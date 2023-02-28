Российские военные за сутки уничтожили до 540 украинских военных

Взгляд
28 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 16:29  |  vz.ru
Разделы

Новые санкции Запада «рубят хвост бульдога»

Санкции Запада все чаще стараются навредить рядовым россиянам АГН Москва/Global Look Press
Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Их называют «самыми сильными и долгосрочными». Помимо индивидуальных ограничений, ужесточается экспорт продукции двойного назначения и технологий. Накануне о своих санкциях объявили США, Канада и Британия. Попавшие под эти меры российские банки уже посоветовали клиентам за рубежом успеть снять деньги с карт UnionPay. Насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев не зря боится разгневать Пекин

Зеленский хочет личной встречи с Си. В этом ему отказано Алексей Никольский,AP/ТАСС
Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.  Подробности...
Перейти в раздел…

Чем российских подростков зацепила японская «паучья» эстетика

В Москве за выходные задержали более трехсот несовершеннолетних участников движения «Редан» кадр из видео
В России под стражу угодили сотни подростков – как сторонников, так и противников «Редана», неформального движения поклонников аниме. «Пауки», как называют еще активистов движения, оказались замешаны в серии массовых драк, прокатившихся по торговым центрам в крупнейших городах. На первый взгляд, «пауки» оказывались в этих драках чаще в роли жертвы. Однако почему тогда драки в разных мегаполисах случились синхронно? Подробности...
Перейти в раздел…

«Государственная сеть» Китая опутает из космоса всю планету

У Китая масштабные планы в космосе Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Китай начинает создание гигантской спутниковой группировки – планируется, что она будет состоять из тысяч космических аппаратов. Предназначение объявлено вполне себе мирное – широкополосный интернет и связь для всего мира. Однако несомненно, что аппараты будут иметь и военное назначение. Эти аппараты, возможно, смогут помочь и России. Подробности...
Перейти в раздел…

«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Россияне еще никогда не смотрели в будущее с таким оптимизмом

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Для российской молодежи, для значительной части которой прошедший год стал первым серьезным вызовом в жизни, это был очень важный и полезный опыт. Ведь розовых очков больше нет – но нет и сомнений в победе нашего народа. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Саддам Хусейн поверил Америке – и проиграл

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 февраля 1991 года завершилась операция «Буря в пустыне» – возглавляемое Америкой вторжение в Ирак. Саддам Хусейн признал военное поражение, отказался от амбиций относительно Кувейта и вывел войска. И тем самым вверг страну в пропасть. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Русофобы докатились до ненависти к блинам

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
В отличие от борща, блины были отданы русским без боя. Ксения Ларина (признана иноагентом) могла испечь традиционные блины, но объявить, что на этот раз она печет украинские; объявили же на Западе украинцем Айвазовского. Но ей в голову это не пришло. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

Запад шантажирует Зеленского

Пора готовиться к боям за Приднестровье

Мирный план Китая по Украине

Перейти в раздел…

В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
Подробности...

Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
Подробности...

Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
  • Да

  • Нет
Вы печете блины на Масленицу?
  • Да

  • Нет, но покупаю готовые

  • Нет, ем в гостях

  • Не ем блины
Вас волнует прекращение поставок «Виагры» в Россию?
  • Да, волнует

  • Нет, воспользуюсь аналогичными препаратами

  • Нет, не пользуюсь такими препаратами

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские военные за сутки уничтожили до 540 украинских военных
    Упавший в Подмосковье БПЛА оказался иностранным Путин призвал пресекать деятельность пытающейся расколоть Россию «мрази» В Прибалтике повторились «берлинские истории» с российскими танками Синоптик рассказал, когда россияне почувствуют весеннее тепло
    Минобороны объяснило закрытие неба над Петербургом учениями ПВО Путин поблагодарил работавших в тылу противника сотрудников ФСБ Польские футбольные фанаты выступили против поддержки Украины Федерация шахмат России вошла в Азиатскую федерацию
    Под Артемовском заметили танки Leopard Минобороны заявило о неудачной атаке украинских беспилотников в Краснодарском крае и Адыгее Вальдемар Гердт: Бундестаг должен проверять правомерность выделения денег Киеву В Европе участились случаи изъятия детей из семей украинских беженцев

