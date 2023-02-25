Захарова высмеяла способ отмечания годовщины СВО в Британии

Захарова посмеялась над безграмотностью наносивших граффити в Лондоне к годовщине СВО

Официальный представитель МИД Мария Захарова посмеялась над безграмотностью наносивших граффити в Лондоне к годовщине СВО, и «поздравила» британцев и их российских иноагентов с «очередной перемогой».

Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала у себя в Telegram-канале снимок с граффити в Лондоне к «годовщине СВО», иронично отметив, что на это «ушли миллионы и миллионы».

Захарова назвала граффити очередной «вундер-акцией», и «перевела» содержание.

«УКРАИНЕПОБЕДУ – Киеву пожелали не победу.

КРЫМ НЕ НАШ – так британским он никогда не был и не будет.

ПУТИНУ ГАААГУ – Гаага переводится как «графский лес», – отметила Захарова и поздравила «британских неучей и их российских иностранных агентов с очередной перемогой».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Владимиру Зеленскому стоить помнить, что он является расходным материалом Запада.