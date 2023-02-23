Западу пришлось выхолостить проект резолюции ГА ООН против России

Небензя назвал выхолощенным проект западной резолюции ГА ООН против России

Западу стало сложнее мобилизовывать страны в поддержку «крестового похода против России» и пришлось выхолостить проект резолюции Генассамблеи ООН, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на спецсессии ГА по Украине.

Однако, как подчеркнул Небензя, выносимый на голосование проект «остается антироссийским и вредоносным». По его мнению, Западу было бы сложнее добиться поддержки чего-то «более субстантивного», передает ТАСС.

По словам постпреда, Запад хотел бы представить специальную военную операцию на Украине как «неспровоцированную агрессию», вызванную якобы «имперскими амбициями, стремлениями захватить чужую территорию и уничтожить Украину как таковую». Но чтобы в это поверить, придется «забыть про восемь предшествовавших» СВО лет, сказал Небензя.

Согласно тексту, Генассамблея подтверждает приверженность территориальной целостности Украины, требует от России вывести войска, призывает Москву прекратить удары по гражданской инфраструктуре. Призывов к Киеву прекратить обстрелы Донбасса нет. Проект призывает страны ООН и международные организации «удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН», передает РИА «Новости».

Белоруссия предложила поправки к проекту резолюции. Минск считает, что следует избавиться от пунктов, в которых ответственность за начало конфликта возлагается на Россию. Белоруссия предлагает убрать призыв к России немедленно вывести войска. При этом Минск считает нужным включить в текст призыв «к началу мирных переговоров». Кроме того, Белоруссия считает необходимым включить в документ запрет на поставки оружия Киеву.

Небензя предложил «поддержать балансирующие поправки, которые представил белорусский коллега». Однако постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что следует «голосовать против любых вредоносных поправок». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС отвергнут поправки, предлагаемые Белоруссией.

Напомним, Китай опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности. Кроме того, член политбюро ЦК Компартии Китая Ван И объяснил Кулебе ключевые детали плана по мирному урегулированию ситуации на Украине. Европейские источники заявили, что китайский план урегулирования будет включать призыв к прекращению огня и поставок оружия Киеву.