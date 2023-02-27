Российские войска за сутки уничтожили более 610 украинских военных

Подразделениями Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Гряниковки, Двуречной, Масютовки, Лимана Первого, Ольшаны и Синьковки Харьковской области. За последние сутки на этом направлении ликвидированы до 70 военнослужащих, три бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Активными действиями подразделений группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения ВСУ под Ямполовкой и Торским Донецкой народной республики (ДНР), Червоной Дибровой, Червонопоповкой ЛНР. Потери противника за минувшие сутки составили около 140 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

При продолжении наступательных действий Южной группировки войск на Донецком направлении подразделениями, поддерживаемыми ударами авиации, за прошедшие сутки ликвидированы более 250 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины и гаубица Д-20.

В районе Артемовска ДНР поражен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ. Под пунктом Новомарково ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, отчитались в Минобороны.

Подразделениями группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ рядом с Угледаром, Никольским, Пречистовкой ДНР и Зеленым Гаем Запорожской области. Потери противника за сутки на этих направлениях составили до 95 военнослужащих, танк, три бронемашины, три пикапа и гаубица Д-20. В районе пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов, сообщил Конашенков.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 60 военнослужащих и две гаубицы Д-30.

Кроме того, в районе Снигиревки Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками ВС России за сутки нанесено поражение 98 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 173 районах, подытожили в оборонном ведомстве.