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Столтенберг признал истощение запасов снарядов НАТО из-за Украины
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Североатлантический альянс истощил собственные запасы артиллерийских снарядов из-за поставок киевскому режиму, заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.
Сам конфликт на Украине перешел в фазу «логистического» противостояния на истощение, заявил глава НАТО в интервью CNN, передает РИА Новости».
Он уточнил, что расход снарядов превышает производство стран НАТО. Сейчас альянс намеревается нарастить производство, поскольку ему необходимо снабжать ВСУ каждый день. По его словам, теперь конфликт на Украине вошел в фазу «логистического» противостояния, он ведется на истощение.
Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что украинским военным необходимо экономнее применять поставляемые им из западных стран боеприпасы.
Напомним, странам НАТО все сложнее обеспечивать Украину боеприпасами. В Британии и США это объясняют тем, что ВСУ из-за «советской стратегии» расточительно ведут себя на поле боя, поэтому они намерены обучить украинцев военной экономии.
«О том, что у ВСУ не будет хватать снарядов, стало известно еще осенью, когда США пытались найти новые возможности для их производства в Европе. Сегодня Вашингтон передал ВСУ снаряды, производившиеся на протяжении 20 лет, но они были истрачены меньше чем за год. Теперь же им нужно одновременно и Украину поддерживать, и пополнять свои запасы», – рассказывал газете ВЗГЛЯД Илья Крамник, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.
«Для того, чтобы дать Украине столько боеприпасов, сколько она тратит сейчас, нужно увеличивать производство в десятки раз. Получится ли у Штатов это сделать? Вопрос дискуссионный», – отметил он.
«Тем не менее нехватка снарядов у ВСУ, скорее всего, приведет к снижению интенсивности боев, что безусловно сыграет нам в плюс. Россия получит возможность поднакопить запасы снарядов и увеличить их производство», – отметил эксперт.
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В Кишиневе назвали вероятную цель вторжения ВСУ в Приднестровье
Политолог Андриевский: ВСУ заинтересовано в находящихся на складах в Приднестровье боеприпасах
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Молдавия может позволить Украине получить контроль над складами в приднестровской Колбасне, потому что в Кишиневе опасаются успеха российской спецоперации. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил молдавский политолог Виталий Андриевский. Ранее стало известно, что Украина концентрирует войска на границе с Молдавией.
«Местные СМИ действительно активно тиражируют новости о том, что ВСУ собирают войска на границе с Приднестровьем. Многие писали , что целью Украины могут быть склады с боеприпасами, расположенные в районе населенного пункта Колбасна. Однако к вечеру пока все спокойно», – считает молдавский политолог Виталий Андриевский.
«С чем мы имели дело – не совсем понятно. Я не исключаю и целенаправленную информационную атаку со стороны заинтересованных акторов. Владимир Зеленский неоднократно говорил о том, что он не планирует давать указание армии по захвату каких-либо регионов нашего государства», – отмечает эксперт.
«Украина может зайти в Молдавию (Кишинев считает Приднестровье территорией республики – прим. газеты ВЗГЛЯД) только в том случае, если санкцию на это даст правительство страны. Вопрос лишь в том, готов ли Кишинев пригласить ВСУ «в гости». Если встанет вопрос о передаче складов в Колбасне украинцам, то сперва надо определиться, стоит ли овчинка выделки. Состояние этих складов нам неизвестно», – подчеркивает собеседник.
«Сейчас Россия движется вперед. Если мы увидим удачное наступление Москвы, Кишинев может всерьез обеспокоиться возможной утратой Приднестровья и дать ВСУ «зеленый свет» на пересечение границы», – уточняет эксперт.
«Другое дело, что сейчас Молдавия в большей степени занята внутренними проблемами. Существует риск начала государственного переворота. Общество требует, чтобы государство оплатило все их зимние счета за ЖКХ. Было собрано около 400 тыс. подписей за подобные действия, и оппозиция активно использует эту тему для раскачки ситуации в государстве», – пояснил политолог.
Ранее в Сети появилась информация о скоплении украинских войск на границе между Одесской областью и Приднестровьем. Как сообщает экс-депутат Одесского горсовета, историк и политолог Александр Васильев, «мой источник, непосредственно наблюдающий за ситуацией, уже несколько дней сообщает о резком увеличении перемещений ВСУ в районе границы». «А источники из Кишинева советуют ждать оттуда громких новостей», – добавил Васильев.
