Аксенов: Зеленскому стоит помнить, что он расходный материал Запада

Воинственные заявления властей в Киеве в отношении Крыма связаны с уверенностью в возможности скрыться за рубежом, Владимиру Зеленскому стоить помнить, что он является расходным материалом Запада, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Глава Крыма выразил мнение в своем Telegram-канале, что верхушка киевского режима ведет себя воинственно из-за уверенности в том, что им, их семьям и деньгам ничего не угрожает, и в случае «грандиозного шухера» «им хватит места в покидающих Киев самолетах США».

По его словам, Зеленскому не стоит быть таким уверенным, потому что «западные хозяева» обычно не церемонятся с «расходным материалом» и «туземцами», кроме того, есть огромное количество желающих рассчитаться с ВСУ и киевскими властями.

Аксенов отметил, что Крым и новые регионы не попадут в лапы нацистов, а продолжение ударов по инфраструктуре Украины «должно лишить возможности засорять эфир и мозги людям».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».