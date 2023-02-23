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В США назвали свидетельства провала попыток Запада изолировать Россию
Washington Post: Попытки Запада изолировать Россию провалились
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Спустя год после начала специальной военной операции (СВО) на Украине раскол в международном сообществе между сторонниками России и теми, кто поддерживает Запад, только углубился, пишет американская газета The Washington Post.
В статье The Washington Post говорится, что Россия «использует разочарование в США для завоевания симпатий на Глобальном Юге». Конфликт на Украине, по оценке автора публикации, «обнажил глубокий глобальный раскол и пределы влияния США на быстро меняющийся мировой порядок». Издание указывает, что попытка Запада изолировать Россию провалилась и тому есть множество свидетельств, передает ТАСС.
В частности, пишет WP, на прошлой неделе Индия объявила, что объем ее торговли с Россией вырос на 400% с начала СВО. Кроме того, издание напоминает, что российского министра иностранных дел Сергея Лаврова за последние шесть недель радушно приняли в девяти странах Африки и Ближнего Востока. Особенно WP отмечает, что глава МИД ЮАР Наледи Пандор назвал встречу с Лавровым замечательной, а Россию и ЮАР – друзьями.
По данным аналитического центра Economist Intelligence Unit (EIU), две трети населения мира проживают в странах, отказавшихся осуждать российскую политику. Санкции в отношении России ввели только 33 государства, они же и направляют военную помощь Украине.
Автор статьи предположил, что связано это с «историческими претензиями» к Западу – «колониализмом, высокомерием», а также тем, что Запад не направляет такое же количество ресурсов, как в помощь Киеву, на разрешение конфликтов и борьбу с нарушениями прав человека в других частях мира.
Россия и Китай сближаются с развивающимися странами, используя разочарованность ими в США и Европе и предоставляя альтернативу гегемонии Запада, продолжает газета. Ключевыми полями сражений за сердца и умы автор публикации называет Ближний Восток, Африку и Азию. В меньшей степени, по его оценке, это относится к странам Латинской Америки, «чьи судьбы географически более тесно связаны с Соединенными Штатами».
Как отмечал ранее глава МИД Сергей Лавров, даже недруги России вынуждены признать, что попытки изолировать нашу страну провалились.
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Москва потребовала от США вывести натовских военных и технику с Украины
В МИД сообщили, что послу США сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне Киева.
Как сообщает ТАСС, послу США заявлено о контрпродуктивности агрессивного курса США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям.
Также послу указано, что поставляемые Киеву вооружения и обслуживающий персонал, включая американских граждан, представляют собой законную цель.
Послу США заявлено, что для деэскалации обстановки США должны предпринять шаги по выводу американо-натовских военных и техники с Украины.
Напомним, Вашингтон намеревается направить новый пакет военной помощи Киеву на 460 млн долларов, сообщили в Пентагоне в понедельник. Отмечается, что объявление о ее выделении совпало с визитом американского президента Джозефа Байдена в Киев, где тот заявил, что выделит Украине 500 млн долларов.
Путин приостановил участие России в ДСНВ
Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но не выходит из него, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие», – передает его слова ТАСС.
Также Путин заявил, что позвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, являются бредом. Но при этом Россия одобрит, если НАТО захочет стать участником ДСНВ, так как многие страны имеют ядерные силы.
Медведев: Россию порвут на части в случае остановки СВО
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Если Россия, «не добившись победы», остановит специальную военную операцию, ее порвут на части, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. При этом, по его словам, боевые действия закончатся, если США прекратят поставки оружия киевскому режиму.
В своем Telegram-канале Медведев сравнил два выступления, прозвучавших накануне: послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором в том числе было объявлено о приостановке участия нашей страны в СНВ-3, и выступление президента США Джо Байдена «перед толпой поляков».
Медведев назвал решение Путина по ДСНВ назревшим и неизбежным. По его словам, к этому подтолкнула война, объявленная США и другими странами НАТО нашей стране. Зампред СБ России отметил, что решение российского лидера будет иметь огромный резонанс в мире в целом и в США в частности, ведь до сих пор американский истеблишмент рассуждал так: «Мы будем гадить вам везде и во всем, мы будем поставлять гигантские объемы оружия киевскому режиму, мы будем работать на поражение России, мы будем ограничивать и уничтожать вас, но стратегическая безопасность – это отдельная тема. Она не связана с общим контекстом взаимоотношений между США и Россией. Она почти священная корова».