Предположительно, целью атаки ВСУ могут стать гигантские военные склады в населенном пункте Колбасна, которые охраняются силами приднестровской милиции и российскими миротворцами. Ранее новый премьер-министр Молдавии Дорина Речан заявлял, что планирует добиться «демилитаризации Приднестровья» и выхода военных России с территории непризнанной ПМР.
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Москва предложила Западу и Киеву «сложить оружие»
Замглавы МИДа Галузин заявил о готовности России к переговорам в случае согласия Запада и Киева «сложить оружие»
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Если Украина и страны Запада хотят провести переговоры, они должны сложить оружие и прекратить обстрелы российских городов, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
Галузин сказал, что после этого можно начать «обсуждение на базе новых геополитических реалий». Он заявил, что Москва готова к достижению целей специальной военной операции на Украине политико-дипломатическим путем. Галузин напомнил, что цели СВО включают «защиту жителей Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также устранение исходящих с ее территории угроз для безопасности России».
Однако, по его словам, Украина заняла «абсолютно неконструктивную позицию». Как подчеркнул Галузин, Киев «с подачи Запада открыто провозгласил курс на нанесение военного поражения России», передает ТАСС.
Он считает, что «англосаксы» пытаются сделать конфликт «максимально кровопролитным» и помешать любым «субстантивным переговорам по мирному урегулированию». Поставки странами Запада вооружения киевскому режиму будут неминуемо приводить к эскалации конфликта, заявил дипломат.
Требования президента Украины Владимира Зеленского (в частности, вывод российских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма) доказывают, что власти Украины оторваны от реальности, сказал Галузин. Он также отметил украинский законодательный запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, Галузин подчеркнул, что Зеленский «абсолютно несамостоятелен в принятии решений».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Журналист: Трансляцию концерта из «Лужников» посмотрели более трети населения Украины
Журналист Витязева назвала рейтинги трансляции концерта из «Лужников» на Украине
Трансляцию митинг-концерта в московских «Лужниках», который состоялся в преддверии Дня защитника Отечества, посмотрели 34% населения Украины.
Об этом рассказала российская журналистка Юлия Витязева в своем Telegram-канале.
Согласно сообщению, эти данные о просмотрах на 1,3% больше, чем итоги новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского в 2021 году. Также эти показатели оказались на 1,6% больше, чем трансляция матча Уэльс – Украина.
Напомним, концерт-митинг посетили более 200 тыс. человек, на территории самой арены уместилось 90 тыс. зрителей. Перед присутствующими выступил президент России Владимир Путин.
Украина собралась устроить вооруженную провокацию против Приднестровья
Минобороны узнало о планах Украины устроить вооруженную провокацию против Приднестровья
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Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья с привлечением националистического формирования «Азов» (признано в России террористической организацией), сообщило российское Минобороны.
Провокацию осуществят подразделения Вооруженных сил Украины. Киев хочет инсценировать наступление российских войск с территории Приднестровья, чтобы получить повод для вторжения. Для этого украинских диверсантов собираются переодеть в форму военнослужащих Вооруженных сил России, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
Министерство заверило, что внимательно следит за ситуацией на границе Украины с Приднестровской Молдавской Республикой. Военное ведомство «готово к реагированию на любые изменения обстановки».
Напомним, после того как стало известно, что Украина концентрирует войска на границе с Молдавией, высказывались опасения, что Молдавия может позволить Украине получить контроль над складами в приднестровской Колбасне, потому что в Кишиневе опасаются успеха российской спецоперации.
В Польше рассказали о «секретной операции» на Украине
Wirtualna Polska: Отряд польских полицейских отправился на Украину для секретной операции
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На Украину отправился отряд польских полицейских для секретной операции по разминированию территорий, сообщают польские СМИ.
В статье Wirtualna Polska говорится, что миссия началась после запроса украинской стороны к членам объединения антитеррористических подразделений ЕС (ATLAS) с просьбой направить саперов. Отмечается, что на просьбу Киева откликнулась только Варшава, передает РИА «Новости».
По поручению главы польского внешнеполитического ведомства Мариуша Каминского в республике создали Гуманитарный контингент полиции, в который вошли 98 добровольцев – офицеров отдельных контртеррористических подразделений. Кроме того, в группу вошли фельдшеры, «члены боевых групп» для охраны участников миссии и две собаки, обученные искать мины.
