Эксперт объяснил выбор США водолазов особой квалификации для терактов на «Северных потоках»

США не выбрали для диверсии на «Северных потоках» знаменитых бойцов морского спецназа SEALs («морских котиков»), так как они не могут работать на таких глубинах. Именно поэтому для закладки взрывчатки требовались опытные водолазы-глубоководники, пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт по морскому минно-подрывному делу, капитан третьего ранга запаса Максим Климов.

«На Западе еще со времен Первой мировой появился специальный сектор развития военных глубоководных работ, связанных с извлечением документов и оборудования с потопленных кораблей, и так далее», – сказал эксперт.

«Это, например, успешно реализовывали англичане. Работа и подготовка таких водолазов существенно отличается от подготовки специализированного морского спецназа, так называемых «котиков», – пояснил Климов.

«Зона работы «морских котиков» - относительно малые глубины и суша, а тут им предстояла длительная работа на глубинах в десятки метров. – говорит Максим Климов. – Именно поэтому для закладки взрывчатки требовались опытные водолазы-глубоководники».

Американский журналист Сеймур Херш сообщал, что для диверсии на «Северных потоках» были выбраны специалисты не столь широко известного «водолазно-спасательного» центра, расположенного во Флориде. Работа этих водолазов заключается также в том, чтобы очищать гавани от старых неразорвавшихся боеприпасов, но также и в том, чтобы закладывать взрывчатку: «взрывать иностранные нефтяные вышки, забивать подводные впускные клапана электростанций, разрушать шлюзы на важнейших судоходных каналах».

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что взрывы на «Северных потоках» являются актом международного государственного терроризма.