Зампред Совета безопасности России назвал это грубой ошибкой американцев, которая «хуже, чем преступление». «Ошибка, порожденная их mania grandiosa. Их ощущением своего превосходства и безнаказанности», – подчеркнул он.
Медведев указал, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Он напомнил, что Россия вправе защищаться любым оружием, включая ядерное.
Он процитировал президента Путина: «Победить Россию на поле боя невозможно», – и отметил, что приостановка СНВ-3 связана именно с этим.
Медведев посоветовал потерявшим связь с реальностью американским элитам подумать, чего они добились. «Понаблюдаем и за реакцией других ядерных держав – участников НАТО: Франции и Британии. Их СЯС обычно не включали в баланс ядерных боеголовок и носителей при подготовке соглашений между США и СССР (Россией), а давно пора это сделать», – добавил он.
В тот же день Байден, продолжил Медведев, обратился к российскому народу, выступая «перед толпой поляков». Речь американского лидера прозвучала «в традиционном для Америки мессианском ключе с поправкой на старческий маразм». Байден, как отметил Медведев, нагромоздил высоких слов о том, как важно защищать демократию, и о том, что США не собираются нападать на Россию, что, по оценке зампреда Совбеза России, выглядело нечестно и нелепо.
«Кто вообще этот странный дед, вещающий с растерянным видом из Польши? Почему он апеллирует к народу другой страны в период, когда у него полно домашних проблем? С какого перепугу нам прислушиваться к политику из враждебного государства? Почему граждане России должны верить лидеру США, которые развязали больше всех войн в XX и XXI веках, но упрекают нас в агрессивности? Лицу, которое направляет все свои слабеющие интеллектуальные возможности на то, чтобы Россия потерпела «стратегическое поражение», – отметил он.
«И еще. Перефразируя известное выражение, Байден в Варшаве заявил: «Если Россия остановит свое вторжение, оно закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться – это будет концом Украины». Это рафинированное вранье. Правда совсем в другом. Если Россия остановит СВО, не добившись победы, России не будет – ее порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму – война закончится», – заключил Медведев.
В МИД России ранее заявили, что дальнейшая судьба Договора по сокращению наступательных вооружений, приостановку действия которого инициировал российский лидер Владимир Путин, будет целиком зависеть от США.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ и как на это решение отреагируют США.
Эксперт оценил решение Белого дома согласовать с Москвой визит Байдена в Киев
Политолог Бордачев: Главное в визите Байдена в Киев – это его согласованность с Москвой
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Визит Джо Байдена в Киев показал высокую степень цивилизованности взаимоотношений Москвы и Вашингтона. В противном случае приезд не согласовывался бы с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Байден неожиданно приехал в Киев, где провел непродолжительную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Байден, судя по всему, решил подстраховаться, заговорив о тяжелых неделях и годах, которые ждут Украину. Он понимает, что украинский кризис может и не разрешиться до окончания его президентства. Кроме того, лидер США таким образом показал, что никакой личной ответственности за происходящее на Украине нести не намерен», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Стоит отметить, что Россия неоднократно признавала невозможность быстрого завершения конфликта на Украине. Правда, у Москвы и Вашингтона совершенно разное понимание целей и задач этого процесса», – заметил собеседник.
«В целом этот визит стал своего рода представлением для американцев и европейцев. И самый интересный сигнал заключается в том, что поездка Байдена была согласована с Россией. Это показывает достаточно высокую степень цивилизованности наших отношений с Вашингтоном. Все понимают, что наличие культуры диалога всегда лучше, чем ее отсутствие», – заключил Бордачев.
Президент США Джо Байден во время визита в Киев в понедельник заявил, что Украина якобы платит большую цену, «жертва слишком большая». Кроме того, Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы».
В ходе своего визита американский лидер также пообещал передать Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, артиллерийские снаряды и гаубицы, которые войдут в новый пакет военной помощи Вашингтона. Кроме того, по словам американского президента, США с союзниками пообещали передать Украине около 700 танков, тысячи бронемашин, более 2 млн снарядов.
Напомним, в понедельник стало известно о том, что президент США Джо Байден прибыл в Киев. На кадрах, попавших в Сеть, видно, как глава США идет рядом с украинским лидером. Как пишет The New York Times, Байдену пришлось добираться до города поездом из Польши. Отмечается, что поездка была многочасовой.
В свою очередь агентство Associated Press отмечает, что Вашингтон связался с Москвой и согласовал визит президента. Американская сторона таким образом стремится избежать просчетов, которые могли бы привести к конфликту ядерных держав, отметило издание.