Отряд отправился на Украину в начале октября и пробыл там пять месяцев, хотя изначально планировалось, что миссия продлится три месяца.
Польские полицейские работали, среди прочего, в окрестностях Киева, Днепра и других местах, говорится в сообщении издания.
20 февраля сообщалось, что польских наемников, среди которых есть и женщины, перебросили в район города Кременная в ЛНР.
Маск обвинил Нуланд в продолжении конфликта на Украине
Маск заявил, что больше всех усилий для продолжения конфликта на Украине прикладывает Нуланд
Никто не способствует продолжению конфликта на Украине сильнее, чем заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщил американский предприниматель Илон Маск.
Об этом он заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России).
Напомним, Нуланд сказала, что США согласны с нанесением Украиной ударов по военным объектам в Крыму, которые, по ее словам, являются «законными целями». Москва отметила, что подобные заявления подчеркивают роль Штатов как главного провокатора международной напряженности.
Над Херсоном сбили летевший обстреливать Новую Каховку украинский Су-25
В среду удалось сбить украинский самолет Су-25, летевший обстреливать Новую Каховку в Херсонской области.
Штурмовик был сбит в небе над самим Херсоном в среду около 12.00 расчетом ПЗРК «Верба», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По его словам, члены экипажа сбитого самолета погибли, а украинские военные даже не предпринимают попыток по их поиску.
Ранее сообщалось, что ВСУ во время обстрела в начале февраля нанесли удар по электроподстанции в Новой Каховке, оставив город без воды и света.
Стало известно о принудительной мобилизации желающих выехать в Россию украинцев
Источник: Украинцев, пытающихся выехать в Россию, принудительно мобилизуют
Украинских граждан призывного возраста, пытающихся выехать в Россию через Латвию, Литву, Эстонию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева принудительно возвращают на Украину и мобилизуют в ВСУ, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Источник РИА «Новости» уточнил, что мужчин задерживают на границе и сопровождают в посольства Украины в столицах стран Прибалтики и Польши, откуда их отправляют обратно на Украину, а там их мобилизуют.
Кроме того, на пограничных пунктах задерживают украинцев в возрасте от 18 до 55 лет, следующих из России в европейские страны. Их отправляют в украинские диппредставительства для последующей депортации на Украину, а выехать обратно в Россию они уже не могут.
Ранее появились сообщения о массовой агрессивной мобилизации граждан Украины в русскоязычных регионах. Отмечалось, что жестче всего власти действуют в Одесской, Николаевской, Харьковской областях. Газета ВЗГЛЯД писала, почему командование ВСУ сделало упор именно на эти регионы и как результатами подобной мобилизации планирует воспользоваться офис Зеленского.
Швейцария объявила о проведении секретных переговоров по Украине
Швейцарская сторона принимает секретные переговоры по украинскому вопросу, они проводятся не на самом высоком уровне, заявил министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис.
Швейцария всегда предлагает услуги по переговорному процессу, сейчас международная Женева принимает секретные переговоры, хотя они проходят не на самом высоком уровне, заявил Кассис газете «Тан», передает РИА «Новости».
Кассис напомнил, что Киев ранее просил Швейцарию представлять ее интересы в России, но Москва отказала в этой просьбе.
«Нарратив России известен: она заявляет, что Швейцария утратила свой нейтралитет, однако в то же время она использует ее как нейтральную страну», – приводит слова швейцарского министра «Коммерсант».
Напомним, Швейцария официально присоединилась к потолку цен на нефть из России, установленному Европейским союзом.
Орбан: Европа потеряла независимость и военную мощь из-за Украины
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Европа в результате конфликта на Украине утратила независимость, экономическую и военную мощь, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, американская администрация отстаивает свои интересы в Брюсселе в ущерб европейским.
Орбан на встрече с депутатами от правящей партийной коалиции в городе Балатонфюред заявил, что Европа ослабла, поскольку президент США Джо Байден навязывает свои интересы Брюсселю в ущерб европейским интересам. По его словам, «цунами санкций» разрушает европейскую экономику, а в это время богатые дешевыми энергоносителями США остаются в стороне от этого бедствия, передает ТАСС со ссылкой на газету Magyar Nemzet.
Кроме того, по словам венгерского премьера, военный потенциал стран ЕС начал ослабевать, поскольку они отправили значительную часть своих вооружений на Украину и не сумели восполнить их за счет каких-либо резервов.