    Главная тема


    «Государственная сеть» Китая опутает из космоса всю планету

    жертв и разрушений нет


    Возле подмосковной Коломны упал беспилотник

    «покушение на господство»


    Дробницкий: Мирный план Китая по Украине – это ночной кошмар Блинкена

    «проверенная марионетка»


    Эксперт: Рано или поздно Западу придется заменить Зеленского

    Видео

    акт терроризма


    Спустя пять месяцев США все еще отрицают свою причастность к подрыву «Северных потоков»

    массовые драки


    Чем российских подростков зацепила японская «паучья» эстетика

    китайский фактор


    Киев не зря боится разгневать Пекин

    деоккупация донбасса


    Батальон имени Хмельницкого нанесет идеологический удар по ВСУ

    обширные планы


    Как Лукашенко научился использовать Китай в своих целях

    гастрономическое наследие


    Игорь Караулов: Русофобы докатились до ненависти к блинам

    роль России


    Владимир Можегов: Россия – это другая и последняя Европа

    новые конфликты


    Виталий Трофимов-Трофимов: Экономические проблемы приведут к сепаратизму в Европе

    на ваш взгляд


    Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?

    Российские военные за сутки уничтожили до 540 украинских военных

    		    28 февраля 2023, 15:42
    Текст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России за прошедшие сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожили до 540 украинских военных, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    На Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Потери противника составили до 25 военнослужащих и два автомобиля, говорится в Telegram-канале ведомства.

    На Краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики уничтожено до 120 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица «Акация».

    На Донецком направлении за сутки уничтожено около 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Шевченко Донецкой народной республики и Зеленый Гай Запорожской области. Потери противника составили до 45 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три пикапа.

    Накануне в МО сообщили, что российские войска за сутки уничтожили более 610 украинских военных.

    Дроны «Ланцет» вынудили ВСУ перейти с американских гаубиц М777 на советские
    		    27 февраля 2023, 19:05
    Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
    Текст: Ольга Иванова

    ВСУ в срочном порядке меняют американские гаубицы М777 на советские из-за дронов «Ланцет» на Купянском направлении, сообщают СМИ.

    Как передает RT в своем Telegram-канале, с начала февраля подразделения 40-й артиллерийской и 92-й механизированной бригад ВСУ на Купянском направлении потеряли как минимум пять гаубиц М777 калибра 155 мм, которые были поставлены из США.

    Издание сообщает, что хотя два орудия были оборудованы защитой от дронов, их уничтожили барражирующие боеприпасы «Ланцет» между населенными пунктами Табаевка и Песчаное в Харьковской области.

    Также, по имеющимся у издания данным, еще три аналогичные гаубицы были уничтожены на позициях ВСУ в районе Куриловки и Песчаного в 5 км от станции Купянск-Узловой.

    Отмечается, что вероятнее всего поразить орудия прямыми попаданиями «Ланцетов» удалось благодаря использованию новой схемы атаки, при которой орудийные расчеты ВСУ атакуются с тыла.

    Также издание пишет, что дефицит американских гаубиц, а также активность «Ланцетов» вынуждают ВСУ на Купянском направлении переходить на старые советские орудия, среди которых 122-мм пушки М-30 (образца 1938 года), а также хорватские полевые гаубицы М-46 калибра 130 мм, поставленные на Украину еще в августе 2022 года.

    Напомним, подразделениями Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Гряниковки, Двуречной, Масютовки, Лимана Первого, Ольшаны и Синьковки Харьковской области. За последние сутки на этом направлении ликвидированы до 70 военнослужащих, три бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Коментарии (27)
    Орбан допустил возможность ввода войск одной из стран ЕС на Украину
    Премьер-министр Венгрии Орбан: Будапешт опасается, что какая-нибудь из стран Евросоюза направит на Украину свои войска
    		    27 февраля 2023, 22:19
    Фото: REUTERS/Eric Gaillard
    Текст: Антон Никитин

    Правительство Венгрии с тревогой наблюдает за поставками вооружений на Украину и опасается, что какая-нибудь из стран Евросоюза направит туда свои войска, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    В ходе выступления на открытии весенней сессии национального парламента Орбан выразил серьезную обеспокоенность в связи с тем, что вся Европа шаг за шагом скатывается к войне. Он констатировал, что страны ЕС уже направляют на Украину танки, обсуждают передачу Киеву истребителей, и выразил опасение, что если это продолжится, то найдутся и те, кто захочет отправить на Украину войска, передает ТАСС.

