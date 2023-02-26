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В Саратове мужчина избил двух фельдшеров скорой помощи
В Саратове мужчина избил приехавших к его матери фельдшеров скорой помощи
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В Саратове двое фельдшеров скорой медицинской помощи попали в больницу после того, как их на вызове избил сын пациентки, сообщил министр здравоохранения области Олег Костин.
Костин в Telegram-канале написал, что в воскресенье в 14.38 (13.38 мск) бригада скорой помощи в составе двух фельдшеров и водителя прибыли на вызов в дом по улице Тульской в Заводском районе Саратова. По прибытию по вызову к женщине на фельдшеров напал ее сын, стал избивать, добавил он, передает РИА «Новости».
По его словам, были вызваны сотрудники полиции, направлена другая бригада скорой медицинской помощи на этот адрес. Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести доставлены в областную клиническую больницу, уточнил Костин.
Он отметил, что у обеих женщин-фельдшеров подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Также, по словам Костина, нападавший разбил аппарат ЭКГ.
Ранее в городе Балашиха в Московской области задержали одного из подозреваемых в нападении на троих врачей.
Выставленный украинцами подбитый российский танк в Берлине жители засыпали цветами
Подбитый российский танк, выставленный украинцами в Берлине, жители города засыпали цветами
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Участники митинга в Германии против поставок оружия Украине засыпали цветами подбитый российский танк, выставленный украинцами в Берлине.
В Берлине проходит многотысячный митинг против поставок оружия Киеву, эскалации конфликта и за мирные переговоры. Демонстранты вышли с плакатами «Это не наша война», «Германское оружие вновь убивает русских и украинцев», «За мир без немецких танков», передает RT.
Cторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства РФ в Берлине, чтобы помешать проведению акции, но немцы возложили к нему тысячи роз в память о погибших в конфликте. Блогеры отреагировали на акцию в Германии и поступок жителей Берлина.
«Как-то неудобно вышло с нашим танком выставленным перед российским посольством в Берлине. Это называется «банкет вышел из под контроля», – написал в Telegram-канале Русский тарантасъ.
«Украинцы выставили напротив посольства России в Берлине наш танк подбитый. Люди стали возлагать цветы. Теперь он весь в цветах. Слава России! Вечная память нашим павшим воинам!», – написала Анастасия Кошеварова.
Ранее участники многотысячного митинга в Берлине выступили против отправки оружия Киеву.
Глава ЦРУ заявил о «дерзком» отношении со стороны Нарышкина
Глава ЦРУ Бернс заявил о «дерзком» отношении со стороны Нарышкина в ходе их встречи в 2022 году
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Отношение со стороны директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина на встрече в ноябре 2022 года было «дерзким», заявил глава ЦРУ Уильям Бернс.
Бернс в интервью CBS News отметил, что также было очень вызывающее отношение со стороны Нарышкина: чувство дерзости и высокомерия, передает РИА «Новости».
Чувство, которое, по его словам, отражает собственное мнение президента России Владимира Путина, «его собственную веру сегодня в то, что он может заставить время работать на него, что он может размолоть украинцев, что он может измотать европейских союзников, что в конце концов наступит политическая усталость».
Как отмечается, Бернс назвал встречу «довольно удручающей».
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что встреча главы СВР Сергея Нарышкина и руководителя ЦРУ Уильяма Бернса в 2022 году состоялась по просьбе президента США Джо Байдена к российскому лидеру Владимиру Путину.
Напомним, Нарышкин сообщил, что встречался с Бернсом для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики.
США захотели сорвать саммит Россия – Африка в Петербурге
Богданов сообщил о попытках США и их союзников сорвать саммит Россия – Африка в Петербурге
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США и их союзники проводят «беспрецедентную кампанию», пытаясь добиться изоляции России; в частности, хотят сорвать проведение в Санкт-Петербурге саммита Россия – Африка, сообщил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов.