Менее чем за год Европа, по словам Орбана, потеряла свою независимость, экономическую и военную мощь.
Председатель правительства уверен, что Венгрия должна руководствоваться собственными интересами, поскольку это позволит стране выйти из нынешней ситуации «невредимой и более сильной». Для этого, продолжил рассуждения он, необходимо сохранить политическую независимость страны, сохраняя курс на невмешательство в ситуацию на Украине; обеспечить устойчивость экономики, бороться с «военной инфляцией»; «укрепить военную мощь Венгрии, потому что мир требует силы».
Орбан также заявил, что считает своими политическими противниками всех тех, кто поддерживает разрешение конфликта на Украине военным путем, в том числе администрацию США и руководство Евросоюза.
Кроме того, премьер Венгрии заявил, что в конфликте на Украине не будет победителя. Он считает, что, поскольку весь западный мир поддерживает Киев, Россия не может выйти победителем из этой ситуации. Но при этом победителем не будет и Запад, поскольку Россия – ядерная держава, а ядерную державу нельзя загонять в угол, поскольку это может привести к ядерной войне, сказал он.
Ранее Орбан заявлял, что переговоры о мире на Украине будут вести не Москва и Киев, а Москва и Вашингтон.
Западу пришлось выхолостить проект резолюции ГА ООН против России
Небензя назвал выхолощенным проект западной резолюции ГА ООН против России
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Западу стало сложнее мобилизовывать страны в поддержку «крестового похода против России» и пришлось выхолостить проект резолюции Генассамблеи ООН, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на спецсессии ГА по Украине.
Однако, как подчеркнул Небензя, выносимый на голосование проект «остается антироссийским и вредоносным». По его мнению, Западу было бы сложнее добиться поддержки чего-то «более субстантивного», передает ТАСС.
По словам постпреда, Запад хотел бы представить специальную военную операцию на Украине как «неспровоцированную агрессию», вызванную якобы «имперскими амбициями, стремлениями захватить чужую территорию и уничтожить Украину как таковую». Но чтобы в это поверить, придется «забыть про восемь предшествовавших» СВО лет, сказал Небензя.
Согласно тексту, Генассамблея подтверждает приверженность территориальной целостности Украины, требует от России вывести войска, призывает Москву прекратить удары по гражданской инфраструктуре. Призывов к Киеву прекратить обстрелы Донбасса нет. Проект призывает страны ООН и международные организации «удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН», передает РИА «Новости».
Белоруссия предложила поправки к проекту резолюции. Минск считает, что следует избавиться от пунктов, в которых ответственность за начало конфликта возлагается на Россию. Белоруссия предлагает убрать призыв к России немедленно вывести войска. При этом Минск считает нужным включить в текст призыв «к началу мирных переговоров». Кроме того, Белоруссия считает необходимым включить в документ запрет на поставки оружия Киеву.
Небензя предложил «поддержать балансирующие поправки, которые представил белорусский коллега». Однако постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что следует «голосовать против любых вредоносных поправок». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС отвергнут поправки, предлагаемые Белоруссией.
Напомним, Китай опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности. Кроме того, член политбюро ЦК Компартии Китая Ван И объяснил Кулебе ключевые детали плана по мирному урегулированию ситуации на Украине. Европейские источники заявили, что китайский план урегулирования будет включать призыв к прекращению огня и поставок оружия Киеву.
В ДНР началась дактилоскопия украинских пленных для получения паспортов России
Процедура дактилоскопии украинских военнопленных для получения паспортов России началась в Донецкой народной республике, сообщают СМИ.
Представитель силовых структур региона рассказал ТАСС, что среди бывших украинских военнослужащих десятки желающих получить российский паспорт.
Отмечается, что большинство из желающих получить российское гражданство являются кандидатами на вступление в ряды формируемого в республике батальона имени Богдана Хмельницкого.
В ноябре прошлого года сообщалось, что батальон из числа украинских военнопленных сформирован в Донецкой народной республике (ДНР).
Небензя обвинил Запад в желании расчленить и уничтожить Россию
Небензя заявил о желании Запада с помощью Украины расчленить и уничтожить Россию
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Запад, вооружая Киев, хочет нанести стратегическое поражение России, расчленить и уничтожить ее, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
На спецсессии ГА ООН по Украине Небензя заявил, что прежде Запад рассказывал «убаюкивающие сказки о некоем партнерстве», но сейчас «обнажил свой истинный лик». Ради уничтожения России Запад игнорирует «возрождение на Украине неонацизма и героизацию нацистских преступников», передает ТАСС.