    В связи с этим Орбан подтвердил, что его правительство выступает за урегулирование украинского конфликта мирным путем, и призвал депутатов не поддаваться на провокации и не позволить втянуть Венгрию в войну.

    Ранее Орбан заявил о поддержке Венгрией плана Китая по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (37)
    СМИ: На Украине начала расти внутриполитическая критика в адрес Зеленского
    Politico: На Украине начала расти внутриполитическая критика в адрес Зеленского
    		   27 февраля 2023, 16:46
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Среди политиков Украины все больше появляется недовольных президентом страны Владимиром Зеленским, активно растет критика из-за его поверхностных методов управления и концентрации власти, пишет издание Politico.

    По мнению журналиста Джейми Деттмер, спецоперация ничего не изменила в отношении Зеленского к управлению страной. Глава Украины пользуется общей картиной, игнорируя детали, а также полагается на круг друзей. Еще год назад депутат Леся Василенко заявляла, что страна «оказалась в плену» у национального лидера, не умеющего мыслить стратегически, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание.

    В материале приводятся слова депутата Николая Княжицкого, который указал на отсутствие политического опыта у Зеленского. В неудачах и сложностях украинский лидер обвинял своих предшественников.

    Отмечается рост разочарования Зеленским и в Верховной раде, а также указано на централизацию власти в руках одного человека.

    В статье говорится и об игнорировании этих моментов иностранными СМИ. 

    Коментарии (44)
    Песню Shaman «Я русский» предложили проверить на экстремизм
    Певец Shaman заявил, что его песню «Я русский» попросили проверить на экстремизм
    		    27 февраля 2023, 17:21
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил, что «некий гражданин» обратился в УМВД по Тульской области с заявлением о проверке песни «Я русский» на экстремизм и разжигание межнациональной розни.

    Управление уголовного розыска УМВД России по Тульской области обратилось к артисту за разъяснением из-за того, что некий гражданин попросил проверить трек «Я русский» на экстремизм и разжигание национальной розни. Об этом Shaman написал в своем Telеgram-канале.

     

    «Мою песню знают, любят и поют представители совершенно разных национальностей, населяющих нашу страну. Для каждого из них, говорящих и думающих на русском языке, утверждение «я русский» означает принадлежность к нашей общей истории, великой культуре и духовное родство с миллионами других сограждан, считающих Россию своей Родиной».

    По словам музыканта, его песня прошла «все необходимые проверки» до публикации в Сети и на ТВ и прозвучала в национальном эфире Первого канала в новогоднюю ночь – сразу после праздничного обращения президента России Владимира Путина.

    Ранее Shaman записал видео с исполнением гимна России.

    Напомним, согласно соцопросам, Shaman является одним из самых популярных российских исполнителей, уступая только Олегу Газманову.

    Коментарии (62)
    Госдеп США: В конфликте на Украине Китай встал на сторону России
    Руководитель пресс-службы Госдепа Прайс: В конфликте на Украине Пекин встал на сторону Москвы
    		    28 февраля 2023, 04:35
    Фото: кадр CNN
    Текст: Антон Никитин

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китаем России.

    Представитель американского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что Китай будет использовать свое влияние конструктивно. Он выступил с утверждением, что есть ряд стран, включая Китай, влияние которых на Россию якобы помогло бы завершить войну. По словам Прайса, несмотря на возражения Китая, США ясно видят, что, по крайней мере, сегодня Пекин выбрал определенную сторону, передает ТАСС.

    Ранее в Госдепе усомнились в серьезности мирного плана Китая по Украине.