Богданов заявил, что США пытаются добиться «политической и экономической изоляции России». Так, после начала специальной военной операции на Украине давление Запада на страны Африки усилилось – им угрожают санкциями, прекращением финансовой и гуманитарной помощи, передает ТАСС.
По словам Богданова, США активно вбрасывают обвинения против России «в грядущем голоде», повышении цен на топливо, зерно и удобрения, которые должны привести к обострению социально-экономических проблем в Африке.
Богданов заявил, что дипломатия России традиционно «учитывает все возможные внешние факторы», защищает «собственную повестку». Первостепенное значение для российской дипломатии имеют «государственные интересы России и ее друзей». Москва не собирается менять этот курс и поддерживает «принцип свободного выбора пути развития суверенных стран».
Саммит должен состояться в июле. Москва получает «подтверждения участия в предстоящей встрече на высшем уровне от лидеров государств континента», что свидетельствует о «поддержке со стороны значительного блока стран» Африки, сказал он.
Напомним, Богданов заявил, что весьма высока угроза подстрекательства странами Запада вооруженных группировок к свержению действующих властей в ряде государств Африки.
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В ДНР объяснили цели подрыва дамбы украинскими военными в Артемовске
Советник главы ДНР Кимаковский обвинил украинских военных в попытке уничтожить Артемовск без возможности восстановления
Вооруженные силы Украины хотят уничтожить Артемовск, чтобы не было возможности его восстановить, для этого они взорвали дамбу, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
Кимаковский подтвердил, что из-за подрыва дамбы «потоки воды пошли на Артемовск». По его словам, ВСУ таким образом пытаются остановить российское наступление, возможно, «отрезать штурмовые подразделения от тыловых структур» и помешать доставке боеприпасов.
Кроме того, как заявил советник врио главы ДНР, украинские войска хотят «создать неприемлемые для жизни условия», чтобы жители города покинули Артемовск, передает РИА «Новости».
Кимаковский считает, что ВСУ также пытаются «уничтожить город», чтобы для российской стороны «было неподъемно, с точки зрения экономики, его восстановление». «Для них люди не важны», – сказал он. При этом Кимаковский не исключил, что «отчаянные» действия ВСУ могут быть признаком готовности выйти из города.
Напомним, украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок», поступают сообщения о затоплении частных домов и подвалов. Российские штурмовые отряды сейчас теснят ВСУ в северной части города и продвигаются к заводу цветных металлов.
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ВСУ взорвали дамбу в Артемовске
Украинские боевики взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок»
Украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок», поступают сообщения о затоплении частных домов и подвалов.
В пресс-службе ЧВК «Вагнер» сообщили, что ВСУ подорвали дамбу на водохранилище под названием «Северный ставок» для замедления продвижения штурмовиков, вода ушла вдоль Ильиновки на Ступки.
Отмечается, что штурмовые отряды сейчас теснят ВСУ в северной части города и продвигаются к заводу цветных металлов.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что из-за подрыва дамбы подтоплены частные дома и подвалы, где население пряталось от обстрелов, передает ТАСС.
Ранее российские штурмовые отряды взяли под контроль Ягодное на севере Артемовска.
Шойгу объяснил, насколько далеко придется отодвигать угрозу от границ России
Решение о том, насколько придется отодвигать угрозу от границ России, зависит от того, какое оружие будет поставлено Киеву, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Это зависит от того оружия, которое будет выдано (Киеву Западом)», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.
Экс-советник Кравчука и Кучмы обвинил Зеленского в уничтожении украинской нации
Экс-советник украинских президентов Соскин обвинил Зеленского в уничтожении деторождения и института семьи на Украине
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Украинские власти во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским при поддержке Запада фактически разрушают демографическую систему страны, заявил Олег Соскин, который в 1990–2000-х годах был советником украинских президентов Леонида Кравчука и Леонида Кучмы.
Соскин на своем YouTube-канале раскритиковал решения Зеленского, из-за которых мужчины не могут покидать страну. Он заявил, что Киев, разжигая конфликт на Украине, уничтожает «семью как институт» и деторождение. По словам Соскина, «происходит уничтожение украинской нации, украинского народа».