Байден покинул Киев буквально спустя несколько часов после приезда. Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что этот краткосрочный визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, также увидели в визите Байдена попытку заработать политические очки на фоне приближающейся избирательной кампании в США.
Эксперт объяснил цели визита Байдена в Киев
Политолог Дудаков: Байдену нужен визит в Киев для старта предвыборной кампании
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Визит президента США Джо Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее стало известно о посещении Киева американским президентом.
«Первый с начала конфликта визит американского президента Джо Байдена в Киев свидетельствует о том, что его все-таки дожало украинское лобби. Стоит отметить, что он последний из западных политиков, кто до сегодняшнего дня не посетил этот город», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Скорее всего, у главы США будет выступление в Киеве, которое ранее предполагалось сделать в Польше. Очевидно, что таким образом Байден начинает свою предвыборную кампанию и хочет сделать украинский вопрос основной ее частью», – отметил собеседник.
«Я думаю, в своем киевском выступлении он затронет вопросы сохранения евроатлантического единства, поддержки Украины, а также обратится к России. Вполне возможно, Байден попытается чисто декларативно снизить риторический накал конфронтации, который мы слышали в Мюнхене», – полагает эксперт.
«Вместе с тем не стоит ждать, что американский президент предложит какие-то реальные шаги к мирному урегулированию. Ему просто нужно показывать для стран за пределами Запада определенную готовность к мирному процессу. Хотя на самом деле США к этому абсолютно не готовы», – прогнозирует политолог.
«Отмечу, что посещение Киева, очевидно, приурочено к годовщине начала нашей СВО, и американский лидер обязательно укажет на это в своей речи. Может быть, даже скажет что-то о том, что его усилиями ВСУ смогли отстоять Киев и не дали России воплотить свои планы. В общем, будет какая-то типичная американская политическая демагогия», – заключил Дудаков.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден прибыл в Киев. На кадрах, попавших в Сеть, видно, как глава США идет рядом с украинским лидером Владимиром Зеленским по Михайловской площади.
Утром 20 февраля в центре города было перекрыто несколько улиц. СМИ предполагали, что это могло быть связано с годовщиной расстрелов на улице Институтской 20 февраля 2014 года. В то же время депутат Верховной рады Александр Дубнинский связывал происходящее с возможным приездом директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.
Президент Байден планировал отправиться в Польшу, где должна была состояться встреча с Анджеем Дудой, сообщает издание Politico. Отмечается, что лидеры надеялись обсудить «предстоящее крупномасштабное наступление» России на Украину.
При этом газета подчеркивает, что посещение Байденом Киева также прорабатывалось разведслужбами обеих стран. Расчет делался на тайный визит президента, однако поездка была «исключена» в последний момент, в связи с «высокой степенью опасности» подобных действий.
Сообщается, что перед прибытием в Европу Байден потребовал от Зеленского активизации военных столкновений. Отмечается, что США крайне обеспокоены ходом конфликта и намерены не допустить поражения ВСУ на юге и востоке страны.
Напомним, до 20 февраля правительство Штатов опровергало возможность приезда президента страны в Киев в ходе визита в Польшу. В частности, об этом сообщал координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.
В Конгрессе США расценили визит Байдена в Киев как оскорбление американского народа
В Конгрессе США заявили об оскорблении Байденом американского народа из-за визита на Украину
Приезд президента США Джо Байдена в Киев на День президентов – это оскорбление американского народа, заявила член Палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия).
Байден на День президентов (праздник в США) избрал Украину, а не Америку, что является оскорблением для американского народа, заявила Грин, передает ТАСС.
Она добавила, что Байден заставляет американцев платить содержать киевский режим и оплачивать «его войну», и подчеркнула, что на родине действующего главу Белого дома ненавидят.
Грин – одна из членов Конгресса от республиканцев, подписавших письмо к президенту США с требованием перестать помогать Украине.
В понедельник американский президент Джозеф Байден приехал в Киев. Политолог Тимофей Бордачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил согласование визита президента США в Киев с Россией как высокую степень цивилизованности взаимоотношений двух сторон.
Байден: Украину ждут тяжелые и горькие дни
Байден: Конфликт на Украине может растянуться на годы
Конфликт на Украине может длиться не один год, Украину ждут «тяжелые и горькие дни», заявил президент США Джо Байден во вторник во время выступления в Варшаве.