    Коментарии (35)
    Возле подмосковной Коломны упал беспилотник
    Власти Подмосковья: У Коломны упал беспилотник
    		    28 февраля 2023, 14:22
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярёв

    В районе города Коломны в Московской области упал беспилотный летательный аппарат, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Падение произошло в городском округе Коломна, рядом с деревней Губастово, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

    По его словам, целью мог быть объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет.

    «ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает», – заключил он.

    Между тем в экстренных службах РИА «Новости» заявили, что БПЛА упал у газораспределительной станции.

    Ранее Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать двумя беспилотниками гражданскую инфраструктуру в Краснодарском крае и в Адыгее.

    Коментарии (29)
    На Украине признали сосредоточение войск вдоль границы с Приднестровьем
    		    27 февраля 2023, 18:57
    Фото: REUTERS/Marko Djurica
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим сосредоточил свои войска на границе с Приднестровьем, заявила 27 февраля пресс-секретарь украинских сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк.

    «Наши силы сосредоточены вдоль всей границы (Приднестровья – прим. ВЗГЛЯД)», – сказала Гуменюк в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря, силы ВСУ, сосредоточенные на границе, адекватны «той угрозе, которая гипотетически возможна» с российской стороны.

    Ранее Минобороны России сообщило о подготовке Киевом ко вторжению в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). Киевский режим рассчитывает объяснить такой маневр якобы наступлением ВС России с территории Приднестровья.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, насколько велика вероятность эскалации и кто заинтересован в «разжигании» непризнанного государства.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (23)
    Зеленский заявил о постоянном осложнении ситуации в Артемовске для ВСУ
    Президент Украины Зеленский заявил о постоянном осложнении ситуации в Артемовске для ВСУ
    		    28 февраля 2023, 02:45
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Артемовске (украинское название – Бахмут) для украинских вооруженных сил становится все сложнее. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Артемовска продолжается, противник еще не готов полностью сдать населенный пункт.

    Зеленский заявил, что на Бахмутском направлении ситуация постоянно осложняется, ВС России пресекают все попытки укрепить украинские позиции, передает ТАСС.

    В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире Первого канала, что освобождение Артемовска продолжается, однако точную дату пока никто назвать не может, противник еще не готов вывести оставшиеся подразделения и полностью сдать населенный пункт, украинский режим продолжает перемалывать в этой мясорубке своих военных, передает РИА «Новости».

    Накануне Пушилин оценил последствия подрыва киевскими войсками дамбы в Артемовске.

    Коментарии (10)
    Эксперт: Рано или поздно Западу придется заменить Зеленского
    Политолог Скачко: Шансы на провал Зеленского крайне велики
    		    28 февраля 2023, 11:32
    Фото: Sipa USA/REUTERS
    Текст: Евгений Поздняков

    Если Вашингтон будет недоволен действиями Зеленского, дни «комика» сочтены, рассказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно о росте внутриполитической критики на Украине в адрес Зеленского.

    «Авторитаризм Зеленского – постоянно действующий и укрепляющийся тренд. Он никогда не был политиком, и, разумеется, в тонкостях этой сферы деятельности не разбирается. Его достаточно часто критиковали за неспособность выстроить стратегию развития страны, и это недовольство никуда не делось», – считает киевский политолог Владимир Скачко.

    «При этом понимание назревающего протеста в высших кругах у его администрации имеется. Закручивание гаек становится единственно возможной реакцией. Западные кураторы в этом плане дают ему карт-бланш, потому что он – проверенная марионетка. Задачу по борьбе с Россией исправно выполняет, а значит, на репрессии можно закрыть глаза», – подчеркивает эксперт.

    «Для Зеленского это привычный метод решения проблем. Украина для него не является страной. Он видит в президентском кресле способ удовлетворения собственных интересов. К сожалению, в Киев на лидирующие позиции редко приходили другие люди», – акцентирует Скачко.

    «В своем политическом угаре он может забыть о том, что среди правящей верхушки есть те, кто недоволен сложившимся «распределением мест у корыта». Более того, учитывая колоссальный приток капитала со стороны Запада, таких персонажей будет появляться все больше и больше. Рано или поздно может найтись храбрец, который попытается перевернуть игру», – рассуждает эксперт.