Также он осудил западные страны, которые поставляют Киеву оружие, чем поддерживают конфликт, угрожающий будущему Украины. Соскин подчеркнул, что демографические данные за 2022 год продемонстрируют результаты такой политики, передает РИА «Новости».
Напомним, в 2021 году сообщалось, что украинское население сокращалось одним из самых быстрых темпов в мире. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указывал в феврале 2023 года, что с момента переписи в 2001 году численность населения Украины сократилась вдвое – и эта тенденция сохраняется. Он указал на решения ряда регионов выйти из состава Украины, а также на активную эмиграцию после начала специальной военной операции России на Украине.
Пушилин указал на единственную дорогу для вывода ВСУ из Артемовска
Пушилин сообщил об оказавшейся под российским огневым воздействием единственной дороге для вывода ВСУ из Артемовска
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У вооруженных сил Украины осталась одна дорога для выхода из Артемовска, она под российским огневым воздействием, но признаков того, что Киев выводит войска, нет, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, пока нет признаков «того, что киевский режим начал выводить из города своих боевиков и спасать потрепанные подразделения». Он также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что удерживать Артемовск Киев собирается, пока это будет «разумно». Пушилин сказал: «Разумно» у противника может значить что угодно, в том числе и воевать «до последнего украинца», – передает ТАСС.
Он пояснил, что для ВСУ «складывается неблагополучная ситуация». Сейчас российские добровольческие подразделения продвигаются на северо-запад города, ожидаются «позитивные новости». Отмечается, что «на ряде участков бои перешли в стадию зачистки». ВСУ пытаются «удержать фронт к северу от трассы Часов Яр - Артемовск», сказал Пушилин.
Он подчеркнул, что из-за поставок Киеву дальнобойных систем России придется все дальше отодвигать украинских силовиков от границ. Из-за этого потребуется «больше времени» на спецоперацию. По его словам, Запад превратил Украину в полигон НАТО, отправляя крупные партии тяжелого и дальнобойного вооружения.
Напомним, украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок», поступают сообщения о затоплении частных домов и подвалов.
Путин заявил об эгоистичности намерений Вашингтона
Путин: Сателлиты США борются против России, но осознают эгоистичность намерений Вашингтона
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Сателлиты США включились в борьбу против России, но отдают себе отчет в эгоистичности намерений Вашингтона, заявил президент Владимир Путин в показанном интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
Глава государства обратил внимание на большую зависимость некоторых стран от США в экономике и оборонной сфере.
«Кроме всего прочего, наверное, [они] думают, что в данном случае борьба с Россией – это тот совпадающий интерес, который у них есть со Штатами. И даже сателлиты включаются в эту совместную борьбу, но тем не менее они прекрасно отдают себе отчет в том, что всё, что Штаты делают, соответствует только их эгоистическим интересам. Часто очень не соответствует даже интересам их так называемых союзников», – передает ТАСС слова Путина.
По словам российского лидера, поставки блоком НАТО оружия Украине можно считать участием в конфликте, а значит, Запад становится и соучастником преступлений Киева.
«Они поставляют на Украину оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов. И ведь это и есть участие в известном смысле. Почему? Потому что это же не просто военно-техническое сотрудничество, они же деньги-то за это не получают? Не получают деньги!» – обратил внимание глава государства, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
Так, продолжил Путин, «в одностороннем порядке эти вооружения передаются, а значит это в известной степени, хотя бы косвенно, но все-таки соучастие в тех преступлениях, которые творит киевский режим, в том числе обстреливая жилые кварталы Новороссии и Донецка».
Глава государства отметил, что «все, что Штаты делают, соответствует только их эгоистическим интересам». «Но мы так себя вести не можем и не будем. И в конечном итоге такая позиция – борьба за многополярный мир, за уважение всех и каждого на международной арене, за учет интересов каждого – она, нисколько в этом не сомневаюсь, возобладает», – подчеркнул Путин.