По его словам, защита свободы – это не работа одного дня, даже не одного года, передает ТАСС его слова.
Президент США добавил, что Киев готов к жестким и горьким дням. Украина готовит свое контрнаступление, считает он.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден своей поддержкой Украины и контактами с Киевом может подтолкнуть человечество к третьей мировой войне
Путин назвал бредом требования США об инспекциях оборонных объектов России
Путин назвал абсурдом заявление НАТО с требованием к России вернуться к ДСНВ
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Прозвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, – театр абсурда, заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
Он отметил, что известно о причастности Запада к попыткам киевского режима нанести удары по базам российской стратегической авиации. «Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернезированы при содействии натовских специалистов, и вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты», – сказал Путин, подчеркнув, что это звучит, как какой-то бред в современных условиях.
«При этом нам проводить полноценные инспекции в рамках этого договора не дают (…) и проверить толком мы ничего не можем», – сказал он.
Он добавил, что цель США и НАТО заключается в том, чтобы нанести стратегическое поражение России, и при этом они хотят разъезжать по российским оборонным объектам, передает ТАСС.
Президент отметил, что он подписал неделю назад указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. «Они и туда собираются сунуть свой нос? Думают, что так просто мы их пускать будем?» – задался он вопросом.
Сделав такое заявление, НАТО, по сути, заявила о желании стать участником ДСНВ. «Мы с этим согласны, это давно назрело», – сказал он, напомнив, что ядерные силы есть не только у США, но и у других стран НАТО, и они также направлены против России.
Небензя потребовал компенсацию от устроивших взрывы «Северных потоков» стран
Небензя потребовал наказать виновных в диверсии на «Северных потоках» и компенсировать ущерб пострадавшим государствам
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Страны, которые несут ответственность за диверсии на «Северных потоках», должны компенсировать ущерб пострадавшим государствам, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ организации.
Небензя подчеркнул, что нет сомнений ни в том, кто взорвал трубопроводы, ни в мотивах, ни в способе – «это даже больше, чем дымящийся пистолет, который мечтают найти все американские детективы в голливудских блокбастерах». По его словам, с такими уликами за защиту «наших американских коллег» не взялся бы ни один адвокат, «а в вердикте жюри присяжных сомнений бы не было», передает РИА «Новости».
Оценивая первый раунд консультаций по российскому проекту резолюции о создании комиссии для расследования диверсии, Небензя сказал, что западные эксперты, похоже «не заинтересованы в объективном международном расследовании», это «усиливает подозрения». Обсуждения по тексту проекта резолюции продолжаются.
Он подверг критике «те, с позволения сказать, расследования», которые ведут Дания, Швеция и Германия. Небензя указал, что расследования «не просто не транспарентны», а проводятся с целью «замести следы и выгородить старшего американского брата». Россию «к ним не допускают и все наши запросы высокомерно игнорируют», отметил он.
«День настал. И он, возможно, станет предвестником эпохи, в которой трансграничные и трансконтинентальные коммуникации станут законной целью для операций, направленных на ослабление тех или иных государств – эпохи хаоса и немыслимого ущерба для всего человечества», – сказал Небензя.
Чтобы предотвратить это, нужно найти и наказать виновных в подрыве «Северных потоков», заявил он. Страны, которые несут ответственность за случившееся, должны «компенсировать пострадавшим государствам понесенный ущерб так, как это предусматривается международным правом», сказал дипломат.
Россия распространила в Совбезе и Генассамблее ООН обращение Госдумы с запросом на проведение расследования диверсии, а также ноты российских посольств в адрес внешнеполитических ведомств Германии, Дании, Норвегии, Швеции и США.
Небензя также отметил, что репутация американского журналиста Сеймура Херша позволяет не сомневаться в том, что он говорит правду о произошедшем на трубопроводах. Дипломат заявил: «Мы узнали не только о том, что это сделали США, но и как они это сделали при соучастии союзника по НАТО – Норвегии».
Напомним, Херш со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Россия представила проект резолюции Совбеза ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсии.
В России оценили итоги Мюнхенской конференции по безопасности
Политолог Кортунов: Запад не смог прийти к единому мнению по диалогу с Москвой
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Мюнхенская конференция показала, что Запад – это еще не весь мир. И страны «глобального Юга» ярко это продемонстрировали. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Андрей Кортунов, комментируя итоги Мюнхенской конференции по безопасности.