    «Учитывая несамостоятельность Зеленского, шансы на его провал крайне велики. Не исключаю, что рано или поздно президент Украины просто не сможет контролировать свое окружение, западные деньги будут разворовываться еще стремительнее. И тогда за океаном спросят: «А где монеты, Вова?» – полагает собеседник.

    «Это Западу, конечно, не понравится. Придется заменить вышедшую из строя деталь, где-то отыскать новую. Но Зеленский знает слишком много, и простой перестановкой здесь не обойтись. Я даже не исключаю, что в итоге он падет от руки собственной охраны, которая давно превратилась в конвой, контролируемый США и Британией», – резюмирует Скачко.

    Среди политиков Украины все больше появляется недовольных действиями Владимира Зеленского, пишет издание Politico. Журналист Джейми Деттмер сообщает, что действующий президент всегда отличался «поверхностным» отношением к проблемам страны и достаточно плохо ориентировался в государственных делах.

    Отмечается, что после начала СВО ситуация не изменилась. Он все так же игнорирует мнение оппозиционных политиков, предпочитая общению с ними советы близкого круга друзей. «Украина попала в ловушку национального лидера, который не мыслит стратегически», – цитирует члена партии «Голос» Лесю Василенко издание.

    Зеленский не имеет политического опыта и склонен обвинять в текущих сложностях собственных предшественников, указывает депутат Николай Княжицкий. В материале сообщается, что Украина переживает процесс «централизации власти в одних руках», в то время как в Верховной раде растет уровень неодобрения действий Зеленского.

    Ранее политолог Лариса Шеслер указала на возможность начала борьбы кланов на Украине. После гибели главы МВД Дениса Монастырского в стране был запущен масштабный процесс кадровых перестановок. Изменения коснулись в том числе Игоря Коломойского и Арсена Авакова.

    Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник связывал переназначения с недовольством Запада объемами коррупции в стране.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (25)
    Массовые задержания несовершеннолетних участников движения «Редан» прошли на Украине
    		    28 февраля 2023, 09:46
    Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Стычки между несовершеннолетними участниками движения «Редан» и другими несовершеннолетними прошли в Ивано-Франковске и Харькове, полиция провела массовые задержания.

    В Telegram-канале «Миг России» опубликованы кадры стычки подростков и задержания их полицией.

    Напомним, за эти выходные в Москве задержали 319 несовершеннолетних участников движения «Редан». Предположительно, беспорядки начались после высказываний нескольких участников оскорблений в адрес лиц неславянской внешности. 

    На прошедших выходных сторонников «Редана» задержали в Петербурге, Казани и Новосибирске.

    Коментарии (5)
    Под Артемовском заметили танки Leopard
    Советник врио главы ДНР Гагин: Под Артемовском заметили танки Leopard
    		    28 февраля 2023, 14:18
    Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Танки Leopard были замечены около Артемовска, они представляют собой такую же цель, как и любая другая техника ВСУ, сказал советник врио главы ДНР Ян Гагин, в эфире канала «Россия 1».

    Он подчеркнул, что замеченные под Артемовском танки Leopard – это такая же бронецель, как и все остальные. Гагин подчеркнул, что не стоит делать из этого сенсацию, а также добавил, что, «учитывая ту распутицу, которая сейчас, она затруднит движение таких тяжелых машин», сообщает радио Sputnik.

    Ранее премьер-министр Польши сообщил, что страна направила Киеву первую партию танков Leopard 2. Германия и Швеция накануне также заявили об отправке танков Leopard 2 на Украину.

    Коментарии (18)
    Казахстан опроверг поставки на Украину военной техники

    27 февраля 2023, 17:46

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Сообщения о якобы отправке военной техники из Казахстана на Украину не соответствуют действительности, заявили в казахстанском Минобороны.

    Видео, которое распространяется вместе с сообщениями в соцсетях, – архивное, бронетехника, запечатленная в нем, направлялась на плановый ремонт. На данный момент техника находится на хранении, передает ТАСС.

    Также в министерстве напомнили, что с 27 августа 2022 года в Казахстане действует запрет на экспорт вооружения и военной техники.

    До этого в соцсетях публиковали видеозапись, на которой зафиксирована перевозка БТРов и грузовиков по железной дороге. Авторы постов заявляли, что запись сделали в Алма-Ате, поставки якобы оплачены из средств западных фондов.