Как заявил Небензя, ситуацию вокруг Украины Россия считает «войной с Западом на выживание за будущее нашей страны, за наших детей, за нашу идентичность». По его словам, Запад начал реализовывать свои намерения как минимум с 2014 года. Впечатление усиливают «русофобия, призывы расчленить нашу страну, немецкие танки, вновь направляемые для того, чтобы убивать русских», и «призывы вешать красные звезды на одежду тем, кто не хочет отказываться от русской идентичности», сказал Небензя.
Дипломат подчеркнул, что все «мирные планы», которые предлагаются Украиной или Западом, «сводятся к капитуляции России». Ситуация на Украине послужила лишь катализатором для проявления «пещерной русофобии», характерной для элит США и Европы, которые желают «победить Россию любой ценой». Ради «сохранения гегемонии США и их союзников», сказал постпред, они «готовы пожертвовать не только Украиной, но и ввергнуть весь мир в пучину войны».
Небензя отметил, что признания «отставных западных лидеров» показывают, как «под прикрытием одобренных Советом Безопасности Минских соглашений Запад целенаправленно готовил Украину к войне против России». При этом на Украине «формировался и последовательно вооружался по-настоящему авторитарный, деспотический режим».
Постоянный представитель России при ООН указал, что «Украина во всей этой схеме не более, чем разменная монета», население Украины используется в качестве «пушечного мяса», а попадающие в западные страны украинцы фактически становятся «бесправными батраками» и подвергаются эксплуатации. При этом большинство украинцев, «несмотря на оголтелую русофобскую пропаганду, спасается от военных действий именно в России, где украинский народ любят и уважают».
Напомним, глава американского государства Джо Байден, находясь с рабочим визитом в Варшаве, обратился к россиянам и заявил: «НАТО и Запад вам не враг». По его словам, страны Запада не планировали нападать на Россию, также они не стремятся установить контроль над ее территорией или уничтожить ее.
Российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию указывал, что США грубо нарушили сложившееся мироустройство для строительства мира по-американски, где есть только один господин. Он заявил, что цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом.
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Лукашенко посоветовал послушать Си Цзиньпина по вопросу Украины
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В случае, если мнение китайской стороны по украинскому не услышат, это приведет к серьезным последствиям, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Лукашенко, отвечая на вопрос китайских СМИ о роли Китая в решении международных проблем, указал, что ни одна проблема сейчас не решается без участия КНР, передает РИА «Новости».
Китай, по его мнению, стал «глобальной страной со своей глобальной политикой», и вскоре прозвучит заявление председателя КНР Си Цзиньпиня по украинскому вопросу.
Белорусский лидер отметил, что это необычный для политики Китая шаг, поскольку китайцы «всегда аккуратные, осторожные», и также они «туда, куда не надо, они не лезут».
Решение китайской стороны озвучить позицию по этой теме из уст Си Цзиньпина будет иметь серьезные последствия, и если она не будет услышана, то это будет иметь серьезные последствия.
«Забегая вперед, советую тем, кому будут адресованы слова Си Цзиньпина, принять их всерьез и сделать определенные шаги. Это будет серьезный голос во имя мира в этом регионе», – заключил Лукашенко.
Напомним, в КНР разработали план мирного урегулирования украинской ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что «официального документа никакого не видел».
Лукашенко назвал поездку Байдена на Украину «попугайничеством»
Поездка американского лидера Джо Байдена в Киев – это пиар и «попугайничество», поскольку недавно представители США посещали украинскую столицу, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Визит Байдена на Украину в одном ряду с инцидентом с китайским шаром над американской территорией, это «мелкий, неприличный шаг», цитирует Лукашенко БелТА.
Вместе с тем он отметил решимость Байдена посетить Киев, и похвалил его: «Молодец он».
При этом белорусский лидер отметил, что с американской стороны не так давно был визит на Украину. «Это попугайничество. Это уже было. Точно такой визит. Зачем? Выборы президентские. Он хочет, Джо Байден, на коне войны прискакать в эту выборную кампанию», – пояснил президент Белоруссии.
Напомним, в начале недели президент США Байден в Киеве провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, после этого он посетил Польшу.