«Мюнхенская конференция показала, что Запад консолидировался на фоне украинского кризиса. Причем это единство гораздо выше, чем было раньше. Вместе с тем четко прослеживалось, что так называемый коллективный Запад, то есть США, Европа и примкнувшие к ним страны – это не весь мир. В других регионах планеты присутствуют свои взгляды и представления о том, какие проблемы являются наиболее важными», – сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«И тут примечательна позиция «глобального Юга», который, очевидно, не готов присоединяться к этому западному нарративу. Они продвигают свою собственную повестку, поднимая тревожащие их вопросы и проблемы. Это расхождение многие отметили еще в ходе самой конференции», – продолжил собеседник.
«Говоря о дальнейших тенденциях, я думаю, в вопросе противостояния с Россией западным странам удастся сохранить единство. Но даже в рамках конференции между союзниками можно было заметить разногласия по тактическим вопросам, в частности про диалог с Москвой», – добавил политолог.
«Кроме того, дискуссионной стала тема построения европейской безопасности и возможности этого процесса без участия нашей страны. Расхождения во взглядах США и европейских стран затронули и поставки вооружения Киеву. Поэтому можно констатировать, что даже внутри, казалось бы, консолидированного западного сообщества есть разные точки зрения и разные подходы к выстраиванию диалога с Россией», – заключил Кортунов.
Накануне в Мюнхене завершилась конференция по безопасности, собравшая политиков и экспертов почти из 100 стран мира. Наиболее неожиданным эпизодом в рамках форума стало заявление о том, что китайские власти к годовщине спецоперации РФ на Украине представят свой план урегулирования кризиса.
Конференция укрепила отход Запада от диалога с Россией по вопросу урегулирования на Украине. Уже сам отказ организаторов 59-го форума приглашать официальных лиц РФ позволял ожидать упреков, угроз со стороны Запада в адрес Москвы и разговоров о России в ее отсутствие. РФ изначально лишили в Мюнхене возможности представить свою позицию, свои аргументы и точку зрения на происходящее на Украине.
Как пишет издание Financial Times, работа коллективного Запада по украинскому вопросу не убедила страны Азии, Африки и Латинской Америки ужесточить подход к дипотношениям с Россией. Отмечается, что, несмотря на предъявление «доказательств» угрозы от Москвы для всего мира, страны «глобального Юга» не изменили своей тактики взаимодействия с Россией.
Также газета отмечает, что лидеры стран Азии, Африки и Латинской Америки больше обеспокоены проблемами инфляции, долгов, роста цен на энергоносители и продовольственной безопасности, нежели конфликтом на Украине. Кроме того, эти страны недовольны мерами западных стран по распределению вакцин от коронавируса и возмещению ущерба от последствий климатических изменений.
Напомним, в прошлом году страны Африки отклонили требования объявить бойкот России. Напротив, Москве удалось закрепиться в тех странах, которые традиционно считались зоной влияния Парижа.
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция не поддерживала и никогда не будет поддерживать идею о том, что нужно добиться полного разгрома России. Макрон хочет, чтобы Украина «пошатнула российский фронт». По его мнению, это «вернет Москву за стол переговоров». Однако он не считает, что одна из сторон сможет «добиться полной победы». Как пишет Journal du dimanche, «по мнению Макрона, Украина самостоятельно не может вновь обрести свои границы, так как никто из союзников не готов отправить свои войска на театр военных действий».
Конференция не обошлась и без конфузов. Глава немецкого МИД Анналена Бербок рекомендовала президенту России Владимиру Путину совершить «разворот курса на 360 градусов» ради достижения мира. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему регулярная демонстрация невежества не вредит популярности Бербок в Германии, где ей сулят пост федерального канцлера.
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Рябков призвал не верить сообщению CNN о «неудачном» испытании российской МБР
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Американский телеканал CNN – полностью дискредитировавшее себя СМИ, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя сообщение о якобы неудачном испытательном пуске баллистической ракеты, произошедшем накануне визита президента США Джо Байдена в Киев.
Рябков сказал, что программа испытательных пусков не является вопросом, который стоит комментировать. Вся достойная публичного освещения информация предоставляется Министерством обороны, приводит его слова РИА «Новости».
В последнее время, продолжил Рябков, в публичном пространстве возникает множество ситуаций провокационного характера, когда осуществляются внешне правдоподобные, а на самом деле не имеющие ничего общего с действительностью и вредоносные вбросы. Целью таких провокаций является проверка реакции официальных кругов в той или стране, в данном случае – в России, сказал замминистра иностранных дел.