Российский лидер, комментируя приостановку Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), отметил, что России необходимо учитывать ядерный потенциал не только США, но и всех стран НАТО, когда альянс считает своей главной целью ее стратегическое поражение.
«В сегодняшних условиях, когда все ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести нам стратегическое поражение, с тем чтобы наш народ страдал, как они говорят, <...> – ну как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы?» – задался вопросом глава российского государства, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
Он напомнил, что формально НАТО не является стороной ДСНВ – договор подписан между Москвой и Вашингтоном. Теперь же Североатлантический альянс «с подачи американцев» заявил о желании стать участником СНВ-3, добавил Путин.
«[США] пинками их гнали, чтобы они сделали эти заявления – мы знаем об этом. Ну они сделали. Но они сделали одновременно и претензию на то, чтобы участвовать как-то в этом диалоге, – заметил российский президент. – Ну а если это так, то пожалуйста, мы не возражаем, пускай принимают участие в этой дискуссии».
В ответ на вопрос, считает ли Россия необходимым в дальнейшем учитывать в договоре также и ядерные арсеналы Великобритании и Франции, Путин подтвердил: «Ну, конечно». «Ведь мы в свое время пошли на то, чтобы вынести их за скобки, имея в виду и разрядку, и то, что НАТО объявило себя чуть ли не демилитаризованной организацией», – пояснил он.
Президент России напомнил высказывания о том, что Североатлантический альянс – это, «скорее всего, политическая организация, а не военный блок». «Ну где же он не военный? Мы же видим, что происходит. Поэтому мы просто вынуждены вернуться к обсуждению этой темы с центра поля», – констатировал российский лидер. «Кроме всего прочего, когда они делают то, что делают сегодня на Украине, я просто не могу себе представить, что американские военнослужащие будут шастать по нашим ядерным объектам. Это просто смешно», – подчеркнул Путин.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия намерена приостановить свое участие в ДСНВ. После этого американская сторона заявила, что готова встретиться с российскими коллегами для обсуждения ДСНВ.
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ЕС впервые ввел санкции на транзит ряда товаров через Россию
Постпредство России указало на попытку ЕС оказать давление на торговые связи третьих стран
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Евросоюз впервые включил в санкционный пакет запрет на транзит ряда товаров через российскую территорию, сообщило постпредство России при ЕС.
Постпредство пояснило, что ЕС пытается оказать давление на торговые связи третьих стран, угрожая не столько самой России, сколько международной торговле. Отмечается, что ЕС хочет возвести барьеры на «формировавшихся годами наиболее оптимальных маршрутах доставки товаров», передает ТАСС.
Также постпредство указало, что санкции приняты без одобрения СБ ООН, а «потому нелегитимны». ЕС должен понимать это, следовательно, «все его слова о своей приверженности Уставу ООН – пустой звук». Кроме того, постпредство раскритиковало ограничения деятельности российских СМИ, которое не только нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах и Хартию ЕС об основных правах, но и ущемляет права самих европейцев на получение «альтернативной точки зрения».
Напомним, Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России. В него включены 205 организаций и 1473 человека.
СМИ: США угрожают канадские «суперсвиньи»
The Guardian: США угрожает вторжение «суперсвиней»
США угрожает вторжение канадских «суперсвиней», заявил обозреватель The Guardian Адам Гэббат.
По его словам, США столкнулись с угрозой, связанной со «суперсвиньями» – породой животных, выведенной в 80-х годах ХХ века, способной выживать в холодном климате и несущей огромный ущерб окружающей среде, в частности в вопросе поедания урожая и загрязнения воды, передает RT.
Ранее ученые Йельского университета при помощи новой технологии восстановили кровообращение и работу внутренних органов у свиней спустя час после смерти животных.
Зеленский выразил недовольство новыми санкциями против России
Зеленский раскритиковал десятый пакет санкций ЕС против России
Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство принятым ЕС десятым пакетом антироссийских санкций и назвал его слишком слабым.