    Коментарии (15)
    Лукашенко увидел уникальный шанс завершить конфликт на Украине
    Президент Белоруссии Лукашенко: Сложилась уникальная ситуация, когда можно положить конец конфликту на Украине
    		    28 февраля 2023, 03:23
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Сейчас сложилась уникальная ситуация, когда можно положить конец конфликту на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко заявил в интервью китайским СМИ, которое было показано на телеканале «Беларусь-1», что сейчас сложилась уникальная ситуация, когда можно положить конец этому конфликту, и другой такой может не быть. Президент Белоруссии призвал воспользоваться уникальным моментом, пока Россия не развернула свою экономику в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы, передает ТАСС.

    Белорусский лидер подчеркнул, что рано или поздно любая война заканчивается миром, но вопрос только в том, сколько людей погибнет и во имя чего. Он также выразил уверенность, что в если в мире возникнет очередной конфликт, то про Украину все забудут. Лукашенко предположил, что если, не дай бог, обострятся отношения США и Китая, дойдет до открытого конфликта этих двух глобальных держав, то внимание всей планеты будет обращено туда. Лукашенко подчеркнул, что Украина должна это понимать. Он выразил уверенность, что у Киева нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас, без предварительных условий.

    Говоря об украинском президенте Владимире Зеленском, Лукашенко напомнил, чем закончил Горбачев, который ездил по Западу и которому все аплодировали. При этом глава Белоруссии выразил уверенность, что точно так будет и здесь. Лукашенко подчеркнул, что необходимо исходить из интересов собственного народа, надо делать все, чтобы не допустить дальнейшей гибели украинцев, надо прекратить эту войну.

    Ранее Лукашенко указал на правоту президента России Владимира Путина касательно природы конфликта на Украине.

    Коментарии (14)
    Минобороны обвинило США в попытке провести на Украине провокации с химическим оружием Би-Зет
    		    28 февраля 2023, 08:15
    Фото: URA.RU/TASS
    Текст: Александра Юдина

    Зафиксированы действия, направленные на попытки США провести крупные провокации на Украине с применением психотропного отравляющего вещества Би-Зет, использованного американцами во время войны во Вьетнаме, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС Игорь Кириллов.

    В Telegram-канале ведомства указано, что установлены факты одновременной поставки Киеву токсичных химикатов и средств защиты от них. Это свидетельствует о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет в ходе конфликта.

    Кириллов подчеркнул, что в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия вещество Би-Зет является контролируемым химикатом, а его применение запрещено статьей 1 КЗХО, так как он вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации и нарушения памяти.

    «Штаты и их союзники многократно использовали боеприпасы, снаряженные химическими рецептурами, в ходе военных конфликтов во Вьетнаме, Ираке, Сирии и Афганистане», – отметил он.

    По данным Минобороны, поезд с химическими веществами прибыл в Краматорск в ДНР еще 10 февраля. Сопровождала железнодорожный состав группа иностранных граждан.

    В составе груза обнаружены 16 герметичных металлических ящиков, восемь из которых имели знак химической опасности и надпись «Би-Зет». Пять ящиков имели надпись «Си-Эс – Райот», три – «Си-Ар – Райот» с маркировкой в виде одной красной полосы (вещество раздражающего действия).

    «Груз разместили на бронемашинах американского производства, которые затем выехали на линию боевого соприкосновения», – добавил Кириллов.

    При США намереваются обвинить в использовании химического оружия Россию, заверил военный.

    Так, во время конференции в США 22 февраля экс-посол Джон Салливан заявил, что российские войска якобы «планируют использовать химоружие на территории СВО», что в Минобороны расценили как цель США устроить на Украине провокацию и обвинить Россию. 

    Американские власти рассчитывают на то, что активные боевые действия отвлекут мировую общественность от расследований использования химоружия, отметил Кириллов.

    Также Кириллов рассказал, что Евроатлантический координационный центр (структура в НАТО) спланировал поставку на Украину крупной партии средств защиты для солдат ВСУ.