Всему, что появляется в СМИ, доверять нельзя, указал он. «Тем более если источником выступает CNN – полностью себя дискредитировавшее в последние годы и полностью поставившее себя на обслуживание интересов определенных групп и определенной части политической элиты США», – добавил Рябков.
О недостоверности сообщений канала CNN написало ранее агентство Bloomberg. По данным источника агентства, Россия не проводила испытаний МБР в период, пока Байден находился в Киеве.
Китай отказался верить США на слово в ситуации вокруг «Северных потоков»
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь счел недостаточными заверения США в непричастности к взрывам на «Северных потоках»
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Заверений США в том, что они не имеют отношения к диверсиям на «Северных потоках», недостаточно для ответа на «множество вопросов и опасений» по всему миру, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
На заседании СБ ООН дипломат постоянного представительства США при организации заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью». Он заверил, что «США ни в коей мере не причастны к ним», передает ТАСС.
Однако Чжан Цзюнь отметил, что за последнее время появилось много информации, которая «вызывает тревогу», поэтому «простого заявления о том, что это совершенная ложь и полная фикция, очевидно, недостаточно». Китай ждет «убедительных объяснений от причастных сторон». По мнению Пекина, такой «запрос» является абсолютно законным и обоснованным.
Постпред Китая призвал ускорить расследование. Как заявил Чжан Цзюнь, если виновных не удастся установить, это пошлет «неверный сигнал тем, у кого какие-то злые намерения». Дипломат подчеркнул, что «Северный поток» – «важнейший объект трансграничной энергетической инфраструктуры», взрывы сильно навредили как энергетическому рынку, так и экологии.
ООН как международная организация с наибольшими полномочиями и самым широким представительством может играть активную роль в проведении расследования, сказал Чжан Цзюнь. По его словам, Китай «приветствует внесенный на рассмотрение СБ ООН российский проект резолюции» по данному вопросу.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
В США сообщили о готовности провести встречу с Россией по ДСНВ
В Совете нацбезопасности США заявили, что готовы провести встречу с Россией по ДСНВ
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Представители США готовы встретиться с российскими коллегами для обсуждения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и стратегической стабильности, сообщил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома телеканалу CNN.
Представитель Белого дома заявил, что США готовы обсуждать с Россией темы ядерной стабильности, независимо от того, что еще происходит в мире, Соединенные Штаты намерены работать по тематике жизненно важных мер контроля над вооружениями, передает ТАСС.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в эфире CNN заявил, что Вашингтон пока не видит оснований для повышения готовности ядерных сил после решения президента России Владимира Путина о приостановке участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ.
США пообещали поставить Киеву радары воздушного наблюдения
Вашингтон намеревается направить новый пакет военной помощи Киеву на 460 млн долларов, сообщили в Пентагоне в понедельник.
Эти средства планируется направлять на удовлетворение критически важных потребностей киевских властей «в сфере обороны», заявили в Пентагоне, передает РИА «Новости».
Пакет включает дополнительные боеприпасы для РЗСО HIMARS, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, 120-миллиметровые минометные снаряды, четыре радара для воздушного наблюдения, системы Javelin, около двух тысяч бронебойных ракет, четыре БМП Bradle, два тактических транспортных средства для ремонта оборудования, мины и приборы ночного видения.
Отмечается, что объявление о ее выделении совпало с визитом американского президента Джозефа Байдена в Киев, где тот заявил, что выделит Украине 500 млн долларов.
США сочли действия России и Китая вызовом мировому порядку
Глава пресс-службы Госдепа Прайс заявил о вызове миропорядку со стороны России и Китая
Укрепление отношений России и Китая беспокоит США, поскольку Москва и Пекин хотят бросить вызов мировому порядку, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
По версии Прайса, завершение Второй мировой войны привело к появлению «правил, принципов и норм», которые позволили установить беспрецедентный уровень стабильности, регулируя отношения между странами, передает ТАСС.
Прайс подчеркнул, что порядок был установлен не США, а совместными усилиями стран, «в том числе в рамках ООН, Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека, международного права». Как утверждает Прайс, «Китай и Россия различными путями бросают вызов этому порядку».
США «очень внимательно следят за тем, чтобы определить, действительно ли КНР решит предоставить летальное вооружение» России, но пока подобных поставок не фиксировали.
Напомним, Россия не раз критиковала Запад за попытки заменить Устав ООН так называемым миропорядком, «основанным на правилах». Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, основан на двойных стандартах.