Зеленский написал в соцсети, что Украина ожидает решительных действий против Росатома, российской армии, банковского сектора, и российской атомной промышленности, передает РИА «Новости».
Ранее после принятия ЕС девятого пакета санкций Зеленский также заявлял о необходимости «усиливать давление».
Новый пакет из-за наличия множества разногласий между государствами-членами Евросоюза был согласован после дополнительных заседаний постпредов.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них.
Саудовская Аравия назвала условия нормализации отношений с Сирией
L'Orient-Le Jour сообщила о требовании Саудовской Аравии к Сирии прекратить долгосрочное сотрудничество с Ираном
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Саудовская Аравия по неофициальным каналам передала Дамаску список требований для нормализации отношений, сообщают арабские дипломатические источники.
Саудовская Аравия требует ужесточить пограничный контроль, чтобы помешать контрабанде наркотиков. Проиранские формирования должны покинуть южные районы Сирии на границе с Иорданией. Также от Дамаска требуют отказаться от долгосрочного сотрудничества с Ираном. Кроме того, Саудовская Аравия добивается гарантий «возвращения беженцев в специальные зоны, которые будут находиться под арабским и международным контролем».
Саудовская Аравия хочет, чтобы Дамаск начал «серьезный диалог с оппозицией» и воспринимал оппозицию как «партнера» – предполагается, что первым шагом станет «освобождение политических заключенных», передает ТАСС со ссылкой на L'Orient-Le Jour.
L'Orient-Le Jour пишет, что глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд на Мюнхенской конференции по безопасности не стал говорить о дате возможного визита в Сирию, но подтвердил, что в какой-то момент диалог с Дамаском будет необходим.
Весной 2021 года официальная делегация Сирии впервые за 10 лет посетила Эр-Рияд, а делегация из Саудовской Аравии встретилась с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске.
Посольство поблагодарило жителей Германии за цветы у российского танка
Российское посольство выразило благодарность жителям Берлина за цветы у подбитого танка рядом с дипмиссией
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Провокация с установкой у посольства России подбитого российского танка не встретила понимания, поддержки и сочувствия у граждан Германии, заявили в дипмиссии.
Посольство указало в Telegram, что жители немецкой столицы выступили за мирное урегулирование конфликта на Украине и против поставок Киеву немецких вооружений, усиления санкций. Российские дипломаты поблагодарили «всех, включая наших соотечественников в ФРГ, кто принес цветы к российскому танку, ставшему символом борьбы с неонацизмом на Украине».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram, что «англосаксы и режим Зеленского» потратили «миллионы» на проведение акций по всему миру в годовщину специальной военной операции на Украине. По ее словам, эти средства в основном «разворовали», а на оставшиеся деньги «слепили инсталляции». Однако, у Кива и его сторонников «получилось настолько бездарно, что сыграло против них самих же».
Политик партии «Левые» Сара Вагенкнехт, одна из организаторов акции протеста против поставок оружия на Украину, заявила: «Мы не хотим, чтобы немецкие танки стреляли по правнукам тех, кого вермахт убивал миллионами самым жестоким образом», – передает РИА «Новости».
Напомним, сторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства России в Берлине. Участники митинга против эскалации конфликта и за мирные переговоры стали возлагать к танку цветы и в итоге просто засыпали его ими.
В Берлине вандалы уничтожили цветы у подбитого российского танка
В Берлине вандалы растоптали и унесли все цветы с выставленного российского танка, к которому принесли сотни цветов в память о погибшем танковом экипаже, при этом полиция им не мешала, сообщают СМИ.
Как сообщает РИА «Новости», проукраинские активисты сбросили с выставленного в Берлине российского танка все цветы, которые туда принесли люди, чтобы почтить погибших в нем танкистов и в знак стремления к миру.
Правоохранители отвели в сторону некоторых самых агрессивных активистов, но не мешали другим уничтожать цветы.
Напомним, сторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства России в Берлине. Участники митинга против эскалации конфликта и за мирные переговоры стали возлагать к танку цветы и в итоге просто засыпали его ими.