталинградской битве история повторяется и России вновь противостоит империя разнообразных врагов.
«В очередной раз нам противостоит практически целая империя разнообразных врагов: украинские и европейские неофашисты, США, прочие англосаксы и их вассалы (примерно полсотни стран)», – резюмировал он.
Ранее Медведев объяснил, в чем сила России.
В Германии придумали применение для оставшихся после прокладки «Северного потока – 2» труб
В Германии рассказали об использовании оставшихся после прокладки «Северного потока – 2» труб
Власти Германии заявили о желании использовать трубы «Северного потока – 2» для строительства трубопровода для транспортировки сжиженного природного газа, сообщает газета Welt am Sonntag.
Так, правительство Германии ведет с компанией Nord Stream 2 переговоры о покупке 3 тыс. труб, которые хранятся на территории порта Мукран на острове Рюген.
В планах построить трубопровод протяженностью около 40 км, чтобы соединить участок недалеко от Рюгена с терминалом СПГ с Лубмином на материке, передает РИА «Новости».
Отмечается, что могут возникнуть сложности, так как Nord Stream 2 принадлежит российскому Газпрому.
Напомним, строительство «Северного потока – 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. А 23 февраля США ввели санкции против проекта.