    «Приоритетное внимание уделяется антидотам от фосфорорганических отравляющих веществ типа зарин и зоман – 600 тыс. ампул, противосудорожным препаратам – 3 млн таблеток, препаратам для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты ингибиторов хлорацетофенона – 750 тыс. флаконов», – сказал начальник войск РХБЗ.

    По словам военного, 19 февраля в том же Краматорске разгрузили 11 вагонов с боеприпасами со спецмаркировкой. В частности, ночью украинские военные разгрузили вагоны с надписями «Стройматериалы» и «Цемент».

    Как прокомментировали в Минобороны, до этого в интересах сухопутных войск США провели модернизацию шрапнельных выстрелов, «снаряжаемых готовыми поражающими элементами с жидкими рецептурами раздражающих веществ».

    При этом Кириллов заверил, что в случае провокации Запада с химикатами на Украине истинные виновники будут установлены российским оборонным ведомством и понесут заслуженное наказание.

    Генерал подчеркнул, что Москва продолжает работу по разоблачению преступной деятельности Запада в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия.

    Кроме того, Кириллов не исключил, что Запад обвинит Россию в применении оружия массового поражения, заметая следы собственного аналогичного преступления.

    «Подобные проекты уже не раз были реализованы США для достижения политических целей», – заявил он, напомнив, как пробирка со «стиральным порошком» в руках госсекретаря США Колина Пауэлла послужила поводом к вторжению в Ирак и причиной гибели более полумиллиона граждан этой страны.

     

    Также генерал напомнил о том, как в 2017 году растиражированные американскими информационными агентствами фотографии «Белых касок», на которых в реальности люди в обычных марлевых повязках отбирают пробы на территории предполагаемого применения зарина, привели к нанесению ракетного удара США по авиабазе Шайрат в Сирии.

    Кириллов добавил, что до сих пор никто не понес ответственности за вышеперечисленные преступления.

    Коментарии (22)
    Дробницкий: Мирный план Китая по Украине – это ночной кошмар Блинкена
    		   28 февраля 2023, 14:04
    Фото: Турар Казангапов/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    Вашингтон не готов к переговорам по Украине, и более того – в логике США совершенно не укладывается посредничество Китая в этом вопросе. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее в Госдепартаменте США заявили, что в конфликте на Украине Китай встал на сторону России.

    «В планы администрации США и конкретно той группы влияния, которая руководит Госдепартаментом, не входит мир или даже перемирие в украинском конфликте. В отличие от Китая, они поставляют оружие и поддерживают войну», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    «Поэтому предложение Китая в том виде, в котором оно сформулировано, не устраивает Глобальный Запад. Во-первых, по мнению Госдепа, прежде чем заводить речь о мирном урегулировании, ВСУ должны улучшить свое положение на фронте. Кроме того, само по себе затягивание конфликта некоторым образом сдерживает Россию и развязывает руки Штатам», – отметил он.

    «Во-вторых, Китай впервые выступает с подобным планом. И это расценивается Вашингтоном как покушение на господство США. Ведь гегемония – это не только 11 авианосных ударных групп в мировом океане, базы по всему миру и глобальный доллар. Это еще и политико-дипломатическое влияние», – полагает собеседник.

    «Пекин вышел за рамки того способа дипломатических действий, которые сложились в последние десятилетия. И этом смысле для США даже просто рассмотреть инициативу Пекина – значит признать, что КНР приобретает статус глобальной державы. Для Госдепа, возглавляемого Энтони Блинкеном, это ночной кошмар», – продолжил Дробницкий.  

    Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи России встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китая.

    Дипломат выразил надежду, что Китай будет использовать свое влияние конструктивно. Он выступил с утверждением, что есть ряд стран, включая КНР, влияние которых на Россию якобы помогло бы завершить войну.

    Кроме того, в Госдепартаменте усомнились в серьезности мирного плана Китая по Украине. Прайс заявил, на это указывает отсутствие консультаций Пекина с Киевом. По его словам, контакты между Россией и Китаем на высоком уровне в последнее время дают США основания для обеспокоенности.

    Накануне в Кремле прокомментировали план Китая по урегулированию украинского кризиса. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в намерениях Пекина.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (13)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •